SUA și China au convenit asupra unui „cadru” pentru un acord comercial

Președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping urmează să ajungă la un acord pentru a evita o nouă taxă vamală de 100% impusă de SUA asupra bunurilor chineze și este probabil să se întâlnească personal în curând, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent , în urma discuțiilor cu principalul negociator comercial al Beijingului.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina ar putea duce la eforturi de reluare a legăturilor economice cu Rusia - inclusiv la repornirea controversatului gazoduct Nord Stream 2.
Președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping urmează să ajungă la un acord pentru a evita o nouă taxă vamală de 100% impusă de SUA asupra bunurilor chineze și este probabil să se întâlnească personal în curând, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent , în urma discuțiilor cu principalul negociator comercial al Beijingului.
Guvernul de la Sofia îi asigură pe bulgari că aprovizionarea cu combustibili nu va fi afectată de sancțiunile impuse de SUA giganților petrolieri rusi Lukoil și Rosneft.
Donald Trump a anunțat sâmbătă că va majora tarifele americane pentru Canada cu 10%, ca represalii pentru o reclamă antitarife sponsorizată de guvernul din Ontario, care a afectat și mai mult unul dintre cele mai mari parteneriate comerciale din lume.
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico.
Presa franceză spune că ambii se pregăteau să fugă din ţară.
Şeful armatei ruse spune că racheta poate lovi ţinte la orice distanţă.
Preşedintele american a condus ceremonia de semarea a acordului de încetarea focului între Tailanda şi Cambodgia
A fost lovit un bloc de apartamente şi sunt peste 20 de răniţi.
Muzeul Luvru a transferat unele dintre cele mai prețioase bijuterii ale sale la Banca Franței după ce un jaf comis în plină zi săptămâna trecută a expus vulnerabilitățile de securitate ale celebrului muzeu.
Ministrul apărării din Pakistan a declarat sâmbătă că Afganistanul își dorește pacea, dar că eșecul de a ajunge la un acord în timpul discuțiilor de la Istanbul ar însemna „război deschis”, la câteva zile după ce ambele părți au convenit asupra unui armistițiu în urma unor ciocniri mortale la frontieră.
Parlamentul Croației a votat reintroducerea serviciului militar obligatoriu, pe fondul tensiunilor sporite din Europa, în urma invaziei complete a Ucrainei de către Rusia.
Sâmbătă dimineață s-a dat alarma în toată Ucraina și la Kiev din cauza amenințării cu rachete balistice.
Președintele Donald Trump ajunge duminică în Malaezia prima etapă a unui turneu în Asia, primul de la revenirea sa la Casa Albă, care mai cuprinde și Japonia și Coreea de sud.
În ziua în care a împlinit 41 de ani, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a publicat pe canalul său o postare dedicată amenințărilor la adresa libertății de exprimare pe internet.
Aceasta va executa misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României.
Un atac american asupra unei presupuse nave de trafic de droguri a ucis șase presupuși „narcoteroriști” în Caraibe, a declarat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, aceasta fiind cea mai recentă operațiune din cadrul campaniei antidrog a președintelui Donald Trump în regiune.
La Londra, unde s-au reunit liderii Coaliției de voință, concluzia a fost că „Putin rămâne fără bani, soldați și idei”.
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin , Kirill Dmitriev, s-a aflat în SUA pentru întâlniri cu oficiali ai administrației Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff , potrivit unor relatări din presă publicate vineri.
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Budapesta lucrează la o modalitate de a „eluda” sancțiunile americane impuse companiilor rusești de petrol și gaze.
Un mitropolit acuzat că a hărțuit sexual un preot a intermediat relația dintre guvernul Orban și oamenii lui Putin, scrie presa independentă rusă. Tot de acolo aflăm că armata lui Putin nu mai găsește voluntari, iar îndoctrinarea în școlile rusești ia avânt.
Japonia a anunțat vineri că a ridicat de la sol avioanele sale de luptă după ce a constatat că bombardiere rusești, inclusiv cele care pot transporta arme nucleare, s-au apropiat de spațiul său aerian.
Comisia Europeană a acuzat vineri Meta și TikTok de încălcarea regulamentului istoric al blocului comunitar privind rețelele de socializare.
Un influencer spune că învățământul cu predarea în alte limbi ar trebui să fie doar privat, iar propaganda rusă prezintă această opinie drept noua politică de stat a Republicii Moldova de interzicere a limbii ruse.
Monarhul britanic l-a primit pe președintele ucrainean la reședința sa de la Windsor, înainte de reuniunea Coaliției de voință.
Fostul prim-ministru al Georgiei, Irakli Garibașvili, a fost acuzat vineri de spălare de bani la scară largă, fiind prima dată când o figură importantă din elita guvernamentală se confruntă cu urmărirea penală în cadrul unei represiuni mai ample care vizează liderii opoziției.
Parlamentul urmează să voteze nominalizarea săptămâna viitoare.
Părţile se pregăteau să încheie un acord privind taxarea unor produse cheie
Beijingul susţine că părţile sunt perfect capabile să-şi rezolve disputele comerciale.
Keir Starmer găzduieşte reuniunea Coaliţiei Voluntarilor în prezenţa preşedintelui ucrainean
UE ne obligă să mâncăm insecte, vrea să înlocuiască europenii cu migranți, ne controlează internetul și ne manipulează alegerile. Sunt câteva din teoriile conspirației care vizează Bruxellesul.
Rusia a reacționat joi cu indignare după ce Statele Unite au impus sancțiuni substanțiale celor mai mari două companii petroliere ale sale, primele sancțiuni economice aplicate Moscovei de președintele Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat al său.
Aproximativ 2.000 de monede de aur și argint, în valoare de aproximativ 90.000 de euro au fost furate la doar câteva ore după furtul îndrăzneț al unora dintre bijuteriile coroanei franceze de la Luvru din Paris.
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că avioanele militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei joi seară.
Vicepreședintele american JD Vance a criticat joi votul din parlamentul israelian din ziua precedentă privind anexarea Cisiordaniei ocupate, afirmând că acesta a reprezentat o „insultă” și a mers împotriva politicilor administrației Trump.
Președintele ucrainean spune că Putin înțelege că astfel de arme pot schimba cursul războiului.
Papa și monarhul britanic s-au rugat împreună
Președintele ucrainean cere presiune sporită asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului
Moscova va continua războiul din cauza refuzului Kievului de se așeza la masa negocierilor și de a caută soluții de pace, potrivit propagandei ruse.
România va menţine active centralele pe cărbune până în 2029.
Aliatul lui Erdoğan în Ciprul de Nord a pierdut categoric alegerile prezidențiale. E un semnal că turcii ciprioți nu susțin politicile Ankarei în regiune, într-un moment în care acestea sunt amenințate și de interesul crescând al SUA și altor puteri pentru Mediterana de Est.
Ea le-a cerut noilor parlamentari să lucreze la armonizarea legislaţiei cu cea europeană.
Senatul francez a convocat-o pe directoarea muzeului pentru explicaţii despre condiţiile de securitate
Armata israeliană afirmă că trupele a doi ostatici returnați marți de Hamas au fost identificate ca fiind Arie Zalmanowicz și sergentul-major în rezervă Tamir Adar.
Cel puţin şase persoane au fost ucise la Kiev şi în împrejurimi
Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, cu câteva zile înainte de întâlnirea așteptată în Coreea de Sud a președintelui american Donald Trump și a altor lideri.
