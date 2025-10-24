Conacul impresionant al lui Haaland din Anglia. A plătit o avere pentru locuința de lângă Manchester
Adevarul.ro, 24 octombrie 2025 16:00
Erling Haaland și-a prezentat noua casă. Conacul este estimat la aproximativ 5 milioane de lire sterline.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
16:00
Conacul impresionant al lui Haaland din Anglia. A plătit o avere pentru locuința de lângă Manchester # Adevarul.ro
Erling Haaland și-a prezentat noua casă. Conacul este estimat la aproximativ 5 milioane de lire sterline.
16:00
Primăria care a rămas fără sediu, după ce ANAF a pus sechestru pe clădire. Cum s-a ajuns în această situaţie # Adevarul.ro
Primarul şi personalul unei primării din Hunedoara ar putea rămâne fără sediu, după ce ANAF a pus sechestru pe clădire, ca urmare a unei datorii de 8,4 milioane lei, moştenită de la fosta administraţie.
Acum 30 minute
15:45
Scandal înainte de El Clasico. Lamine Yamal riscă suspendarea după declarațiile controversate despre Real Madrid # Adevarul.ro
Starul celor de la Barcelona riscă să fie anchetat de către Comisia de Disciplină.
15:45
Trump l-a grațiat pe fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, condamnat pentru spălare de bani # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, l-a grațiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao, fostul CEO al companiei, condamnat anul trecut pentru spălare de bani. Procurorii spuneau că ar fi folosit un model de genul „Vestul Sălbatic” și nu a raportat mai mult de 100.000 de tranzacții suspecte.
Acum o oră
15:30
Nicușor Dan, huiduit la sosirea în Iași: „Trădătorule!”, „Pleacă în Ucraina!”. Cum a reacționat președintele # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost huiduit vineri, la sosirea sa în faţa Teatrului Naţional din Iaşi. Un bărbat a strigat către şeful statului „Eşti cel mai slab preşedinte”.
15:30
Retailerii se întrec în oferte de Black Friday. Care sunt produsele vedetă ale acestei ediții și cât costă # Adevarul.ro
Retailerii se întrec în oferte de Black Friday, reducerile ajungând și la 70% pentru anumite produse. Marile magazine au prezentat deja produsele vedetă și prețurile promoționale la care le vând.
15:15
Cuplu din Brașov, trimis în judecată pentru proxenetism: a obținut 700.000 de euro prin metoda „loverboy” # Adevarul.ro
Un bărbat și soția acestuia au fost trimiși în judecată pentru proxenetism, fiind acuzaţi că au exploatat sexual, timp de mai mulţi ani, mai multe femei racolate prin metoda „loverboy”.
15:15
Mesaje RO-alert primite de localnicii unei comune din Bistrița-Năsăud, după ce un urs a fost văzut alergând pe șoseaua principală # Adevarul.ro
Un urs a fost văzut alergând, săptămâna aceasta, pe şoseaua principală din comuna Floreşti, judeţul Bistrița-Năsăud, ceea ce a determinat autorităţile să emită mesaje RO-Alert.
15:15
Sancțiunile SUA, „un mare șoc pentru Rusia” și o „lovitură serioasă” dată giganților petrolieri, apreciază analiștii # Adevarul.ro
Anunțul președintelui american Donald Trump privind primele sancțiuni impuse de SUA din cauza războiului Rusiei în Ucraina este de așteptat să fie un șoc pentru Moscova și o „lovitură serioasă” pentru principalii exportatori de petrol ai Rusiei, apreciază experți citați de Kyiv Independent.
Acum 2 ore
15:00
Clubul Sepsi se află în mijlocul unui scandal! Echipa din Sfântu Gheorghe datorează 30 de milioane de euro unei pensiuni din Satu Mare.
15:00
New Delhi pregătește prima ploaie artificială, după ce a inseminat norii, în încercarea de a scăpa de poluarea extremă # Adevarul.ro
Pentru prima dată, autoritățile indiene au testat joi, 23 octombrie, o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, folosind tehnica de inseminare a norilor, în încercarea de a reduce poluarea fără precedent care afectează orașul.
15:00
Moscova redescoperă ceaiul: tot mai mulţi ruşi renunţă la cafea, văzută ca influenţă occidentală # Adevarul.ro
În contextul tensiunilor crescânde cu Occidentul, tot mai mulţi locuitori ai Moscovei renunţă la cafea şi revin la tradiţia rusească a ceaiului.
14:45
Discuție virală pe internet: „Europa se prăbușește” - Cum a ajuns de la motor economic la frână globală # Adevarul.ro
Pe Reddit, în comunitatea r/Europe, utilizatorii discută tot mai des despre o realitate confirmată și de datele Fondului Monetar Internațional: Europa își pierde treptat greutatea economică.
14:45
„Finala” cu Bosnia se apropie. Lucescu a anunțat lotul preliminar și surprizele nu lipsesc. Mutări curajoase în lotul României # Adevarul.ro
România va da piept cu prima reprezentativă din Bosnia, sâmbăta aceasta, de la ora 21.45.
14:45
Deși campaniile de informare s-au înmulțit, multe femei sunt încă influențate de miturile despre cancerul de sân.
14:45
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc la Bucurelti, între 17 și 26 de octombrie. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025.
14:30
Cauză ascunsă a infecțiilor urinare. Specialiștii avertizează asupra riscurilor din bucătărie # Adevarul.ro
Aproape 20% dintre infecțiile urinare studiate ar putea fi legate de consumul de carne de pui, curcan, porc sau vită contaminată cu bacteria E. coli.
14:30
Ce investiţii are în plan Nuclearelectrica: doar retehnologizarea reactorului 1 costă aproape 2 miliarde de euro # Adevarul.ro
Nuclearelectrica are în derulare o serie de investiţii majore în sectorul energetic, printre care retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, Proiectul SMR de la Doicești, dar și instalația de detritiere și proiectul izotopilor medicali.
14:15
Cum se vor face controalele la conductele de gaze din București. Bujduveanu: „Avem niște sigilii decorative” # Adevarul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat controale la conductele de gaze din București, împreună cu ANRE și Distrigaz, pentru a depista eventuale scurgeri, după tragedia din cartierul Rahova.
14:15
Inspector ANAF, prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce lua mită pentru limitarea unui control # Adevarul.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție, în timp ce primea mită de la administratorul unei societăți comerciale, care-i ceruse să limiteze controlul efectuat asupra firmei sale.
14:15
Potrivit necropsiei autorităților, cei doi tineri din Bacău, găsiți împușcați într-o mașină în Harghita, au decedat cu două zile înainte de a fi descoperiți.
Acum 4 ore
14:00
Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești # Adevarul.ro
De câte ori într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună uiți să te relaxezi? Cât de mult ar conta să te întorci la tine — chiar și pentru o singură zi?
14:00
Schimbare în tenisul masculin. După 35 de ani, un nou turneu Masters 1000 apare pe hartă # Adevarul.ro
Arabia Saudită intră pe harta tenisului mare! Din anul 2028, va găzdui un nou turneu Masters 1000.
14:00
Kim Jong Un construiește un muzeu dedicat militarilor nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Coreea de Nord construiește un muzeu memorial dedicat militarilor care au participat, alături de Rusia, la operațiunea din Kursk în 2024. Kim Jong-Un a participat la ceremonia de inaugurare.
14:00
Când te gândești la o dietă pentru hipertensiune, probabil primul lucru care îți vine în minte este reducerea aportului de sare. Deși sodiul are un rol important în controlul tensiunii arteriale, el nu este singurul vinovat.
14:00
Gestul făcut de producătorul scării folosite în jaful de la Muzeul Luvru: „Când trebuie să te miști rapid” # Adevarul.ro
O companie germană a ajuns fără voie în atenția presei după jaful în plină zi de la Muzeul Luvru, după ce una dintre platformele sale a apărut în imaginile cu hoții ce au dispărut cu bijuterii de o valoare inestimabilă.
14:00
Trump, decis să meargă până la capăt: „Cred că vom ucide, pur și simplu, oamenii care introduc droguri în țara noastră” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că administrația sa va continua să atace cartelurile de droguri și a afirmat că nu intenționează să solicite o declarație formală de război din partea Congresului, afirmând în același timp că „vom ucide pur și simplu” persoanele suspectate că introduc droguri în SUA.
13:45
Alegeri pentru Primăria București: veteranii partidelor versus candidații-surpriză care pot răsturna sondajele # Adevarul.ro
Daniel Băluță (PSD) conduce în sondaje pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL). Gabriela Firea e testată intern de PSD, iar Anca Alexandrescu pregătește o candidatură susținută de blocul populist-suveranist, dar și cu sprijinul lui Cristian Popescu Piedone.
13:30
Scandal la Vatican: un preot de 81 de ani, acuzat de agresiune sexuală în timpul Conclavului # Adevarul.ro
Un preot spaniol în vârstă de 81 de ani este acuzat de agresiune sexuală asupra unui jurnalist în timpul Conclavului de la Vatican.
13:30
Patriarhul Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea picturii Catedralei Naționale. Arhiepiscopul Constantinopolului, așteptat de Patriarhul Daniel # Adevarul.ro
Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului, a aterizat la București vineri, 24 octombrie, și urmează să sfințească Catedrala Națională duminică.
13:30
Banca Națională a României lansează o nouă secțiune despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova și eforturile de repatriere a acestuia # Adevarul.ro
Rezerva de aur a Băncii Naționale a României, în greutate de 91,5 tone de aur fin (în monede și lingouri), bijuteriile Reginei Maria și importante valori istorice și culturale au fost evacuate în Rusia în două etape, în decembrie 1916 și în august 1917.
13:30
Grupul francez de retail Carrefour analizează posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România și a mandatat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători, scrie presa franceză.
13:30
România are astăzi legiferat un sistem de pensii structurat pe mai mulți „piloni”: Pilonul I – aferent sistemului public de pensii, Pilonul II – reprezentând pensia privată obligatorie, Pilonul III – pensia privată facultativă, Pilonul IV – sistemul pensiilor ocupaționale.
13:15
Trei ani de suspendare pentru dopaj. Scuza halucinantă a deținătoarei recordului mondial la maraton. Nu a convins anchetatorii # Adevarul.ro
Campioana mondială la maraton și triplă câștigătoare a Maratonului din Chicago, Ruth Chepngetich, a fost suspendată pentru dopaj.
13:15
Hackerii au lovit Formula 1! Site-ul piloților, compromis - FIA a intervenit de urgență # Adevarul.ro
Hackerii care au descoperit o breșă în site-ul oficial al piloților de Formula 1 au anunțat că, în teorie, ar fi putut accesa și datele din pașaportul lui Max Verstappen, campionul mondial en-titre.
13:15
Nicușor Dan, vizită la Iași. Șeful statului se întâlnește cu primarul Mihai Chirica și președintele de CJ Costel Alexe # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan merge vineri, 24 octombrie, într-o vizită de lucru la Iași, de unde va participa prin videoconferință la reuniunea „Coaliției de Voință”. Potrivit agendei oficiale, între altele, se va întâlni cu primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.
13:00
Șobolan filmat printre pâinile unei brutării din București. „Era plin de șoareci și gândaci” # Adevarul.ro
Un șobolan a fost surprins în timp ce alerga speriat prin vitrina unei brutării din București, în timp ce angajații încercau să-l alunge cu un băț.
12:45
Trump, încurcat de întrebarea unei jurnaliste: „Nu înțeleg ce spune, dar are accent frumos” # Adevarul.ro
Donald Trump a devenit vizibil iritat joi, după ce o jurnalistă franceză l-a întrebat despre un proiect legislativ controversat din Israel.
12:45
Cum au zădărnicit partizanii ucraineni planurile Rusiei de a conecta centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua rusă # Adevarul.ro
Tentativa Rusiei de a conecta centrala nucleară de la Zaporijie la rețeaua electrică rusească pentru ziua de naștere a lui Vladimir Putin, la începutul acestei luni, a fost zădărnicită de forțele ucrainene din spatele liniilor inamice, relatează The Guardian.
12:30
„Tăurașul Emi” a făcut circ înainte de audieri. „Se plângea că moare, apoi își revenea și devenea agresiv”. Ce acuzaţii îi aduc procurorii # Adevarul.ro
Emil Munteanu, cunoscut în lumea mondenă drept „Tăurașul Emi”, a fost dus vineri dimineață la audieri, după o noapte petrecută la spital. Întregul „spectacol” ar fi fost făcut în încercarea de a evita interogatoriul, prin simularea de probleme medicale.
12:30
Maimuță pe bănci și șerpi pe holurile unei școli din Focșani: ce riscă elevii care au speriat profesorii cu imaginile AI # Adevarul.ro
Fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care arătau o maimuță în incinta școlii, au provocat panică printre profesori.
12:30
Enzo Fernandez este implicat într-un triunghi amoros alături de soția sa, Valentina Cervantes, și celebra Wanda Nara, fosta parteneră a lui Mauro Icardi.
12:15
Grindeanu anunță „un dialog constructiv” pe tema pensiilor speciale: „Este singura cale prin care poți obține rezultate” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut vineri, 24 octombrie, la Parlament, un dialog constructiv cu toți actorii relevanți din justiție pe tema proiectului care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.
12:15
Avocat reținut de DNA după ce a cerut 30.000 de euro pentru a facilita angajări la Spitalul Municipal Caracal # Adevarul.ro
Un avocat din Olt a fost reținut vineri, 24 octombrie, de procurorii DNA, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată. De asemenea, a fost reținută o altă persoană, „fără calitate specială”, considerată complice.
Acum 6 ore
12:00
Un şofer român a distrus cu TIR-ul un monument istoric din Spania, vechi de peste două secole # Adevarul.ro
Un șofer român de TIR a distrus parțial un monument istoric din Spania, vechi de peste 240 de ani. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar a afectat grav una dintre cele mai importante structuri istorice ale orașului Algeciras.
12:00
Bolojan, răspuns corect lui Grindeanu: nu-ţi convine actualul guvern, semnează o moţiune de cenzură cu AUR! # Adevarul.ro
Grindeanu face la fel cu mai toți şefii PSD de a lungul timpului: ţipă şi critică în spaţiul public, pentru a-şi menţine simpatizanţii, acum în prag de Congres al PSD.
11:45
Cine îl vrea pe Trump alături de Putin și cine ține partea Ucrainei. Expert român din Washington: „Victoria lui Marco Rubio ar avantaja România” # Adevarul.ro
Două tabere importante s-au conturat la Casa Albă, iar fiecare se luptă pentru mintea și deciziile președintelui american. Politologul Antonia Pup, de la Georgetown University, explică, pentru „Adevărul”, cine e în fruntea acestor tabere și cine ține partea Ucrainei și cine pe cea a Rusiei.
11:30
Doi turiști „temerari”, salvați după o misiune de zece ore. Unul purta pungi de plastic drept parazăpezi # Adevarul.ro
Doi turiști din Miercurea Ciuc, blocați pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii, au fost recuperați de salvamontiștii din Zărnești joi noapte, 23 octombrie. Misiunea de salvare a durat 10 ore.
11:15
Economia românească va intra într-o nouă etapă în 2026: companiile accelerează în ciuda crizelor # Adevarul.ro
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și o viteză de adaptare semnificativă.
11:15
Mulți profesioniști din domeniul sănătății consideră în mod eronat că nicotina în sine este nocivă, iar literatura științifică prezintă adesea o viziune distorsionată asupra efectelor nicotinei, ceea ce contribuie la aceste percepții eronate, crede Profesorul Giovanni Li Volti.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.