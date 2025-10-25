Maia Sandu vine la SFINȚIREA Catedralei Mântuirii Neamului/Patriarhul Daniel explică simbolistica arhitecturală
Printre invitații de seamă care vor lua parte, duminică, 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, din București, se numără și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit oficialilor de la Chișinău, în programul Maiei Sandu este prevăzută și o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului, caracteristici Catedrala Mântuirii Neamului […]
Simțul tău de cooperare este prea puternic. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 26 octombrie 2025. Berbec Sentimentul de apartenență la o comunitate unește oamenii din jurul tău în atingerea unui obiectiv comun, iar acest lucru ar putea fi un nou interes pentru tine. Ai putea primi e-mailuri și telefoane calde și […]
Printre invitații de seamă care vor lua parte, duminică, 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, din București, se numără și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit oficialilor de la Chișinău, în programul Maiei Sandu este prevăzută și o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului, caracteristici Catedrala Mântuirii Neamului […]
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Dacă mergi pe același drum, îți asumi că proiectul va fi RESPINS” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat sâmbătă, la Buzău, că în absența unui dialog real cu magistrații, reforma pensiilor speciale riscă să fie respinsă din nou de Curtea Constituțională. Liderul PSD a avertizat că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR dacă noua lege nu va fi adoptată până la data de 28 […]
CFR Călători anunță că, începând din 26 octombrie 2025, transportul feroviar de pasageri va funcționa pe ora Europei Orientale (EET). Trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea de sâmbătă spre duminică, când ora 04:00 va deveni ora 03:00. Ce trebuie să știe călătorii Compania feroviară precizează că schimbarea orei nu va modifica […]
Etapă CA PE VREMURI la Liga 2 la fotbal! 9 meciuri la ora 11 dimineața, avem toate rezultatele # Gândul
Eșalonul secund a oferit o premieră a ultimilor ani la acest nivel fotbalistic. 9 din 11 partide au început, simultan, la aceeași oră. CS Dinamo a reușit a doua victorie în 11 etape, 3-1 cu gruparea ilfoveană CS Tunari, la capătul unui meci în care oaspeții au condus cu 1-0 până în minutul 87. Etapă […]
Sorin Grindeanu, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu candidează la Primăria Capitalei: „Daniel este favoritul PSD pentru primărie” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat că actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, este favoritul Partidului Social Democrat pentru Primăria Capitalei. Sorin Grindeanu a fost prezent la Buzău, la Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Acesta a făcut câteva precizări despre decizia Gabrielei […]
Noi scurgeri de GAZE în zona blocului care a explodat în Rahova. Distrigaz a resigilat țeava chiar în ziua în care trebuia să repornească instalația # Gândul
Este din nou alertă în zona blocului din cartierul bucureștean Rahova care a fost distrus de o explozie devastatoare. Potrivit informațiilor, în zonă s-au constatat scurgeri de gaze, iar echipele Distrigaz au intervenit de urgență pentru a resigila conducta. Incidentul are loc chiar în ziua în care Distrigaz urma să repornească alimentarea cu gaze pentru […]
Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un MILION de euro # Gândul
Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv, respectiv trei mașini care i-au aparținut acestuia. Suma cerută în schimbul automobilelor se apropie de un milion de euro. Întreaga avere a fost moștenită de familia lui Felix Baumgartner, care a decis să vândă trei bolizi. Cele trei mașini sunt rare. Este vorba despre Lamborghini […]
Răbdarea lui Trump a ajuns la final. Sancțiunile masive împotriva Rusiei îl vor costa scump pe Putin: „Sper că va deveni mai RAȚIONAL” # Gândul
După luni de ezitare din partea Washingtonului, administrația americană a decis, miercuri, să impună sancțiuni asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil. Președintele rus Vladimir Putin pare să fi reușit să depășească una dintre cele mai dificile provocări politice: determinarea Statelor Unite să adopte o poziție mai dură împotriva propriilor interese energetice și financiare. Sancțiunile […]
PROGRAMUL oficial al Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Tot ce trebuie să știe pelerinii despre programul de mâine # Gândul
Informații pentru pelerini – Sfințirea picturii Catedralei Naționale – Duminică, 26.10.2025 – Toți pelerinii din eparhii trebuie să aibă la ei un act de identitate. Fără acesta nu se poate intra. – Toți pelerinii din eparhii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica accesul […]
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a atacat direct pe Ilie Bolojan pe tema deficitului bugetar. Candidat pentru șefia CJ Buzău, fostul lider PSD spune sâmbătă că actualul premier trebuie să-și asume criticile și că „s-a săturat de toată mizeria care i s-a pus în cap”. Știre în curs de actualizare
ZIUA ARMATEI. Mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu: „Armata Română are nevoie de investiții” # Gândul
Cu ocazia Zilei Armatei Române, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj în care subliniază importanța aprecierii militarilor. De asemenea, șeful Camerei Deputaților vorbește și despre necesitatea unor investiții pentru îmbunătățirea performanțelor Armatei. „Militarii români sunt apreciați” „La mulți ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne […]
Ilie Bolojan, primit și el cu huiduieli la Carei, de Ziua Armatei, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Iași # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost primit și el cu huiduieli, sâmbătă, la Carei, de Ziua Armatei, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Iași. Știre în curs de actualizare
Vortexul polar se deplasează spre Europa. Meteorologii avertizează că am putea avea cea mai RECE iarnă din ultimii 40 de ani # Gândul
Vortexul polar se deplasează spre Europa și ar putea determina scăderea drastică a temperaturilor în lunile următoare. Vortexul polar este o formațiune atmosferică caracterizată prin presiuni și temperaturi scăzute, specifică latitudinilor înalte, respectiv zonelor polare. În mod normal, asigură stabilitatea vremii de iarnă. Anul acesta, însă, structura sa s-a format mai slab decât de obicei, […]
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a atacat direct pe Ilie Bolojan pe tema deficitului bugetar. Candidat pentru șefia CJ Buzău, fostul lider PSD spune sâmbătă că actualul premier trebuie să-și asume criticile și că „s-a săturat de toată mizeria care i s-a pus în cap”. Știre în curs de actualizare
Descoperire uluitoare în Patagonia: ou de dinozaur, vechi de 70 de milioane de ani, găsit în stare perfectă de conservare # Gândul
Descoperire uluitoare în lumea științei: cercetători din Argentina au găsit, în stare perfectă de conservare, un ou de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani. Publicația Daily Mail scrie că există șanse ca fosila să conțină chiar material genetic. Arată ca și cum a fost depus ieri, dar oul de dinozaur descoperit recent în […]
Andrei Caramitru cântă prohodul Rusiei lui Putin: E în CRIZĂ maximă economică. Falimentul vine în decembrie # Gândul
Andrei Caramitru scrie sâmbătă, pe pagina sa de socializare, că Rusia lui Vladimir Putin este „deja în criză maximă economică”. „Sunt fix momentele înainte de colaps”, adaugă fiul regretatului actor. „Niște vești bune de cafeluță de sâmbătă dimineața. Pe cifre oficiale, parfumate și aranjate, Rusia e deja în criză maximă economică. Sunt fix momentele înainte […]
Informații pentru pelerini – Sfințirea picturii Catedralei Naționale – Duminică, 26.10.2025 – Toți pelerinii din eparhii trebuie să aibă la ei un act de identitate. Fără acesta nu se poate intra. – Toți pelerinii din eparhii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica accesul […]
Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința rectorilor din România și Republica Moldova de la Iași: Am venit să deschidem un dialog # Gândul
Șeful statului a fost sâmbătă prezent la reuniunea rectorilor din România și Republica Moldova, desfășurată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. „Vreau să înțeleg de la dumneavoastră cum putem să legăm învățământul de piața muncii”, a spus Nicușor Dan. „Am venit să deschidem un dialog. Sunt într-un domeniu care-mi place, dar din care am […]
România va găzdui, în premieră după 72 de ani, Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, o competiție organizată de Federația Română de Tenis de Masă (FRTM), în colaborare cu Federația Internațională de Tenis de Masă (ITTF), în BTarena, din Cluj-Napoca. Timp de opt zile pline de emoție și suspans, cei mai talentați sportivi […]
Ion Iliescu, „ucenicul perfect” al lui Ceaușescu. Cum a devenit liderul UTC-ului parte din generația care a preluat PUTEREA în partid # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache a explorat începuturile carierei politice ale fostului președinte Ion Iliescu. Urmăriți aici emisiunea integrală În anul 1967, la doar doi ani după ce devenise membru supleant al Comitetului Central […]
Horoscopul nu este numai despre bani și noroc în viață, ci ne arată și compatibilitatea între zodii, un aspect extrem de important. CANCAN.RO a făcut tabelul zodiilor astfel încât fiecare nativ să poată afla câte căsnicii va avea în funcție de perioada în care este născut. Zodia din care facem parte ne influențează atât comportamentul, […]
Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut, la Buzău, sprijin pentru CANDIDATURA la fotoliul de președinte al Consiliului Județean # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut, la Buzău, sprijin pentru candidatura la fotoliul de președinte al Consiliului Județean. Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD din data de 7 noiembrie. Evenimentul are loc la Sala Mare a CJ Buzău, acolo unde […]
Nicușor Dan, întâmpinat din nou cu huiduieli la Iași. De data aceasta, de Ziua Armatei: „Hoții, hoții!”. Șeful Statului Major, huiduit și el # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost primit sâmbătă, la Iași, de Ziua Armatei Române, cu o nouă serie de huiduieli. „Hoții, hoții!” s-a strigat în timpul în care era invitat să țină alocuțiunea. Prezent la Iași de Ziua Armatei Române, Nicușor Dan a fost întâmpinat de unii oameni cu strigăte și vociferări. „Huăă!” și „Hoții!” s-au […]
Ziua ARMATEI, celebrată pe 25 octombrie cu mare fast în mai multe orașe din țară. Ce evenimente vor avea loc # Gândul
La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române, această dată reamintind luptele grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, în 1944. Atunci au fost eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația horthystă. Evenimentul a încununat lupta și […]
Președintele Nicușor Dan a fost primit sâmbătă, la Iași, de Ziua Armatei Române, cu o nouă serie de huiduieli. „Hoții, hoții!” s-a strigat în timpul în care era invitat să țină alocuțiunea. Prezent la Iași de Ziua Armatei Române, Nicușor Dan a fost întâmpinat de unii oameni cu strigăte și vociferări. „Huăă!” și „Hoții!” s-au […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre imposibilitatea unei întâlniri între Trump și Putin. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Macron a venit atunci, în acea întâlnire, și a tot povestit că după aia […]
Trecerea la ora de vară și la ora de iarnă a devenit o rutină în zeci de țări, însă puțini știu de unde a pornit totul. Ideea a fost creată pentru a economisi energie și pentru a folosi mai eficient lumina naturală, dar după mai bine de un secol, efectele sale sunt tot mai contestate. […]
Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn # Gândul
Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Aceasta ar fi dezvoltat o infecție sanguină care s-a agravat în scurt timp. În 2012, regina Sirikit a suferit un accident vascular cerebral. De atunci, acesta s-a retras din viața publică. La aflarea veștii, mii de oameni au venit să-și ia rămas […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 750. Șapte angajați locali ai ONU, arestați la Sanaa, în Yemen # Gândul
Șapte yemeniți care lucrau pentru ONU în capitala Sanaa, aflată sub controlul rebelilor houthi, au fost arestați pentru „spionaj în favoarea Israelului”, a anunțat o sursă din domeniul securității, citată de AFP. „Șapte angajați ai Națiunilor Unite, toți yemeniți, au fost arestați între noaptea trecută și după-amiaza aceasta pentru spionaj în favoarea Israelului”, a declarat […]
Gabriela Firea, vehiculată în ultima perioadă drept posibil candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie din partea PSD, spune că își dorește să-și continue mandatul de europarlamentar încredințat de români. Fostul edil al Bucureștiului adaugă că „ori de câte ori am început un proiect – privat sau public –, l-am dus până la […]
Ultimele detalii despre victimele EXPLOZIEI din Rahova. Alexandru Rogobete: Pacientul transferat la un spital din Austria se va întoarce în țară # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că pacientul transferat în Austria, după explozia din cartierul Rahova, se află într-o stare stabilă și se va întoarce în țară, unde va fi spitalizat într-o secție de chirurgie plastică. „Un pacient ars care a fost transferat în Austria se întoarce în România. Va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea […]
Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, a luat patru MEDALII la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad # Gândul
Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, a luat patru medalii la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad. Aceasta a câștigat aurul la minge, argintul la individual compus și la panglică și bronz la cerc. Cristina Halep face parte din lotul de senioare al României și este legitimată la CSS 1 Constanța. „Felicitări, Cristina, pentru […]
Ion Cristoiu: „De ce e pusă la colț Justiția? Pentru că nu mai vrea să fie obiala Sistemului!” # Gândul
În ultima „Pastilă”, jurnalistul Ion Cristoiu reamintește un episod petrecut cu zece ani în urmă, care, spune el, a marcat începutul unei lungi confruntări între presa independentă și „Sistemul”. Prin „Sistem” se înțelege acea rețea de influență care ar fi folosit Justiția ca instrument politic. Cristoiu „Un moment care m-a marcat profund” „Pe 29 aprilie […]
Nina Iliescu, femeia din umbră care a schimbat imaginea președintelui: „A fost o iubire ADEVĂRATĂ. Ea nu era făcută pentru viața publică” # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache a deschis o discuție despre personalitatea Ninei Iliescu, femeia care a stat mereu în spatele fostului președinte al României. Urmăriți aici emisiunea integrală Departe de lumina reflectoarelor, Nina Iliescu a […]
Familia regală din Qatar deține mai mult din Londra decât Regele Charles. Ce „comori” ale Imperiului Britanic au ajuns la Doha # Gândul
Se spune că banii nu pot cumpăra fericirea. Dar uneori, ei pot cumpăra planeta. Dacă ai mulți – mult prea mulți – poți să-i oferi gratis un Air Force One președintelui american, poți organiza fără probleme campionatul mondial de fotbal și poți chiar ajunge să deții în Londra, inima Imperiului britanic, mai multe proprietăți, companii […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.340. Aliații europeni ai Kievului au decis să crească presiunea asupra Moscovei # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 25 octombrie 2025, în a 1.340-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Aliații Kievului sunt hotărâți să sporească presiunea asupra Moscovei, a afirmat premierul britanic Keir Starmer, care a cerut utilizarea activelor rusești înghețate cu scopul de a finanța apărarea ucraineană. Londra vrea banii Rusiei „Coaliția voinței”, […]
V-ați gândit vreodată cum ar putea arăta România peste mai puțin de un secol, în anul 2100? Am întrebat direct chatGPT și răspunsul oferit a venit însoțit de o imagine generată pe baza descrierii care ne-a înspăimântat. Predicția ChatGPT despre viitorul României a stârnit uimire și teamă, deopotrivă. Delta Dunării și litoralul, complet schimbate Imaginea […]
A venit weekend-ul, iar GÂNDUL.RO vă înseninează dimineața de sâmbătă cu un banc amuzant. „Treizeci și trei, șase!”, știe să spună o pacientă venită la un consult medical. Continuare este de …10! În timp ce o ascultă la plămâni pe tânăra pacientă, dezbrăcată până la brâu, medicul îi spuse: – Respiră adânc și zi 33! […]
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică # Gândul
Lavinia Miloșovici a fost una dintre cele mai mari gimnaste din istoria României. Ajunsă la 48 de ani și după aproape trei decenii de la retragerea din activitate, ea trăiește în prezent o viață liniștită, departe de lumina reflectoarelor. Fosta mare campioană mondială și olimpică s-a transformat total, iar puțini români ar mai recunoaște-o pe […]
Cine-l APĂRĂ pe Baiaram? Patronul Mihai Rotaru e decis: „Nimeni nu este fericit când nu e în primul 11” # Gândul
Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, crede că incidentul Rădoi – Baiaram este unul izolat căruia i s-a dat mare amploare. Înaintea meciului cu Noah, după ce tehnicianul oltenilor a anunțat echipa de start, Baiaram, nemulțumit că nu s-a numărat printre titulari, a răbufnit în vestiar, a trântit ușa și a înjurat. Cine-l apără pe Baiaram? […]
Iulian Melinte provine dintr-o familie de rugbiști și abia așteaptă să debuteze pentru „Stejari”. Sportivul mănâncă la fiecare mic dejun 8 ouă, nu se pregătește pentru meciuri fără să citească horoscopul în ziua de joc și știe că are mereu un înger păzitor alături: pe fratele său, fost rugbist, decedat în urmă cu cinci ani. […]
Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării # Gândul
Unele dintre bijuteriile care nu au fost furate din Galeria Apollo de la Luvru au fost transferate sub escortă polițienească strictă la Banca Franței. Bijuteriile de la Luvru au fost mutate la Banca Franței pe durata evaluării situației de securitate din muzeu, informează RTL. Toate bijuteriile au fost plasate în seiful principal al băncii, o […]
Să aveți un weekend frumos, plin de energie și cu voie bună! Pentru azi, sâmbătă, GÂNDUL.RO vă aduce zâmbetul pe chip de la prima oră a dimineții cu un banc bun – „Iubitule, îmbătrânesc”. – Iubitule, îmbătrânesc… – De ce zici asta, măi, femeie? – În seara asta am fost prinsă de niște tâlhari și, pentru […]
Două cutremure cu magnitudinea 4,2 în zona Vrancea, sâmbătă dimineață, la interval de o oră # Gândul
Două cutremure cu magnitudinea 4,2 s-au produs sâmbătă dimineață în zona Vrancea, primul la ora 4.19, iar al doilea la ora 5.11, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un cutremur mediu, cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, a avut loc sâmbătă dimineață, la ora 04:19, în zona seismică Vrancea, la adâncimea […]
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Jandarmeria Capitalei a stabilit o serie de REGULI pentru miile de pelerini așteptați la București # Gândul
Jandarmeria Capitalei a anunțat măsurile de ordine publică instituite sâmbătă, 25 octombrie, respectiv duminică, 26, cu ocazia evenimentelor prilejuite de sfințirea picturii Catedralei Naționale. Mai este doar o zi până la momentul istoric al sfințirii impunătoarei catedrale. Evenimentul este încununarea manifestărilor dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și va aduna mii de credincioși veniți […]
25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 25 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ioan Chirilă, născut la 25 octombrie 1925, în localitatea Ismail, a fost unul dintre cei mai apreciați jurnaliști și scriitori sportivi din România. Supranumit “patriarhul gazetăriei sportive”, Chirilă a reușit să transforme […]
