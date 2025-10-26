Trump anunță că va semna „marele acord de PACE” din Malaysia și transmite condoleanțe poporului thailandez după decesul reginei mamă
Gândul, 26 octombrie 2025 01:10
Donald Trump este în drum spre Malaysia pentru a lua parte la Summitul ASEAN din Kuala Lumpur, în calitate de invitat. Președintele american a scris într-o postare pe Truth Social că va semna „marele acord de pace” pe care l-a negociat cu „mândrie” între Cambodgia și Thailanda. El a mai transmis condoleanțe poporului thailandez pentru decesul […]
• • •
Acum 4 ore
01:20
Pe lângă războiul prelungit al Rusiei, o criză record de personal sugrumă economia Ucrainei, având un deficit al forței de muncă care a depășit 8,7 milioane de persoane, susțin surse din mass-media. Potrivit estimărilor experților, chiar și întoarcerea completă a celor aproape 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate nu poate compensa pierderile […]
01:10
Donald Trump este în drum spre Malaysia pentru a lua parte la Summitul ASEAN din Kuala Lumpur, în calitate de invitat. Președintele american a scris într-o postare pe Truth Social că va semna „marele acord de pace” pe care l-a negociat cu „mândrie” între Cambodgia și Thailanda. El a mai transmis condoleanțe poporului thailandez pentru decesul […]
00:40
Croația reintroduce armata OBLIGATORIE. Care sunt motivele pentru care liderii de Zagreb au luat decizia, chiar dacă sunt mai departe de Rusia # Gândul
Parlamentul Croației a votat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Decizia a fost luată de țara balcanică membră NATO și UE în contextul în care tensiunile dintre Bruxelles și Moscova iau amploare. Legislatorii au aprobat legea cu 81 de voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” și 30 de abțineri într-un Parlament de 151 de membri. Cât va […]
Acum 6 ore
23:50
Cine este „îngerul militar” al lui Donald Trump, un miliardar misterios care a donat bani pentru a plăti salariile armatei SUA în timp de „shutdown” # Gândul
De la 1 octombrie 2025, Statele Unite sunt în „shutdown” la nivel federal (sau blocajul guvernamental), ca urmare a eșecului Congresului de a aproba bugetul pentru anul fiscal 2026. Închiderea activității a rezultat din dezacorduri partizane cu privire la nivelurile cheltuielilor federale, anularea ajutorului extern și subvențiile pentru asigurările de sănătate. Senatorii democrați au respins […]
23:20
În fiecare toamnă, europenii trec printr-un ritual de schimbare a orei. Ceasurile se dau înapoi cu o oră în ultima sâmbătă spre duminică din octombrie, acest lucru va face diminețile luminoase, iar serile întunecate. Pentru unii această schimbare trece neobservată, iar pentru alții este un mic haos: somn fragmentat, nervozitate, o senzație de oboseală greu […]
23:10
Propunerea „Suveraniștilor”, în frunte cu Victor Ponta: „Dacă iese USR de la guvernare, suntem 30 să compensăm” # Gândul
După ce tensiunile din coaliția de guvernare au luat amploare, reprezentanții noului grup parlamentar „Pace – Întâi România” au transmis că sunt dispuși să sprijine Guvernul condus de Ilie Bolojan, cu o singură condiție, ieșirea USR de la guvernare. Declarația a fost făcută chiar în cadrul evenimentului organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din […]
22:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a dezvăluit modul în care a reușit să scape de încorporarea în armată care era obligatorie în România. Deși nu a făcut armata, ministrul știe să tragă cu arma și a insistat pe faptul că a făcut mult sport în tinerețe, ceea ce l-a ajutat să dobândească anumite calități comparabile cu […]
Acum 8 ore
22:10
Donald Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Ce spune președintele american # Gândul
Președintele american Donald Trump spune că nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă îl îndeamnă pe liderul de la Kremin să oprească avansul militar la liniile de front actuale și să înceteze orice bombardament asupra Ucrainei. „Există multă ură între cei doi, între […]
22:10
Ce răspuns a dat Ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a afirmat că România ar putea rezista fără probleme în primele 48 de ore în cazul unei agresiuni armate din partea Rusiei.Acesta a pus accentul pe faptul că avem parteneri și aliați alături de noi. Ar rezista România în primele 48 de ore la un atac din partea Rusiei, răspunsul ministrului […]
22:00
În drum spre Asia, Trump face o aterizare „surpriză”. Îl ia în Air Force One pe emirul Qatarului, unul dintre bogații lumii, care i-a dăruit un avion # Gândul
Președintele Donald Trump se întâlnește cu Emirul Qatarului la bordul navei Air Force One. „Este o adevărată onoare să te am în avion!” Știre în curs de actualizare
21:50
Ministrul Mediului reia povestea fără sfârșit “Radarul balastierelor”. Când ar putea deveni funcțională aplicația # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că până la finalul anului 2025 ar vrea ca aplicația „Radarul Balastierelor” să fie gata. Un alt aspect pe care l-a adus în discuție a fost cel legat de inspectori. Numărul de controale efectuate de ei în primele 10 luni a fost unul foarte mic, nu au aplicat amenzi, […]
21:20
Fâșia Gaza este supravegheată de dronele SUA după ce ministrul israelian al Apărării a raportat că 60% din tunelurile Hamas sunt încă active # Gândul
Forțele militare ale SUA au inițiat o operațiune de supraveghere asupra Fâșiei Gaza în ultimele zile, având ca scop menținerea armistițiului dintre Israel și mișcarea teroristă pro-palestiniană Hamas, au raportat oficialii militari americani și israelieni. Armistițiul mediat de SUA, Egipt, Qatar și Turcia pare să fie fragil după ce s-au raportat ciocniri armate între cele […]
20:40
Deși s-a născut fără tibii, Gabriela Bantaș, 29 de ani, nu a lăsat nici o limitare să o oprească. Campioană națională la para canoe, meditator de română și engleză, Gabi demonstrează zi de zi că voința poate învinge orice obstacol. Pentru Gabriela Bantaș, componentă a lotului național de para canoe, nu există „nu pot”. La […]
20:40
România trece la ora de iarnă. S-ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei # Gândul
În această noapte, România trece la ora de iarnă. Se dau ceasurile înapoi, iar ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimii ani, mai multe țări au renunțat la schimbarea orei. În Uniunea Europeană, o astfel de inițiativă care a fost abandonată acum câțiva ani ar putea fi reluată. Se […]
Acum 12 ore
20:20
Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute # Gândul
Sună ca un scenariu de joc video, dar în următorii 10 ani, dronele vor putea combate criminalitatea la fel de eficient precum polițiștii. Mașinăriile autonome zburătoare echipate cu camere high-definition vor decola de unele singure de pe acoperișurile clădirilor Londrei pentru a furniza sprijin și informații către ofițerii de poliție metropolitană de la sol. În […]
20:10
20:10
Lege nouă pentru creditele de consum. Dispare executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori # Gândul
Proiect întârziat de la Guvern, legislația creditelor de consum va fi actualizată. Inițiativa transpune, în mod extins, Directiva Uniunii Europene 2023/2225 referitoare la creditele de consum, care înlocuiește fosta Directivă 2008/48, deja implementată în România prin OUG 50/2010. Termenul-limită de transpunere la nivel național este 20 noiembrie 2025, dar, pentru că proiectul trebuie să parcurgă […]
20:00
19:50
Un cardiolog a dezvăluit care sunt alimentele aparent sănătoase, dar pe care le evită din cauza efectelor negative asupra sănătății, unul dintre ele fiind surprinzătoare pentru public. Dr. Sanjay Bhojraj, care activează în California spune că mulți oameni presupun că uleiurile din semințe, produsele „dietetice”, iaurturile aromate, batoanele proteice și chips-urile din legume sunt alternative mai […]
19:30
Cât contează cota-parte din spațiile comune la vânzarea unui imobil, dar și cum se stabilește # Gândul
La vânzarea sau cumpărarea unui apartament, nu se deține doar spațiul dintre cei patru pereți, ci și o parte din zonele comune ale blocului. Această „cotă-parte indiviză” este trecută în actele de proprietate și are o importanță juridică reală, chiar și la stabilirea prețului final al locuinței. Cum se calculează cota-parte din spațiile comune Cota-parte […]
19:10
Emisiune CONTROVERSATĂ la TVR, cu câteva zile înainte de Sfințirea Catedralei Naționale. Într-un documentar realizat de televiziunea publică, se pune la îndoială chiar apostolatul Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre: „Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient” . Critici dure la adresa TVR: „Este un documentar anti-creștin” # Gândul
Televiziunea Publică a realizat și difuzat un documentar care atacă una din valorile de căpătâi ale Bisericii Ortodoxe, chiar înainte de Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Într-un episod al emisiunii „Istorii Ascunse”, difuzat joia trecută, au fost contestate tocmai rădăcinile creștinismului pe teritoriul țării noastre. Documentar TVR: „Avem foarte puține dovezi ale prezenței efective a creștinismului” […]
19:00
Arenda terenurilor agricole din sudul României a crescut semnificativ anul acesta, iar acest lucru a pus tot mai multă presiune pe fermieri. În Ialomița și Giurgiu, costurile au depășit uneori 1.500 de kilograme de grâu pe hectar, iar unde există acces la irigații, valorile ajung la sume considerabile deja excesive de către agricultori. Prețul unui […]
19:00
Angelina Jolie se apucă de construit o tabără pentru orfanii palestinieni din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție” # Gândul
Actrița și regizoarea Angelina Jolie ar putea construi un adăpost pentru copiii din Fâșia Gaza care au rămas orfani după ce și-au pierdut părinții în urma războiului dintre Israel și Hamas, a declarat un activist palestinian la începutul acestei săptămâni. Samer Sinijlawi, un susținător al „Soluției celor Două State”, se consideră încântat de vestea că […]
18:20
În Catedrala Națională, înainte de sfințirea picturii în mozaic, au fost instalate POS-uri pentru cei care vor să doneze bani. Terminalele de donații, puse la dispoziție prin Banca Comercială Română (BCR), permit contribuții directe, rapide și sigure, atât cu cardul fizic, cât și prin plată contactless, potrivit știripesurse.ro. Totodată, credincioșii pot da numerar la pangar, […]
18:20
Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu # Gândul
Doi turiști și-au pierdut viața sâmbătă, pe Vârful Netedu din Munții Făgăraș, după ce au căzut într-o râpă adâncă, în timpul unei drumeții. O a treia persoană, care se afla împreună cu ei, a reușit să se salveze în ultima clipă, agățându-se de stânci. Potrviti Salvamont Sibiu, accidentul s-a produs pe un traseu dificil, în […]
18:10
Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!” # Gândul
După ce mai mulți români l-au huiduit pe Ilie Bolojan la Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, premierul României mărturisește că nu are „niciun fel de problemă” în acest sens. În ploaia de vociferări, prin care a fost numit „trădător”, „hoț” și acuzat „că ia banii de la copii cu handicap”, prim-ministrul Ilie Bolojan spune […]
18:00
O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea # Gândul
Candidata de extremă stânga Catherine Connolly este pe cale să devină Președintele Irlandei, după ce singurul ei contracandidat și-a recunoscut înfrângerea, numărătoarea voturilor fiind în curs, cu un număr „fără precedent” de alegători care și-au anulat voturile în semn de protest. Recent, și Kamala Harris, fosta vicepreședinte a SUA, a declarat că este pregătită să […]
17:30
Prețurile de la restaurantul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți # Gândul
Simona Halep poate spune că a dat lovitura în materie de afaceri după ce s-a retras din tenis. Sportiva a făcut investiții impresionante în domeniul Horeca. Simona Halep ar putea să trăiască liniștită din afacerile pe care le are în derulare, la doar 34 de ani, ea s-a orientat către domeniul Horeca, astfel că deține […]
17:30
O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli. Imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp # Gândul
O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli din Focșani. Mai multe imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp și au declanșat verificări din partea conducerii. Elevii de la Colegiul Național Pedagogic din Focșani au trimis pe un grup de WhatsApp poze generate cu AI, […]
17:20
MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral” # Gândul
„Ministerul Afacerilor Externe susține ca prioritar accesul la limba română și în afara granițelor României și acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina („Noua Școală Ucraineană”), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române”, se arată în răspunsul MAE […]
17:00
Badanta din Italia care a omorât două bătrâne și a încercat să mai ucidă alte patru. Le dădea medicamente fără voia lor # Gândul
O femeie în vârstă de 46 de ani din Sandrigo, provincia Vicenza din Italia, prezentată drept „badanta criminală”, a primit acuzația că ar fi omorât două persoane în vârstă și că ar fi pus viața altor patru persoane în pericol, administrându-le doze mari de medicamente psihotrope fără indicație medicală. Badanta din Italia care a omorât […]
16:50
Kamala Harris își vrea revanșa la ALEGERILE din 2028 și le promite nepoatelor sale: Vor vedea o femeie președinte la Casa Albă, în timpul vieților lor # Gândul
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a declarat pentru BBC că ar putea candida din nou la Casa Albă. Fosta vicepreședinte a respins sondajele care o plasează ca “pierzătoare” în cursa pentru candidatul democraților la următoarele alegeri și nu exclude posibilitatea să candideze în 2028, după ce a pierdut în fața republicanului Donald Trump anul […]
16:40
Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați” # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a reacționat sâmbătă într-un mesaj video pe rețelele de socializare, respingând o serie de acuzații apărute în spațiul public și calificându-le drept „știri false grosolane”, lansate de „cei deranjați că noi continuăm să construim sănătos”, potrivit Mediafax. „Adevărul se vede, schimbarea se simte, iar noi mergem înainte, fără să ne lăsăm […]
16:40
Când merită să ieși pe traseu să faci Uber și Bolt. Cele mai profitabile ore pentru ridesharing # Gândul
Timpul petrecut la volan poate face diferența în buzunarele șoferilor de Uber și Bolt, o zi obositoare poate aduce câștiguri consistente. Alegerea momentului potrivit pentru a ieși pe traseu poate să influențeze venitul zilnic, având în vedere fluxul pasagerilor și tarifele dinamice. Care sunt intervalele orare cu cea mai mare cerere de curse În general, […]
16:30
Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI” # Gândul
Sorin Grindeanu a transmis sâmbătă, de la Buzău, un mesaj ferm către premierul Ilie Bolojan și partenerii din Coaliție, subliniind că loialitatea nu trebuie confundată cu tăcerea. Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor din alianță, declanșate de dezacordurile privind pensiile speciale și Ordonanța 52. „Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa, și […]
16:20
Agenția care a ruinat-o pe Simona Halep lovește din nou. Un alt caz de dopaj, declanșat ca urmare a unui test pozitiv depistat la US Open # Gândul
Un nou caz de dopaj a apărut în lumea tenisului, ca urmare a unui test pozitiv depistat la US Open, același turneu care i-a adus suspendarea și româncei Simona Halep. Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anunțat că Facundo Bagnis, tenismen cunoscut din circuitul ATP, fost număr 55 mondial, a ales să intre voluntar […]
16:10
Adrian Iencsi a dezvăluit ce REPREZINTĂ pentru el Rapid și Mircea Lucescu. „Asta am remarcat în primul rând” # Gândul
Adrian Iencsi, actualul selecționer al echipei naționale U20, dar și cel care a câștigat titlul, Cupa și Supercupa României cu Rapid, a vorbit despre ceea ce înseamnă echipa din Giulești pentru el și ce model reprezintă Mircea Lucescu. Mircea Lucescu e actualul selecționer al României și a lucrat cu fostul fundaș la Rapid. Iencsi a […]
16:10
Gândul.ro vine și astăzi cu o porție de râs. Bancul prezentat îi are protagoniști pe Bulă și Ștrulă care discută pe seama unor pensionari. Într-un bar, Bulă și Ștrulă dau pe gât bere după bere. La un moment dat, Bulă constată: – Ștrulă, îi vezi pe pensionarii ăia doi de la masa de vis-a-vis? Ce […]
16:00
Zodia care își schimbă radical viața până pe 31 decembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Destinul se rescrie” # Gândul
Ultimele luni ale anului vin cu mesaje profunde, transformări, reușite neașteptate și revelații interioare pentru această zodie. Potrivit lui Mihai Voropchievici, rună înseamnă șoaptă sau secret sfânt. Fiecare literă poartă un mesaj energetic care folosește la o ghidare intuitivă din lumea supranaturală. În total sunt 24 de rune și fiecare are un simbolism bogat care […]
15:50
Viktor Orban face PRAF liderii UE: „Sunt prinși într-o psihoză a războiului, răspândesc frica. Vor privi de pe margine. Trump face înțelegeri, europenii țin discursuri” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat un atac dur la adresa liderilor europeni, acuzându-i că sunt „prinși într-o psihoză a războiului” și că alimentează frica în loc să caute soluții pentru pace. Orban susține că Uniunea Europeană „nu suportă succesul Ungariei”, o țară cu costuri reduse la energie și fără migranți. „Ungaria dovedește că sunt […]
15:40
Revoluție în trafic, apare a patra culoare la semafor. Cercetătorii americani sunt cei care propun o schimbare radicală a modului în care funcționează semafoarele. După mai bine de un secol în care șoferii s-au ghidat după roșu, galben și verde, oamenii de știință de la North Carolina State University susțin că este timpul pentru a […]
Acum 24 ore
15:30
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a MURIT după ce s-a aruncat de la etaj. În apartamentul lui a fost găsit un mesaj pentru partenera sa # Gândul
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc. Polițiștii chemați la fața locului încercau să comunice cu el și îi pregăteau salteaua pneumatică, însă a fost prea târziu. Echipajele medicale au declarat decesul după ce manevrele de resuscitare au eşuat. […]
15:20
Testează-ți abilitățile de observare cu această iluzie optică. Doar 1% dintre cei care au o vedere clară pot observa cerbul ascuns printre frunzișul pădurii. Provoacă-ți creierul și îmbunătățește-ți IQ-ul prin intermediul acestor puzzle-uri vizuale complexe. O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. Ce sunt testele IQ? Testele de inteligență au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de […]
15:20
Ilie Bolojan și Nicușor Dan, huiduiți de românii revoltați, la Carei și Iași, de Ziua Armatei: „Huo! Hoților!” „Hoții! Hoții!”. Nici șeful Statului Major al Armatei nu a scăpat # Gândul
Românii sunt tot mai nemulțumiți de clasa politică. Se vede asta din imaginile de sâmbătă cu premierul și cu șeful statului, care au sărbătorit, în locuri diferite, Ziua Armatei. Atât premierul Bolojan, cât și președintele Nicușor Dan au fost întâmpinați cu huiduieli și vociferări. Unul la Carei, altul la Iași, cu ocazia Zilei Armatei României. […]
15:10
Simțul tău de cooperare este prea puternic. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 26 octombrie 2025. Berbec Sentimentul de apartenență la o comunitate unește oamenii din jurul tău în atingerea unui obiectiv comun, iar acest lucru ar putea fi un nou interes pentru tine. Ai putea primi e-mailuri și telefoane calde și […]
15:00
Maia Sandu vine la SFINȚIREA Catedralei Mântuirii Neamului/Patriarhul Daniel explică simbolistica arhitecturală # Gândul
Printre invitații de seamă care vor lua parte, duminică, 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, din București, se numără și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit oficialilor de la Chișinău, în programul Maiei Sandu este prevăzută și o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului, caracteristici Catedrala Mântuirii Neamului […]
14:40
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Dacă mergi pe același drum, îți asumi că proiectul va fi RESPINS” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat sâmbătă, la Buzău, că în absența unui dialog real cu magistrații, reforma pensiilor speciale riscă să fie respinsă din nou de Curtea Constituțională. Liderul PSD a avertizat că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR dacă noua lege nu va fi adoptată până la data de 28 […]
14:30
CFR Călători anunță că, începând din 26 octombrie 2025, transportul feroviar de pasageri va funcționa pe ora Europei Orientale (EET). Trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea de sâmbătă spre duminică, când ora 04:00 va deveni ora 03:00. Ce trebuie să știe călătorii Compania feroviară precizează că schimbarea orei nu va modifica […]
14:30
Etapă CA PE VREMURI la Liga 2 la fotbal! 9 meciuri la ora 11 dimineața, avem toate rezultatele # Gândul
Eșalonul secund a oferit o premieră a ultimilor ani la acest nivel fotbalistic. 9 din 11 partide au început, simultan, la aceeași oră. CS Dinamo a reușit a doua victorie în 11 etape, 3-1 cu gruparea ilfoveană CS Tunari, la capătul unui meci în care oaspeții au condus cu 1-0 până în minutul 87. Etapă […]
14:20
Sorin Grindeanu, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu candidează la Primăria Capitalei: „Daniel este favoritul PSD pentru primărie” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat că actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, este favoritul Partidului Social Democrat pentru Primăria Capitalei. Sorin Grindeanu a fost prezent la Buzău, la Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Acesta a făcut câteva precizări despre decizia Gabrielei […]
