Vortexul polar se apropie de Europa: Am putea avea cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani, avertizează meteorologii
Adevarul.ro, 25 octombrie 2025 10:30
Meteorologii avertizează că vortexul polar se deplasează spre Europa și ar putea determina scăderea semnificativă a temperaturilor în lunile următoare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:30
Vortexul polar se apropie de Europa: Am putea avea cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani, avertizează meteorologii # Adevarul.ro
Meteorologii avertizează că vortexul polar se deplasează spre Europa și ar putea determina scăderea semnificativă a temperaturilor în lunile următoare.
10:30
Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, vizită în SUA: „Un dialog vital pentru lume” # Adevarul.ro
Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunţat vineri că se află în vizită în Statele Unite, la două zile după ce Washingtonul a anunţat sancţiuni vizând hidrocarburile ruse, relatează RFI.
Acum o oră
10:00
Situație critică la Pokrovsk. Peste 250 de soldați ruși s-au infiltrat în oraș și atacă pozițiile ucrainene # Adevarul.ro
Situația este critică în orașul ucrainean Pokrovsk, unde peste 250 de ocupanți ruși atacă trupele ucrainene și supraveghează rutele de aprovizionare cu drone, în timp ce infanteria izolată luptă fără rotație de luni întregi, riscând încercuirea.
09:45
Gabriela Firea răspunde speculațiilor privind o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „În viață trebuie să facem alegeri” # Adevarul.ro
Fostul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, a publicat o postare pe Facebook în care răspunde speculațiilor privind o posibilă candidatură la Primăria Capitalei și clarifică planurile sale politice.
Acum 2 ore
09:30
Ministrul Sănătății anunță reforme majore la Direcțiile de Sănătate Publică: „S-a pierdut total controlul administrativ şi legislativ” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri, că se lucrează la o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică, cu separarea clară între sănătatea publică şi inspecţia sanitară, precum şi schimbarea modalităţii de avizare sanitară.
09:30
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari, duși pe apa sâmbetei # Adevarul.ro
O mare parte din pierderile suferite de către constănțeanca este legată de procele în care a fost implicată, în scandalul de dopaj.
09:15
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc la Bucurelti, între 17 și 26 de octombrie. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025.
09:15
Arta de a rezista, ep. 4. Orașul pe care îl descoperi din nou: adolescenții din Sulina dau voce patrimoniului local # Adevarul.ro
La capătul Deltei, un grup de adolescenți redescoperă istoria orașului lor prin ateliere de arhitectură, actorie și storytelling. „Voice Your Place – Sulina” le arată cum patrimoniul poate deveni o parte vie din viața lor de zi cu zi.
09:15
Sancțiunile SUA blochează transportul de țiței pentru Serbia. Țara se află în pragul unei crize de combustibil # Adevarul.ro
Sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia, au împiedicat grupul să primească un transport de țiței care ar fi putut câștiga timp pentru singura rafinărie a Serbiei, aflată acum în pericol de a-și opri activitatea din lipsă de aprovizionare.
09:00
Cinci spargeri într-o singură noapte, la Iași. Ce le-a spus hoțul polițiștilor după ce a fost prins # Adevarul.ro
Un bărbat de 36 de ani din Iași a fost arestat preventiv după ce, într-o singură noapte, a reușit să dea cinci spargeri în diferite zone ale orașului.
Acum 4 ore
08:30
Două cutremure în mai puțin de o oră în România, sâmbătă dimineață. Ce magnitudine au avut # Adevarul.ro
Două cutremure s-au produs, sâmbătă dimineața, în zona seismică Vrancea, ambele având loc în mai puțin de o oră, a informat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)
08:30
Scandal de proporții în NBA. Echipa și-a găsit interimar, după ce antrenorul a fost arestat # Adevarul.ro
Portland Trail Blazers rămăsese fără antrenor pe banca tehnică.
08:30
Tenismena care a provocat accidentul în urma căruia fiul lui Ilie Dumitrescu a ajuns în arest, exemplu de empatie # Adevarul.ro
Tânăra de 23 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma coliziunii cu mașina lui Toto Dumitrescu.
08:30
Weekendul aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru finalul lunii octombrie, însă ploile se vor întoarce treptat în jumătatea vestică a României.
08:00
Decizia CCR privind pensiile magistraților naște controverse. De ce și cum s-ar putea schimba regulile # Adevarul.ro
Judecătorii constituționali au respins proiectul care modifică condițiile de pensionare ale magistraților pe considerente care țin de procedură, invocând lipsa avizului CSM. Opinia judecătorilor constituționali cu privire la inițiativă va fi clară abia în momentul publicării motivării deciziei.
08:00
„Mi-au spus că am devenit tată”. Bărbatul apropiat de Simona Halep, bombardat de fani, după un zvon halucinant # Adevarul.ro
Asaltat cu felicitări de fani și apropiați pe rețelele de socializare.
08:00
Armata lui Putin se clatină sub presiunea războiului. Recruții cedează psihic, resursele militare se epuizează # Adevarul.ro
Crimele în masă în cazărmi, lipsa echipamentelor care îi obligă pe soldați să-și jefuiască propriii morți, dar și necesitatea de a scoate din depozite muniție din al Doilea Război Mondial scot la iveală o armată sub presiune, care se simte fără scăpare, relatează Euromaidan Press.
07:15
Salariul minim pe economie îi dezbină pe români. „Noi abia trecem luna, iar patronul face investiții în imobiliare” # Adevarul.ro
Guvernul României va trebui să ia o decizie în privința majorării sau menținerii salariului minim la nivelul actual. Informațiile potrivit cărora acesta ar putea fi „înghețat” au stârnit dezbateri aprinse pe platformele online.
07:15
Ion Ţiriac și-a luat trei limuzine într-o zi, toate dedicate celui mai cunoscut simbol al României # Adevarul.ro
Țara noastră, prima din UE cu o colecție limitată dedicată unui simbol naţional.
Acum 6 ore
06:30
„Angajații care lucrează de acasă chiar muncesc?” Cum privesc specialiștii strategia adoptată de tot mai multe companii # Adevarul.ro
Într-o lume tot mai digitalizată, munca de la distanță nu mai este percepută ca o activitate comodă, ci a devenit o strategie de lucru preferată de tot mai multe companii și angajați, în dorința de a crește eficiența. Specialiștii arată ce provocări aduce ea.
05:45
Noi restricții privind utilizarea produselor de plastic de unică folosință. Lista a fost extinsă # Adevarul.ro
Recent publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 150/2025 impune o serie de reguli noi în ceea ce privește introducerea și utilizarea pe piața din România a produselor din plastic.
05:15
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider # Adevarul.ro
Descoperă de ce varza este alimentul nr. 1 pentru metabolism, energie și siluetă: reduce inflamația, stabilizează glicemia și colesterolul, și protejează inima.
Acum 8 ore
04:15
De ce l-a grațiat Trump pe CEO-ul de origine chineză al unei importante platforme de criptomonede # Adevarul.ro
După ce joi a apărut știrea că președintele american Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, Casa Albă a prezentat decizia lui Trump ca pe un act de clemență, dar și ca pe o declarație de sprijin față de această industrie, relatează Yahoo News.
03:15
Jaful deceniului la Luvru: ultimele imagini cu bijuteriile coroanei înainte de dispariție și detalii șocante despre furt # Adevarul.ro
Jaful deceniului la Luvru: ultimele imagini cu bijuteriile coroanei înainte de dispariție și detalii șocante despre furt spectaculos la muzeul parizian.
02:45
Descoperă cele 3 zodii protejate de karma bună și află cum bunătatea, empatia și gesturile sincere le aduc noroc și energie pozitivă în viață.
Acum 12 ore
01:15
Competențele lingvistice și digitale sunt probe la examenul de bacalaureat, deși rezultatele obținute nu contează la media finală. Elevii pot însă să scape de stresul suplimentar al acestor probe și să le echivaleze cu alte testări.
00:45
Bagajul de mână ca un profesionist: sfaturi și trucuri ale călătorilor experimentați pentru a economisi spațiu, timp și bani în zboruri # Adevarul.ro
Descoperă cum să călătorești cu bagaj de mână ca un profesionist! Sfaturi și trucuri ale călătorilor experimentați pentru a economisi spațiu, timp și bani în zboruri și a evita stresul la aeroport.
00:15
Catedrala Mântuirii Neamului: recorduri mondiale și măreție în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Va fi inaugurată pe 26 octombrie # Adevarul.ro
Descoperă Catedrala Mântuirii Neamului: cea mai mare biserică ortodoxă din lume cu recorduri mondiale la iconostas și Pantocrator. Inaugurare, 26 octombrie 2025.
00:15
25 octombrie: Ziua când a murit marele regizor Liviu Ciulei, personalitate complexă a teatrului și filmului # Adevarul.ro
Regizorul Liviu Ciulei a murit pe data de 25 octombrie 2011, la vârsta de 88 de ani, în Germania. Tot pe 25 octombrie s-au născut Regele Mihai și pictorul Pablo Picasso.
00:15
Accident naval în municipiul Galați. O ambarcațiune în care se aflau trei persoane a lovit o barjă. Una din victime este inconștientă # Adevarul.ro
Vineri seara, târziu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Galați a fost solicitat să intervină la un accident naval produs în zona Romportmet, în municipiul Galați.
00:00
Alb-roșii, ținuți în șah de FC Argeș.
24 octombrie 2025
23:45
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat niciodată la ceva așa de înspăimântător" # Adevarul.ro
Pe data de 25 octombrie se năștea regele Mihai I al României, o procedură dificilă care a reprezentat un moment de îngrijorare pentru întreaga familie regală. Venirea sa pe lume a atras numeroase controverse.
23:45
Nicuşor Dan, de partea lui Bolojan în privința creșterii salariului minim: „Forțând, este posibil ca nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă.
23:45
Anchetă de fraudă a Parchetului European. Persoane arestate și peste 100 de percheziții în mai multe țări, printre care și România # Adevarul.ro
La cererea Parchetului European din München, șapte suspecți au fost arestați și peste 100 de percheziții au fost făcute în șapte țări, inclusiv România, în cadrul unei anchete privind o fraudă organizată cu TVA care viza produse electronice.
23:45
Cu apărarea în piuneze, naționala primește o nouă lovitură. Radu Drăgușin are interzis sub tricolor # Adevarul.ro
România își joacă ultima șansă la locul 2 în calificările Cupei Mondiale, în Bosnia.
23:30
Aliaţii Kievului sunt hotărâţi să sporească presiunea asupra Moscovei, a afirmat vineri premierul britanic Keir Starmer, care a invitat "finalizarea muncii" asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate cu scopul de a finanţa apărarea ucraineană, relatează AFP.
23:30
Canada va suspenda o campanie publicitară criticată de Donald Trump, pentru a putea permite reluarea negocierilor comerciale # Adevarul.ro
Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a anunţat vineri retragerea unei campanii publicitare televizate împotriva creşterii taxelor vamale americane, ceea ce l-a determinat pe preşedintele SUA, Donald Trump, să rupă negocierile comerciale cu Canada.
23:15
Donald Trump ar urma să boteze sala de bal care se construiește la Casa Albă cu numele său # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump va numi probabil noua sală de bal a Casei Albe, în valoare de 300 de milioane de dolari, după numele său, potrivit unor oficiali de rang înalt din administrație.
23:00
România are prea multe spitale și prea puțină grijă de pacienți. „Nu lipsesc legile, ci aplicarea lor” # Adevarul.ro
Cazurile în care pacienții sunt lăsați ore întregi fără îngrijire arată, în opinia lui Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), „o imagine de nedorit a sistemului de sănătate”.
23:00
Un tribunal polonez a pronunțat vineri pedepse cu închisoarea pentru trei ucraineni acuzați de implicare într-o serie de incendii provocate în Polonia şi în statele baltice, în timp ce autoritățile poloneze încearcă să combată ceea ce consideră a fi un val de sabotaje orchestrate de Rusia.
22:45
Șase britanici care au incendiat un depozit londonez cu materiale pentru Ucraina, la comanda grupării Wagner, au fost condamnați # Adevarul.ro
Șase tineri din UK, recrutați pentru a incendia un depozit londonez unde erau stocate materiale pentru Ucraina, în numele grupării paramilitare ruse Wagner, au primit vineri sentințe cu închisoarea. Cea mai mare dintre pedepse este de 23 de ani după gratii.
22:45
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor ”baloane meteorologice” venind dinspre Belarus, relatează Reuters.
22:30
Nicușor Dan, despre scandalul dintre Bolojan și Grindeanu pe tema pensiilor speciale: „Unele persoane ar putea să se abțină” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan spune că eventuale probleme la textul pensiilor magistraților trimis la CCR pot să fie corectate.
22:30
Ca pe vremea lui Moromete. Un bărbat a murit după ce a fost prins și zdrobit într-o balotieră # Adevarul.ro
Un bărbat de aproximativ 50 de ani din localitatea Cochirleanca, județul Buzău, a murit, vineri, după ce a fost prins într-o balotieră.
22:15
Horoscop sâmbătă, 25 octombrie. Sfârșit de săptămână cu întâlniri familale pentru Capricorni, mici investiții pentru Fecioare # Adevarul.ro
Ziua de sâmbătă, 25 octombrie, pot apărea discuții legate de bani pentru Gemeni, în timp ce Fecioarele se gândesc să intre într-o relație serioasă. Lorina, astrologul Click!, știe ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale.
22:00
Donald Trump trimite un grup de atac de portavioane în Caraibe în „războiul” cu presupușii traficanți de droguri # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a ordonat trimiterea unui grup de atac de portavioane în Caraibe, o escaladare majoră a navelor de război în regiune, în timp ce SUA atacă ambarcațiuni de trafic de droguri și crește presiunea asupra președintelui Venezuelei Nicolás Maduro.
22:00
Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs vineri pe DN 13B, în localitatea Joseni, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita.
22:00
Steagul prințului Andrew, pe care era reprezentată stema sa, a fost înlăturat din Capela St. George de la Castelul Windsor, în contextul scandalului privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.
21:45
Sorin Grindeanu, sigur pe șansele partidului la alegerile locale din 7 decembrie: „Eu cred că PSD-ul va reporni, în sensul bun, motoarele” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Târgoviște, că partidul este pregătit pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie și mizează pe victorii în mai multe zone ale țării, inclusiv în Capitală.
Acum 24 ore
21:30
Plătim asigurări de sănătate enorme, ba mai scoatem și bani în plus din buzunar. Cât cheltuim anual pentru servicii medicale suplimentare # Adevarul.ro
Românii sunt printre europenii care scot cel mai mult din buzunar pentru serviciile medicale, raportat la veniturile încasate lunar, o situație care are ca efect amânarea sau evitarea consulturilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.