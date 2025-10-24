Nicușor Dan s-a încurcat, la final de Consiliu, în planul de susținere a Ucrainei. L-a redus, din greșeală, cu 1 an
Gândul, 24 octombrie 2025 01:20
După reuniunea Consiliului European, președintele României, Nicușor Dan, a reușit să surprindă din nou scena politică – de data aceasta prin faptul că a anunțat, de două ori, că Uniunea Europeană a decis sprijin financiar pentru Ucraina în perioada 2025-2026. Problema? Documentul oficial al Consiliului vorbește foarte clar despre 2026-2027. Astfel, în timp ce liderii […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum o oră
01:40
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat după reuniunea Consiliului European că România se va alătura pachetului de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva companiei rusești Lukoil, în contextul discuțiilor privind limitarea veniturilor energetice ale Moscovei și reducerea influenței economice a Federației Ruse în statele europene. ”Inclusiv în discuția de azi, despre pachetul 19 și pachetul […]
01:20
Nicușor Dan s-a încurcat, la final de Consiliu, în planul de susținere a Ucrainei. L-a redus, din greșeală, cu 1 an # Gândul
După reuniunea Consiliului European, președintele României, Nicușor Dan, a reușit să surprindă din nou scena politică – de data aceasta prin faptul că a anunțat, de două ori, că Uniunea Europeană a decis sprijin financiar pentru Ucraina în perioada 2025-2026. Problema? Documentul oficial al Consiliului vorbește foarte clar despre 2026-2027. Astfel, în timp ce liderii […]
Acum 2 ore
00:40
UE votează să susțină Ucraina până în 2027 cel puțin. Sumele uriașe care transformă Uniunea Europeană în principalul susținător al Kievului # Gândul
La reuniunea Consiliului European de joi, liderii UE au confirmat oficial sumele uriașe investite până acum în sprijinul Ucrainei: 177,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene și a statelor membre, de la începutul războiului. Iar mesajul a fost clar: sprijinul nu doar că va continua, ci va deveni „regulat și previzibil” pe termen lung. […]
Acum 4 ore
00:00
Trump îl ia peste picior pe Putin după sancțiuni : “Sunt bucuros că e bine, să vedem cum se simte peste 6 luni” # Gândul
Trump îl ia peste picior pe Putin. Întrebat despre declarațiile lui Putin, care susține că nu va fi afectat de sancțiunile pe cele mai mari companii de petrol, Trump spune că este bucuros că Putin se simte bine dar vrea să știe cum se va descurca peste 6 luni. Sursa Video: […]
23 octombrie 2025
23:50
Rogobete, la Romanian Healthcare Awards 2025: „Cât voi fi la Ministerul Sǎnǎtǎții, voi și ideile voastre o să fie mereu ascultate” # Gândul
Alexandru Rogobete a fost la Romanian Healthcare Awards 2025. El l-a lăudat în mod public pe Dr. Răzvan Couți, care a obținut distincția de „Medicul Anului”, cadrul Romanian Healthcare Awards 2025. Acesta spune că medicul îi este prieten și coleg, dar și omul care l-a determinat să înființeze Programul Național de Acțiuni Prioritare pentru Chirurgia […]
23:40
Ion Cristoiu: „Îl știu pe Nicușor Dan mai mult decât pe alți politicieni. Nu suportă PRESIUNEA funcției” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă din 23 octombrie 2025, face o analiză critică a activității politice a lui Nicușor Dan, evidențiind eșecurile și schimbările negative în percepția publică asupra acestuia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază că Nicușor Dan nu mai este recunoscut în forma sa actuală și că nu […]
23:20
Donald Trump a declarat într-un interviu acordat revistei Time că anexarea regiunilor Cisiordania și Samaria de către Israel nu se va întâmpla! Președintele american a avertizat că dacă Israelul o va face, va pierde sprijinul din partea Statelor Unite, potrivit 13TV „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă se întâmplă – Israelul își va pierde tot sprijinul […]
23:20
Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor din Bacău, morți în mașină. Bianka și Toni urmau să plece la muncă în Olanda # Gândul
Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat de 20 de ani este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină în zona Lacului Frumoasa din județul Harghita. Bianka, căci așa se numea fata, era împușcată în piept, iar el în cap. Anchetatorii au descoperit lângă, un […]
23:20
Liderii UE s-au blocat pe decizia de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei. Au amânat totul până în decembrie # Gândul
Liderii Uniunii Europene au decis să amâne până în luna decembrie hotărârea privind utilizarea activelor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în scopul înarmării Ucrainei, potrivit Bloomberg. Decizia vine pe fondul solicitărilor formulate de Belgia, care cere garanții suplimentare pentru a nu fi nevoită să își asume riscurile legale și financiare asociate utilizării acestor fonduri. […]
23:10
Ion Cristoiu: „GRINDEANU a spus un lucru interesant. Președintele a trimis câteva amendamente lui Bolojan, iar premierul nu a ținut cont de ele” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat în emisiunea „Marius Tucă Show” din 23 octombrie 2025 despre o situație recentă privind o lege dezbătută în Parlamentul României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a evidențiat faptul că președintele României a trimis amendamente în legătură cu această lege, amendamente care nu au fost însă luate în considerare de unii parlamentari. „Grindeanu a spus […]
22:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Ciprian Ciucu va fi CANDIDATUL PNL pentru Primăria Capitalei # Gândul
Ilie Bolojan a confirmat că Partidul Național Liberal îl va susține pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat la Primăria Generală a Capitalei. „Au fost trei colegi testați. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciocu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil, săptămâna viitoare desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a […]
22:40
Ion Cristoiu: „LIDERII europeni au pornit o campanie împotriva mediului online pentru că nu îl pot controla” # Gândul
Ion Cristoiu, invitat în emisunea Marius Tucă de pe 23 octombrie 2025, a făcut o analiză critică și ironică privind situația politică actuală, punând accent pe reacțiile autorităților și elitelor politice la realitățile expuse în online. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază că, odată ce privilegiile unor figuri precum Emmanuel Macron […]
22:40
În contextul locuirii în condominii, relația dintre proprietar și spațiile comune devine adesea sursă de confuzie. În mod particular, spații precum uscătoria blocului ridică întrebări în ce privește dreptul de vânzare sau de închiriere. Iată, așadar, ce prevede legislația românească și ce consecințe sunt dacă nu se respectă legea. Dreptul de proprietate individuală şi spaţiile […]
22:40
China și Rusia au început un război sexual împotriva SUA. Spioane antrenate se căsătoresc cu IT-iști americani pentru a extrage informații secrete # Gândul
Tinere atractive chinezoaice și rusoaice sunt trimise în masă în Silicon Valley. Ele se căsătoresc, nașterea copiilor pentru oamenii de știință americani din domeniul tehnologiei cu scop de spionaj. „Nu este escortă, ci patrioată”. scrie The Times. Tinere spioane din China și Rusia au declanșat o campanie de seducție sub acoperire, infiltrându-se în industria tech […]
22:40
După EXPLOZIA puternică din Rahova, Ilie Bolojan le cere românilor să-și asigure locuințele: „Nu putem aștepta ca statul să facă totul” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România are mari probleme cu întreținerea și verificarea instalațiilor, dar și cu lipsa asigurărilor de locuință. Reacția vine după explozia tragică din cartierul Rahova, unde mai multe familii au rămas fără adăpost. Bolojan a spus că statul poate oferi, în prezent, doar ajutoare de urgență, dar un proiect de […]
22:30
Gândul a avut dreptate. Publicăm în exclusivitate DOCUMENTUL care atestă că Bolojan a stat ABUZIV în imobilul din strada Gogol # Gândul
Așa cum Gândul a relatat joi, Ilie Bolojan a stat ilegal timp de aproape 4 luni în imobilul din strada Gogol, fosta reședință a lui Traian Băsescu, potrivit unor documente intrate în posesia redacției. RAPPS l-a înștiințat pe Bolojan încă din 1 iulie 2025 că imobilul din Gogol era exclusiv pentru foști șefi de stat. […]
Acum 6 ore
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Victor Ponta, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece […]
22:00
Intervenţie în forță a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni, Argeș. Au fost evacuate peste 200 de persoane # Gândul
Joi, paisprezece echipaje de pompieri intervin, după ce în zeci de blocuri din Mioveni s-a semnalat miros de gaz. Astfel, din cele 33 de spaţii verificate, la 26 s-a sistat alimentarea cu gaz, fiind evacuate aproximativ 275 de persoane. De asemenea, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unui liceu. Reprezentanţii Distrigaz Sud […]
22:00
Bolojan anunță RELUAREA reformei pensiilor speciale: „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma pensiilor magistraților va fi reluată imediat după ce Curtea Constituțională își va motiva decizia de respingere. Șeful Executivului a precizat că hotărârea CCR a vizat un aspect de procedură, nu fondul legii. „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată imediat procedura, respectat acel termen, […]
22:00
FCSB – Bologna 1-2 | Gigi Becali: „Mă interesează mai mult campionatul decât Europa League” # Gândul
Formația italiană Bologna a învins joi, în deplasare, scor 2-1, echipa bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Liga Europa. După 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles și 0-2 acasă cu elvețienii de la Young Boys Berna, FCSB a înregistrat un nou eșec. FCSB – Bologna 1-2 | Gigi Becali: „Mă interesează mai mult […]
21:50
Transparență totală la Timișoara. Primarul Fritz a dat aproape 100.000 de euro pe o toaletă care se deschide singură, din greșeală # Gândul
Transparență totală la Timișoara. Primarul Fritz a dat aproape 100.000 de euro pe o toaletă care se deschide singură, din greșeală. Astfel că, în acest oraș, oamenii care riscă să își facă nevoile în această toaletă modernă riscă să fie văzuți de oricine. Iar asta pentru că toaleta care a costat aproape 100.000 de euro […]
21:50
Bolojan, mesaj către PSD după ce s-a discutat desemnarea unui alt PREMIER: „N-au decât să vină să preia guvernarea” # Gândul
Ilie Bolojan a reacționat după ce, potrivit declarațiilor, în interiorul PSD s-a discutat varianta desemnării unui alt premier. El spune că problemele României vor rămâne aceleași, cu sau fără el în funcție. „Poate să fie Bolojan premier sau nu, asta nu e o problemă. Toți suntem trecători. Dar trebuie să dăm un răspuns pentru problemele […]
21:30
Donald Trump se așteaptă la un acord cu președintele chinez Xi Jinping la o întâlnire organizată în Coreea de Sud de săptămâna viitoare. Negocierile vor avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care se va desfășura în orașul Gyeongju între 31 octombrie și 1 noiembrie. Aceasta va fi prima întâlnire față în față […]
21:30
Ca răspuns la declarațiile pe care liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a făcut la adresa lui Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților, premierul spune că este deschis la dialog și compromisuri, dar nu va negocia niciodată „lucrurile de bun simț”. După ce Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că este inflexibil, premierul […]
21:20
Probleme financiare pentru CFR Cluj. „Vânzarea lui Louis Munteanu ar fi o mare gură de oxigen” # Gândul
Iuliu Mureșan a anunțat că obiectivul celor de la CFR Cluj e calificarea într-o cupă europeană, nu titlul în Superliga. Președintele CFR-ului, revenit în funcție după 7 ani, a explicat care e situația la clubul aflat pe locul 11, 13 puncte, în campionatul intern. Iuliu Mureșan a venit în locul lui Cristi Balaj la CFR […]
21:10
Patriarhul Daniel a sfințit azi racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României # Gândul
Patriarhul Daniel a sfințit joi, 23 octombrie 2025, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, scrie Basilica.ro. Despre Sfântul Apostol Andrei Sfântiul Andrei s-a născut la data de 6.î.Hr în Betsaida, Districtul de Nord, Israel. Nu […]
21:00
Alertă pe flancul estic al NATO: Două aeronave rusești au pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Aeronavele NATO au decolat de la sol # Gândul
Avioane NATO au fost decolat de la sol după ce aeronave militare rusești au intrat în spațiul aerian lituanian, afirmă armata. Lituania, membră NATO, a declarat că două aeronave militare rusești au intrat pentru scurt timp în spațiul său aerian astăzi. Cele două avioane, un avion de vânătoare Su-30 și un avion cisternă Il-78, s-au […]
20:40
Tragedie la Termocentrale Constanța. Directorul general, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat # Gândul
Tragedie la Termocentrale Constanța. Directorul general, Daniel Popa, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit spânzurat, în propria locuință. „Astăzi, în jurul orei 16.10, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soțul acesteia a decedat. Din […]
20:30
Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Ce se întâmplă cu cei păgubiți # Gândul
Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Stelian Bujduveanu a declarat joi că Guvernul pregătește o HG prin care să permit Primăriei Capitalei să reconstruiască blocul distrus în urma exploziei din Rahova. Cei păgubiți vor rămâne proprietari. Totodată, edilul a anunțat controale la conductele de gaz din București, pentru a evita, pe […]
Acum 8 ore
20:10
CEO-ul defunctului Nokia spune că istoria se repetă: Inteligența Artificială evoluează precum Internetul în anii 90 # Gândul
CEO-ul Nokia, Justin Hotard, spune că dezvoltarea Inteligenței Artificiale seamănă izbitor de mult cu boomul internetului din anii 1990. Hotard a minimalizat îngrijorările legate de o potenţială bulă speculativă și crede că AI-ul se află într-o etapă de durată. Declarațiile CEO-ului vin pe fondul unei dezbateri tot mai ample cu privire la cât de sustenabilă […]
20:00
Lia Olguța Vasilescu acuză Guvernul Bolojan că a lăsat Craiova în frig: „În loc să trimită bani, a trimis corpul de CONTROL” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu a mărturisit printr-o postare pe Facebook calvarul prin care a trecut pentru a salva Craiova de frig. Cu tablotari scoși la pensie, cu 70 de milioane de euro amenzi de mediu și cu un guvern care a trimis corpul de control în loc de bani. Primarul Craiovei a criticat Guvernul Bolojan și […]
19:50
Scandal la Protecția Consumatorului. Comisarii au aplicat amenzi dar nu ar fi înregistrat procesele verbale # Gândul
Scandal de proporții la ANPC după ce mai mulți comisari au aplicat amenzi fără să înregistreze nicăieri procesele verbale. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a adus acuzații extrem de grave la adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru mecanismul prin care instituția a blocat recuperarea de către stat a unor sume importante. ANPC devine centrul unui […]
19:50
Care este cea mai mare pensie de magistrat, în plată, din România: „Lucrurile astea trebuie corectate” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343, care net înseamnă 56.700 de lei. Acesta a spus că, pentru pensile acum în plată, singura soluție de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă. ”Pentru ceea ce este în […]
19:40
Vladimir Putin: „Răspunsul RUSIEI în cazul unui atac cu Tomahawk va fi serios, dacă nu chiar uluitor” # Gândul
„Răspunsul Rusiei în cazul unor lovituri cu „Tomahawk” pe teritoriul Federației Ruse va fi serios — ca să nu spunem uluitor”, a amenințat Vladimir Putin. Președintele Federației Ruse a ieșit în fața jurnaliștilor după ședința celei de-a XVII-a adunări a Societății Geografice Ruse. Declarațiile principale ale președintelui au fost: „Rusia și SUA au multe direcții […]
19:40
Cum a dat Mihai Jurca, omul lui Ilie Bolojan, 200.000 de lei pe 17 Dacia Duster Pick-up, FĂRĂ service și mentenanță # Gândul
Deși România se află într-o perioadă de constrângeri bugetare (taxe noi, creșterea TVA, etc.), Cancelaria Prim-Ministrului, condusă de Mihai Jurca, fost city manager al municipiului Oradea condus de Bolojan la acea vreme, a semnat pe 30 septembrie 2025 un contract de leasing pentru 17 autoturisme Dacia Duster Pick-up. Valoarea totală a contractului se ridică de […]
19:40
Vladimir Putin a declarat că „summitul bilateral de la Budapesta, unde urma să se întâlnească cu Donald Trump nu a fost anulat, ci mai degrabă amânat”. Liderul de la Kremlin a menționat că anterior a afirmat că astfel de întâlniri trebuie să fie bine pregătite, iar președintele SUA a fost pe deplin de acord cu […]
19:30
S-a produs o surpriză în topul salariilor din România. IT-ul nu mai conduce clasamentul, ci a picat pe locul al treilea. Iată domeniul în care se câștigă cei mai mulți bani, de fapt, în România. Cum spuneam, topul salariilor nu mai este condus de domeniul IT, ci de transporturile aeriene. Lefurile piloților și echipajelor de […]
19:00
Victor Ponta iese la atac: „Problema lui Bolojan nu era legată de pensiile magistraților, ci de faptul că magistrații nu mai ASCULTĂ de sistem” # Gândul
Victor Ponta a ieșit la atac pe Facebook și spulberă narațiunea oficială. Legea pensiilor magistraților nu are nimic de-a face cu economia, este doar o răzbunare politică, a spus fostul premier. Ponta arată cu degetul la dublul-standard. Aceeași Curte Constituțională care a anulat alegerile prezidențiale din decembrie anul trecut, era „salvatoarea României”. Acum, pentru că […]
19:00
Viață desprinsă dintr-un scenariu de groază. Un român și-a ținut soția captivă într-o închisoare improvizată, în propria casă, unde a bătut-o zilnic # Gândul
Un român din Italia, în vârstă de 43 de ani, care și-a ținut soția într-o închisoare improvizată, în propria casă, a fost condamnat la ani grei de pușcărie. Ani la rând, femeia a fost supusă unor violențe sexuale și abuzuri zilnice, chiar și în fața copiilor minori, relatează site-ul Gazzeta del Sud. Ani de zile, […]
18:50
Viktor Orban, în primul mesaj de campanie electorală: La 1956 aveam două opțiuni: libertate sau sclavie. În 2026 e război sau pace. UE vrea război # Gândul
Premierul maghiar Viktor Orban ține un discurs în fața a zeci de mii de participanți, la Budapesta, cu ocazia comemorării Revoluției anticomuniste maghiare din 1956, oprită în mod sângeros de intervenția trupelor sovietice. Premierul a ținut un discurs ceremonial în fața participanților la „Marșul Păcii”, când s-au împlinit 69 de ani de la Revoluția Ungară […]
18:40
FOTO. Ce spune Carmen Trandafir despre fiica sa. ”Cunoaște valoarea BANILOR, nu e risipitoare” # Gândul
Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a dat detalii despre Ana, fiica sa și a comentatorului sportiv Emil Grădinescu. Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana. Artista este foarte mândră de fiica sa, Ana – care […]
18:40
Viktor Orban spune că Ungaria este singura țară în care se poate încheia un acord de pace și respinge aderarea Ucrainei la UE # Gândul
Premierul maghiar Viktor Orban ține un discurs în fața a zeci de mii de participanți, la Budapesta, cu ocazia comemorării Revoluției anticomuniste maghiare din 1956, oprită în mod sângeros de intervenția trupelor sovietice. Premierul a ținut un discurs ceremonial în fața participanților la „Marșul Păcii”, când s-au împlinit 69 de ani de la Revoluția Ungară […]
18:40
Cum a furat „disidentul” Ion Iliescu Crăciunul din 1968. Lavinia Betea: „S-a comportat exemplar în linia partidului” # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neştiută”, un proiect Gândul şi Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea -, invitata jurnalistului Ionuț Cristache a povestit implicarea lui Ion Iliescu într-un episod revoluționar mai puțin cunoscut din biografia acestuia. Deși a susținut mereu că a fost un oponent convins al dictatorului Nicolae Ceaușescu, […]
18:30
„Succes”. Guvernul a convins Comisia Europeană că poate rămâne cu deficit de încasare de TVA fără să piardă bani din PNRR # Gândul
„Succes” mare pentru România! Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR, privind reducerea gap-ului de TVA. Nazare se laudă că a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi în 2026, în urma negocierilor pe care le-a purtat cu reprezentanții Comisiei. […]
18:30
Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj # Gândul
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj l-a trimis în judecată în stare de libertate pe un inculpat acuzat de instigare publică, confecționarea, vânzarea, răspândirea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta […]
18:30
Ce domenii se încadrează la Grupa I de muncă. Meseriile grele din România pentru care statul oferă facilități la pensie # Gândul
Grupa I de muncă reunește acele activități profesionale care sunt considerate cele mai dificile sau periculoase din punct de vedere al sănătății. Pe acestea, statul le recunoaște și oferă anumite facilități la pensionare: în primul rând, reducerea vârstei standard. La Grupa I de muncă regăsim deci muncile din industrii cu expunere severă la factori nocivi […]
18:30
INFRASTRUCTURĂ 5: Restricții de circulație în zona Rahova, în perimetrul blocului afectat de deflagrație (P) # Gândul
Bucureștenii care locuiesc în Rahova, în zona blocului distrus de explozie, trebuie să știe că în zonă au fost instituite noi restricții de circulație. Anunțul a fost făcut joi de către reprezentanții Infrastructură Sectorului 5. Infrastructură Sector 5 a transmis, printr-o postare pe Facebook, că în zona blocului afectat de explozie a fost creat un […]
18:30
Unde sarcasmul se întâlnește cu cinismul. Guvernul majorează cu 6 lei plafonul pentru rețete compensate # Gândul
Guvernul Bolojan a majorat astăzi plafonul pentru rețetele compensate cu 6 lei. Înainte, limita lunară de care beneficiau cei care luau medicamente prin intermediul rețetei compensate era de 330 de lei. De astăzi, aceștia vor putea cumpăra medicamente compensate în valoare de 336 de lei pe lună. Guvernul a majorat astăzi plafonul pentru rețetele compensate […]
18:30
Situație stupefiantă la ADP Sector 6. Banii achitați de oameni pentru a-și recupera mașinile ridicate, jucați la păcănele de șeful de birou. Bărbatul a fost reținut. Care este prejudiciul # Gândul
Situație ireală la Primăria Sectorului 6. Un angajat a fost reținut de polițiștii din București, după ce a jucat la pariuri banii încasați de la proprietarii mașinilor ridicate, după ce au fost parcate ilegal. În concret, acesta și-ar fi însușit pe nedrept banii pe care i-au plătit oamenii să-și recupereze mașinile, după ce au fost […]
Acum 12 ore
18:10
După cartela de la Primărie și carnețelul cu notițe, Nicușor Dan și-a făcut un nou prieten: Ghiozdănelul. Îl cară peste tot, îi încurcă pe toți. Urmăriți aventurile lui Nicușor și ale ghiozdănelului său buclucaș, în reuniunea Consiliului European # Gândul
Cu „ghiozdănelul” prin Consiliul European. Așa s-a prezentat astăzi, președintele României, Nicușor Dan, în reuniunea șefilor de stat și de guvern de la Bruxelles în care se discută ajutorul UE pentru Ucraina și viitorul bătrânului continent din punct de vedere militar, după prăbușirea discuțiilor americane ruse din cauza războiului din Ucraina. Imagini prezentate de Gândul, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.