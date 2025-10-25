Cum a scăpat Ionuț Moșteanu de Armată: „Am muncit, am lălăit-o cu școala până prin 2005”

13:30

Informații pentru pelerini – Sfințirea picturii Catedralei Naționale – Duminică, 26.10.2025 – Toți pelerinii din eparhii trebuie să aibă la ei un act de identitate. Fără acesta nu se poate intra. – Toți pelerinii din eparhii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica accesul […]