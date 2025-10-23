Disputa dintre Donald Trump și China privind soia lasă fermierii americani cu recolte uriaşe şi puţini cumpărători
În această toamnă, fermierii americani vor strânge o recoltă de soia atât de mare încât ar putea acoperi o suprafaţă mai mare decât New Mexico, însă cel mai mare cumpărător pentru fermierii americani, China, a renunţat să le mai cumpere produsele, transmite Bloomberg.
• • •
Acum 30 minute
19:50
19:40
Florin Manole, despre pensiile magistraților: „Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor”. Care e cea mai mare pensie în plată # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei. El a precizat că, pentru pensiile acum în plată, singura soluţie de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală.
Acum o oră
19:30
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce este „Harmony” și cum consolidează strategia nucleară a Moscovei # Digi24.ro
Rusia își protejează flota de submarine nucleare din Arctica cu un sistem de supraveghere construit folosind echipamente de înaltă tehnologie cumpărate de la companii americane și europene, printr-o rețea secretă de achiziții, conform unor înregistrări financiare recent descoperite, documente judiciare și oficiali occidentali din domeniul securității, informează Washington Post.
19:20
Cadavrul unei persoane date dispărute acum un an, la inundațiile din Spania, a fost găsit abia acum # Digi24.ro
Cadavrul unei persoane date dispărute în urma inundațiilor majore din octombrie 2024 din regiunea Valencia, Spania, a fost găsit la aproape un an după catastrofă, a anunțat joi, 23 octombrie, tribunalul din Valencia, citat de RFI.
19:10
Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică a Ucrainei după o lună de funcționare pe generatoare # Digi24.ro
Inginerii ruși au restabilit legătura centralei nucleare Zaporojie cu sistemul energetic al Ucrainei, după ce, timp de o lună, instalația a depins de generatoare diesel de rezervă, potrivit The Guardian.
19:10
Trei ofițeri de poliție reținuți și unul în control judiciar, alături de alte persoane, pentru contrabandă cu mărfuri din Turcia # Digi24.ro
Procurorii DIICOT Caraş-Severin care instrumentează dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia au dispus reţinerea a 11 persoane şi plasarea sub control judiciar a altor şase, patru dintre inculpaţi fiind poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă. La cele aproape 60 de percheziţii făcute miercuri s-au găsit bani, bijuterii, ceasuri de lux şi poşete de damă.
Acum 2 ore
18:50
Cel mai costisitor atac cibernetic din istoria Marii Britanii. Costul incidentului: 1,9 miliarde de lire sterline # Digi24.ro
Experții au constatat că atacul cibernetic devastator care a paralizat, la sfârșitul lunii august, operațiunile Jaguar Land Rover, este „de departe” cel mai costisitor din istoria Marii Britanii, scrie The Telegraph.
18:40
Surse de la Moscova spun că „nu există dispoziţie pentru pace la Kremlin”. Ce vrea Putin # Digi24.ro
Kremlinul a respins ideea unei încetări a focului pe actuala linie a frontului în Ucraina, ceea ce a dus la anularea summitului între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump la Budapesta, relatează joi The Kyiv Post.
18:20
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost amenințat cu moartea în închisoare # Digi24.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost ținta unor amenințări cu moartea din partea unui deținut din închisoarea La Sante din Paris, unde a început să-și ispășească pedeapsa săptămâna aceasta, ceea ce a determinat deschiderea unei anchete, a anunțat miercuri Parchetul din Paris, citat de France 24.
18:10
Un incendiu care se manifestă cu degajări masive de fum a izbucnit, joi, la un operator economic din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani, la faţa locului fiind mobilizate cinci autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă.
18:10
Grindeau avertizează: România pierde 200 de milioane de euro, dacă legea pensiilor magistraților nu va fi aprobată # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că România poate pierde peste 200 de milioane de euro, dacă legea pensiilor magistraților nu va fi aprobată până pe 28 noiembrie. „Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec”, avertizează el.
Acum 4 ore
17:50
„Părinții v-au făcut doar ca să vă facă”. Anchetă la o școală din Ilfov, după ce un profesor a jignit mai mulți copii de clasa I # Digi24.ro
Un profesor de la o școală din Ilfov a fost surprins în timp ce țipa și jignea mai mulți copii de clasa I. „Părinții v-au făcut așa ca să vă facă”, le-a spus profesorul elevilor de 7 ani, potrivit clipului video obținut de Digi24. Imediat după ce cazul a fost adus în atenția Inspectoratului Școlar Ilfov de către jurnaliștii Digi24, instituția a anunțat că a demarat o anchetă. Potrivit unor surse, profesorul și-a dat demisia la scurt timp după ce incidentul a ajuns în atenția inspectoratului școlar.
17:50
Zeci de mașini distruse de explozia din Rahova. Primăria Capitalei caută soluții pentru despăgubire # Digi24.ro
Zeci de mașini au fost distruse în explozia din Rahova. Multe sunt daună totală, iar proprietarii nu mai au ce să facă. Toate însă au fost duse la un garaj STB ca autoritățile să poată continua cercetările la fața locului în siguranță.
17:40
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi că a promulgat legea care va permite implementarea unei reforme consistente în domeniul sănătății, parte a pachetului de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.
17:30
Marile companii petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor # Digi24.ro
Marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii petroliere din Rusia, au declarat joi mai multe surse comerciale, relatează Reuters în exclusivitate.
17:30
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani # Digi24.ro
Au apărut imagini cu momentul crimei din Mureș, care a avut loc în luna iulie. Și vă avertizăm, sunt imagini șocante. O cameră de supraveghere montată de vecini a surprins exact momentul în care Emil Gânj intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani, o ucide și apoi de foc locuinței.
17:30
Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Stelian Bujduveanu: „Cei păgubiți rămân proprietari” # Digi24.ro
Stelian Bujduveanu a declarat, joi, că Guvernul pregătește o HG prin care să permită Primăriei Capitalei să reconstruiască blocul distrus în urma exploziei din cartierul Rahova, iar ce păgubiți să rămână proprietari. De asemenea, edilul a anunțat controale la conductele de gaz din București pentru a evita, pe viitor, astfel de tragedii.
17:10
Zelenski vrea să convingă partenerii europeni să livreze Ucrainei rachetele pe care nu vrea să le ofere Trump # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este în contact cu ţările europene care dispun de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru ca Ucraina să poată beneficia şi ea de acest tip de armament, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a exclus pentru moment transferul acestui tip de arme către Kiev.
17:00
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție # Digi24.ro
Descoperire șocantă într-o pădure din Harghita. Doi tineri, care erau dați dispăruți de patru zile, au fost găsiți împușcați. Descoperirea a fost făcută de familia fetei, deși femeia anunțase dispariția lor la Poliție. Acum anchetatorii urmează să stabilească ce s-a petrecut între cei doi. Una dintre ipoteze este crima urmată de sinucidere.
16:50
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS, preluată de dpa, şi publicaţia Izvestia, preluată de Reuters.
16:50
Falsul agent SRI a fost reținut. Propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile # Digi24.ro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea inculpatului în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurparea de calități oficiale, desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii (în formă continuată), fals material în înscrisuri oficiale (în formă continuată) și uz de fals (în formă continuată), anunță Biroul de Informare din cadrul DIICOT.
16:40
Date îngrijorătoare despre percepția românilor asupra societății. Remus Ștefureac: Consecințele ar putea deveni de necontrolat # Digi24.ro
Sociologul Remus Ștefureac atrage atenția asupra unor date îngrijorătoare extrase din sondaje INSCOP efectuate în ultimele luni: 70% dintre români cred că legea nu este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii, 75% consideră că succesul unora este rezultatul unui sistem corupt sau nedrept, 50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate, 75% cred că cei care reușesc în România nu sunt neapărat cei mai capabili, ci cei mai conectați, 60% simt că alții au fost ajutați pe nedrept în timp ce ei au fost ignorați. Totodată, 70% spun că statul poartă o mare parte din vină pentru situația lor actuală. Directorul INSCOP Research spune că cifrele ar putea arăta si mai rău după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale.
16:30
Când va stabili PSD candidatul pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Avem primari de sector chiar foarte buni și pe Gabi Firea” # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații urmează să decidă zilele următoare candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei. În acest weekend vor exista discuții cu filiala din București, urmând ca decizia finală să fie luată la începutul săptămânii următoare. Grindeanu a lăsat de înțeles că, în acest moment, sunt luați în calcul primarii PSD de sector, dar și Gabriela Firea.
16:20
Rusia ia măsuri pentru mobilizarea rezerviștilor: ce li se promite bărbaților obligați să îmbrace din nou uniforma # Digi24.ro
Oficialii ruși iau măsuri pentru a mobiliza mii de rezerviști în serviciul activ al armatei, dar promit că bărbații care urmează să fie obligați să îmbrace din nou uniforma nu vor fi trimiși să lupte în Ucraina, relatează Kyiv Post.
Acum 6 ore
16:00
Bogdan Ivan, avertisment pentru companiile din energie după explozia din Rahova: Toate au obligații clare și să le respecte # Digi24.ro
Autoritățile iau în calcul schimbarea legii după explozia produsă la blocul din cartierul bucureștean Rahova. Ministrul Energiei a declarat, în direct la Digi24, că, după ce va analiza raportul final privind cauza tragediei, ar putea propune modificări legislative pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete. „Toate aceste companii care operează în sistemul energetic trebuie să știe că au obligații clare – altfel vor exista penalizări uriașe. Nu se poate ca oamenii să-și piarda viața din cauza unor erori umane”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
15:50
Cu ce note a terminat Ilie Bolojan facultatea: Premierul a publicat diplomele de studii și explică „pauza” din parcursul educațional # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut publice diplomele și documentele care atestă studiile sale. Acesta a explicat că „pauza” din parcursul educațional este legată de efectuarea stagiului militar obligatoriu, iar specializarea urmată a fost Matematică, forma de trei ani.
15:50
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate deasupra magistralelor de gaz: Țevile sunt ale Transgaz. Să-și facă treaba # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, joi, la Digi24, că este datoria Transgaz să facă lucrările necesare pentru a evita orice pericol în zona în care Primăria a asfaltat 11 drumuri peste magistrale de gaz în estul Bucureștiului. „Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu n-am de unde să știu dacă este sau nu risc iminent”, spune edilul, în condițiile în care Transgaz afirmă că a transmis sesizări că noile drumuri reprezintă un risc la siguranța locuitorilor din zonă, având în vedere presiunea suplimentară asupra conductelor.
15:40
Lista dosarelor aprobate în cadrul programului „Rabla” a fost publicată. AFM a admis peste 8.400 de ecotichete # Digi24.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat, joi, că a publicat lista cu 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei depuse în cadrul Programului „Rabla” pentru persoane fizice.
15:30
Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie # Digi24.ro
Trei bărbaţi au fost arestaţi joi în Marea Britanie în cadrul unei anchete în curs, cei trei fiind suspectaţi că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei, relatează The Guardian.
15:30
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate” # Digi24.ro
15:30
Alertă în Vâlcea. Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări la canalizare. Zeci de persoane evacuate # Digi24.ro
Alertă de intervenție în stațiunea Băile Olănești, județul Vâlcea, după ce o conductă principală de alimentare cu gaze naturale a fost spartă în timpul unor lucrări la sistemul de canalizare. Autoritățile au evacuat 35 de persoane din zona afectată, iar echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea oricărui pericol.
15:30
Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu # Digi24.ro
Creierul bărbaților pare să se micșoreze mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, însă boala Alzheimer continuă să afecteze femeile mult mai des, potrivit unui nou studiu, relatează Euronews.
15:20
„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk # Digi24.ro
Armata lui Putin a executat în stil sovietic două familii din satul Zvanivka din districtul Bakhmut, regiunea Donetsk, anunță procuratura locală.
15:20
„Niște idioți narcisiști și dependenți de droguri”. Fiica lui Alec Baldwin și Kim Basinger, acuzații grave la adresa părinților # Digi24.ro
Ireland Baldwin, fiica actorului Alec Baldwin și a actriței Kim Basinger, a lansat acuzații dure la adresa părinților ei. Într-o postare publicată pe platforma Substack, intitulată „30, Flirty, and Surviving”, ea a scris că a crescut „cu părinți narcisiști și toxici” și a vorbit despre anii de singurătate și relațiile disfuncționale care i-au marcat copilăria, scrie La Stampa.
15:20
Două femei din București şi-au făcut tratamente estetice în valoare totală de peste 21.400 de lei. Ele nu au plătit nimic clinicii # Digi24.ro
Două femei care au făcut mai multe tratamente estetice costisitoare la o clinică de specialitate din Sectorul 6 al Capitalei, pe care nu le-ar fi plătit, au fost reţinute de către poliţiştii bucureşteni pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. Potrivit anchetatorilor, femeile ar fi achiziţionat intervenţii faciale minim invazive în unitatea medicală respectivă, ştiind că nu le vor putea plăti, prejudiciul cauzat depăşind 21.400 de lei.
15:00
Elicopterul președintelui indian a rămas blocat în asfaltul proaspăt așternut pe heliportul pe care a aterizat oficialul # Digi24.ro
Roțile elicopterului președintei Indiei, Droupadi Murmu, s-au blocat în asfaltul unui heliport proaspăt betonat la Pramadam. Incidentul s-a produs în momentul în care ea ateriza în Kerala pentru vizita sa la Sabarimala.
14:50
Semafoare care arată „roșu” la viteza mare a mașinilor. O primărie testează o metodă de a opri șoferii care încalcă limita legală # Digi24.ro
Primăria Brașovului testează semafoare inteligente care detectează viteza ce depășește limita legală. Semafoarele comută automat pe culoarea roșie pentru a opri șoferii la trecerile de pietoni.
14:50
Guvernul bulgar acuză România că blochează construirea de noi poduri peste Dunăre. Critici din partea vicepremierului de la Sofia # Digi24.ro
Viceprim-ministrul şi ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a criticat aspru România pentru obstacolele sistematice în calea extinderii conectivităţii infrastructurii de-a lungul Dunării. În timpul unei vizite la Ruse , el a declarat că autorităţile române obstrucţionează construirea de noi poduri şi crearea de noi conexiuni cu feribotul, notează presa bulgară.
14:30
Țara din UE care amenință că va bloca planul privind activele rusești dacă riscul nu este împărțit # Digi24.ro
Premierul unei țări din UE a atenționat că va respinge planul de a utiliza activele rusești înghețate ale băncii centrale rusești, cu excepția cazului în care alte țări din blocul comunitar vor fi de acord să împartă riscul, pregătind terenul pentru discuții tensionate între liderii UE cu privire la modul de finanțare a Ucrainei, relatează Bloomberg.
14:30
Podul Giurgiu – Ruse va avea un sistem de colectare electronică a tarifului de trecere. În plan sunt două artere de mare viteză # Digi24.ro
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, joi, că a fost desemnat câştigătorul licitaţiei pentru realizarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse, valoarea contractului fiind de aproape 850.000 de lei.
14:30
Premierul finlandez, mesaj către Donald Trump: „Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk. Putin crede doar în putere” # Digi24.ro
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ale Americii pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo. Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și l-a îndemnat pe președintele SUA să acorde Ucrainei armele de care are nevoie pentru a se apăra și pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor pentru pace.
14:20
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un bărbat care a fost la închisoare pentru tentativă de omor şi care a fost eliberat la începutul acestui an a fost arestat preventiv, după ce a lovit cu pumnii şi picioarele un livrator în Sectorul 2 din București, nemulţumit de serviciile acestuia.
14:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 23 octombrie
14:10
Vremea la extreme în România în weekend: răcire în vest, centru și nord, temperaturi de primăvară în sud și sud-est # Digi24.ro
Deși începând de vineri, 24 octombrie, vremea se răcește în partea de vest, centru și nord, în sud și sud-est mercurul din termometre poate urca până la 22 de grade, a anunțat joi, 23 octombrie, Elena Mateescu, șefa ANM, la Digi24.
14:10
Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa negocierilor cu SUA privind Ucraina # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a afirmat joi că revendicările iniţiale ale Moscovei pentru o soluţie la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA şi alte ţări.
14:10
Un român și-a transformat casa într-o „închisoare domestică” pentru soție și copii. Ani de teroare, violențe filmate și abuzuri # Digi24.ro
Un român stabilit în Italia, care își supraveghea soția cu camere video și o obliga să trăiască izolată, sub amenințări și bătăi, a fost condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare. Femeia și copiii erau controlați, lipsiți de libertate și de hrană, într-un coșmar care a durat ani întregi, relatează presa italiană.
Acum 8 ore
14:00
Robert Negoiță, acuzat că a construit ilegal 11 drumuri peste magistrale de gaz din București. Primarul S3: „Au fost aici dintotdeauna” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a ordonat, în ultimii ani, construirea, în mod ilegal, a 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz din estul Bucureștiului, potrivit Recorder. Edilul le-a reproșat cetățenilor care i-au pus întrebări despre acest subiect că au venit pregătiți de acasă. Mai mult decât atât, edilul susține că drumurile au fost dintotdeauna acolo, iar țevile de gaz au apărut după.
13:50
Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină din Vatican, în cadrul primei slujbe comune la care au participat un monarh englez și un pontif catolic de când regele Henric al VIII-lea s-a separat de Roma în 1534.
13:50
Beijingul şi-a exprimat, joi, dezaprobarea faţă de sancţiunile americane împotriva sectorului petrolier rus, impuse de Washington în speranţa de a determina Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, Beijingul fiind, alături de India, principalul cumpărător al ţiţeiului rus.
13:50
Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel” # Digi24.ro
Rusia ar putea ajunge să se dezintegreze, la fel ca Uniunea Sovietică, întrucât nu toate popoarele sale s-au alăturat federației în mod voluntar, potrivit lui Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat RBC-Ucraina, Iermak a afirmat că și rușii înșiși înțeleg că, indiferent de dimensiunea vastă a țării lor, forțele ucrainene pot ajunge oriunde, anunță Kyiv Post.
