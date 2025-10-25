Maia Sandu vine la SFINȚIREA Catedralei Mântuirii Neamului/Patriarhul Daniel explică simbolistica arhitecturală

08:00

Să aveți un weekend frumos, plin de energie și cu voie bună! Pentru azi, sâmbătă, GÂNDUL.RO vă aduce zâmbetul pe chip de la prima oră a dimineții cu un banc bun – „Iubitule, îmbătrânesc”. – Iubitule, îmbătrânesc… – De ce zici asta, măi, femeie? – În seara asta am fost prinsă de niște tâlhari și, pentru […]