Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei: „Traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat"
HotNews.ro, 25 octombrie 2025 11:50
Președintele Nicușor Dan, aflat sâmbătă la Iași, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei Române, a spus că modernizarea armatei rămâne „o prioritate". Președintele și-a ținut discursul în timp ce pe fundal se auzeau huiduieli și…
Acum 10 minute
12:00
Explozia din Rahova: Situațiile în care este interzisă montarea conductelor de gaze în cartiere de blocuri / Ce spun autoritățile despre autorizarea firmei acuzate că a rupt sigiliul # HotNews.ro
Conductele pentru distribuţia gazelor pot avea pe acelaşi traseu, în subteran, cu al cablurilor de electricitate şi ţevile de termoficare, respectându-se distanţele minime de siguranţă şi unele măsuri de protecţie, însă există şi situaţii în…
Acum 30 minute
11:50
Șefa Guvernului danez, mesaj direct către Rusia: Știm ce așteaptă Putin, dar nu se va întâmpla niciodată # HotNews.ro
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că Rusia nu dă semne că ar fi pregătită pentru pace și că strategia lui Vladimir Putin este ca Occidentul să obosească și să înceteze să mai sprijine Ucraina.…
11:50
Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei: „Traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, aflat sâmbătă la Iași, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei Române, a spus că modernizarea armatei rămâne „o prioritate”. Președintele și-a ținut discursul în timp ce pe fundal se auzeau huiduieli și…
Acum o oră
11:20
Marcel Ciolacu, la Buzău sâmbătă ca să ceară sprijinul organizației PSD să candideze la alegerile locale din 7 decembrie # HotNews.ro
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară la Sala Mare a CJ Buzău în…
Acum 2 ore
11:10
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești # HotNews.ro
Numele firmei cu capital rusesc Lukoil, care are o rafinărie și 320 de benzinării în România, a apărut în discuția publică în aceste zile, după ce Donald Trump a impus restricții specifice împotriva gigantului-mamă, compania…
11:10
Ziua Armatei Române 2025. Ceremonii militare și religioase în București și alte orașe / Care e programul # HotNews.ro
Ziua Armatei României e sărbătorită sâmbătă în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării. În Bucureşti au loc mai multe ceremonii militare şi religioase, pentru care sunt impuse restricţii de…
11:00
SuperLiga: Un tânră fotbalist transferat astă-vară pentru un milion de euro nu a convins încă. „E o dezamăgire, cumva” # HotNews.ro
Luca Băsceanu (19 ani), tânărul fotbalist transferat de Universitatea Craiova de la Farul în timpul perioadei de transferuri din vară nu a reuşit să se impună încă la formaţia din Bănie, notează Orange Sport. Fotbalistul…
10:50
„Nu este clar de ce există acest dezechilibru”. Un mare studiu a descoperit o diferență între creierul femeilor și bărbaților la bătrânețe # HotNews.ro
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent studiu, cercetătorii explică de ce bărbaţii pierd mai rapid volum cerebral odată cu vârsta, indiferent dacă au…
10:30
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: „Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea” # HotNews.ro
Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă sâmbătă dimineață că nu va candida la Primăria Bucureştiului, spunând că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European. Firea precizează că va acorda „susţinere totală colegului social-democrat” care…
10:20
Rușii au început să formeze unități de asalt formate doar din femei, spun partizanii ucraineni / Ce se întâmplă în caz de atac nereușit # HotNews.ro
Un regiment al armatei ruse a început să formeze unități de asalt compuse doar din femei soldat, pe care le folosește în atacurile asupra Pokrosk, a afirmat o mișcare de rezistență ucraineană, citată de Ukrainska…
Acum 4 ore
10:10
Jaful de la Muzeul Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate. Ce au lăsat hoții în urmă # HotNews.ro
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele lăsate de hoţii care au spart Muzeul Luvru şi au fugit cu bijuterii regale de 88 de milioane de…
10:10
România trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de mâine…
09:30
Lituania, nevoită să-și închidă iar aeroporturile din cauza unor baloane venite din Belarus / Reacția premierului # HotNews.ro
Lituania, țară NATO, și-a închis vineri cele mai mari două aeroporturi ale sale și a închis punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce baloane meteorologice cu heliu au intrat pe teritoriul său, acesta…
09:20
Două cutremure, ambele de magnitudine 4,2, au avut loc sâmbătă dimineață în România, în mai puțin de o oră, a anunțat Institutul pentru Fizica Pământului (INFP). Cele două seisme s-au produs în zona seismică Vrancea,…
09:10
Sfințirea Catedralei Naţionale: Care este progamul și ce restricții de trafic sunt / Măsuri și recomandări ale Jandarmeriei # HotNews.ro
Catedrala Națională (sau Catedrala Mântuirii Neamului) va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025. La eveniment sunt așteptați mii de oameni, iar traficul va fi blocat pe rute importante din București. Slujba de sfințire va fi…
08:50
„Jackie Kennedy a Asiei” a murit la 93 de ani. Cine a fost Sirikit Kitiyakorn, soția unui rege care a domnit timp de 70 de ani # HotNews.ro
Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soția lui Bhumibol Adulyadej, care a domnit peste Thailanda timp de 70 de ani, și mama monarhului actual, a decedat la vârsta de 93 de ani, moartea ei marcând o schimbare…
08:40
Vortexul polar se apropie: risc să fie cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Paralele cu iarna 1981–1982 # HotNews.ro
Meteorologii avertizează că vortexul polar — masa uriașă de aer rece care se formează deasupra regiunilor arctice — se deplasează spre Europa, iar de acum ar urma să determine scăderea semnificativă a temperaturilor. Citește mai…
08:30
ANAF a pus în dezbatere un proiect de Ordin pentru actualizarea anumitor proceduri stabilite prin mai multe ordine, ca urmare a modificărilor introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 22/2025 în privința înregistrării în scopuri de TVA.…
08:30
Napoli – Inter este partida etapei a 8-a din Serie A, un duel extrem de important între ultimele două campioane ale Italiei. Napoli – Inter începe de la ora 19:00, ora României, și se va…
08:20
VIDEO Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți # HotNews.ro
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite în noaptea de vineri spre sâmbătă de atacuri cu rachete balistice lansate de ruși. Mai multe incendii au izbucnit în urma atacului, iar cel puțin opt oameni…
08:20
Încă un președinte de țară a fost sancționat de SUA. Trump: „Este un traficant de droguri” # HotNews.ro
Statele Unite au impus vineri sancțiuni contra președintelui columbian Gustavo Petro, în contextul în care Donald Trump a escaladat brusc conflictul cu această țară, care a fost mult timp un aliat al Washingtonului în America…
Acum 6 ore
07:50
Trump este pe drum spre Asia: Va asista la semnarea unui acord de pace și va avea o întâlnire cu miză majoră pentru economia lumii # HotNews.ro
Donald Trump a plecat vineri seara într-un important turneu în Asia, în care va avea și o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, cu mize majore pentru economia mondială, transmite France Presse. Președintele american…
07:40
SuperLiga: Jucătorul dorit de FCSB, găsit vinovat pentru golul marcat de Dinamo. „Nu ai cum să pleci de acolo” # HotNews.ro
Marius Baciu a analizat golul marcat de Dinamo în egalul cu FC Argeş, scor 1-1, şi a numit jucătorul a cărui greşeală a fost decisivă, scrie Prima Sport. FC Argeş şi Dinamo au încheiat la…
07:20
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, a anunțat că pacientul care a fost transferat în Austria după ce a suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova se va întoarce în România, starea sa…
07:10
România traversează cea mai gravă perioadă de secetă din istoria modernă și „nu s-a terminat”. Ce înseamnă asta pentru viitor # HotNews.ro
În ultimii 150 de ani, România nu s-a mai confruntat cu o secetă așa prelungită, arată datele din raportul Starea Climei. „Din păcate, seceta continuă și suntem la 43 de luni”, a spus Monica Ioniță,…
07:00
O plimbare prin districtul designului și amenajărilor interioare din sofisticatul cartier londonez Chelsea poate dezvălui surprize neașteptate. Printre vitrinele luminoase ale showroom-urilor de lux, între mărcile consacrate ale designului britanic și european, se ascunde o…
07:00
Weekend trending în București, 25 – 26 octombrie: Halloween pe Lacul Morii, Botanica transformată în grădina luminii, Fantoma de la Operă și cel mai scump film românesc pe marile ecrane # HotNews.ro
Ultimul weekend din octombrie se întinde peste București cu un aer care aduce mai mult aminte de primăvară decât de toamnă, dar vine și cu evenimente de toate genurile pentru iubitorii de pisici, jazz, reclame,…
Acum 12 ore
01:40
Ce au convenit aliații Ucrainei la noua reuniune a „Coaliţiei de voinţă”. Marea Britanie insistă asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate # HotNews.ro
Aliaţii Kievului sunt hotărâţi să sporească presiunea asupra Moscovei, a afirmat vineri premierul britanic Keir Starmer, care a invitat „finalizarea muncii” asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate cu scopul de a finanţa apărarea ucraineană, relatează agențiile…
00:40
Spitalele vor trebui să instaleze şi să înregistreze imagini video din interior. Ministrul Sănătăţii anunță modificarea legislaţiei # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri la Iaşi, că odată cu modificarea legislaţiei din România, toate spitalele publice din ţară vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video şi să păstreze înregistrările pentru…
00:10
FC Argeș a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1 (1-1), vineri seara, la Mioveni, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres. Dinamo a deschis scorul prin fundașul togolez Kennedy…
00:00
Trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina este în continuare analizată, spune șeful NATO # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri că a discutat problema trimiterii de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina cu președintele american Donald Trump în cursul vizitei pe care a…
00:00
VIDEO Campania publicitară care l-a iritat pe Donald Trump a fost abandonată, după intervenția premierului Canadei # HotNews.ro
Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a anunţat vineri retragerea unei campanii publicitare televizate împotriva creşterii taxelor vamale americane, ceea ce l-a determinat pe preşedintele SUA, Donald Trump, să rupă negocierile comerciale cu Canada, notează…
24 octombrie 2025
23:50
„A House of Dynamite” – Nouă, copiilor născuți în comunism, ni s-a vorbit despre „bomba atomică”, dar nimic nu m-a stresat vreodată mai tare decât filmul care tocmai a apărut pe Netflix # HotNews.ro
Kathryn Bigelow a imaginat o acțiune în care o rachetă venind dinspre Pacific se dovedește a fi un atac nuclear împotriva SUA, pe cale să distrugă Chicago și să ucidă 10 milioane de oameni. Cum…
23:20
SUA trimit în Caraibe cel mai mare portavion din lume. Operațiunea militară lansată de Trump împotriva „narcoteroriştilor” ia amploare # HotNews.ro
Statele Unite au decis să desfășoare un portavion în sprijinul operațiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunțat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă a mijloacelor…
Acum 24 ore
23:10
Nicușor Dan invocă „dificultăți de interpretare” în legea privind pensiile magistraților: „Rămân să fie corectate” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că se poate ajunge la un acord în coaliția de guvernământ privind noul proiect de lege care să reglementeze pensiile magistraților într-un inteval de până la două săptămâni. Șeful statului…
22:40
Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: „Este posibil ca mii de oameni să-și piardă locurile de muncă” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri, la Iași, că o eventuală creștere a salariului minim ar trebui să țină seama de riscul ca unele activități economice să devină necompetitive din cauza costurilor legate de forța…
22:30
Pacient scăpat de pe targă la Spitalul din Ploieşti. A fost operat de urgență, după ce a suferit un traumatism cranian. Poliția a deschis dosar penal # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean…
22:20
Nicușor Dan, întrebat despre conflictele din coaliție și ce va face dacă va fi cerută schimbarea premierului: „Fiecare dintre persoane s-ar putea abține” # HotNews.ro
Actuala coaliție de guvernare funcționează și nu există motive pentru ca ea să fie schimbată, a replicat președintele Nicușor Dan, întrebat, într-o conferință de presă susținută vineri seară la Iași, ce va face dacă va…
22:00
Maia Sandu vine la București. Ea va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # HotNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău. Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică…
21:40
O nouă escadrilă de F-16 va executa misiuni de poliție aeriană. Moșteanu: „România își apără spațiul aerian” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că încă o escadrilă de avioane F-16 Fighting Falcon a aviației militare române a fost certificată pentru efectuarea de misiuni de poliție aeriană sub comandă…
21:20
Turkmenistanul propune din nou Europei gazele sale naturale. „Noi suntem pregătiți, putem vinde” / Dar care sunt dificultățile logistice # HotNews.ro
Turkmenistanul, unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale, și-a reiterat vineri disponibilitatea de a furniza gaze Europei, subliniind în același timp dificultățile logistice ale proiectului, care necesită o conductă care să facă legătura între…
21:10
Titus Corlățean, invitat să facă parte din viitoarea conducere a PSD. „Oferta rămâne deschisă și acum” # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut…
21:00
Un grup de cercetători care au vrut să vadă cum ne afectează AI la locul de muncă a constatat că, de fapt, ne face să muncim mai mult # HotNews.ro
Serviciile și instrumentele bazate pe inteligență artificială (AI), precum ChatGPT al companiei OpenAI, au fost prezentate ca instrumente capabile să aducă creșteri de productivitate, însă efectul lor real a fost acela de a-i face pe…
20:40
Grindeanu spune că PSD are „destule variante” pentru candidatul la Primăria Capitalei. Când îl vor anunța # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii au variante „destule” pentru candidatul partidului la Primăria Capitalei şi că în prezent sunt realizate măsurători. El a adăugat că acestea vor fi gata la…
20:30
SUA extinde folosirea recunoașterii faciale la controlele de frontieră. Autoritățile pot cere și alte date biometrice # HotNews.ro
SUA vor extinde utilizarea tehnologiei de recunoaştere facială pentru a monitoriza intrările şi ieşirile cetăţenilor străini în şi din ţară, în scopul de a combate şederile după expirarea vizei şi fraudele la paşapoarte, conform unui…
20:10
FK Csikszereda a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-1), vineri seară, la Miercurea Ciuc, în prima partidă din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres. Oaspeții au deschis scorul prin Adrian…
19:50
După ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta semnificativ economia Rusiei, Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump # HotNews.ro
Emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a sosit vineri în Statele Unite pentru întâlniri cu responsabili ai administrației americane, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, care a…
19:50
Paul Stănescu, despre absența sa din viitoarea conducere a PSD: „Se schimbă generațiile”. Citatul din Cioran pe care l-a evocat # HotNews.ro
Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a declarat vineri, la Slatina, referitor la faptul că nu va mai candida pentru o funcţie în conducerea centrală a partidului, că „se schimbă generaţiile” şi…
19:30
Franța trimite un nou lot de armament Ucrainei, inclusiv un sistem de rachete similar sistemului Patriot # HotNews.ro
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a anunţat vineri preşedintele Emmanuel Macron aliaţii Ucrainei reuniţi în videoconferinţă, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Vom furniza…
19:30
Cine poate închide drumurile construite de primarul Negoiță peste magistrale de gaz. Transgaz, care a dat în judecată primăria Sectorului 3, subliniază că există riscul ca țevile să se fisureze # HotNews.ro
Primarul Robert Negoiță a spus, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii din zonă, că Transgaz ar trebui să închidă drumurile dacă există un pericol în zonă. Replica lui a venit după dezvăluirile Recorder că, în…
