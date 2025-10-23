Bruxelles-ul crede că „a venit vremea să oprim în sfârșit schimbările sezoniere de oră”. Discuția, relansată în UE cu câteva zile înainte de trecerea la ora de iarnă

17:30

„Când vorbim despre arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, ne referim la faptul că regimul Putin ar trebui să simtă consecințele reale ale acestui război. Vă îndemn să sprijiniți orice ajută Ucraina să obțină astfel de capacități, deoarece acest lucru face cu adevărat diferența pentru Rusia”, a afirmat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski.