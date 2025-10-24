Ce ar fi negociat Sorin Grindeanu cu reprezentanții magistraților: pensii de 75% din salariul net și o perioadă de tranziție mai mare pentru vârsta de pensionare SURSE

În vreme ce Ilie Bolojan propune o pensie de 70% din ultimul salariu al magistratului și o perioadă de tranziție de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare, Sorin Grindeanu ar dori ca pensia să fie de 75% din venit și o tranziție mai lungă, de 15 ani.

