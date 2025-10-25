Italienii au dat un verdict dur după ce l-au văzut pe Cristi Chivu la conferința de presă: ”S-a târât ca o cârpă”
Fanatik, 25 octombrie 2025 11:50
Cristi Chivu a susținut o conferință de presă înaintea meciului Napoli - Inter din Serie A. Ce au scris jurnaliștii italieni după ce l-au văzut pe tehnicianul român.
Acum 5 minute
12:10
Singurele cuvinte cu care Cristela Georgescu l-a făcut pe Gigi Becali să-l vorbească de bine pe Călin Georgescu. ”Acum am văzut-o și vreau să spun că mă bucur…” # Fanatik
Care sunt vorbele rostite de Cristela Georgescu pentru care Gigi Becali îi ține partea lui Călin Georgescu. Finanțatorul de la FCSB nu a ezitat să spună ce crede.
Acum 30 minute
11:50
Italienii au dat un verdict dur după ce l-au văzut pe Cristi Chivu la conferința de presă: ”S-a târât ca o cârpă” # Fanatik
Cristi Chivu a susținut o conferință de presă înaintea meciului Napoli - Inter din Serie A. Ce au scris jurnaliștii italieni după ce l-au văzut pe tehnicianul român.
11:50
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei. Decizia luată de fostul edil: ”În viață trebuie să facem alegeri” # Fanatik
Gabriela Firea a anunțat că nu va candida la Primăria Capitalei, pentru a nu lăsa loc de interpretări. Cu ce a decis să se ocupe aceasta și de ce ar refuza un nou mandat?
Acum o oră
11:30
“Am făcut adresă!”. Reacția lui Gigi Becali după ce UEFA a eliminat Cupa Campionilor din palmaresul FCSB # Fanatik
Gigi Becali a intervenit după eșecul pe care FCSB l-a suferit cu Bologna, 1-2, și a anunțat că echipa sa nu renunță la duelul cu Steaua și s-a adresat celor de la UEFA.
Acum 2 ore
11:10
Afacerea de succes, cu care Dan Șucu face bani mulți, a luat o ampoare și mai mare în România. A investit masiv într-un oraș pe care foarte mulți români îl adoră # Fanatik
Businessul de amploare cu care Dan Șucu strânge câștiguri uriașe a devenit și mai mare. A cheltuit mulți bani într-un municipiu iubit de mulți români.
10:50
Lamine Yamal a pus „paie pe foc” înainte de El Clasico. Atacantul Barcelonei a oferit un atac direct la adresa rivalilor din capitala Spaniei, Real Madrid.
10:30
Surpriză de proporții! Antrenorul român pe care Giovanni Becali l-a propus la U Cluj înainte de venirea lui Bergodi: „Voia contract pe 5 ani” # Fanatik
Cristiano Bergodi a preluat-o pe Universitatea Cluj după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, dar Giovanni Becali a dezvăluit că a propus un antrenor român pentru banca „șepcilor roșii”.
10:20
Iker Casillas a fost jefuit de propria menajeră! Femeia plănuia să părăsească țara cu aproximativ 200.000 de euro # Fanatik
Iker Casillas, fostul mare portar al lui Real Madrid, a fost victima unui jaf. Infractorul a fost chiar propria menajeră, care a fost prinsă înainte să părsească țara. Ce a furat femeia din casa legendei spaniole
Acum 4 ore
10:10
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină # Fanatik
Unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume este român și mai mult de atât, este cunoscut și pentru faptul că a mâncat ”carne de șobolan”.
09:50
El e președinte care se bate la titlu în SuperLiga, ea e vedetă la Vocea României: „Îmi doresc să mi se spună că sunt tatăl Evei”. Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu s-a „dezbrăcat” de secrete în interviul eveniment din Fanatik. Președintele care se bate la titlu cu Dinamo a vorbit inclusiv despre fiica sa, vedetă la Vocea României
09:40
Interul lui Cristi Chivu, transfer de 60 de milioane de euro de la Real Madrid! Cine este alesul nerazzurrilor # Fanatik
Inter Milano pune banii jos pentru unul dintre mijlocașii momentului! Cine este fotbalistul pentru care echipa lui Cristi Chivu este gata să plătească 60 de milioane de euro
09:20
Fostul jucător al „militarilor” vrea ca marca Steaua să fie scoasă la licitaţie: „Preţul de pornire trebuie să fie de 100 de milioane de euro” # Fanatik
Un fost jucător al Stelei e de părere că marca grupării „roș-albastre” ar trebui scoasă la licitație, cu un preț de pornire de 100 de milioane de euro, deoarece este „cel mai mare brand din România”.
09:10
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani de când a câștigat trei medalii de aur la JO # Fanatik
Ce se mai știe despre Cătălina Ponor, gimnasta care a luat trei medalii de aur la Jocurile Olimpice. Cu ce se ocupă după retragerea din activitatea sportivă.
08:50
Decizia luată de Pep Guardiola, la zece luni după ce soția a intentat divorț. Ce a făcut antrenorul lui Manchester City # Fanatik
Antrenorul lui Manchester City nu pare împăcat cu hotărârea Cristinei Serra de a divorța de el, după mai bine de 30 de ani, și încearcă să stea cât mai aproape de aceasta
08:40
Fanii Universității Craiova au reacționat în legătură cu scandalul momentului dintre Baiaram și Rădoi! # Fanatik
Suporterii Universității Craiova s-au pronunțat în mediul online după ce Mirel Rădoi l-a pedepsit pe Ștefan Baiaram și l-a trimis în tribună la meciul cu Noah, din Conference League
08:20
„E unicornul unicornurilor”. Americanii au rămas cu gura căscată la ultimul show al argentinianului, în care a dat un gol de kinogramă # Fanatik
Inter Miami, cu starul argentinian în mare formă, a trecut de Nashville, în primul meci din play-offul MLS, sărbătorind parafarea unui nou angajament cu fotbalistul de 38 de ani
Acum 6 ore
08:10
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la restaurantul deținut de Simona Halep în Poiana Brasov. Sportiva are în meniu și alte preparate mai sofisticate # Fanatik
Simona Halep poate spune că a dat lovitura în afaceri după retragerea din tenis. Sportiva a făcut investiții de-a dreptul impresionante în domeniul Horeca.
07:40
Liga 2, etapa 11. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 11. Află scorurile finale, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor care vor avea loc în această rundă.
07:30
Adrian Mutu a vorbit despre fotbalistul care a fost prins că paria. Despre cine este vorba și ce a transmis „Briliantul” despre problemele din fotbalul românesc.
07:10
Complexul de 5 stele construit în vremea lui Nicolae Ceaușescu de care s-a ales praful. În trecut avea terenuri de fotbal, de tenis și multe spații verzi, astăzi e plin de gunoaie și bălării cât casa # Fanatik
Un complex cu terenuri de fotbal, tenis, dar și spații verzi, construit de Nicolae Ceaușescu, a ajuns în paragină. Acum e plin de gunoaie, dar și de buruieni.
Acum 12 ore
00:20
Antrenorul formației Genoa, Patrick Viera, a oferit un verdict despre Nicolae Stanciu. Pentru moment, internaționalul român nu este pregătit să revină în Seria A.
24 octombrie 2025
23:50
Daniel Bîrligea, gest emoționant după FCSB – Bologna 1-2. I-a făcut un cadou superb unui puști # Fanatik
Daniel Bîrligea, marcatorul roș-albaștrilor din meciul cu Bologna, a oferit un moment inedit după partidă. „Omul de gol” al lui Gigi Becali a făcut un copil fericit după fluierul final.
23:30
Boateng, mâhnit după golul primit de Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut puțin din concentrare” # Fanatik
Kennedy Boateng a oferit prima reacție după FC Argeș - Dinamo 1-1. Fundașul central a marcat pentru „câini”, însă e dezamăgit de faptul că echipa sa a încasat un gol.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru CFR Cluj – Farul # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul CFR Cluj – Farul
23:20
Bogdan Andone nu a scăpat de ce i-a fost frică în FC Argeș – Dinamo 1-1: „Le-am explicat înainte”. Ce a spus despre o posibilă prezență în play-off # Fanatik
Bogdan Andone știa care este punctul forte al lui Dinamo, însă elevii săi nu i-au putut opri pe „câini” din a marca. Ce a spus după remiza de la Mioveni
Acum 24 ore
23:10
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după câteva secunde # Fanatik
Acțiunea greu de explicat făcută de Lamine Yamal, după ultimul meci. A postat o imagine cu artista Nicki Nicole, însă la scurt timp a dispărut de pe social media.
23:10
Zeljko Kopic răsuflă uşurat după unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului pentru Dinamo: „Egalul e echitabil!” # Fanatik
FC Argeş şi Dinamo şi-au împărţit punctele, după un meci modest la Mioveni. La final, Kopic a fost mulţumit cu egalul, spunând că rezultatul a fost echitabil.
23:00
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali # Fanatik
Ce sumă uriașă a ratat FCSB după eșecul cu Bologna. Vezi câți bani ar fi încasat echipa lui Gigi Becali și ce impact puteau avea asupra planurilor din iarnă.
22:40
Tot adevărul despre „războiul” dintre Florin Tănase și Darius Olaru! „El a avut mereu legătura asta cu Gigi Becali” # Fanatik
Florin Tănase și Darius Olaru, tot adevărul despre relația dintre cei doi lideri de la FCSB. Giovanni Becali a spus cum stă, de fapt, treaba la campioana României.
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 octombrie 2025. Câștig de 377 de lei cu meciuri din Anglia, Franța și Germania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 25 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 377 de lei, cu 3 meciuri alese cu atenție din Premier League, Ligue 1 și Bundesliga.
22:20
Cristi Chivu a aflat când ar putea câștiga primul trofeu pe banca lui Inter! Va întâlni fosta adversară a FCSB-ului # Fanatik
Inter traversează un moment foarte bun sub comanda lui Cristi Chivu, iar tehnicianul român va avea oportunitatea să cucerească un prim trofeu pe banca „nerazzurrilor” chiar în acest an.
22:00
Mesajul afișat de „lupii galbeni” la Csikszereda – Petrolul 1-1. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp # Fanatik
Un moment mai puțin obișnuit s-a petrecut în timpul Csikszedereda - Petrolul. Duelul a fost oprit preț de câteva minute, asta în urma unui banner afișat de fanii formației din Ploiești.
21:40
Laurenţiu Reghecampf s-a calificat în Liga Campionilor Africii! Şi-a anunţat demisia dacă nu reuşea obiectivul: „Ce fac? Stau degeaba pe aici?” # Fanatik
Laurenţiu Reghecampf a obţinut un rezultat uriaş în Sudan. Al Hilal s-a calificat în Liga Campionilor Africii. Antrenorul îşi anunţa demisia dacă nu reuşeşte obiectivul.
21:10
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea pentru a scăpa total de impozit # Fanatik
În timp ce românii sunt invitați să strângă și mai mult cureaua, aleșii nu vor să fie scutiți de la plata impozitului pentru spațiile din Palatul Parlamentului unde se desfășoară activități economice
21:00
Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt, eliminat Roche în două minute în finalul meciului Csikszereda – Petrolul # Fanatik
Roche a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene luate în 2 minute în meciul Csikszereda - Petrolul 1-1. FANATIK a aflat ce a scris Horaţiu Feşnic în raportul de joc.
20:50
Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou # Fanatik
Ștefan Baiaram a fost gata să-i returneze lui Mirel Rădoi cadoul pe care i l-a oferit, un Rolex în valoare de 18.000 de euro. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi înaintea meciului U Craiova - Noah
20:10
De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce s-a întâmplat cu jucătorul „câinilor”. Exclusiv # Fanatik
Mamoudou Karamoko este unul dintre cei mai importanți jucători din acest sezon de la Dinamo, însă acesta nu se află nici pe banca de rezerve în meciul cu FC Argeș. Care este motivul.
19:50
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică” # Fanatik
Fosta adversară a Simonei Halep a uimit cu ultima postare. Ajunsă la vârsta de 33 de ani, sportiva a dezvăluit ce se întâmplă acum în viața personală.
19:30
Uluitor! În ce minut a vrut să-l schimbe Gigi Becali pe Șut în FCSB – Bologna 1-2: „M-am gândit că îl distrug. Râdea lumea de el”. Exclusiv # Fanatik
Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că Adrian Șut l-a dezampgit cu prestația avută la meciul cu Bologna, iar jucătorul a fost la un pas să fie schimbat foarte repede.
19:00
Jude Bellingham, relație specială cu reportera care l-a invitat la ea acasă. Cum au fost surprinși cei doi # Fanatik
Jude Bellingham de la Real Madrid are o legătură inedită cu reportera care l-a chemat la ea acasă, în urmă cu un an și jumătate. Ipostaza în care au apărut cei doi.
18:40
Lovitură dată de un fost atacant de la FCSB. Cândva o promisiune a roș-albaștrilor, fotbalistul a renunțat la „sportul rege” și s-a apucat de o altă activitate
18:20
Sâmbătă, de la ora 19:00, Stadio Diego Armando Maradona se anunță un adevărat vulcan. Napoli primește vizita Interului antrenat de Cristi Chivu, în derby-ul etapei a 8-a din Serie A. Meciul poate fi urmărit Live […]
18:10
Cum a aflat, de fapt, Ștefan Baiaram, că nu joacă în Craiova – Noah. Dezvăluiri din vestiarul oltenilor # Fanatik
Cum a primit Ștefan Baiaram, de fapt, vestea că nu va fi titular în Universitatea Craiova - Noah. Momentul neștiut din vestiarul oltenilor înaintea meciului din Conference League.
17:50
Cine este patronul italian care a mers în peluza de pe Arena Națională la FCSB – Bologna! Familia sa are o avere de miliarde de dolari # Fanatik
Finalul partidei dintre FCSB și Bologna, scor 1-2, a avut parte de un moment inedit. Patronul milionar al italienilor a coborât a mers în peluză pentru a saluta suporterii.
17:40
Cristi Chivu a prefațat partida dintre Napoli și Inter, din etapa a 8-a din Seria A. Antrenorul român a avut o reacție controversată la conferința de presă premergătoare duelului.
17:20
Kim Kardashian, acuzații grave la aproape 5 ani de la divorțul de fostul soț, Kanye West. Cu ce probleme medicale s-a ales din cauza mariajului # Fanatik
Kim Kardashian îl învinovățește pe fostul partener de viață, Kanye West, la aproape 5 ani de la divorț. Frumoasa brunetă spune ce i-a provocat artistul.
17:10
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent # Fanatik
Cu puțin timp înainte să moară, milionarul sucevean Ioan Pavel, victima accidentului aviatic din județul Vaslui, a trăit pe propria piele lecția umilinței de a face afaceri în România
17:00
Cel mai așteptat duel din fotbalul spaniol, El Clasico, programează la finalul acestei săptămâni un nou episod din istorica rivalitate a cluburilor Real Madrid și FC Barcelona, primele două clasate în La Liga în acest […]
17:00
Lovitură pentru România?! Israelienii vor să-l deturneze pe Lisav Eissat: „Federația e convinsă”. Ce spune regulamentul FIFA # Fanatik
Echipa națională a României ar putea primi o lovitură în plin din cauza lui Lisav Eissat. Israelienii vor să îl deturneze pe fundașul central care tocmai a debutat sub tricolor
16:40
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul” # Fanatik
Cine este celebrul crainic-ultras de la Dinamo?! A fost bătut de jandarmi pe terenul de fotbal. Dezvăluiri explozive ale controversatului announcer din „Ștefan cel Mare”
