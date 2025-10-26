Festivalul ipocriziei continuă! Consilierul lui Nicușor Dan laudă și el Catedrala: „Nu construcția este motivul pentru care nu avem suficiente spitale, creșe, case de bătrâni, porturi sau autostrăzi”
Festivalul ipocriziei continuă, în ziua Sfințirii Catedralei Neamului. După ce Andrei Caramitru a lăudat construcția, deși în 2020 o critica, a venit și rândul lui Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan să facă acest lucru, tot prin intermediul unei postări pe Facebook. „130-150 de miliarde de euro. Cam 400-500 de catedrale. Între 130 și 150 […]
Șeful Trezoreriei SUA anunță că militarii nu-și vor mai primi salariile din cauza democraților. Cum a rămas țara în blocaj din cauza răfuielilor # Gândul
Militarii americani nu vor mai putea primi salarii începând cu 15 noiembrie din cauza shutdown-ului, a declarat șeful trezoreriei SUA Scott Bessent, într-o emisiune de pe postul CBS News. Bessent a sugerat că membrii armatei își vor primi următorul salariu, dar a avertizat că, dacă „shutdown-ul” continuă, SUA nu va putea plăti funcționari până la […]
DNA s-a făcut de comedie. Dramaturgul Eugen Șerbănescu a fost achitat, împreună cu alte două inculpate, după opt ani de calvar, de către Tribunalul București # Gândul
Trei achitări încasate într-un dosar cu care DNA a vrut să se împăuneze. S-a făcut de râs. Opt ani a durat acest proces. Un calvar trăit de cunoscutul dramaturg Eugen Serbănescu. Fostul director al Centrului Național al Cinematografiei în perioada 2006-2013 a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu pentru că ar fi facilitat […]
Trump cere Justiției americane să ancheteze alegerile din 2020. De ce crede președintele că acum 5 ani i-a fost fost „furat” scaunul din Casa Albă # Gândul
Donald Trump acuză de cinci ani că alegerile prezidențiale câștigate de Joe Biden în 2020 au fost fraudate. Mai nou, președintele comentează pe marginea jucătorilor NBA care trișează și compară cazurile de dopaj cu presupusa fraudă electorală din anul pandemic. „Ce este mai grav, jucătorii NBA care trișează și probabil în multe alte domenii, sau […]
Ministrul Radu Marinescu, după slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului: “Justiția și credința au aceleași repere morale!” # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu a fost prezent la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment cu o profundă semnificație spirituală și națională, săvârșit de Sanctitatea Sa Bartolomeu I – Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului și de Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de […]
Ultimul mesaj al unei tinere de 23 de ani, găsită moartă în casă, a fost pentru ChatGpt: „AJUTĂ-MĂ!” # Gândul
Charlotte Leader, o tânără de 23 de ani din Bolton, Anglia, a fost găsită moartă în casă, după un an de zile, în pat. Trupul său era mumificată, în momentul în care a fost descoperită, în pat și înfășurată în mai multe pături, iar ancheta a stabilit că se izolase și că singurul său contact […]
Nicușor Dan, după ce a participat la sfințirea Catedralei Naționale, despre care spunea că este un „delir grandoman”: O construcție născută din visul și credința multor români # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică seară, despre Catedrala Națională, la a cărei sfințire a participat în cursul zilei, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”. „Am participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale. O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante […]
Festivalul ipocriziei continuă! Consilierul lui Nicușor Dan laudă și el Catedrala: „Nu construcția este motivul pentru care nu avem suficiente spitale, creșe, case de bătrâni, porturi sau autostrăzi” # Gândul
Festivalul ipocriziei continuă, în ziua Sfințirii Catedralei Neamului. După ce Andrei Caramitru a lăudat construcția, deși în 2020 o critica, a venit și rândul lui Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan să facă acest lucru, tot prin intermediul unei postări pe Facebook. „130-150 de miliarde de euro. Cam 400-500 de catedrale. Între 130 și 150 […]
Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare # Gândul
Fostul președinte francez și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celula în care este închis. Și-a cumpărat și produse alimentare: ton si iaurturi. Nicolas Sarkozy a spus că nu dorește niciun tratament special la închisoarea La Santé. A fost pus în secția de izolare pentru propria sa siguranță, deoarece printre ceilalți deținuți sunt […]
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan # Gândul
Liderii PNL reuniți în această seară în sediul din Modrogan 22 l-au impus cu 11 voturi la 4 pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și apropiatul lui Ilie Bolojan – candidatul PNL la alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie. Potrivit surselor, ședința liberalilor a fost tensionată, având în vedere că și Stelian Bujduveanu, susținut […]
MOTIVUL pentru care Dan Negru nu a participat la Sfințirea Catedralei Naționale, deși primise invitație. „Cearta nu e între oameni și Dumnezeu” # Gândul
Printre participanții la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) de astăzi s-au numărat foarte multe personalități publice, politicieni și pelerini din întreaga țară. Printre ei s-ar fi putut afla și Dan Negru, care primise invitație la acest eveniment de mare încărcătură emoțională, dar nu a vrut să meargă. Ulterior, printr-o postare pe Facebook, vedeta TV […]
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan # Gândul
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan. Știre în curs de actualizare
Trump și Xi Jinping finalizează un acord pentru transferul TikTok către noi proprietari și îl vor „finaliza” când se vor întâlni în Coreea joi # Gândul
După ce a semnat acordul de încetarea focului dintre Cambodgia și Thailanda, Donald Trump speră să finalizeze un acord comercial cu Xi Jinping prin întâlnirea din Coreea de Sud, programată pentru joi. Prin acest acord, tarifele SUA și controalele Chinei asupra exportului de metale rare ar înceta. SUA ar putea vinde în continuare soia către […]
Evaluarea CIA este optimistă pe tema Ucrainei și negocierilor dintre Trump și Putin. Ce dezvăluie foștii oficiali SUA pentru WSJ # Gândul
Agenția de informații interne a Departamentului de Stat a pus la îndoială la începutul acestui an ideea că președintele rus Vladimir Putin era pregătit să negocieze sfârșitul războiului din Ucraina. Acesta era în dezacord cu evaluarea „optimistă” a Agenției Centrale de Informații (CIA) pe potențialele discuții pentru negocieri de pace. Analiștii de la Biroul de […]
Mirel Rădoi, după scandalul dintre suporteri și JUCĂTORI. „Dezbinare. O greșeală de ambele părți” # Gândul
Metaloglobus și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate,0-0, în meciul din etapa 14 a Superligii. Oltenii sunt pe locul trei în clasament, 28 de puncte, și Metaloglobus e ultima în clasament, șapte puncte. După meci, Mirel Rădoi a spus că jucătorii sunt de vină și a vorbit și despre relația cu Baiaram, care a fost […]
Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite # Gândul
Andrei Caramitru, cunoscut pentru stilul său direct și comentariile tranșante despre scena politică, a revenit în forță pe rețelele de socializare. De această dată, fiul regretatului actor Ion Caramitru a luat-o în vizor pe realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Caramitru Jr. a deslușit, în propria sa viziune, […]
Marius Tucă Show începe luni, 27 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 27 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după CONTRELE dure cu Mirel Rădoi. „Am discut și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită” # Gândul
Metaloglobus a încheiat la egalitate meciul cu Universitatea Craiova, 0-0, din etapa a 14-a din Superliga, iar Ștefan Baiaram, care a ratat mai multe ocazii în această partidă, a vorbit după duelul de la Clinceni despre conflictul avut recent cu Mirel Rădoi. La jocul cu FC Noah, din Conference League, Baiaram a văzut meciul din […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Mossad trage un semnal de alarmă: Regimul iranian sponsorizează ATACURI teroriste în Europa # Gândul
Mossad avertizează că regimul iranian condus de ayatollahul Khamenei sponsorizează atacuri teroriste în Europa. Serviciul de informații Externe al Israelului a dezvăluit că Sardar Ammar, comandant de top al Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, a condus o rețea sub acoperire pentru a incendia și bombarda ținte evreiești din Germania, Grecia și Australia. Iranul angajează criminali pentru […]
Duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 30 octombrie 2025. La tragerile loto de joi, 23 octombrie 2025, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane […]
AURUL continuă să protejeze puterea de cumpărare, în contextul inflației și al deprecierii valutare. La cât va ajunge prețul său, la finalul lui 2026 # Gândul
Bunurile de consum devin tot mai scumpe atunci, când sunt evaluate în monede tradiționale, dar exprimate în uncii de aur… ele au devenit mai accesibile, dovadă clară că metalul prețios continuă să protejeze puterea de cumpărare în contextul inflației globale și al deprecierii valutare. Astfel, în ultimii zece ani, prețul unei game variate de bunuri […]
Cea care a atras toate privirile la Gala Performanței și Excelenței a fost Camelia Potec, campioană olimpică la natație și președinta Federației Române de Natație. Sportiva a fost considerată de mulți invitați cea mai elegantă apariție a serii, alegând un costum negru din paiete, format din pantaloni evazați și sacou. Camelia Potec a avut o […]
Bărbat reținut de jandarmi pentru că ar fi împărțit materiale cu caracter legionar pe Calea 13 Septembrie din Capitală, în timpul sfințirii Catedralei # Gândul
Un bărbat a fost surprins de jandarmi, duminică, în timp ce ar fi împărțit pe Calea 13 Septembrie din Capitală materiale cu caracter legionar. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, pe Calea 13 Septembrie, în jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare. În conținutul acestora apăreau […]
Nicușor Dan o felicită pe socialista Catherine Connolly, noua președintă a Irlandei: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a felicitat-o duminică pe noua președintă a Irlandei, socialista Catherine Connolly. Ea a candidat independent în alagerile prezidențiale din Irlanda, fiind susținută de mai multe partide politice. „Felicitări, Catherine Connolly, pentru alegerea în funcția de președinte al Irlandei. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a dezvolta cooperarea bilaterală și europeană, bazându-ne pe […]
Un astronom de la Harvard avertizează că obiectul COSMIC care traversează sistemul nostru solar ar putea fi un „cal troian” extraterestru # Gândul
Telescopul Hubble a fotografiat cometa interstelară 3I/ATLAS pe 21 iulie 2025, situată atunci la 277 milioane de mile de Pământ. Cometa are forma unui cocon de praf în formă de lacrimă care urmează nucleul de gheață. Depistată în septembrie de astronomii unui observator din Chile, cometa 3I-Atlas este considerată al treilea obiect interstelar care pătrunde […]
În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi cu șeful CIMITIRELOR. Susținătorul lui Drulă este și membru în Consiliul de Administrație la Obregia # Gândul
Când liderii USR, cu mic cu mare, veneau astăzi dimineață la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă făcea trasee de campanie…prin București. Nu singur, ci alături de „șeful cimitirelor” din Capitală, care este și un mare susținător al său. În timpul slujbei de la Catedrala Neamului, la […]
Ziua în care toată lumea a devenit credincioasă. Până și lui Andrei Caramitru ÎI PLACE Catedrala Mântuirii Neamului: „E o operă de artă”! # Gândul
Economistul Andrei Caramitru s-a contrazis singur, duminică, în ziua în care s-a sfințit pictura celui mai grandios lăcaș de cult din România, Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională). Dacă în urmă cu aproape 5 ani îi ataca pe reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române (BOR), în legătură cu acest subiect, acum spune că îi place noul lăcaș de […]
Momente inedite cu familia președintelui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei. Fiul cel mic i-a dat bătăi de cap Mirabelei Grădinaru # Gândul
Un moment amuzant a fost surprins duminică de camerele de filmat cu familia Dan în prim-plan. Șeful statului a venit la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii. Doar că mezinul familiei a încercat imediat să facă mai multe fotografii cu lumea adunată în fața […]
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte # Gândul
Verena Ober, purtătoare de cuvânt la Lotto Bayern și responsabilă cu informarea marilor câștigători, a oferit un publicației BILD, povestind cum unul dintre jucători a câștigat o sumă uriașă, în urmă cu doi ani, dar a avut o singură rugăminte: „Vă rog, nu trimiteți scrisoarea de felicitare acasă. Suntem în plin proces de divorț”. „Sunt […]
Un pensionar a primit pensia cu 100 lei mai mică, pentru că, prin formula de calcul, punctajul i-a fost scăzut și implicit, valoarea pensiei. Așadar, mica Recalculare nu înseamnă neapărat bani în plus la pensie, deși a stârnit un val de speranțe printre pensionarii care au lucrat în condiții speciale, au primit sporuri, prime, salarii […]
O nouă rampă este amenajată pentru persoanele cu dizabilități care locuiesc în blocurile de pe Calea Rahovei nr. 323. De asemenea, autoritățile locale derulează lucrări și pe strada Alexandriei. „Suntem parte dintr-un sector care prinde contur prin fapte”, transmite primarul Vlad Popescu Piedone. „Pe Calea Rahovei nr. 323 am realizat o nouă rampă pentru persoanele […]
Compania Salubrizare Sector 5 ne oferă zece sfaturi importante pentru sortarea corespunzătoare a deșeurilor. Sortarea corespunzătoare a deșeurilor este esențială pentru protejarea mediului și conservarea resurselor naturale. Zece ponturi care te pot ajuta să sortezi corect deșeurile: Identifică tipurile de deșeuri: Începe prin a învăța despre diferitele categorii de deșeuri: plastic, hârtie, sticlă, metal și deșeuri […]
Jocurile de tipul „găsește diferențele” sunt printre cele mai populare jocuri de inteligență de pe internet. Aceste puzzle-uri sunt distractive și extrem de captivante, fiind perfecte atât pentru cei care caută fiorul unei provocări puzzle, cât și pentru cei care doresc să-și testeze abilitățile de observare. Iar premisa este una simplă: ți se vor prezenta […]
Știi bancul cu Bulă, bătrân, când merge la o vrăjitoare ca să ceară ajutor? Citește-l și află deznodământul! – Cu ce să te ajut, Bulă? – Mă poți dezlega de blestemul care mă urmărește de peste 40 de ani? – Poate! Dar trebuie să-mi spui, cu exactitate, cuvintele care au fost rostite asupra ta. – […]
Uniunea Europeană a intrat în top trei cei mai importanți parteneri comerciali ai Rusiei în 2024. Ce țări sunt în top # Gândul
În ciuda sancțiunilor impuse Rusiei, Uniunea Europeană rămâne unul dintre cei trei cei mai mari parteneri comerciali ai Kremlinului. Numai anul trecut, volumul comerțului a fost de 67,5 miliarde de euro, scrie publicația germană Bild. În anul precedent, exporturile globale ale Rusiei au crescut cu 18%. Locul întâi este ocupat, previzibil, de China. Volumul comerțului […]
Astăzi s-ar putea să petreci mult timp planificându-ți următorul obiectiv. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 27 octombrie 2025. Berbec Obligațiile față de prieteni și grupuri ar putea interfera cu timpul pe care dorești să-l petreci cu partenerul tău. O serie de persoane din casa ta ar putea solicita mai mult timp, […]
Un nou studiu ADN dezvăluie ce boală misterioasă a distrus armata lui Napoleon. Invazia eșuată a Rusiei, din 1812, un dezastru militar de proporții # Gândul
Noi date științifice vin să lămurească lucrurile cu privire la una dintre cele mai dezastruoase campanii militare din istorie, invazia eșuată a Rusiei, din 1812. În fruntea unei armate uriașe, Napoleon a crezut că va răpune dușmanul din Est, dar a fost înfrânt de …iarnă și boli. LiveScience scrie într-un articol că ADN-ul extras […]
Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului # Gândul
Duminică, la Catedrala Națională, s-a sfințit pictura celui mai grandios lăcaș de cult din România. O ceremonie oficiată cu solemnitate de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Nimic neobișnuit, până aici. Neobișnuitul începe atunci când printre personalitățile perindate în primul rând s-au zărit și chipurile unor oameni care, altădată, strigau „Vrem spitale, nu catedrale!”. Da, […]
CTP răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”: „Nu cred, dar încerc să înțeleg. Religia este o DICTATURĂ” # Gândul
Critic constant al alocării fondurilor publice pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”. „Nu cred, dar încerc să înțeleg. O biserică pentru majoritatea cetățenilor unei țări poate fi un temei puternic de unitate națională. Mai puternic decât cultura, limba, istoria, geografia României. Românii sunt din […]
Ce CARIERĂ ți se potrivește, în funcție de luna nașterii. Descoperă domeniul în care ai putea excela # Gândul
Fiecare om are o viață profesională unică, dar puțini știu să mai spună cum au ajuns pe drumul ăsta. Dacă unii au ales la întâmplare, alții au „vânat” cariere, mânați de pasiune și o voință puternică. Pentru toată lumea, însă, astrele au răspunsul cel mai potrivit – ele spun ce carieră se potrivește fiecărei persoane, în […]
Miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, huiduiți la plecarea de la Catedrala Națională: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!” # Gândul
Moment tensionat astăzi la ieșirea de la Catedrala Națională, unde miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu au fost întâmpinați de huiduieli din partea unui grup de participanți. În timp ce miniștrii Apărării și Externelor părăseau locația și se îndreptau spre hotelul Marriott, unii dintre cei prezenți au scandat lozinci precum: „Huo! Hoții! Aveți 7%! Ați […]
Bolojan, huiduit și la Catedrală: „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Ați tăiat salariile oamenilor” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mulțime, duminică, la sfințirea Catedralei Neamului. Șeful Executivului nu a scăpat neapostrofat după ce, cu doar o zi în urmă, a fost huiduit, la Carei, cu ocazia ceremoniilor de Ziua Armatei. „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Demisia, […]
După ani de muncă în ITALIA, s-au întors în România, dar au avut un șoc au văzut ce înseamnă birocrația. „Nu ne bagă nimeni în seamă” # Gândul
Doi români care ani de zile au muncit în Italia, unde au învățat tainele brânzeturilor și mezelurilor artizanale, s-au întors acasă, în speranța că vor putea aplica aici tot ce-au acumulat dincolo. Pentru soții Lucia și Vasile Berinde, însă, revenirea în comuna Giulești, din Maramureș, nu a depășit așteptările. Împreună cu fiul lor, Cristian, ei […]
Victor Ponta, prezent la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, salută construirea lăcașului: „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a participat astăzi la ceremonia de Sfințire a Picturii Catedralei Mântuirii Neamului, eveniment care marchează un moment religios important. În cadrul evenimentului, Ponta a transmis un mesaj de apreciere pentru realizarea proiectului, și subliniază importanța Catedralei pentru patrimoniul cultural și spiritual al României. „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți. Suntem […]
TVR Info este singurul post de televiziune care nu transmite Sfințirea Picturii Catedralei Neamului. Ce difuzează canalul de știri # Gândul
În timp ce toate posturile de televiziune din România transmit ceremonia de Sfințire a Picturii Catedralei Neamului, TVR Info este singurul canal care a ales să nu difuzeze acest eveniment. Decizia este surprinzătoare, având în vedere că TVR Info este un canal al televiziunii publice, finanțat din bani publici. Cu alte cuvinte, într-o zi în […]
