HotNews.ro, 23 octombrie 2025 18:20
ULTIMA ORĂ DECIZIE România se retrage dintr-un Tratat internațional privind energia, dar nu scapă de arbitrajele în care a fost reclamată de companii străine ca parte la Tratat # HotNews.ro
România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional încheiat în anii ’90 de statele din Europa și fosta Uniune Sovietică ce statuează principiile colaborării transfrontaliere în domeniu și care conține și…
Datorie personală a viceprimarului din Ploiești, plătită din bani publici. Primarul sesizează Parchetul și i-a retras atribuțiile / Cum se apără viceprimarul și reacția AUR # HotNews.ro
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că sesizează Parchetul și i-a retras atribuțiile viceprimarului AUR, Alexandru Săraru, deoarece municipalitatea a trebuit să plătească joi din bani publici, ca terț poprit, o parte din datoriile personale…
România va înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA. Ministerul de Finanțe spune că am evitat o pierdere de 1 miliard de euro # HotNews.ro
Țara noastră a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA, a anunțat joi Ministerul de Finanțe, care a precizat că România a evitat astfel o pierdere de până…
„Amenzile au fost anulate complet, din pix” – Mai mulți comisari ANPC au aplicat amenzi, dar nu le-au înregistrat. Prejudiciul este estimat la peste 3,1 milioane de euro # HotNews.ro
Mai mulți comisari de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi, dar procesele-verbale nu au fost înregistrate oficial, ceea ce a blocat recuperarea, de către statul român, a sumelor datorate, a anunțat…
Cine sunteți voi să vă bateți joc de noi? Șeful instituției câștigă 33.000 de euro pe lună # HotNews.ro
LPF ne transmite prin Justin Ștefan că derby-ul care era „programat” pentru 7 decembrie s-ar putea juca în altă zi, din cauza alegerilor la Primăria Capitalei. Este vorba despre meciul dintre FCSB și Dinamo. Mi-a…
Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență va fi reluat, după ce numeroși candidați au semnalat nereguli # HotNews.ro
Examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgență va fi reluat în data de 28 octombrie 2025, la ora 10.00, a anunțat joi ministrul Sănătății. Decizia a fost luată în urma…
Înalta Curte de Casație și Justiție dă o nouă decizie favorabilă unui condamnat celebru. Remus Truică, la un pas de revizuirea condamnării de 7 ani # HotNews.ro
Instanța supremă a admis în principiu, joi, cererea de revizuire formulată de omul de afaceri Remus Truică în dosarul Ferma Băneasa, în care în decembrie 2020 a fost condamnat la 7 ani de închisoare. În…
Intervenție de urgență a pompierilor. Miros de gaze într-un bloc. Zeci de oameni din Mioveni evacuați # HotNews.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni, județul Argeș. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de…
Rusia folosește tehnologie occidentală pentru un sistem secret de supraveghere în Arctica / Ce este „Harmony” și cum funcționează rețeaua subacvatică construită cu echipamente din Occident # HotNews.ro
Rusia își protejează arsenalul și flota de submarine nucleare din Arctica printr-un sistem secret de supraveghere subacvatic, numit „Harmony”, construit cu echipamente sensibile de înaltă tehnologie obținute în secret de la companii din Europa, Statele…
Cui le cere acum Zelenski rachete Tamahawk: „Uitați-vă doar cât de nervos a devenit Putin” # HotNews.ro
„Când vorbim despre arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, ne referim la faptul că regimul Putin ar trebui să simtă consecințele reale ale acestui război. Vă îndemn să sprijiniți orice ajută Ucraina să obțină astfel de capacități, deoarece acest lucru face cu adevărat diferența pentru Rusia”, a afirmat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Viktor Orban susține că Ungaria este singura țară poate fi încheiat un acord de pace în Ucraina. „Nu ne vom trimite copiii la abator la comanda Bruxelles-ului” # HotNews.ro
Zeci de mii de susținători ai premierului ungar au mărșăluit la Budapesta, joi, cu ocazia comemorării Revoluției anticomuniste din 1956, pentru a-și exprima susținerea față de Viktor Orban, care se confruntă cu o provocare fără…
Asterix și Obelix se întorc cu o nouă aventură într-un loc în care nu au mai fost niciodată: „Am vrut o țară însorită” # HotNews.ro
Succesul este deja asigurat pentru „Asterix în Lusitania”, cel de-al 41-lea album de benzi desenate dedicate aventurilor micuțului gal și prietenului său Obelix, care a fost lansat joi în 25 de țări și tradus în…
În țara cu „ultima natură autentică a Europei”, agricultura bio e submediocră. 90% dintre produsele bio din marile magazine provin din import # HotNews.ro
România cultivă ecologic doar 5,8% din suprafața sa agricolă, mult sub media UE de 10,8%. Guvernul și-a asumat pentru anul 2030 atingerea unei ținte de doar 6%. În 2024, România a înregistrat o suprafață de…
Liderul PSD vine cu două nume noi pentru Primăria Capitalei, incluse în sondaje alături de Daniel Băluță și Gabriela Firea # HotNews.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, care este, de altfel, și singurul candidat la șefia partidului, a declarat că la începutul săptămânii viitoare conducerea PSD va decide pe cine va susține în cursa pentru Primăria…
JD Vance avertizează în Israel că Trump se opune anexării Cisiordaniei, după un vot dat în acest sens în parlamentul israelian # HotNews.ro
Declarația vicepreședintelui SUA urmează unui avertisment lansat de secretarul de stat Marco Rubio, care a spus că mișcările în direcția anexării Cisiordaniei ar putea pune în pericol planul de pace din Gaza, scrie Reuters. Vicepreședintele…
Marile companii petroliere ale Chinei suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor # HotNews.ro
Companiile petroliere mari ale statului chinez au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe cale maritimă după decizia Statelor Unite de a introduce sancțiuni pentru Rosneft și Lukoil, cele două mari companii petroliere ale Rusiei,…
Elon Musk susține că „teroriști corporatiști” nu vor ca el să devină primul trilionar al planetei # HotNews.ro
Elon Musk poate să devină primul trilionar din lume dacă investitorii companiei de mașini electrice Tesla pe care o conduce vor vota pe 6 noiembrie în favoarea unui pachet de compensați fără precedent, în valoare…
NXP Semiconductors România continuă susținerea învățământului superior prin inaugurarea unui laborator complet renovat la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași # HotNews.ro
Joi, 23 octombrie 2025, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și NXP Semiconductors România au inaugurat laboratorul Intelligent Systems în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Acesta este cel de-al cincilea laborator renovat cu sprijinul…
Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas anunță lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 și vă invită miercuri, 19 noiembrie, ora 19.00, la Ateneul Român, la gala dedicată decernării. Premiul „Monica Lovinescu“,…
Într-un moment în care, conform sondajelor de opinie, o majoritate a compatroților noștri sunt nostalgici după conducătorii din comunism, profesorul Ion Stanomir scrie despre o carte proaspăt apărută, a istoricului Cristian Vasile, într-un articol de…
Nicușor Dan, la Bruxelles: „Comisia Europeană va pregăti până la sfârșitul anului un plan de acțiune care să facă mai facil accesul la locuințe” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că una dintre temele „importante” de pe agenda discuțiilor de la reuniunea Consiliului European „este cea legată de accesul la locuințe”, un subiect abordat în premieră în acest format. Într-o…
Veste bună pentru pensionari și asigurați: Limita pentru rețetele compensate a fost majorată # HotNews.ro
Pensionarii cu venituri de până la 2.020 de lei/lună și persoanele care suferă de boli cronice vor beneficia de medicamente compensate pentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la…
Povestea Laviniei, fetița care a ales să trăiască în plasament: „Nu vreau la familia biologică! Vreau acasă la asistenta maternală, să mă pregătesc pentru olimpiadă!” # HotNews.ro
Lavinia Stan (27 de ani) a făcut primii pași când era într-un centru de plasament din Câmpulung (Argeș). Era un copil mic, firav, cu părul ciuntit, o fetiță cu șanse mici de a fi aleasă…
Anca Alexandrescu: 99% voi candida la Primăria Capitalei. Voi sparge această gașcă ce a pus mâna pe România # HotNews.ro
Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, în emisiunile căreia Călin Georgescu a fost și este o prezență constantă, a anunțat joi că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei:…
VIDEO Regele Charles devine primul șef al Bisericii Anglicane din ultimii 500 de ani care se roagă public împreună cu Papa / „Este un eveniment istoric” # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea a ajuns joi la Vatican pentru o întâlnire cu papa Leon al XIV-lea. Cei doi s-au rugat împreună în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină premieră istorică după schisma anglicană…
VIDEO | Rahova, cartierul acum rănit, pe când devenea ceea ce este azi. Cum arăta un „șantier experimental”, unde se construiau apartamente precum cele care au explodat # HotNews.ro
Rahova este, probabil, cel mai plin de contraste cartier din București, dar și unul unul dintre cele mai pline de istorie. A fost “acasă” pentru Fabrica de Bere Rahova (fostă Bragadiru), azi ruină privatizată. Pentru…
UE promite să finanțeze Ucraina încă doi ani și insistă să primească acces la activele rusești înghețate la cel mai mare depozitar din Europa # HotNews.ro
Uniunea Europeană va aproba joi, în principiu, acordarea finanțării de care Ucraina are nevoie pentru următorii doi ani, a declarat șeful Consiliului UE, Antonio Costa, în ciuda unei amenințări belgiene de a bloca un plan…
De ce nu a așteptat Guvernul avizul CSM pe legea privind pensiile magistraților: „Nu-mi amintesc să se fi opus cineva” # HotNews.ro
„Nu am văzut observațiile Ministerului Justiției”, a declarat joi Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, întrebată dacă Executivul a fost atenționat de Ministerul Justiției că e necesar avizul CSM la legea privind pensiile magistraților…
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de inginer și de absolvire a facultății: „Pentru a nu se mai specula” # HotNews.ro
Ilie Bolojan a publicat joi diploma sa de inginer și cea care atestă faptul că a absolvit Facultatea de Matematică de la Universitatea din Timișoara. Demersul vine după ce Libertatea a scris că la facultatea…
Magda Grădinaru pleacă de la Spotmedia. Era parte din echipa care a fondat publicația în urmă cu 5 ani # HotNews.ro
Magda Grădinaru ocupa funcția de senior editor la Spotmedia și era moderatoarea rubricii „Intelectuali faţă cu istoria”. Ea a confirmat pentru Pagina de Media că va pleca de la publicația pe care a fondat-o în…
În ultimii ani, moda masculină a trecut printr-o transformare spectaculoasă, iar piesele considerate cândva strict sportive au devenit elemente-cheie în ținutele de zi cu zi. Printre acestea, hanoracul ocupă un loc special, fiind asociat cu…
Percheziții DNA la sediul DSP Brașov. Șefa instituției, suspectată că avertiza spitalele când urmează controale # HotNews.ro
Procurorii fac, joi, percheziții domiciliare în 18 locații din județul Brașov, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de corupție, anunță DNA într-un comunicat de presă. Una dintre locațiile vizate de percheziții este Direcția de Sănătate…
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat, joi, că peste 8.400 de dosare au fost aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice 2025. Citește mai departe pe StartupCafe…
Noul tren „glonț” al Chinei a atins o viteză record în timpul testelor. Cum diferă față de modelele maglev # HotNews.ro
Trenul chinezesc CR450 a atins viteza de 453 km/h în timpul testelor preliminare, depășind precedentul model CR400, care ajunsese la 420 km/h, și întrecând recordul de testare de 405 km/h al companiei germane Deutsche Bahn,…
Plată electronică pentru a trece Podul de la Giurgiu fără a mai sta la barieră. Pas important făcut de Compania de Drumuri # HotNews.ro
„Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse”, anunță șeful Companiei de Drumuri. Este vorba despre implementarea unui sistem automat de colectare a taxei șși recunoaștere a numerelor de înmatriculare a vehiculelor, un…
Explozia din Rahova. De ce spune Guvernul că nu va putea da locatarilor apartamente la cheie, ci doar în chirie în cazul în care va reconstrui blocul # HotNews.ro
Guvernul lucrează în momentul de față cu două ipoteze pentru reconstruirea blocului de opt etaje din Rahova puternic afectat de explozia de vinerea trecută – să fie reconstruit din fondurile Executivului sau din fondurile Primăriei.…
Retailerul Flanco a anunțat când va începe ediția Black Friday din acest an, o ediție care va dura cinci săptămâni. Flanco va ține Black Friday între 24 octombrie și 30 noiembrie, în timp ce eMAG…
La câteva ore după explozia din Rahova, o grădiniță din Sectorul 5 a fost debranșată de la gaze după ce s-au găsit defecțiuni majore la instalație # HotNews.ro
La câteva ore după explozia din Rahova, Grădinița 54 din Calea Ferentari, Sectorul 5 a fost debranșată de la rețeaua de gaze. Instituția de învățământ a fost verificată de Distrigaz, care a găsit defecțiuni la…
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după ce SUA au impus sancțiuni majore împotriva Rusiei # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi noile sancțiuni energetice „foarte importante” impuse asupra Rusiei de către Statele Unite și Uniunea Europeană, dar a subliniat că va fi nevoie de mai multă presiune asupra Moscovei…
Primăria condusă de Robert Negoiță, amendată pentru lucrări neautorizate lângă Parcul IOR, după un control al Gărzii de Mediu # HotNews.ro
Garda de Mediu București a amendat Primăria Sectorului 3, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, după un control făcut în urma unor sesizări primite de la cetățeni privind niște lucrări în zona Parcului IOR…
Un livrator român a fost bătut în fața unui bloc din București, în urma unei neînțelegeri legate de comandă / Agresorul a fost arestat # HotNews.ro
Livratorul a fost victima unei violențe petrecute pe 17 octombrie, în dreptul unui imobil situat în Sectorul 2 din București, și a avut nevoie de mai mult de o săptămână de îngriji medicale după incident,…
O doua noapte de violențe în Dublin. Protestatarii s-au ciocnit cu forțele de ordine în fața unui hotel care găzduiești solicitanți de azil # HotNews.ro
Cel puțin 23 de persoane au fost arestate în Dublin după o confruntare de câteva ore cu poliția irlandeză în a doua zi de tulburări provocate de o presupusă agresiune sexuală asupra unui minor comisă…
O nouă expoziție-eveniment La Mița Biciclista – Stabiliment Creativ: „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”, o celebrare a relațiilor autentice într-o lume divizată # HotNews.ro
Șapte povești emoționante și puțin cunoscute de prietenie și dragoste care au marcat cultura românească, redate printr-o serie de spații de memorie și reflecție, reconstituiri scenografice și instalații audio-video. Începând cu 31 octombrie 2025, La…
Două mitinguri uriașe anunțate la Budapesta dau startul neoficial al campaniei pentru cele mai imprevizibile alegeri din Ungaria ultimilor ani # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe joi la mitingurile rivale organizate de partidul de guvernământ al lui Viktor Orbán, Fidesz, și de principalul său adversar, care dau pornesc pre-campania electorală pentru alegerile…
SuperLiga: Cristiano Bergodi este noul antrenor al Universității Cluj. Care vor fi colaboratorii italianului # HotNews.ro
După plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, conducerea Universitatea Cluj a negociat cu mai mulți tehnicieni, printre care Dorinel Munteanu, Adrian Mutu și Cristiano Bergodi. Echipa de la Cluj l-a ales pe Bergod, italianul care a…
Șeful unei companii care a înregistrat un boom de vânzări datorită AI spune că Jeff Bezos l-a învățat o lecție importantă # HotNews.ro
Wendell Weeks, CEO-ul companiei Corning Incorporated, a dezvăluit într-un podcast că miliardarii din domeniul tech privesc riscul diferit față de majoritatea oamenilor. Wendell Weeks, președintele și directorul general al Corning Incorporated, o companie americană de tehnologie și…
CFR Călători a anunțat ce se va întâmpla cu trenurile aflate în circulație în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când se face trecerea la ora de iarnă. În 26 octombrie, ora 4.00 va deveni…
Rețeta de varză murată dintr-o comună din Timiș perfectă pentru aceste zile. Doamna Emilia folosește un fruct care dă un gust aparte # HotNews.ro
Se apropie sârbătoarea de Sfântul Dumitru, e vremea când în gospodării se pune varza murată în butoaie. O gospodină din comuna Coșteiu de Sus, judeţul Timiş, Emilia Popa, le-a prezentat anii trecuți jurnaliștilor de la…
Un milionar din Suceava, victima accidentului aviatic din județul Vaslui. Cine este acesta și ce companii deținea # HotNews.ro
Victima accidentului aviatic este un cunoscut om de afaceri din Suceava, milionarul Ioan Pavel, proprietarul Daily Group, a precizat, pentru HotNews, prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, prezent la locul accidentului. Omul de afaceri, în vârstă…
Salariu de peste 1 milion de lei pe an, pentru a avea grijă de un copil de un an care va trebui să devină un gentleman. Nu e nevoie ca angajatul să știe vreo limbă străină # HotNews.ro
O familie din Nordul Londrei va plăti 180.000 de lire (circa 207.000 euro) anual pentru un tutore „excepțional” care să le învețe copilul de un an cum să devină un „gentleman britanic”, arată un anunț…
