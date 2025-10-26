Întrebat despre DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la Vila în care a stat ABUZIV și ILEGAL, Bolojan se victimizează și pozează în erou al muncii: ”Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm”

15:30

Știi bancul cu Bulă, bătrân, când merge la o vrăjitoare ca să ceară ajutor? Citește-l și află deznodământul! – Cu ce să te ajut, Bulă? – Mă poți dezlega de blestemul care mă urmărește de peste 40 de ani? – Poate! Dar trebuie să-mi spui, cu exactitate, cuvintele care au fost rostite asupra ta. – […]