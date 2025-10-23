12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer

16:40

Sociologul Remus Ștefureac atrage atenția asupra unor date îngrijorătoare extrase din sondaje INSCOP efectuate în ultimele luni: 70% dintre români cred că legea nu este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii, 75% consideră că succesul unora este rezultatul unui sistem corupt sau nedrept, 50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate, 75% cred că cei care reușesc în România nu sunt neapărat cei mai capabili, ci cei mai conectați, 60% simt că alții au fost ajutați pe nedrept în timp ce ei au fost ignorați. Totodată, 70% spun că statul poartă o mare parte din vină pentru situația lor actuală. Directorul INSCOP Research spune că cifrele ar putea arăta si mai rău după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale.