Nicușor Dan s-a încurcat, la final de Consiliu, în planul de susținere a Ucrainei. L-a redus, din greșeală, cu 1 an

18:30

Grupa I de muncă reunește acele activități profesionale care sunt considerate cele mai dificile sau periculoase din punct de vedere al sănătății. Pe acestea, statul le recunoaște și oferă anumite facilități la pensionare: în primul rând, reducerea vârstei standard. La Grupa I de muncă regăsim deci muncile din industrii cu expunere severă la factori nocivi […]