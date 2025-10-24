Manager Zalando, despre platformele de comerț online Shein, Temu și Trendyol: „Ne concentrăm pe diferența de calitate, care nu poate fi oferită de ceilalți jucători”
HotNews.ro, 24 octombrie 2025 12:50
Platforma germană de comerț online Zalando, prezentă și în România, „vede competitorii” de pe piața locală, ca Shein, Temu și Trendyol, dar consideră că strategia de business diferită oferă valoare în fața acestora, a declarat…
Gripa aviară se răspândește în Europa într-un ritm nemaivăzut în ultimul deceniu / Ce măsuri au început să ia unele țări # HotNews.ro
Gripa aviară se răspândește rapid în Europa unde au raportat focare timpurii cel mai mare număr de țări din ultimul deceniu, lucru ce provoacă îngrijorări cu privire la repetarea crizelor din trecut care au dus…
Kim Jong Un construiește un „altar sacru” pentru soldații săi căzuți în Ucraina. Câți au murit până acum în război # HotNews.ro
Coreea de Nord a început să construiască un memorial dedicat soldaţilor săi care au murit în timp ce luptau alături de trupele ruse împotriva Ucrainei, a relatat joi presa de stat. Liderul Kim Jong Un a…
Tot mai mulți ruși renunță la cafea în favoarea unei băuturi pe care o consideră „mai rusească”: „Acum cinci ani, peste tot erau doar cafenele” # HotNews.ro
Moscova, un oraș care timp de decenii a funcționat pe bază de cofeină, pare că își redescoperă gustul pentru ceai, pe măsură ce unii locuitori evită cafeaua, considerată o influență occidentală, și optează pentru băutura…
Președintele va convoca în noiembrie două ședințe ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, potrivit unor surse de la Cotroceni. Printre subiectele abordate se vor număra achiziția și producția de drone, ajutorul pentru Ucraina și…
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri pe site-ul propriu programul etapei cu numărul 16 din SuperLiga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport. Vineri, 7 noiembrie Ora 20.30 FC…
Care sunt profilurile potențiale de cumpărători ai Carrefour. Marii retaileri europeni absenți din România # HotNews.ro
Distribuitorul francez a angajat o bancă de investiții pentru a evalua apetitul cumpărătorilor, într-un moment în care dorește, de asemenea, să se retragă din Argentina și Polonia. Carrefour a investit recent în RO (preluarea Cora…
Fiica mea merge seara pe stradă cu cheia între degete pentru a se apăra dacă e hărțuită. Cum am învățat-o să scape de agresori # HotNews.ro
Când mi-a spus prima dată o prietenă mai experimentată decât mine că atunci când ai copii mici și problemele sunt mici, iar când cresc copiii provocările devin uriașe, nu am crezut. Ce putea fi mai…
Conflict în Coaliția PNL-PSD la București. Un liberal vrea alegeri anticipate nu doar la Primăria Capitalei. „E grav și trebuie spus clar” # HotNews.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și președinte al organizației Sector 3 a PNL îl atacă vehement pe edilul S3, Robert Negoiță. Totul pleacă de la reacția lui Negoiță la…
Cercetări noi schimbă perspectiva: ce impact are alăptarea asupra sănătății mamei și copiilor pe termen lung # HotNews.ro
Timp de decenii, medicina și sănătatea publică au confirmat un adevăr ce pare simplu, dar cu impact enorm: laptele matern exclusiv în primele șase luni oferă copilului tot ce are nevoie pentru un început optim.…
Magistraţii care se consultă doar cu ei înşişi. Ce înseamnă când Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu îi cer „dialog” lui Bolojan # HotNews.ro
Când vine vorba de magistrați, „dialogul” pare să existe doar dacă cei reformați sunt cei care au ultimul cuvânt. Care e atunci miza? Iar întrebarea asta nu cred că este doar despre magistraţi. Și ne…
Refuzat de coaliție, Sorin Grindeanu anunță că face oricum un grup de lucru pe pensiile magistraților / El spune că s-a întâlnit cu „toți actorii relevanți din justiție” # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-a întâlnit vineri la Parlament cu „toți actorii relevanți din justiție” pe tema proiectului privind pensiile magistraților, respins de CCR. Întâlnirea nu a fost anunțată anterior…
Cele mai bune exerciții pentru slăbit și în cât timp apar efecte în funcție de tipul de mișcare # HotNews.ro
Mersul pe jos, înotul și antrenamentele de forță se află în topul activităților fizice care te ajută să arzi calorii și să dai jos kilogramele în plus. Specialiștii recomandă minimum 150 de minute de exerciții…
Bancherul care îl consiliază pe Vladimir Putin spune că Rusia s-a angajat într-o „selecție negativă” și lansează un apel rar # HotNews.ro
Rusia va trebui să atragă milioane de migranți calificați pentru a atinge o rată de creștere economică de cel puțin 3,2% și pentru a-și menține economia, a declarat joi principalul bancher privat al țării, un…
Românii din diaspora susțin financiar familiile din țară, dar cine-i protejează pe cei rămași acasă # HotNews.ro
Românii plecați la muncă sau stabiliți definitiv în alte țări au devenit, în ultimele două decenii, unul dintre cele mai puternice motoare economice pentru familiile rămase în țară. Zeci de miliarde de euro au intrat…
VIDEO Noi imagini cu fuga hoților de la Muzeul Luvru, surprinse de un martor. „La naiba, iată și poliția” # HotNews.ro
Fuga a doi dintre hoții de la Muzeul Luvr, care au sustras bijuterii ale coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euru, a fost surprinsă într-o nouă înregistrare video care s-a răspândit pe…
O greșeală pe care o facem la culcare crește dramatic riscul de boli cardiace / Ce arată un studiu pe aproape 90.000 de oameni # HotNews.ro
Prezența luminii în timpul somnului de noapte crește dramatic riscul de afecțiuni cardiace, arată un amplu studiu publicat în Jurnalul Asociației Medicale Americana, JAMA. Studiul realizat pe aproape 89.000 de adulți cu vârsta de peste…
FOTO: Înainte și după. Imaginile din satelit arată dimensiunea demolării de la Casa Albă / Întreaga aripă de est a clădirii-simbol a SUA a fost rasă de buldozere # HotNews.ro
Aripa de est a Casei Albe a fost demolată în totalitate, planul președintelui Donald Trump fiind acela de a începe construcția unei săli de bal care va fi mai mare decât clădirea centrală, la un…
Distribuitorul francez a angajat o bancă de investiții pentru a evalua apetitul cumpărătorilor, într-un moment în care dorește, de asemenea, să se retragă din Argentina și Polonia, scrie presa franceză. Carrefour a intrat în România…
Viktor Orban afirmă că Ungaria vrea să „ocolească” noile sancțiuni impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că țara sa lucrează la identificarea unei modalități de a ocoli sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești, fără a intra însă în detalii asupra unui…
PAS l-a propus pe noul premier al Republicii Moldova, Maia Sandu a semnat imediat decretul. Cine este Alexandru Munteanu # HotNews.ro
Alexandru Munteanu a fost propus vineri oficial președintei Maia Sandu pentru funcția de premier al Republicii Moldova, nominalizarea fiind făcută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare luna trecută. Imediat, Maia…
Greutatea unei generații: o abordare integrată, la Centrul Pediatric pentru Managementul Greutății Memorial # HotNews.ro
Obezitatea la copii este astăzi una dintre cele mai serioase provocări de sănătate publică. În România, aproape o treime dintre copii și adolescenți se confruntă cu probleme de greutate, iar consecințele nu sunt doar estetice.…
Cod galben de vânt puternic în peste trei sferturi din țară, până vineri seară. Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis vineri un cod galben de vânt puternic, valabil pentru început în peste trei sferturi din țară până diseară, la ora 21.00. Ulterior, un alt cod de vânt puternic intră în vigoare până…
Cum a ajuns PNL la concluzia că Ciprian Ciucu trebuie să fie candidatul partidului la Primăria Capitalei. Șase scenarii luate în calcul # HotNews.ro
Partidul Național Liberal a decis că Ciprian Ciucu este cea mai bună variantă pe care o are partidul pentru a candida la Primăria Capitalei în urma unui sondaj INSCOP, făcut la comanda PNL, în luna…
BNR va lansa luni prima monedă colorată din istoria României. Cine va fi personalitatea onorată # HotNews.ro
BNR va introduce în circuitul numismatic, în premieră, o monedă din tombac cuprat cu suprafața colorată, începând din 27 octombrie 2025. „Va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR. Tot luni,…
Johnny Depp e favorit să joace într-un nou film ce va adapta una dintre cele mai cunoscute povești de Crăciun din toate timpurile # HotNews.ro
Johnny Depp se află în discuțiile finale pentru a juca în filmul „Ebenezer: A Christmas Carol”, o adaptare a celebrei povești de Crăciun scrisă de Charles Dickens, aflată în lucru la unul dintre cele mai…
Scop, agilitate și orientare pe termen lung: rețeta succesului pentru afacerile de familie în 2025 # HotNews.ro
Afacerile de familie, recunoscute de mult timp pentru stabilitatea și reziliența lor, se confruntă astăzi cu cele mai mari provocări din ultimele decenii. Conform studiului PwC Global Family Business Survey 2025, realizat în 62 de…
Cum a deraiat un singur stat membru planul ambițios al UE de a oferi Ucrainei peste 100 de miliarde de euro # HotNews.ro
Planul UE de a împrumuta Ucrainei 140 de miliarde de euro rămâne deocamdată sub semnul întrebării, după ce liderul Belgiei s-a opus categoric utilizării activelor rusești confiscate în acest sens, scriu Politico și Reuters. Belgia…
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra regiunii Moscova, a declarat vineri guvernatorul Andrei Vorobyov, citat de Reuters și Kyiv Independent. O dronă a zburat…
VIDEO Un TIR cu numere de România a distrus un important monument istoric din Spania, ridicat în secolul al XVIII-lea # HotNews.ro
Un TIR de marfă, înmatriculat în România, a distrus o arcadă a apeductului El Cobre din orașul spaniol Algeciras, un monument istoric care datează din 1783, în timp ce încerca să treacă pe sub structura acestuia,…
Aproape 2 milioane € adjudecări în Licitațiile de artă de Toamnă ale Artmark din România, Bulgaria și Croația # HotNews.ro
Artmark prezintă un nou bilanț de excepție, ca urmare a finalizării celor mai importante licitații de artă de sezon din țările în care activează: România, Croația și Bulgaria. În total, Licitațiile de Toamnă, listând artiștii…
SuperLiga: Dinamo are parte vineri de o deplasare grea după înfrângerea cu Rapid din etapa trecută # HotNews.ro
FC Argeș joacă vineri, de la ora 20:30 cu Dinamo în SuperLiga, bucureștenii având parte de un meci tare după înfrângerea cu Rapid de săptămâna trecută. După 13 etape, FC Argeș și Dinamo sunt pe…
O organizație caritabilă globală, cu filiala și în România, anunță că fondatorul său a comis abuzuri sexuale # HotNews.ro
SOS Satele Copiilor (SOS Children’s Villages), o organizație caritabilă activă în peste 130 de țări, între care și România, a anunțat joi că fondatorul său a comis abuzuri sexuale și fizice timp de zeci de…
Cum transformă SAP digitalizarea companiilor românești. Dragoș Cățoiu, NTT DATA Romania: „Observăm un ritm accelerat de creștere în adopția soluțiilor tehnologice de tip ERP în România” # HotNews.ro
În România, interesul pentru soluții integrate de tip ERP este în creștere, iar NTT DATA România, unul dintre liderii pieței IT, contribuie activ la această transformare. Despre cum se schimbă mentalitatea companiilor, ce înseamnă de…
SuperLiga: Csikszereda și Petrolul se întâlnesc vineri pentru prima dată în primul eșalon # HotNews.ro
Partida FK Csikszereda – Petrolul din SuperLiga este programată vineri, 24 octombrie, de la ora 17.30, potrivit lpf.ro, care notează că va fi pentru prima oară când cele două echipe se vor întâlni în primul…
Șapte din zece români declară că principalul motiv pentru care își schimbă comportamentul de consum este dorința de a-și reduce factura la energie, arată un studiu realizat de Leroy Merlin România. Studiul, realizat cu AHA…
Lituania anunță că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian: „Incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist” # HotNews.ro
Lituania a spus că două avioane militare rusești au intrat joi în spațiul său aerian timp de aproximativ 18 secunde, ceea ce a determinat o reacție a forțelor aeriene ale NATO din această țară baltică,…
Cine este omul misterios elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru la câteva ore după jaful care a uimit lumea # HotNews.ro
O imagine surprinsă în fața Muzeului Luvru din Paris, la puțin timp după furtul unei colecții de bijuterii ale coroanei franceze, a făcut înconjurul lumii, scriu New York Times și Newsweek. O fotografie distribuită de…
Președintele Nicuşor Dan respinge ideea unui referendum privind pensiile magistraţilor, afirmând că „nu există o dezbatere în societate”. „Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care…
Nicușor Dan, despre candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Bineînțeles că am o preferință” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că are o preferință în ceea ce privește candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie. „Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles…
Vedeta media americană Kim Kardashian a spus că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, potrivit presei americane, preluate de Reuters. Kardashian a dezvăluit diagnosticul în timpul unui teaser pentru al șaptelea sezon al reality…
„Sfinția Voastră, anulați nunta regelui”: într-un dulap secret din Vatican se află documentul care în urmă cu 500 de ani a declanșat schisma anglicană # HotNews.ro
În biroul Prefectului Arhivelor Apostolice ale Vaticanului, printre picturile școlii Caravaggio, tomuri și manuscrise, aproape de ușa de la intrare se află un dulap mare rezemat de perete care conține o piesă unică, o comoară:…
Trump renunță la orice negocieri comerciale cu Canada din cauza unei reclame anti-taxe vamale # HotNews.ro
Președintele Trump a anunțat joi seară că încheie orice discuții comerciale cu Canada, invocând o campanie publicitară a provinciei Ontario care folosește imaginea și vocea fostului președinte Ronald Reagan, scrie CBS News. „Având în vedere…
EXCLUSIV FOTO Poveste ca ruptă din film. A plecat la muncă în Marea Britanie să-și plătească datoriile în faliment, acum revine ca investitor cu planuri de extindere locală # HotNews.ro
Vasluianul Andrei Ungurianu (41 de ani) a plecat în Marea Britanie după ce a intrat în faliment, cu planul să muncească pentru a-și plăti datoriile din țară. Acum, 18 ani mai târziu, revine în România…
Sedanul Model 3 revoluționar al Tesla, lansat în 2017, urmat de varianta mai înaltă Model Y, a deschis era mașinilor electrice de masă, transformând compania condusă de Elon Musk în cel mai valoros producător auto…
Dezvăluire. Cum a ajuns producătorul unui talk-show politic născut la Chișinău să provoace pierderi de 12 miliarde de dolari Rusiei pe front # HotNews.ro
De aproape trei ani, o unitate specială numită Grupul Lasar operează în cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei (NGU). Până în prezent, nu au existat rapoarte publice despre aceasta. Jurnaliștii de la Forbes au făcut o…
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume # HotNews.ro
„Un manager de proiect elvețian m-a întrebat: «de ce vă trebuie o biserică atât de mare? În Elveția toate catedralele noastre sunt goale»”, povestește, într-un interviu pentru publicul HotNews, arhitectul Constantin Amâiei, cel care s-a…
Gazele offshore ar putea aduce până la 5,2 miliarde de euro la PIB-ul Bulgariei, arată o analiză a OMV Petrom # HotNews.ro
Investiții de 1 miliard de euro în producția de gaze naturale în Marea Neagră bulgară ar putea aduce până la 5,2 miliarde de euro PIB-ului și aproximativ 1,5 miliarde de euro venituri bugetare, potrivit unei…
Un jucător și un antrenor NBA se numără printre zecile de persoane arestate în cadrul unei ample anchete FBI privind pariurile sportive ilegale și jocurile de poker presupus trucate, cu legături cu mafia, scrie BBC.…
UE promite ajutor financiar Ucrainei, dar ezită la summitul de la Bruxelles tocmai pe planul privind activele rusești înghețate. Cu ce amenință Belgia # HotNews.ro
Liderii UE au convenit joi să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat în mod explicit utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda Kievului un împrumut mai amplu,…
