Asia Express 2025. Karmen și Olga au aflat dacă pleacă sau nu acasă. „Dacă e verde, e bine... dacă nu, aia e”
Adevarul.ro, 23 octombrie 2025 13:30
Miercuri, 22 octombrie, s-a difuzat al 28-lea episod al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor. O echipă, care a ajuns ultima la Irina Fodor, a scăpat de eliminare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
14:00
Jaqueline Cristian părăsește WTA Tokyo, după un meci greu cu favorita 3, Ekaterina Alexandrova.
Acum 15 minute
13:45
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a prezentat joi principalele rezultate ale controalelor efectuate la ANPC, dar și la Salrom și alte companii de stat, anunțând că au fost descoperite grave nereguli care vor fi pedepsite.
13:45
Poliția a reținut două femei acuzate că au fraudat o clinică estetică cu peste 21.400 de lei # Adevarul.ro
Două femei, de 34 și 36 de ani, au fost reținute de polițiștii din București după ce ar fi efectuat proceduri estetice de peste 21.400 de lei fără să plătească, fiind cercetate pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.
13:45
Moscova amenință cu un „răspuns dureros” dacă Uniunea Europeană confiscă activele rusești # Adevarul.ro
Rusia avertizează că va reacționa „dur și simetric” dacă Uniunea Europeană va decide să confiște activele rusești blocate în conturile Euroclear, sistemul financiar din Belgia care gestionează cea mai mare parte a fondurilor înghețate.
13:45
Dezamăgirea unui român întors acasă după 23 de ani în străinătate: „Ca să te descurci, trebuie să ai pile și relații” # Adevarul.ro
După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un român din Iași a încercat să se întoarcă definitiv în țară.
Acum 30 minute
13:30
Ministrul polonez de Externe ironizează Ungaria: „Sper ca dronele ucrainene să lovească conducta care îi alimentează de la ruși” # Adevarul.ro
Disputa dintre Varșovia și Budapesta a atins un nou nivel după ce ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat public că speră ca Ucraina să reușească să oprească livrările de petrol rusesc către Ungaria, vizând conducta Drujba
13:30
Universitatea Cluj l-a prezentat pe urmașul lui Sabău pe banca tehnică. Ardelenii și-au luat tot un antrenor „așezat” # Adevarul.ro
Cristiano Bergodi, 61 de ani, revine în Superliga de fotbal.
13:30
Asia Express 2025. Karmen și Olga au aflat dacă pleacă sau nu acasă. „Dacă e verde, e bine... dacă nu, aia e” # Adevarul.ro
Miercuri, 22 octombrie, s-a difuzat al 28-lea episod al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor. O echipă, care a ajuns ultima la Irina Fodor, a scăpat de eliminare.
Acum o oră
13:15
Asistenții cu inteligență artificială denaturează conținutul știrilor în 45% din cazuri, indiferent de limbă sau teritoriu - Studiu # Adevarul.ro
O nouă cercetare coordonată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) și condusă de BBC a descoperit că asistenții inteligenței artificiale – deja o poartă de informare zilnică pentru milioane de oameni – denaturează în mod curent conținutul știrilor, indiferent de limba, teritoriul sau pl
13:15
Percheziții DNA la DSP Brașov și la două spitale din oraș. Directoarea instituției ar fi vizată într-un dosar de corupție # Adevarul.ro
DNA efectuează percheziții la DSP Brașov și în alte locații din județ, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție.
13:15
Ștefan Niță, cofondator BOON: „Am creat de la zero detergentul pe care ne-am fi dorit să-l găsim pe piața din România” # Adevarul.ro
De câte ori ți s-a întâmplat să dai banii pe detergenți care promit multe și rezolvă prea puține? Ștefan Niță nu doar că s-a săturat, dar a luat problema în propriile mâini.
13:15
Patru antrenori în trei luni, iar echipa e ultima în clasament. Noul tehnician a fost anunțat # Adevarul.ro
Au loc schimbări pe bandă rulantă. Patru antrenori în trei luni, iar echipa e ultima în clasament. Totuși, noul tehnician a fost anunțat în urmă cu puțin timp.
13:15
Primarul Robert Negoiță, reacție la investigația privind drumurile construite peste magistrale de gaz: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor” # Adevarul.ro
Robert Negoiță a reacționat după ce au fost publicate dezvăluiri care arătau că mai multe drumuri din Sectorul 3 al Capitalei ar fi fost construite peste magistrale de gaz, fără avizele necesare.
Acum 2 ore
13:00
Percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de 35 de milioane de lei # Adevarul.ro
Polițiștii Capitalei au descins joi la 35 de adrese într-un dosar privind spălare de bani și delapidare. Prejudiciul estimat este de 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat de peste 175 de milioane.
12:45
După ce și-a donat cadourile primite de ziua de naștere, David Popovici a decis să ofere o experiență unică fanilor săi: o oră de antrenament alături de el.
12:45
România, trasă la răspundere de guvernul Bulgariei. „Nu sunt dispuși nici măcar să semneze un acord pentru noi poduri” # Adevarul.ro
Guvernul bulgar critică dur România pentru obstacolele sistematice în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării.
12:30
Medvedev, revoltat în urma sancțiunilor anunțate de Trump: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită” # Adevarul.ro
După sancțiunile anunțate de SUA împotriva Rusiei, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi, 23 octombrie, că Statele Unite sunt „dușmanul” Moscovei.
12:30
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Rafalele pot ajunge până la 120 km/h | HARTA # Adevarul.ro
O atenționare meteorologică de tip cod galben de vânt puternic a fost emisă miercuri dimineața de Administrația Națională de Meteorologie.
12:30
Localitatea în care peste 1.700 de proprietari au fost amendați într-o lună pentru că nu au locuințele asigurate: „Sunt exact cei care o să-mi mulțumească” # Adevarul.ro
Doar două din zece locuințe din România sunt acoperite de o poliță obligatorie, în condițiile în care aceasta protejează împotriva unor riscuri majore.
12:30
Peste 500 de angajați de la Apele Române, majoritatea directori, au beneficiat de sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, deși majoritatea proiectelor au fost pierdute.
12:15
Unde se fac cele mai multe angajări în România. Domeniile și județele cu cerere mare de muncitori # Adevarul.ro
Anul acesta, candidații fără studii superioare, în special muncitorii calificați și necalificați, au înregistrat peste 6 milioane de aplicări, arată datele unei importante platforme de recrutare.
12:15
Prefectul Capitalei critică modul în care Distrigaz gestionează sesizările legate de miros de gaze: „Procedura este oarecum greșită” # Adevarul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, susţine că actuala procedură aplicată de Distrigaz în cazurile de miros de gaze este „oarecum greşită”.
12:15
Guvernul ține cu dinții de păcănelele de la parterul blocurilor: „Creșterea șomajului și scăderea veniturilor la buget” # Adevarul.ro
Un proiect legislativ vizează aparatele din sălile de jocuri.
12:15
Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles dacă trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia. Răspunsul președintelui # Adevarul.ro
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles.
12:15
De la diamante roz la vizite în închisoare. Fosta prima doamnă a Franței, pusă la grea încercare # Adevarul.ro
Supermodelul, cântăreața și fosta primă doamnă a Franței, Carla Bruni, în vârstă de 57 de ani, și-a luat la revedere cu lacrimi în ochi de la soțul ei, după ce l-a condus la închisoarea pariziană La Sante, unde Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pentru a-și ispăși condamnarea.
12:15
TikTok le dă părinților mai mult control, vor putea vedea când copii postează public și cine îi urmărește. Influencer: „Să fie foarte atenți” # Adevarul.ro
Deși 51% dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale, aproape 70% nu au încredere încă în propriile lor abilități de a-i susține atunci când navighează online.
Acum 4 ore
12:00
Dennis Man intră în atenția UEFA: nominalizat pentru jucătorul săptămânii în Champions League # Adevarul.ro
Dennis Man trăiește cel mai bun moment de la transferul în Olanda. Internaționalul român a reușit o dublă spectaculoasă și a fost desemnat „Man of the Match” în victoria clară a lui PSV, 6-2, în fața lui Napoli.
11:45
Oficialii muzeului recunosc că un sistem de securitate învechit a lăsat instituția vulnerabilă, în pofida avertismentelor repetate.
11:45
Cine este bărbatul care a încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei din București cu mașina. Conducea sub influența drogurilor # Adevarul.ro
Un bărbat de 53 de ani, cu permisul suspendat și aflat sub influența drogurilor, a încercat să lovească poarta de acces a Ambasadei Rusiei din București.
11:30
Cu o istorie care se întinde pe mai bine de 500 de ani, Halloumi este o parte din identita-tea Ciprului. Având denumire protejată la nivel european, această brânză poate fi comer-cializată sub numele „Halloumi” doar dacă este produsă în Cipru.
11:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, joi dimineață, în zona localității Băcani, din județul Vaslui.
11:30
Anularea întâlnirii Trump-Putin de la Budapesta asta ne arată.
11:30
Avertismentul unui sociolog: „Cod roșu de explozie socială. Alegerile din Capitală se pot transforma într-un test major al rezilienței democratice” # Adevarul.ro
Sociologul Remus Ștefureac, director Inscop Research, lansează un avertisment cu privire la percepția socială negativă a românilor. El punctează că este „cod roșu de explozie socială”, în pragul alegerilor pentru Primăria Capitalei, susținând că datele ar putea fi mult mai grave în prezent.
11:15
Cum au fost păcălite două femei să le dea unor escroci 63.000 de lei. Metoda folosită de aceștia # Adevarul.ro
Două femei, de 83 și 88 de ani, din Galați, au pierdut 63.000 de lei după ce au căzut victime unor escroci
11:15
Guvernul aprobă calendarul alegerilor parțiale. Scrutin pentru alegerea primarului Capitalei pe 7 decembrie # Adevarul.ro
Guvernul aprobă, joi, hotărârea privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum și alegerile în alte localități.
11:15
Doi tineri din Bacău, găsiți morți în mașină, într-o zonă împădurită. Trupurile prezentau urme de împușcare # Adevarul.ro
Un tânăr și o tânără din județul Bacău au fost găsiți decedați într-un autoturism, într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa.
11:15
Fundația Bog’Art a acordat burse și mențiuni Upgrade, în valoare totală de 10.000 de euro, unor studenți care pot schimba în bine viitorul României # Adevarul.ro
Fundația Bog’Art a încheiat cu succes prima ediție a programului de burse Upgrade, prin intermediul căruia și-a propus să descopere și să susțină tinerii cu potențial, rezultate școlare remarcabile și planuri de dezvoltare profesională în România, capabili să contribuie activ la progresul societății
11:15
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS.
11:15
De la climă și resurse critice până la activele rusești înghețate, agenda Consiliului European de joi este una extrem de încărcată.
11:00
Ucraina, în flăcări. Rusia, suspectată că a alimentat incendiile ce au mistuit aproape un milion de hectare # Adevarul.ro
În 2024, aproape un milion de hectare din teritoriul Ucrainei au ars. Căldura, minele și bombardamentele au contribuit la dezastru.
10:45
Bijuteriile furate din Galeria Apollon a celebrului Muzeu Luvru din Paris sunt de o valoare inestimabilă. Au aparținut unor regine și împărătese, printre care cea de-a doua soție a lui Napoleon I și ultima împărăteasă a Franței.
10:45
Un bărbat din Cluj, arestat după ce s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală # Adevarul.ro
Un bărbat de 41 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său.
10:30
Continuă valul de proteste anti-imigrație din Dublin. Sute de irlandezi s-au adunat în fața unui hotel care găzduieşte solicitanţi de azil # Adevarul.ro
Sute de protestatari s-au adunat miercuri seara, 22 octombrie, în fața unui hotel din Dublin, capitala Irlandei, care găzduieşte solicitanţi de azil.
10:30
Incident neașteptat în Germania: Poliția a tras asupra soldaților în timpul unui exercițiu militar, „din cauza unei interpretări greșite la fața locului” # Adevarul.ro
Un incident neobișnuit a avut loc în orașul Erding, din sudul Germaniei, unde poliția a tras asupra unui soldat în timpul unui exercițiu militar.
10:30
Sinner și-a adus iubita la Viena. Italianul este criticat dur, după ce a refuzat să joace în Cupa Davis # Adevarul.ro
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a debutat convingător la turneul de la Viena, pe care l-a câștigat acum doi ani.
10:30
ChatGPT şi alţi boţi de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp. Măsura luată de Meta intră în vigoare începând cu 15 ianuarie 2026.
10:15
Mesajul transmis de Brigitte Bardot în urma zvonurilor despre starea ei de sănătate. „Nu ştiu care este imbecilul care a lansat acest fake news despre dispariţia mea” # Adevarul.ro
Actrița franceză Brigitte Bardot a transmis o replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate.
Acum 6 ore
10:00
Incident în închisoarea în care se află Sarkozy. Deținuții care l-au amenințat pe fostul președinte francez au fost ridicați de poliție # Adevarul.ro
Poliţia franceză a preluat miercuri trei deţinuţi din închisoarea La Sante din Paris care îl ameninţaseră pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marţi.
10:00
Președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni „imens de dure” împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere rusești.
09:45
Conflict în stradă între un fost consilier PNL din Sectorul 1 și administratorul unui târg. Adrian Oianu: „Avea o atitudine de interlop” # Adevarul.ro
Designerul Adrian Oianu, fost consilier local PNL în Sectorul 1, a fost implicat într-un conflict în stradă cu administratorul Târgului de produse tradiționale de la Facultatea de Agronomie, de pe Bulevardul Mărăști.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.