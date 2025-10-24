Viktor Orban afirmă că Ungaria vrea să „ocolească” noile sancțiuni impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești
HotNews.ro, 24 octombrie 2025 11:20
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că țara sa lucrează la identificarea unei modalități de a ocoli sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești, fără a intra însă în detalii asupra unui…
• • •
Acum 5 minute
11:40
O greșeală pe care o facem la culcare crește dramatic riscul de boli cardiace / Ce arată un studiu pe aproape 90.000 de oameni # HotNews.ro
Prezența luminii în timpul somnului de noapte crește dramatic riscul de afecțiuni cardiace, arată un amplu studiu publicat în Jurnalul Asociației Medicale Americana, JAMA. Studiul realizat pe aproape 89.000 de adulți cu vârsta de peste…
Acum 10 minute
11:30
FOTO: Înainte și după. Imaginile din satelit arată dimensiunea demolării de la Casa Albă / Întreaga aripă de est a clădirii-simbol a SUA a fost rasă de buldozere # HotNews.ro
Aripa de est a Casei Albe a fost demolată în totalitate, planul președintelui Donald Trump fiind acela de a începe construcția unei săli de bal care va fi mai mare decât clădirea centrală, la un…
11:30
Distribuitorul francez a angajat o bancă de investiții pentru a evalua apetitul cumpărătorilor, într-un moment în care dorește, de asemenea, să se retragă din Argentina și Polonia, scrie presa franceză. Carrefour a intrat în România…
Acum 30 minute
11:20
Viktor Orban afirmă că Ungaria vrea să „ocolească” noile sancțiuni impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că țara sa lucrează la identificarea unei modalități de a ocoli sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești, fără a intra însă în detalii asupra unui…
11:10
PAS l-a propus pe noul premier al Republicii Moldova, Maia Sandu a semnat imediat decretul. Cine este Alexandru Munteanu # HotNews.ro
Alexandru Munteanu a fost propus vineri oficial președintei Maia Sandu pentru funcția de premier al Republicii Moldova, nominalizarea fiind făcută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare luna trecută. Imediat, Maia…
11:10
Greutatea unei generații: o abordare integrată, la Centrul Pediatric pentru Managementul Greutății Memorial # HotNews.ro
Obezitatea la copii este astăzi una dintre cele mai serioase provocări de sănătate publică. În România, aproape o treime dintre copii și adolescenți se confruntă cu probleme de greutate, iar consecințele nu sunt doar estetice.…
11:10
Cod galben de vânt puternic în peste trei sferturi din țară, până vineri seară. Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis vineri un cod galben de vânt puternic, valabil pentru început în peste trei sferturi din țară până diseară, la ora 21.00. Ulterior, un alt cod de vânt puternic intră în vigoare până…
11:10
Cum a ajuns PNL la concluzia că Ciprian Ciucu trebuie să fie candidatul partidului la Primăria Capitalei. Șase scenarii luate în calcul # HotNews.ro
Partidul Național Liberal a decis că Ciprian Ciucu este cea mai bună variantă pe care o are partidul pentru a candida la Primăria Capitalei în urma unui sondaj INSCOP, făcut la comanda PNL, în luna…
Acum o oră
10:50
BNR va lansa luni prima monedă colorată din istoria României. Cine va fi personalitatea onorată # HotNews.ro
BNR va introduce în circuitul numismatic, în premieră, o monedă din tombac cuprat cu suprafața colorată, începând din 27 octombrie 2025. „Va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR. Tot luni,…
Acum 2 ore
10:40
Johnny Depp e favorit să joace într-un nou film ce va adapta una dintre cele mai cunoscute povești de Crăciun din toate timpurile # HotNews.ro
Johnny Depp se află în discuțiile finale pentru a juca în filmul „Ebenezer: A Christmas Carol”, o adaptare a celebrei povești de Crăciun scrisă de Charles Dickens, aflată în lucru la unul dintre cele mai…
10:30
Scop, agilitate și orientare pe termen lung: rețeta succesului pentru afacerile de familie în 2025 # HotNews.ro
Afacerile de familie, recunoscute de mult timp pentru stabilitatea și reziliența lor, se confruntă astăzi cu cele mai mari provocări din ultimele decenii. Conform studiului PwC Global Family Business Survey 2025, realizat în 62 de…
10:20
Cum a deraiat un singur stat membru planul ambițios al UE de a oferi Ucrainei peste 100 de miliarde de euro # HotNews.ro
Planul UE de a împrumuta Ucrainei 140 de miliarde de euro rămâne deocamdată sub semnul întrebării, după ce liderul Belgiei s-a opus categoric utilizării activelor rusești confiscate în acest sens, scriu Politico și Reuters. Belgia…
10:20
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra regiunii Moscova, a declarat vineri guvernatorul Andrei Vorobyov, citat de Reuters și Kyiv Independent. O dronă a zburat…
10:20
VIDEO Un TIR cu numere de România a distrus un important monument istoric din Spania, ridicat în secolul al XVIII-lea # HotNews.ro
Un TIR de marfă, înmatriculat în România, a distrus o arcadă a apeductului El Cobre din orașul spaniol Algeciras, un monument istoric care datează din 1783, în timp ce încerca să treacă pe sub structura acestuia,…
10:00
Aproape 2 milioane € adjudecări în Licitațiile de artă de Toamnă ale Artmark din România, Bulgaria și Croația # HotNews.ro
Artmark prezintă un nou bilanț de excepție, ca urmare a finalizării celor mai importante licitații de artă de sezon din țările în care activează: România, Croația și Bulgaria. În total, Licitațiile de Toamnă, listând artiștii…
Acum 4 ore
09:30
SuperLiga: Dinamo are parte vineri de o deplasare grea după înfrângerea cu Rapid din etapa trecută # HotNews.ro
FC Argeș joacă vineri, de la ora 20:30 cu Dinamo în SuperLiga, bucureștenii având parte de un meci tare după înfrângerea cu Rapid de săptămâna trecută. După 13 etape, FC Argeș și Dinamo sunt pe…
09:30
O organizație caritabilă globală, cu filiala și în România, anunță că fondatorul său a comis abuzuri sexuale # HotNews.ro
SOS Satele Copiilor (SOS Children’s Villages), o organizație caritabilă activă în peste 130 de țări, între care și România, a anunțat joi că fondatorul său a comis abuzuri sexuale și fizice timp de zeci de…
09:30
Cum transformă SAP digitalizarea companiilor românești. Dragoș Cățoiu, NTT DATA Romania: „Observăm un ritm accelerat de creștere în adopția soluțiilor tehnologice de tip ERP în România” # HotNews.ro
În România, interesul pentru soluții integrate de tip ERP este în creștere, iar NTT DATA România, unul dintre liderii pieței IT, contribuie activ la această transformare. Despre cum se schimbă mentalitatea companiilor, ce înseamnă de…
09:20
SuperLiga: Csikszereda și Petrolul se întâlnesc vineri pentru prima dată în primul eșalon # HotNews.ro
Partida FK Csikszereda – Petrolul din SuperLiga este programată vineri, 24 octombrie, de la ora 17.30, potrivit lpf.ro, care notează că va fi pentru prima oară când cele două echipe se vor întâlni în primul…
09:20
Șapte din zece români declară că principalul motiv pentru care își schimbă comportamentul de consum este dorința de a-și reduce factura la energie, arată un studiu realizat de Leroy Merlin România. Studiul, realizat cu AHA…
09:00
Lituania anunță că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian: „Incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist” # HotNews.ro
Lituania a spus că două avioane militare rusești au intrat joi în spațiul său aerian timp de aproximativ 18 secunde, ceea ce a determinat o reacție a forțelor aeriene ale NATO din această țară baltică,…
08:50
Cine este omul misterios elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru la câteva ore după jaful care a uimit lumea # HotNews.ro
O imagine surprinsă în fața Muzeului Luvru din Paris, la puțin timp după furtul unei colecții de bijuterii ale coroanei franceze, a făcut înconjurul lumii, scriu New York Times și Newsweek. O fotografie distribuită de…
08:50
Președintele Nicuşor Dan respinge ideea unui referendum privind pensiile magistraţilor, afirmând că „nu există o dezbatere în societate”. „Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care…
08:20
Nicușor Dan, despre candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Bineînțeles că am o preferință” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că are o preferință în ceea ce privește candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie. „Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles…
08:10
Vedeta media americană Kim Kardashian a spus că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, potrivit presei americane, preluate de Reuters. Kardashian a dezvăluit diagnosticul în timpul unui teaser pentru al șaptelea sezon al reality…
Acum 6 ore
07:40
„Sfinția Voastră, anulați nunta regelui”: într-un dulap secret din Vatican se află documentul care în urmă cu 500 de ani a declanșat schisma anglicană # HotNews.ro
În biroul Prefectului Arhivelor Apostolice ale Vaticanului, printre picturile școlii Caravaggio, tomuri și manuscrise, aproape de ușa de la intrare se află un dulap mare rezemat de perete care conține o piesă unică, o comoară:…
07:10
Trump renunță la orice negocieri comerciale cu Canada din cauza unei reclame anti-taxe vamale # HotNews.ro
Președintele Trump a anunțat joi seară că încheie orice discuții comerciale cu Canada, invocând o campanie publicitară a provinciei Ontario care folosește imaginea și vocea fostului președinte Ronald Reagan, scrie CBS News. „Având în vedere…
07:10
EXCLUSIV FOTO Poveste ca ruptă din film. A plecat la muncă în Marea Britanie să-și plătească datoriile în faliment, acum revine ca investitor cu planuri de extindere locală # HotNews.ro
Vasluianul Andrei Ungurianu (41 de ani) a plecat în Marea Britanie după ce a intrat în faliment, cu planul să muncească pentru a-și plăti datoriile din țară. Acum, 18 ani mai târziu, revine în România…
07:10
Sedanul Model 3 revoluționar al Tesla, lansat în 2017, urmat de varianta mai înaltă Model Y, a deschis era mașinilor electrice de masă, transformând compania condusă de Elon Musk în cel mai valoros producător auto…
07:00
Dezvăluire. Cum a ajuns producătorul unui talk-show politic născut la Chișinău să provoace pierderi de 12 miliarde de dolari Rusiei pe front # HotNews.ro
De aproape trei ani, o unitate specială numită Grupul Lasar operează în cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei (NGU). Până în prezent, nu au existat rapoarte publice despre aceasta. Jurnaliștii de la Forbes au făcut o…
07:00
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume # HotNews.ro
„Un manager de proiect elvețian m-a întrebat: «de ce vă trebuie o biserică atât de mare? În Elveția toate catedralele noastre sunt goale»”, povestește, într-un interviu pentru publicul HotNews, arhitectul Constantin Amâiei, cel care s-a…
06:50
Gazele offshore ar putea aduce până la 5,2 miliarde de euro la PIB-ul Bulgariei, arată o analiză a OMV Petrom # HotNews.ro
Investiții de 1 miliard de euro în producția de gaze naturale în Marea Neagră bulgară ar putea aduce până la 5,2 miliarde de euro PIB-ului și aproximativ 1,5 miliarde de euro venituri bugetare, potrivit unei…
06:10
Un jucător și un antrenor NBA se numără printre zecile de persoane arestate în cadrul unei ample anchete FBI privind pariurile sportive ilegale și jocurile de poker presupus trucate, cu legături cu mafia, scrie BBC.…
Acum 12 ore
00:40
UE promite ajutor financiar Ucrainei, dar ezită la summitul de la Bruxelles tocmai pe planul privind activele rusești înghețate. Cu ce amenință Belgia # HotNews.ro
Liderii UE au convenit joi să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat în mod explicit utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda Kievului un împrumut mai amplu,…
00:10
Peste 150 de urme ADN și amprente prelevate după jaful de la Luvru / Procuroarea Parisului, „optimistă” că bijuteriile de 88 de milioane de euro vor fi recuperate # HotNews.ro
Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare și de alte feluri au fost realizate” la fața locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a…
23 octombrie 2025
23:40
Ce vrea Trump de la Putin, după anularea summitului de la Budapesta. Casa Albă numește condiția pentru o întâlnire viitoare # HotNews.ro
Casa Albă a dat asigurări joi că un nou summit între Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a atenționat că președintele american „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din…
23:40
Fiul fostului președinte Bolsonaro sugerează că SUA ar trebui să atace ambarcațiuni și în Brazilia. Mesajul senatorului către secretarul american de război # HotNews.ro
Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a sugerat că SUA ar trebui să bombardeze ambarcațiuni și la Rio de Janeiro pentru combaterea traficului de droguri, cum s-a întâmplat în Marea Caraibilor și…
23:20
Trupa Partizan, după acuzațiile la adresa lui Artan: „Ne delimităm de orice formă de comportament lipsit de respect. Incidentul este izolat, dar responsabilitatea îi aparține în totalitate” # HotNews.ro
Trupa Partizan a reacționat joi, într-o postare pe Facebook, după ce o mamă l-a acuzat pe solistul Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, că i-a „hărțuit” fiica în vârstă de 18 ani și apoi a mers…
23:10
Salariul minim, înghețat în 2026: „Acord de principiu” în coaliție / Ce se întâmplă cu taxele și impozitele # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi seară că partidele din coaliția de guvernare au ajuns la „un acord de principiu” ca salariul minim pe țară actual (de 4.050 de lei brut) să fie menținut și…
22:50
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Va fi foarte probabil, săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria generală a Capitalei” # HotNews.ro
Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat joi seară la Antena 3 că „foarte probabil” candidatul liberalilor la alegerile pentru Primăria Municipiului București din 7 decembrie va fi Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului și primar al…
Acum 24 ore
22:40
După explozia din Rahova, Bolojan trage un semnal de alarmă legat de mentenanța sistemelor și forța de muncă: „Se pot întâmpla multe tragedii” / „Asigurările locuințelor, un element vital” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Antena 3, că România are „mari deficiențe” în materie de întreținere a sistemelor și că „firmele care fac aceste lucrări nu au angajați de calitate”, pentru că „nu…
22:20
Trump: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă va avea loc anexarea Cisiordaniei, Israelul va pierde sprijinul SUA” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat că Israelul va pierde „sprijinul Statelor Unite” dacă va anexa Cisiordania, într-un interviu acordat revistei Time și publicat joi, relatează AFP, conform Agerpres. Întrebat despre aceste planuri de anexare…
22:20
FOTO. Începutul lamentabil a făcut diferența în FCSB – Bologna! Ce s-a întâmplat pe Arena Națională # HotNews.ro
FCSB – BOLOGNA 1-2. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut meciul de pe Arena Națională în fața italienilor. E al 2-lea eșec în primele 3 runde din Europa League. FCSB a început dezastruos meciul cu…
22:00
Bolojan, avertisment despre „efectele” declarațiilor făcute de Grindeanu. Premierul îi sugerează liderului PSD să facă majoritate „cu AUR, cu cine se poate” dacă e nemulțumit de Guvern # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Antena 3, că declarațiile de genul celor făcute în această săptămână de liderul PSD, Sorin Grindeanu, nasc două tipuri de „probleme”, una ce ține de „consecințe economice” și…
21:50
Ilie Bolojan: Proiectul privind reforma pensiilor magistraților va fi reluat „imediat” după motivarea deciziei CCR / Explicația pentru lipsa avizului CSM # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că guvernul pe care îl conduce va relua proiectul privind reforma pensiilor magistraților „imediat ce CCR își va motiva” deciza prin care l-a declarat neconstituțional. „Acest proiect de…
21:40
Doi judecători federali din SUA au recunoscut că au folosit inteligența artificială pentru redactarea unor hotărâri # HotNews.ro
Doi judecători federali au recunoscut, ca răspuns la o solicitare a președintelui Comisiei Juridice din Senatul SUA, Chuck Grassley, că membri ai echipelor lor au folosit inteligența artificială pentru a redacta recent unele hotărâri judecătorești,…
21:20
Bruxelles-ul crede că „a venit vremea să oprim în sfârșit schimbările sezoniere de oră”. Discuția, relansată în UE cu câteva zile înainte de trecerea la ora de iarnă # HotNews.ro
Cetățenii din Uniunea Europeană își vor da ceasurile înapoi cu o oră în această duminică, dar Bruxelles-ul consideră că a venit vremea ca blocul de 27 de națiuni să renunțe definitiv la această practică, transmite…
21:10
SuperLiga: Cristiano Bergodi, entuziasmat după ce a semnat cu Universitatea Cluj: „M-am săturat de stat acasă” # HotNews.ro
Cristiano Bergodi, noul antrenor al echipei Universitatea Cluj, a vorbit despre revenirea sa pe banca tehnică a unei formații din România. Ajuns pentru prima oară în țara noastră în 2005, tehnicianul italian le-a mai pregătit…
21:10
Cercetătorul care a devenit miliardar la 24 de ani a explicat de ce laboratorul care lucrează la „superinteligență” a concediat sute de angajați # HotNews.ro
Alexandr Wang, antreprenorul-cercetător care în 2021 a devenit cel mai tânăr miliardar din lume la vârsta de 24 de ani, a explicat de ce Meta, compania la care lucrează acum, a concediat 600 de angajați…
21:00
Răspunsul Rusiei la orice fel de potențial atac cu rachete Tomahawk efectuat pe teritoriul său ar fi unul „serios, dacă nu chiar copleșitor”, a declarat joi seară președintele rus Vladimir, potrivit CNN și Reuters. Deși…
