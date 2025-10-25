De ce l-a grațiat Trump pe CEO-ul de origine chineză al unei importante platforme de criptomonede
Adevarul.ro, 25 octombrie 2025 04:15
După ce joi a apărut știrea că președintele american Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, Casa Albă a prezentat decizia lui Trump ca pe un act de clemență, dar și ca pe o declarație de sprijin față de această industrie, relatează Yahoo News.
