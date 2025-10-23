Sporuri de 50%, din pix. Cum s-au premiat singuri directorii de la Apele Române
23 octombrie 2025
Peste 500 de angajați de la Apele Române, majoritatea directori, au beneficiat de sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, deși majoritatea proiectelor au fost pierdute.
• • •
Medvedev, revoltat în urma sancțiunilor anunțate de Trump: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită” # Adevarul.ro
După sancțiunile anunțate de SUA împotriva Rusiei, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi, 23 octombrie, că Statele Unite sunt „dușmanul” Moscovei.
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Rafalele pot ajunge până la 120 km/h | HARTA # Adevarul.ro
O atenționare meteorologică de tip cod galben de vânt puternic a fost emisă miercuri dimineața de Administrația Națională de Meteorologie.
Localitatea în care peste 1.700 de proprietari au fost amendați într-o lună pentru că nu au locuințele asigurate: „Sunt exact cei care o să-mi mulțumească” # Adevarul.ro
Doar două din zece locuințe din România sunt acoperite de o poliță obligatorie, în condițiile în care aceasta protejează împotriva unor riscuri majore.
Unde se fac cele mai multe angajări în România. Domeniile și județele cu cerere mare de muncitori # Adevarul.ro
Anul acesta, candidații fără studii superioare, în special muncitorii calificați și necalificați, au înregistrat peste 6 milioane de aplicări, arată datele unei importante platforme de recrutare.
Prefectul Capitalei critică modul în care Distrigaz gestionează sesizările legate de miros de gaze: „Procedura este oarecum greșită” # Adevarul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, susţine că actuala procedură aplicată de Distrigaz în cazurile de miros de gaze este „oarecum greşită”.
Guvernul ține cu dinții de păcănelele de la parterul blocurilor: „Creșterea șomajului și scăderea veniturilor la buget” # Adevarul.ro
Un proiect legislativ vizează aparatele din sălile de jocuri.
Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles dacă trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia. Răspunsul președintelui # Adevarul.ro
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles.
De la diamante roz la vizite în închisoare. Fosta prima doamnă a Franței, pusă la grea încercare # Adevarul.ro
Supermodelul, cântăreața și fosta primă doamnă a Franței, Carla Bruni, în vârstă de 57 de ani, și-a luat la revedere cu lacrimi în ochi de la soțul ei, după ce l-a condus la închisoarea pariziană La Sante, unde Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pentru a-și ispăși condamnarea.
TikTok le dă părinților mai mult control, vor putea vedea când copii postează public și cine îi urmărește. Influencer: „Să fie foarte atenți” # Adevarul.ro
Deși 51% dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale, aproape 70% nu au încredere încă în propriile lor abilități de a-i susține atunci când navighează online.
Dennis Man intră în atenția UEFA: nominalizat pentru jucătorul săptămânii în Champions League # Adevarul.ro
Dennis Man trăiește cel mai bun moment de la transferul în Olanda. Internaționalul român a reușit o dublă spectaculoasă și a fost desemnat „Man of the Match” în victoria clară a lui PSV, 6-2, în fața lui Napoli.
Oficialii muzeului recunosc că un sistem de securitate învechit a lăsat instituția vulnerabilă, în pofida avertismentelor repetate.
Cine este bărbatul care a încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei din București cu mașina. Conducea sub influența drogurilor # Adevarul.ro
Un bărbat de 53 de ani, cu permisul suspendat și aflat sub influența drogurilor, a încercat să lovească poarta de acces a Ambasadei Rusiei din București.
Cu o istorie care se întinde pe mai bine de 500 de ani, Halloumi este o parte din identita-tea Ciprului. Având denumire protejată la nivel european, această brânză poate fi comer-cializată sub numele „Halloumi” doar dacă este produsă în Cipru.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, joi dimineață, în zona localității Băcani, din județul Vaslui.
Anularea întâlnirii Trump-Putin de la Budapesta asta ne arată.
Avertismentul unui sociolog: „Cod roșu de explozie socială. Alegerile din Capitală se pot transforma într-un test major al rezilienței democratice” # Adevarul.ro
Sociologul Remus Ștefureac, director Inscop Research, lansează un avertisment cu privire la percepția socială negativă a românilor. El punctează că este „cod roșu de explozie socială”, în pragul alegerilor pentru Primăria Capitalei, susținând că datele ar putea fi mult mai grave în prezent.
Cum au fost păcălite două femei să le dea unor escroci 63.000 de lei. Metoda folosită de aceștia # Adevarul.ro
Două femei, de 83 și 88 de ani, din Galați, au pierdut 63.000 de lei după ce au căzut victime unor escroci
Guvernul aprobă calendarul alegerilor parțiale. Scrutin pentru alegerea primarului Capitalei pe 7 decembrie # Adevarul.ro
Guvernul aprobă, joi, hotărârea privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum și alegerile în alte localități.
Doi tineri din Bacău, găsiți morți în mașină, într-o zonă împădurită. Trupurile prezentau urme de împușcare # Adevarul.ro
Un tânăr și o tânără din județul Bacău au fost găsiți decedați într-un autoturism, într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa.
Fundația Bog’Art a acordat burse și mențiuni Upgrade, în valoare totală de 10.000 de euro, unor studenți care pot schimba în bine viitorul României # Adevarul.ro
Fundația Bog’Art a încheiat cu succes prima ediție a programului de burse Upgrade, prin intermediul căruia și-a propus să descopere și să susțină tinerii cu potențial, rezultate școlare remarcabile și planuri de dezvoltare profesională în România, capabili să contribuie activ la progresul societății
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS.
De la climă și resurse critice până la activele rusești înghețate, agenda Consiliului European de joi este una extrem de încărcată.
Ucraina, în flăcări. Rusia, suspectată că a alimentat incendiile ce au mistuit aproape un milion de hectare # Adevarul.ro
În 2024, aproape un milion de hectare din teritoriul Ucrainei au ars. Căldura, minele și bombardamentele au contribuit la dezastru.
Bijuteriile furate din Galeria Apollon a celebrului Muzeu Luvru din Paris sunt de o valoare inestimabilă. Au aparținut unor regine și împărătese, printre care cea de-a doua soție a lui Napoleon I și ultima împărăteasă a Franței.
Un bărbat din Cluj, arestat după ce s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală # Adevarul.ro
Un bărbat de 41 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său.
Continuă valul de proteste anti-imigrație din Dublin. Sute de irlandezi s-au adunat în fața unui hotel care găzduieşte solicitanţi de azil # Adevarul.ro
Sute de protestatari s-au adunat miercuri seara, 22 octombrie, în fața unui hotel din Dublin, capitala Irlandei, care găzduieşte solicitanţi de azil.
Incident neașteptat în Germania: Poliția a tras asupra soldaților în timpul unui exercițiu militar, „din cauza unei interpretări greșite la fața locului” # Adevarul.ro
Un incident neobișnuit a avut loc în orașul Erding, din sudul Germaniei, unde poliția a tras asupra unui soldat în timpul unui exercițiu militar.
Sinner și-a adus iubita la Viena. Italianul este criticat dur, după ce a refuzat să joace în Cupa Davis # Adevarul.ro
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a debutat convingător la turneul de la Viena, pe care l-a câștigat acum doi ani.
ChatGPT şi alţi boţi de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp. Măsura luată de Meta intră în vigoare începând cu 15 ianuarie 2026.
Mesajul transmis de Brigitte Bardot în urma zvonurilor despre starea ei de sănătate. „Nu ştiu care este imbecilul care a lansat acest fake news despre dispariţia mea” # Adevarul.ro
Actrița franceză Brigitte Bardot a transmis o replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate.
Incident în închisoarea în care se află Sarkozy. Deținuții care l-au amenințat pe fostul președinte francez au fost ridicați de poliție # Adevarul.ro
Poliţia franceză a preluat miercuri trei deţinuţi din închisoarea La Sante din Paris care îl ameninţaseră pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marţi.
Președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni „imens de dure” împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere rusești.
Conflict în stradă între un fost consilier PNL din Sectorul 1 și administratorul unui târg. Adrian Oianu: „Avea o atitudine de interlop” # Adevarul.ro
Designerul Adrian Oianu, fost consilier local PNL în Sectorul 1, a fost implicat într-un conflict în stradă cu administratorul Târgului de produse tradiționale de la Facultatea de Agronomie, de pe Bulevardul Mărăști.
Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua seară la rând.
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, precum și a filialelor acestora, într-o mișcare descrisă de analiștii CNN drept „o provocare neașteptată” adresată Kremlinului de către președintele Donald Trump.
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, axată pe Ucraina și securitate # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles.
Prognoza meteo joi, 23 octombrie: Vremea se menține caldă, cu temperaturi de până la 25 de grade în unele regiuni # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat joi, 23 octombrie, că vremea continuă să se încălzească în majoritatea țării. În unele regiuni, temperaturile pot ajunge la 25 de grade.
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc la Bucurelti, între 17 și 26 de octombrie. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025.
Un autotren care transporta apă și sucuri a ars în întregime, miercuri seară, pe tronsonul Turda-Gilău al autostrăzii A3, în județul Cluj.
Accident produs de un fotbalist român care s-a urcat băut la volan. A intrat în cu mașina în stâlp # Adevarul.ro
Căpitanul celor de la Cetatea 1932 Suceava, Marian Ilie (22 ani), este cercetat penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.
Se pregătește un CIA european? Serviciile secrete europene învață să coopereze din cauza lui Trump # Adevarul.ro
Agențiile de informații europene depășesc decenii de neîncredere și construiesc legături mai strânse pentru a contracara agresiunea rusă.
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari # Adevarul.ro
Gică Hagi (60 de ani) se află într-un an sabatic, dar are grijă și de cariera fiului său, care ieri a împlinit 27 de ani.
Lucrări de asfaltare la Arcul de Triumf, făcute în afara orelor permise. Brigada Rutieră aplică sancțiuni # Adevarul.ro
Șoferii care trec prin Piața Arcul de Triumf întâmpină restricții de circulație, după ce lucrările de asfaltare au fost efectuate în afara intervalului permis. Brigada Rutieră a anunțat, în acest context, că intervine cu sancțiuni.
Un britanic „neexperimentat” s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii. Prietenul său a murit încercând să-l salveze # Adevarul.ro
Un cetățean britanic „neexperimentat”, de 36 de ani, s-a înecat după ce placa sa s-a rupt în timpul unei furtuni, în statul australian Victoria. Prietenul său, în vârstă de 43 de ani, a murit încercând să-l salveze.
LIVETEXT / FCSB - Bologna, azi, ora 19:45, în Liga Europa. Campioana, lăsată de izbeliște de propriii suporteri # Adevarul.ro
Apăsată de nevoi în Superligă, campioana încearcă să adune puncte și bani în grupa de Liga Europa contra unei forțe din Italia, în condițiile în care suporterii nu mai sunt dispuși s-o susțină.
Un bărbat drogat a încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei din București cu mașina. Jandarmii au intervenit rapid # Adevarul.ro
Un bărbat de 53 de ani, cu permisul suspendat și aflat sub influența drogurilor, a încercat să lovească poarta de acces a Ambasadei Rusiei din București.
Liga Campionilor: Real Madrid s-a descotorosit greu de Juventus. Seară cu 28 de goluri # Adevarul.ro
S-a încheiat etapa a treia din grupa unică de Liga Campionilor la fotbal.
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de Nord: „Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară” # Adevarul.ro
Un turist italian care a vizitat Coreea de Nord la începutul lunii octombrie spune că a găsit o țară curată, ordonată și plină de mândrie națională.
Prețul petrolului crește după sancțiunile SUA împotriva giganților ruși Rosneft și Lukoil # Adevarul.ro
Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, acuzate că finanțează războiul din Ucraina.
