Trupul unui bebeluș a fost găsit pe un câmp de lângă Moinești

Momente dificile pentru cunoscutul actor, Doru Octavian Dumitru. Acesta urma sa sustina un spectacol la... Articolul Doru Octavian Dumitru a fost transferat de urgență la Spitalul Județean Suceava după ce a suferit un AVC înaintea unui spectacol programat la Onești apare prima dată în TeleM Regional.