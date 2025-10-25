Vortexul polar se deplasează spre Europa. Meteorologii avertizează că am putea avea cea mai RECE iarnă din ultimii 40 de ani

02:10

Unele dintre bijuteriile care nu au fost furate din Galeria Apollo de la Luvru au fost transferate sub escortă polițienească strictă la Banca Franței. Bijuteriile de la Luvru au fost mutate la Banca Franței pe durata evaluării situației de securitate din muzeu, informează RTL. Toate bijuteriile au fost plasate în seiful principal al băncii, o […]