Inconștiență: Pe un pod aproape distrus și cu restricții la 3 tone se circulă cu mastodonți
TeleM Iași , 23 octombrie 2025 10:20
Podul carosabil între localitățile Costișa și Cândești, la Frunzeni, este o veritabilă capcană pentru șoferi și...
Acum 30 minute
10:30
O suceveancă a ajuns sus, pe acoperișul lumii: Alina Isopescu, mama a două fetițe, a urcat pe vârful Imja Tse (6189 m) din Himalaya # TeleM Iași
Alina Isopescu, în vârstă de 42 de ani, mamă a două fetițe și auditor în...
Acum o oră
10:20
10:20
Fără centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, România riscă un blackout de 52 ore # TeleM Iași
România se confruntă cu un scenariu extrem de grav, potrivit unui raport prezentat Comisiei Europene:...
10:10
Ziua Armatei României, sărbătorită sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militari români # TeleM Iași
Ziua Armatei României va fi sărbătorită sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate de principalele garnizoane...
10:10
Vaslui: Primarul din Şuletea va trimite angajaţii în concediu fără plată pentru a putea plăti datoriile # TeleM Iași
Primarul comunei Şuletea, Ciprian Tamaş, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată...
10:10
În afară de Consiliul Judeţean Buzău şi municipiul Bucureşti, se vor desfăşura alegeri parţiale pentru...
10:10
Ancheta poliției continuă în cazul bebelușului găsit mort pe un câmp din județul Bacău. Se așteaptă rezultatul necropsiei # TeleM Iași
Descoperire șocantă, lângă Moinești, județul Bacău. Cadavrul unui nou-născut a fost găsit de un localnic,...
10:00
Proiectul de amenajare a circulatiei prin infiintarea trecerii la nivel provizorie cu C.F. Iasi -Ungheni...
Acum 2 ore
09:50
Comisia Europeană aprobă varianta finală a PNRR al României, în valoare de 21 miliarde de euro # TeleM Iași
Comisia Europeană a aprobat în această după amiază varianta finală a Planului Naţional de Redresare...
09:50
În luna august a acestui an s-au împlinit doi ani de când Alexandra Ivanov, mamă...
09:50
Spitalul Județean Galați a primit un nou echipament de tomografie computerizată (CT) cu 128 de...
09:40
Astăzi, în jurul orei 8:30, a fost anunțat un incendiu la o locuință din localitatea...
09:40
La Congresul internațional organizat de USV Iași vor fi dezbătute noutățile din domeniul științelor vieții # TeleM Iași
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV) organizează în perioada ...
09:40
Sancțiunile vor fi adoptate oficial în cadrul Consiliului European, care are loc joi la Bruxelles....
09:40
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România va menține active centralele pe cărbune din Craiova și Govora până în 2029 # TeleM Iași
România va avea în continuare centrale pe cărbune active, iar riscul de a rămâne fără...
09:40
Președintele american Donald Trump a explicat miercuri, în fața reporterilor de la Casa Albă, motivele...
09:30
Polițistul ieșean care a provocat decesul unui student olimpic la Poiana Brașov a fost suspendat din funcție # TeleM Iași
Expertiza tehnică finalizată abia în septembrie 2025 confirmă responsabilitatea directă a polițistului Vlad Roșca pentru...
09:20
Un drum județean extrem de circulat începe să se prăbușească chiar la intrarea în Breazu....
09:10
Trump a anulat întâlnirea cu Putin și impune sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia # TeleM Iași
Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia,...
09:00
Un barbat sub influenta drogurilor a vrut sa intre cu masina in portile Ambasadei Rusiei din Romaniei # TeleM Iași
Incident socant azi noapte in Capitala, dupa ce, un sofer a incercat sa intre cu...
Acum 24 ore
18:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anuntat inceperea reformei la Apele Romane dupa ce un raport...
18:10
Șeful Statului Major al Apărării: „Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război!” # TeleM Iași
Generalul Gheorghiţă Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a afirmat că România nu se află...
18:00
În cursul acestei zile, prin apel la numărul unic de urgență 112, un cetățean a...
16:50
Un drum județean extrem de circulat începe să se prăbușească chiar la intrarea în Breazu....
16:50
Superstarul brazilian Ronaldinho revine în România pentru un meci demonstrativ de gală. Evenimentul va avea...
16:50
FILIT 2025 a început la Iași, iar orașul devine din nou capitala literaturii din Europa...
16:40
Situatia de la Spitalul Sf.Maria din Iasi ramane in continuare incerta.Opt copii au murit, dar...
15:00
Două bătrâne din Galați au fost înșelate cu sume mari de bani prin metoda Accidentul de un deținut încarcerat în Penitenciarul Botosani și complicea lui # TeleM Iași
Ieri, polițiștii Secției 2 Poliție Galați, cu sprijinul celor din cadrul Biroului de Investigații Criminale...
14:20
Un bătrân dispărut ieri într-o pădure de lângă satul Grajduri a fost găsit teafăr dupa ore întregi de căutări # TeleM Iași
Ghiban Marcel, în vârstă de 70 de ani, despre care s-a sesizat, la data de...
14:20
In aceste momente, pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu la o clădire dezafectată pe...
12:20
Combinatul siderurgic de la Galați, fostul SIDEX și actualul Liberty Galați SA, se află într-un...
12:00
Aseara, la ora 17:53, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de către...
11:20
Botoșani | Anchetat de DNA pentru luare de mită, primarul comunei Mihai Eminescu și-a dat demisia # TeleM Iași
Primarul comunei Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, și-a dat ieri demisia. Aceasta a fost adusă la cunoștința...
Ieri
10:50
S-au incins spiritele in sedinta Consiliului Judetean Iasi. Dupa ce Mircea Manolache a cerut pastrarea...
10:40
Un cutremur s-a produs in urma cu putin timp in zona Seismica Vrancea. Sesimul a...
10:10
Un consilier județean solicită demisia conducerii ApaVital după avariile din Pașcani și facturarea aerului din conducte # TeleM Iași
Consilierul judetean, Mihai Dediu solicita demisia conducerii ApaVital, in urma avariilor dese care afecteaza municipiul...
10:00
Echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al județului Iași intervin...
09:40
Cutremur puternic înregistrat miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a lovit # TeleM Iași
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost înregistrat în apropierea orașului San Jose, Provincia de...
09:40
Reguli mai stricte privitoare la permisul de conducere au fost adoptate de Parlamentul European. Printre...
09:40
Chiar dacă a înregistrat cea mai scăzută rată de nașteri din ultimul secol, România contribuie...
09:30
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat...
09:30
CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare din România, anunţă că va repune în trafic trenurile suspendate ale CFR Călători # TeleM Iași
CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare din România, anunţă că va repune în trafic trenurile suspendate ale CFR Călători,...
09:10
Ministrul Economiei a decis să demită conducerea Salrom. Replică dură la adresa lui Radu Miruță # TeleM Iași
In urma rapoartelor Corpului de Control al premierului si al Ministerul Economiei, conducerea Salrom a...
08:50
Doru Octavian Dumitru a fost transferat de urgență la Spitalul Județean Suceava după ce a suferit un AVC înaintea unui spectacol programat la Onești # TeleM Iași
Momente dificile pentru cunoscutul actor, Doru Octavian Dumitru. Acesta urma sa sustina un spectacol la...
21 octombrie 2025
20:20
Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia...
20:00
Un ieșean este designerul oglinzilor decorative și al elementelor de sticlă din Catedrala Mântuirii Neamului # TeleM Iași
Constantin Pâslaru, designer român originar din Iași, cunoscut pentru colaborările sale cu grupul Inditex și...
19:50
Copil de 6 ani din județul Vaslui adus în stare gravă cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii Sf. Maria # TeleM Iași
Un copil de numai 6 ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit...
19:20
Suceava | O noua licitație pentru consolidarea blocului din Burdujeni, după explozia din 2022 # TeleM Iași
Primăria Municipiului Suceava informează că anunțul de participare la licitație este deja publicat pe SEAP...
19:10
CFR SA și CFR Călători au dat-o la pace și nu mai suspendă trenurile după ce directorii au fost amenințați cu demiterile # TeleM Iași
In urma dialogului dintre conducerile Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR" SA și Societății Naționale...
16:50
Un polițist din SAS, acuzat de violență asupra logodnicei. Avocatul victimei: „Mi se pare o atitudine mizerabila a celor IPJ” # TeleM Iași
Un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Iași este acuzat de logodnica sa...
