Spitalele vor trebui să instaleze şi să înregistreze imagini video din interior. Ministrul Sănătăţii anunță modificarea legislaţiei
HotNews.ro, 25 octombrie 2025 00:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri la Iaşi, că odată cu modificarea legislaţiei din România, toate spitalele publice din ţară vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video şi să păstreze înregistrările pentru…
FC Argeș a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1 (1-1), vineri seara, la Mioveni, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres. Dinamo a deschis scorul prin fundașul togolez Kennedy…
Trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina este în continuare analizată, spune șeful NATO # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri că a discutat problema trimiterii de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina cu președintele american Donald Trump în cursul vizitei pe care a…
VIDEO Campania publicitară care l-a iritat pe Donald Trump a fost abandonată, după intervenția premierului Canadei # HotNews.ro
Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a anunţat vineri retragerea unei campanii publicitare televizate împotriva creşterii taxelor vamale americane, ceea ce l-a determinat pe preşedintele SUA, Donald Trump, să rupă negocierile comerciale cu Canada, notează…
„A House of Dynamite” – Nouă, copiilor născuți în comunism, ni s-a vorbit despre „bomba atomică”, dar nimic nu m-a stresat vreodată mai tare decât filmul care tocmai a apărut pe Netflix # HotNews.ro
Kathryn Bigelow a imaginat o acțiune în care o rachetă venind dinspre Pacific se dovedește a fi un atac nuclear împotriva SUA, pe cale să distrugă Chicago și să ucidă 10 milioane de oameni. Cum…
SUA trimit în Caraibe cel mai mare portavion din lume. Operațiunea militară lansată de Trump împotriva „narcoteroriştilor” ia amploare # HotNews.ro
Statele Unite au decis să desfășoare un portavion în sprijinul operațiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunțat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă a mijloacelor…
Nicușor Dan invocă „dificultăți de interpretare” în legea privind pensiile magistraților: „Rămân să fie corectate” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că se poate ajunge la un acord în coaliția de guvernământ privind noul proiect de lege care să reglementeze pensiile magistraților într-un inteval de până la două săptămâni. Șeful statului…
Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: „Este posibil ca mii de oameni să-și piardă locurile de muncă” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri, la Iași, că o eventuală creștere a salariului minim ar trebui să țină seama de riscul ca unele activități economice să devină necompetitive din cauza costurilor legate de forța…
Pacient scăpat de pe targă la Spitalul din Ploieşti. A fost operat de urgență, după ce a suferit un traumatism cranian. Poliția a deschis dosar penal # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean…
Nicușor Dan, întrebat despre conflictele din coaliție și ce va face dacă va fi cerută schimbarea premierului: „Fiecare dintre persoane s-ar putea abține” # HotNews.ro
Actuala coaliție de guvernare funcționează și nu există motive pentru ca ea să fie schimbată, a replicat președintele Nicușor Dan, întrebat, într-o conferință de presă susținută vineri seară la Iași, ce va face dacă va…
Maia Sandu vine la București. Ea va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # HotNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău. Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică…
O nouă escadrilă de F-16 va executa misiuni de poliție aeriană. Moșteanu: „România își apără spațiul aerian” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că încă o escadrilă de avioane F-16 Fighting Falcon a aviației militare române a fost certificată pentru efectuarea de misiuni de poliție aeriană sub comandă…
Turkmenistanul propune din nou Europei gazele sale naturale. „Noi suntem pregătiți, putem vinde” / Dar care sunt dificultățile logistice # HotNews.ro
Turkmenistanul, unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale, și-a reiterat vineri disponibilitatea de a furniza gaze Europei, subliniind în același timp dificultățile logistice ale proiectului, care necesită o conductă care să facă legătura între…
Titus Corlățean, invitat să facă parte din viitoarea conducere a PSD. „Oferta rămâne deschisă și acum” # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut…
Un grup de cercetători care au vrut să vadă cum ne afectează AI la locul de muncă a constatat că, de fapt, ne face să muncim mai mult # HotNews.ro
Serviciile și instrumentele bazate pe inteligență artificială (AI), precum ChatGPT al companiei OpenAI, au fost prezentate ca instrumente capabile să aducă creșteri de productivitate, însă efectul lor real a fost acela de a-i face pe…
Grindeanu spune că PSD are „destule variante” pentru candidatul la Primăria Capitalei. Când îl vor anunța # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii au variante „destule” pentru candidatul partidului la Primăria Capitalei şi că în prezent sunt realizate măsurători. El a adăugat că acestea vor fi gata la…
SUA extinde folosirea recunoașterii faciale la controlele de frontieră. Autoritățile pot cere și alte date biometrice # HotNews.ro
SUA vor extinde utilizarea tehnologiei de recunoaştere facială pentru a monitoriza intrările şi ieşirile cetăţenilor străini în şi din ţară, în scopul de a combate şederile după expirarea vizei şi fraudele la paşapoarte, conform unui…
FK Csikszereda a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-1), vineri seară, la Miercurea Ciuc, în prima partidă din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres. Oaspeții au deschis scorul prin Adrian…
După ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta semnificativ economia Rusiei, Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump # HotNews.ro
Emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a sosit vineri în Statele Unite pentru întâlniri cu responsabili ai administrației americane, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, care a…
Paul Stănescu, despre absența sa din viitoarea conducere a PSD: „Se schimbă generațiile”. Citatul din Cioran pe care l-a evocat # HotNews.ro
Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a declarat vineri, la Slatina, referitor la faptul că nu va mai candida pentru o funcţie în conducerea centrală a partidului, că „se schimbă generaţiile” şi…
Franța trimite un nou lot de armament Ucrainei, inclusiv un sistem de rachete similar sistemului Patriot # HotNews.ro
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a anunţat vineri preşedintele Emmanuel Macron aliaţii Ucrainei reuniţi în videoconferinţă, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Vom furniza…
Cine poate închide drumurile construite de primarul Negoiță peste magistrale de gaz. Transgaz, care a dat în judecată primăria Sectorului 3, subliniază că există riscul ca țevile să se fisureze # HotNews.ro
Primarul Robert Negoiță a spus, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii din zonă, că Transgaz ar trebui să închidă drumurile dacă există un pericol în zonă. Replica lui a venit după dezvăluirile Recorder că, în…
Explozia din Rahova: Distrigaz anunță reluarea treptată a alimentării cu gaze începând de sâmbătă. Care sunt primele blocuri pe listă # HotNews.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă. Distrigaz Sud Reţele a transmis,…
Cristian Tudor Popescu, despre negocierile pe reforma pensiilor: „Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț” # HotNews.ro
Întâlnirea anulată „pentru pace” de la Budapesta dintre Donald Trump și Victor Putin a fost reprodusă într-o altă formă la București când președintele interimar PSD s-a întâlnit cu reprezentanții magistraților, scrie gazetarul Cristian Tudor Popescu…
Condamnări grele pentru sabotori britanici care acționau la comanda grupului Wagner. „Părinții și bunicii aveau un cuvânt simplu: trădare!” # HotNews.ro
Persoana care a organizat incendierea sediilor unor companii din Londra, cu legături cu Ucraina, a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru ceea ce procurorii au descris ca „o campanie susținută de terorism și…
Confederația patronală IMM România, care reprezintă patronii de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, solicită Guvernului să permită angajatorilor să mai aducă în țară 150.000 de lucrători străini, din state din afara Uniunii Europene, în…
Cinci cetăţeni români au fost condamnaţi vineri în Marsilia, în sud-estul Franţei, la pedepse între trei şi şapte ani închisoare, pentru organizarea unei reţele de prostituţie formate din circa 50 de tinere românce în apartamente…
ANPC a închis temporar o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse. Scena a fost filmată de un consumator – VIDEO # HotNews.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, o brutărie din Bucureşti, unde un şobolan se plimba printre produse, scena fiind filmată de un consumator şi postată online. Unitatea a primit două…
MAI mută serviciul de informații pentru cetățeni pe un sistem AI. Proiect de 2,6 milioane de euro # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vrea să cumpere un sistem IT de asistență conversațională (chatbot), bazat pe tehnologii de inteligență artificială (IA), pentru automatizarea comunicării cu cetățenii, contract cu o valoare estimată la peste 2,6 milioane…
Cel mai mare site de cumpărături online vrea să îi ajute pe oameni să decidă ce să pună în coș cu ajutorul AI # HotNews.ro
Amazon, cel mai mare magazin online de cumpărături din lume raportat la cota de piață, a lansat „Help Me Decide”, un instrument care folosește inteligența artificială generativă pentru a analiza obiceiurile de cumpărare ale americanilor…
Cont bancar online în 2025: cum îți deschizi rapid un cont gratuit, fără comisioane și cu administrare digitală 100% # HotNews.ro
În 2025, un cont bancar online nu mai este doar o opțiune modernă, ci o necesitate. Fie că vrei să eviți cozile, hârtiile sau comisioanele ascunse, poți deschide acum un cont 100% digital, direct de pe telefon.…
Regele Norvegiei face glume pe seama documentarului Netflix despre fiica sa. Harald al V-lea propune o continuare # HotNews.ro
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a tratat cu mult umor controversa din jurul unui documentar produs de Netflix despre fiica sa, prinţesa Martha Louise, şi soţul acesteia, autointitulatul şaman Durek Verrett, informează vineri DPA,…
Doi tineri, reținuți după ce au furat produsele pe care ei le-au comandat online. Unul s-a angajat livrator pentru a duce la capăt planul # HotNews.ro
Doi bărbați, cu vârste de 21 și 26 de ani, au fost reținuți vineri că au urat colete în valoare de aproximativ 100.000 de lei, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat de presă. Potrivit declarațiilor unor…
Croația reintroduce armata obligatorie. Cât durează stagiul militar și cine va fi chemat să îl efectueze # HotNews.ro
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează…
Retailerul franez Carrefour transmite, referitor la vânzarea magazinelor din România, că, la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026 și ca răspuns la schimbările din piață, a desfășurat o analiză a portofoliului de…
Asociații de bloc din București au afișat mesajul „Nu sunați la Distrigaz!”, de teamă că rămân fără gaze cu zilele, spune prefectul # HotNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a vorbit într-un interviu pentru Știrile ProTV despre asociațiile de proprietari care au afișat în scările de bloc mesajul „Nu sunați la Distrigaz”, după explozia dintr-un bloc din Rahova soldată cu…
Președinta CSM explică întâlnirea cu Grindeanu: „Este esențial ca aspectele care privesc statutul magistraților să fie discutate cu autoritatea judecătorească” # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a explicat participarea președintelui instituției, Elena Costache, la discuția cu președintele PSD Sorin Grindeanu prin faptul că discuțiile privind modificările statutului magistraților trebuie făcute cu implicarea reprezentanților puterii judecătorești. „La data…
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peronul unei gări din Ucraina. Ce a anunțat poliția despre atacator # HotNews.ro
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a…
George Simion a pierdut și la a doua instanță procesul cu un fost ministru de la Chișinău care l-a acuzat că a colaborat cu serviciile secrete ruse # HotNews.ro
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova Anatol Şalaru a anunțat, vineri, că liderului AUR i-a fost respins și apelul în procesul pe care i l-a intentat după ce a acuzat că George Simion s-a…
DECIZIE Șefii OMV Petrom nu vor mai fi fidelizați cu acțiuni ale grupului-mamă din Austria, bonusurile cash vor depinde exclusiv de rezultatele companiei românești # HotNews.ro
Bonusurile anuale în cash ale membrilor Directoratului OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, controlat de austriecii de la OMV, vor depinde de anul viitor…
Un oficial din Ministerul Energiei spune că Lukoil are acum „obligația” să vândă rafinăria Petrotel Ploiești, în urma sancțiunilor lui Trump. „Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil” # HotNews.ro
După ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, Lukoil va avea acum „obligația” să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de termenul limită de…
Un țânțar din metroul din Londra le dă bătăi de cap de ceva vreme cercetătorilor. Nu întâmplător, latinii l-au descris ca „enervant” # HotNews.ro
Un tip de țânțar despre care se credea că a evoluat în metroul londonez are o origine mult mai veche în zona mediteraneană, potrivit unui nou studiu genetic, relatează CNN. Mitul acestui tip de țânțar…
Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a anunțat vineri că a făcut cea mai mare captură de medicamente pentru slăbit traficate înregistrată la nivel global, desființând o fabrică care producea mii de injecții pentru slăbit…
Premierul Ilie Bolojan le-a sugerat celor din PSD să facă alianță cu AUR dacă sunt nemulțumiți de actualul Guvern. Drept răspuns, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, vineri, că partidul nu a discutat…
Surpriză în Spania, unde un tablou de Picasso căutat la nivel național a fost găsit în locul de unde se credea că a dispărut # HotNews.ro
Poliția Națională a găsit și identificat la Madrid tabloul lui Pablo Picasso „Natură moartă cu chitară”, care dispăruse pe 3 octombrie, dată la care ar fi trebuit să fie transportat din capitală la Granada pentru…
Belgienii au primit primele avioane F-35 și au descoperit că spațiul lor aerian nu e suficient pentru antrenamente. Ce soluție au găsit # HotNews.ro
Belgia poartă discuții cu alte țări pentru a permite piloților de F-35 să se antreneze, a explicat miercuri ministrul Apărării, Theo Francken, în parlament, citat de publicația belgiană Le Vif. Belgia tocmai a primit primele…
INFOGRAFIC. Ce afaceri are în România Carrefour, retailerul care se gândește să iasă de pe piață # HotNews.ro
Carrefour Romania a trecut printr-o transformare remarcabilă în ultimii cincisprezece ani, evoluând de la o operațiune modestă de retail la unul dintre cei mai mari giganți din retailul românesc. Carrefour se pregătește să vândă magazinele…
VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Iași de un grup de persoane: „Trădătorule. Mergi în Ucraina” / Reacția președintelui # HotNews.ro
Câteva persoane dintr-un grup de zeci de oameni l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi, unde șeful statului participă la o ceremonie festivă. Nicușor Dan a ajuns vineri după-amiază la…
Volkswagen încearcă să liniștească spiritele după ce a anunțat că va opri producția pentru emblematicul său model Golf # HotNews.ro
Volkswagen a anunțat vineri va produce totuși conform programului obișnuit în uzinele sale din Germania, până la sfârșitul lunii, în timp ce încearcă să-și protejeze lanțurile de aprovizionare de efectele unei dispute legate de producătorul…
Fraudă de peste 48 de milioane de euro, descoperită de Parchetul European. Percheziții și arestări în mai multe state europene, inclusiv în România # HotNews.ro
Șapte persoane au fost arestate în Germania, Spania și Olanda, în timp ce procurorii au efectuat în 10 state europene, inclusiv România, într-un anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă de TVA a unei…
