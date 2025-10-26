Bulgaria ia măsuri după sancțiunile impuse de SUA Rusiei

Veridica.ro, 26 octombrie 2025 19:10

Guvernul de la Sofia îi asigură pe bulgari că aprovizionarea cu combustibili nu va fi afectată de sancțiunile impuse de SUA giganților petrolieri rusi Lukoil și Rosneft.

Acum 10 minute
19:30
Tusk avertizează asupra presiunilor de a restabili Nord Stream 2 Veridica.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina ar putea duce la eforturi de reluare a legăturilor economice cu Rusia - inclusiv la repornirea controversatului gazoduct Nord Stream 2.
Acum 30 minute
19:20
SUA și China au convenit asupra unui „cadru” pentru un acord comercial Veridica.ro
Președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping urmează să ajungă la un acord pentru a evita o nouă taxă vamală de 100% impusă de SUA asupra bunurilor chineze și este probabil să se întâlnească personal în curând, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent , în urma discuțiilor cu principalul negociator comercial al Beijingului.
Acum o oră
19:00
Trump majorează tarifele vamale pentru Canada cu 10% Veridica.ro
Donald Trump a anunțat sâmbătă că va majora tarifele americane pentru Canada cu 10%, ca represalii pentru o reclamă antitarife sponsorizată de guvernul din Ontario, care a afectat și mai mult unul dintre cele mai mari parteneriate comerciale din lume.
18:50
Slovacia nu va face parte din schema UE pentru nevoile militare ale Ucrainei Veridica.ro
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico.
Acum 8 ore
13:10
Doi suspecţi reţinuţi în cazul furtului de bijuterii de la Luvru Veridica.ro
Presa franceză spune că ambii se pregăteau să fugă din ţară.
12:30
Putin anunţă testarea cu succes a rachetei sale cu rază de acţiune „unică&#34; Veridica.ro
Şeful armatei ruse spune că racheta poate lovi ţinte la orice distanţă.
Acum 12 ore
11:30
Trump „rezolvă&#34; al optulea război în opt luni Veridica.ro
Preşedintele american a condus ceremonia de semarea a acordului de încetarea focului între Tailanda şi Cambodgia
10:00
Ruşii atacă Kievul a doua noapte la rând Veridica.ro
A fost lovit un bloc de apartamente şi sunt peste 20 de răniţi.
Acum 24 ore
20:50
Muzeul Luvru transferă bijuteriile la Banca Franței după jaf Veridica.ro
Muzeul Luvru a transferat unele dintre cele mai prețioase bijuterii ale sale la Banca Franței după ce un jaf comis în plină zi săptămâna trecută a expus vulnerabilitățile de securitate ale celebrului muzeu.
20:40
Pakistanul amenință cu războiul Afganistanul Veridica.ro
Ministrul apărării din Pakistan a declarat sâmbătă că Afganistanul își dorește pacea, dar că eșecul de a ajunge la un acord în timpul discuțiilor de la Istanbul ar însemna „război deschis”, la câteva zile după ce ambele părți au convenit asupra unui armistițiu în urma unor ciocniri mortale la frontieră.
20:30
Croația reintroduce armata obligatorie Veridica.ro
Parlamentul Croației a votat reintroducerea serviciului militar obligatoriu, pe fondul tensiunilor sporite din Europa, în urma invaziei complete a Ucrainei de către Rusia.
Ieri
17:40
Rușii au bombardat Kievul Veridica.ro
Sâmbătă dimineață s-a dat alarma în toată Ucraina și la Kiev din cauza amenințării cu rachete balistice.
17:20
Trump se îndreaptă spre Asia Veridica.ro
Președintele Donald Trump ajunge duminică în Malaezia prima etapă a unui turneu în Asia, primul de la revenirea sa la Casa Albă, care mai cuprinde și Japonia și Coreea de sud.
08:40
Durov și-a sărbătorit ziua de naștere cu o postare propagandistică Veridica.ro
În ziua în care a împlinit 41 de ani, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a publicat pe canalul său o postare dedicată amenințărilor la adresa libertății de exprimare pe internet.
07:00
România are încă o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon Veridica.ro
Aceasta va executa misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României.
24 octombrie 2025
21:00
Pentagonul anunță că SUA au atacat o presupusă navă de droguri în Caraibe Veridica.ro
Un atac american asupra unei presupuse nave de trafic de droguri a ucis șase presupuși „narcoteroriști” în Caraibe, a declarat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, aceasta fiind cea mai recentă operațiune din cadrul campaniei antidrog a președintelui Donald Trump în regiune.
20:50
Mai multă presiune pe Rusia ca să înceteze focul în Ucraina Veridica.ro
La Londra, unde s-au reunit liderii Coaliției de voință, concluzia a fost că „Putin rămâne fără bani, soldați și idei”.
19:50
Ștefan cel Mare a cucerit Suedia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (38) Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Emisar special rus în SUA pentru întâlniri cu administrația Trump Veridica.ro
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin , Kirill Dmitriev, s-a aflat în SUA pentru întâlniri cu oficiali ai administrației Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff , potrivit unor relatări din presă publicate vineri.
18:30
Premierul Ungariei vrea să ocolească sancțiunile impuse Rusiei Veridica.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Budapesta lucrează la o modalitate de a „eluda” sancțiunile americane impuse companiilor rusești de petrol și gaze.
15:30
Mitropolitul milionar prin care țin legătura oamenii lui Putin cu cei ai lui Orban Veridica.ro
Un mitropolit acuzat că a hărțuit sexual un preot a intermediat relația dintre guvernul Orban și oamenii lui Putin, scrie presa independentă rusă. Tot de acolo aflăm că armata lui Putin nu mai găsește voluntari, iar îndoctrinarea în școlile rusești ia avânt.
15:20
Avioane de luptă rusești escortate de aviația Japoniei Veridica.ro
Japonia a anunțat vineri că a ridicat de la sol avioanele sale de luptă după ce a constatat că bombardiere rusești, inclusiv cele care pot transporta arme nucleare, s-au apropiat de spațiul său aerian.
15:10
Adam Michnik în dialog cu Marian Voicu, la Conferințele Veridica Veridica.ro
Conferințele Veridica 2025 la Tulcea
15:00
Adam Michnik în dialog cu conf. univ. dr. Daniel Citirigă, decanul FISP, la Conferințele Veridica Veridica.ro
Conferințele Veridica 2025
14:50
UE acuză Meta și TikTok de încălcare a regulilor digitale Veridica.ro
Comisia Europeană a acuzat vineri Meta și TikTok de încălcarea regulamentului istoric al blocului comunitar privind rețelele de socializare.
14:40
FAKE NEWS: Guvernarea de la Chișinău pregătește închiderea școlilor în limba rusă Veridica.ro
Un influencer spune că învățământul cu predarea în alte limbi ar trebui să fie doar privat, iar propaganda rusă prezintă această opinie drept noua politică de stat a Republicii Moldova de interzicere a limbii ruse.
14:00
Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles Veridica.ro
Monarhul britanic l-a primit pe președintele ucrainean la reședința sa de la Windsor, înainte de reuniunea Coaliției de voință.
13:40
Fostul prim ministrul georgian a fost pus sub acuzare Veridica.ro
Fostul prim-ministru al Georgiei, Irakli Garibașvili, a fost acuzat vineri de spălare de bani la scară largă, fiind prima dată când o figură importantă din elita guvernamentală se confruntă cu urmărirea penală în cadrul unei represiuni mai ample care vizează liderii opoziției.
12:40
Un om de afaceri fără experienţă politică a fost numit prim-ministru în Republica Moldova Veridica.ro
Parlamentul urmează să voteze nominalizarea săptămâna viitoare.
12:00
Trump rupe negocierile comerciale cu Canada din cauza unei reclame critice la adresa politicii sale vamale Veridica.ro
Părţile se pregăteau să încheie un acord privind taxarea unor produse cheie
10:50
Casa Albă confirmă întâlnirea dintre preşedinţii american şi chinez Veridica.ro
Beijingul susţine că părţile sunt perfect capabile să-şi rezolve disputele comerciale.
10:00
Premierul britanic cere arme cu rază lungă pentru Ucraina Veridica.ro
Keir Starmer găzduieşte reuniunea Coaliţiei Voluntarilor în prezenţa preşedintelui ucrainean
09:20
Teorii ale conspirației anti-UE, în Europa și în România Veridica.ro
UE ne obligă să mâncăm insecte, vrea să înlocuiască europenii cu migranți, ne controlează internetul și ne manipulează alegerile. Sunt câteva din teoriile conspirației care vizează Bruxellesul.
23 octombrie 2025
22:00
Rusia e furioasă din cauza sancțiunilor lui Trump Veridica.ro
Rusia a reacționat joi cu indignare după ce Statele Unite au impus sancțiuni substanțiale celor mai mari două companii petroliere ale sale, primele sancțiuni economice aplicate Moscovei de președintele Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat al său.
21:50
Alt furt la un muzeu din Franța Veridica.ro
Aproximativ 2.000 de monede de aur și argint, în valoare de aproximativ 90.000 de euro au fost furate la doar câteva ore după furtul îndrăzneț al unora dintre bijuteriile coroanei franceze de la Luvru din Paris.
21:30
Avioanele rusești au intrat n spațiul aerian al Lituaniei Veridica.ro
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că avioanele militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei joi seară.
17:10
JD Vance critică votul parlamentului israelian privind anexarea Cisiordaniei Veridica.ro
Vicepreședintele american JD Vance a criticat joi votul din parlamentul israelian din ziua precedentă privind anexarea Cisiordaniei ocupate, afirmând că acesta a reprezentat o „insultă” și a mers împotriva politicilor administrației Trump.
15:30
Zelenski le cere europenilor armele cu rază lungă refuzate de americani Veridica.ro
Președintele ucrainean spune că Putin înțelege că astfel de arme pot schimba cursul războiului.
15:00
Vizită istorică la Vatican a regelui Charles Veridica.ro
Papa și monarhul britanic s-au rugat împreună
14:40
Zelenski salută noile sancțiuni impuse Rusiei de europeni și americani Veridica.ro
Președintele ucrainean cere presiune sporită asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului
09:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina refuză pacea și forțează Rusia să continue războiul Veridica.ro
Moscova va continua războiul din cauza refuzului Kievului de se așeza la masa negocierilor și de a caută soluții de pace, potrivit propagandei ruse.
07:10
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR-ului României Veridica.ro
România va menţine active centralele pe cărbune până în 2029.
22 octombrie 2025
22:30
Cum n-o dai! (7)- E clar că nu e clar Veridica.ro
Cum n-o dai!
14:30
Sunt turcii ciprioți gata să se distanțeze de Turcia? Planurile Ankarei la Mediterană, în pericol Veridica.ro
Aliatul lui Erdoğan în Ciprul de Nord a pierdut categoric alegerile prezidențiale. E un semnal că turcii ciprioți nu susțin politicile Ankarei în regiune, într-un moment în care acestea sunt amenințate și de interesul crescând al SUA și altor puteri pentru Mediterana de Est.
13:20
Preşedinta Maia Sandu spune că aderarea la UE trebuie să aibă loc în timpul actualei legislaturi Veridica.ro
Ea le-a cerut noilor parlamentari să lucreze la armonizarea legislaţiei cu cea europeană.
12:40
Muzeul Luvru şi-a redeschis porţile după jaful spectaculos de duminică Veridica.ro
Senatul francez a convocat-o pe directoarea muzeului pentru explicaţii despre condiţiile de securitate
12:20
Hamas a mai predat încă doi ostatici morți Veridica.ro
Armata israeliană afirmă că trupele a doi ostatici returnați marți de Hamas au fost identificate ca fiind Arie Zalmanowicz și sergentul-major în rezervă Tamir Adar.
12:00
Val de atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei Veridica.ro
Cel puţin şase persoane au fost ucise la Kiev şi în împrejurimi
11:50
Coreea de Nord testează rachete balistice înaintea vizitei lui Trump în Asia Veridica.ro
Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, cu câteva zile înainte de întâlnirea așteptată în Coreea de Sud a președintelui american Donald Trump și a altor lideri.
