„Surpriza uriașă" marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea
28 octombrie 2025 08:20
După opt luni de la retragerea din activitate, Simona Halep surprinde lumea tenisului mondial cu o revenire neașteptată. Fosta campioană de Grand Slam, care a ridica tricolorul până în vârful clasamentului WTA, va participa, în perioada 1–8 noiembrie 2025, la Turneul Campioanelor de la Riad, unde va reveni în circuit, de această dată într-o postură […]
• • •
Acum 5 minute
08:40
Povestea lui ISURU, un muncitor din Sri Lanka venit în România pentru visul unei veți fericite. A renunțat la budism pentru fiul său # Gândul
Isuru Laksan, un tânăr din Sri Lanka, a renunțat la un salariu modest din țara natală pentru a-și construi o viață nouă la Oradea, unde lucrează într-o fabrică de volane. După ani de muncă, sacrificii și dor de casă, el are acum un motiv uriaș de bucurie: a devenit tată, iar fiul său, Alex, va […]
Acum 10 minute
08:30
Kelemen Hunor: „Dacă nu închidem subiectul cu pensiile magistraților, vom fi o majoritate impotentă, care nu e în stare să facă o lege. Oamenii spun: Plecaţi!” # Gândul
Kelemen Hunor crede că membrii coaliţiei ar trebui să încheie cât de curând proiectul legat de pensiile magistraţilor. Altfel, parlamentarii riscă să pară „o majoritate impotentă” din cauză că nu e în stare să facă o lege care să treacă de Parlament. Liderul UDMR a declarat, luni seară, la Digi24, că proiectul este un subiect […]
08:30
De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!” # Gândul
Rapidul a făcut spectacol în etapa a 14-a din Superligă, cu Unirea Slobozia, dar nici măcar victoria cu 4-1 nu l-a mulțumit pe deplin pe Costel Gâlcă. La finalul meciului disputat pe Giulești, antrenorul gazdelor a avut o nemulțumire față de echipa sa. Concret, Gâlcă a criticat lejeritatea cu care Rapidul a tratat meciul după […]
Acum 30 minute
08:20
„Surpriza uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea # Gândul
După opt luni de la retragerea din activitate, Simona Halep surprinde lumea tenisului mondial cu o revenire neașteptată. Fosta campioană de Grand Slam, care a ridica tricolorul până în vârful clasamentului WTA, va participa, în perioada 1–8 noiembrie 2025, la Turneul Campioanelor de la Riad, unde va reveni în circuit, de această dată într-o postură […]
08:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind conflictul din Ucraina. Acesta l-a acuzat pe oficial de lipsă de înțelegere a realităților geopolitice și a complexității implicațiilor unui astfel de conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan îl taxează […]
Acum o oră
08:00
Maria, o femeie din Pitești, a comandat o cursă Bolt cu destinația Galați. Cazul ei a stârnit, însă, valuri de comentarii pe Facebook, după ce pe social media a apărut o captură de ecran cu prețul plătit pentru acest drum – 1.017,70 lei. Distanța dintre Pitești și Galați este de aproximativ 375 de km, iar […]
07:50
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră # Gândul
Un nou tabel arată ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră. Este un tabel estimativ și orientativ pentru mai multe salarii brute și vechimi, iar pentru aflarea lor a fost utilizată formula publică de calcul a pensiei. Vezi mai jos. Un nou tabel extins de simulare a pensiei, […]
Acum 2 ore
07:40
Cum vede Kelemen Hunor activitatea coaliţiei pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom fi o majoritate impotentă, care nu e în stare să facă o lege” # Gândul
Kelemen Hunor crede că membrii coaliţiei ar trebui să încheie cât de curând proiectul legat de pensiile magistraţilor. Altfel, parlamentarii riscă să pară „o majoritate impotentă” din cauză că nu e în stare să facă o lege care să treacă de Parlament. Liderul UDMR a declarat, luni seară, la Digi24, că proiectul este un subiect […]
07:30
Săptămâna este abia la început, iar weekend-ul pare atât de departe încât nici nu ne putem gândi la el, așa că mai bine să râdem cu un banc bun – Un sătean bate la poarta vecinului său. Un sătean bate la poarta vecinului său… Îi deschide un puștan de vreo 9, 10 ani. Săteanul întreabă […]
07:20
Bancul de marți are în centrul atenției un dialog scurt între doi soți. Spor la râs! – Iubitule, la anul avem 25 de ani de căsnicie… Sărbătorim „Nunta de argint”! – Dragă, mai așteptăm 5 ani și putem sărbători „Războiul de treizeci de ani”. Predicția macabră a clarvăzătorului Astăzi, am fost la înmormântarea tatălui unui […]
07:20
28 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Bernie Ecclestone împlinește 95 de ani, Bill Gates 70. Julia Roberts face 58 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 28 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bernard Charles Ecclestone, născut la 28 octombrie 1930 în Suffolk, Anglia, este una dintre cele mai influente și controversate figuri din istoria sporturilor cu motor. Deși și-a început cariera ca pilot de […]
Acum 4 ore
05:10
Șiretlicul lipsit de scrupule prin care un deținut periculos a primit vizita intimă a soției. Și-a sacrificat colegul de celulă, fără milă # Gândul
Un deținut încarcerat la Penitenciarul Craiova a reușit, printr-un șiretlic, să obțină o vizită intimă cu soția, deși nu avea dreptul. În acest sens, bărbatul s-a folosit de un coleg de celulă pe care l-a sacrificat fără scrupule. Când conducerea penitenciarului a realizat ce s-a întâmplat, era deja prea târziu. Potrivit legii, un deținut condamnat […]
05:00
Ce au în comun FURTUL de la Luvru și furtul Coifului de la Coțofenești. Asemănări, coincidențe, scenarii și breșe de securitate aproape neverosimile # Gândul
Bijuteriile – tezaur par să fi stârnit „apetitul” cultural al hoților în anul 2025. Nu mai este un secret pentru nimeni că Franța a rămas fără bijuteriile Coroanei, furate săptămâna trecută din celebrul muzeu Luvru, iar România fără tezaurul național, sustras la început de 2025, dintr-un muzeu cu mai puțină notorietate din Olanda. Două furturi […]
Acum 6 ore
04:20
Trump primește 250 de cireși, un nou acord comercial și laude de la prim-ministra Japoniei: Sunt impresionată! Ați contribuit la pacea lumii # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Tokyo cu noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, pentru discuții pe teme de comerț și securitate. Întâlnirea a avut la o săptămână după ce conservatoarea a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei și a promis că va accelera consolidarea forțelor militare. Takaichi este așteptată să ofere […]
03:50
Trump ar putea fi nominalizat de prim-ministra Japoniei la Premiul Nobel pentru Pace: Sunt impresionată! Ați contribuit la pacea și stabilitatea lumii # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Tokyo cu noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, pentru discuții pe teme de comerț și securitate. Întâlnirea a avut la o săptămână după ce conservatoarea a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei și a promis că va accelera consolidarea forțelor militare. Takaichi este așteptată să ofere […]
03:20
Donald Trump este întâmpinat regește de garda de onoare a Japoniei și semnează un acord cu prim-ministra Sanae Takaichi # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Tokyo cu noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, pentru discuții pe teme de comerț și securitate. Întâlnirea are loc la o săptămână după ce conservatoarea a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei și a promis că va accelera consolidarea forțelor militare. Takaichi este așteptată să ofere […]
Acum 8 ore
01:50
Google anunță repornirea unei centrale nucleare din SUA pentru alimentarea infrastructurii cu Inteligență Artificială # Gândul
Google a dezvăluit planul de a porni o centrală nucleară din SUA pentru a alimenta infrastructura sa de inteligență artificială. Compania Alphabet din spatele motorului de căutare Google operează chatbotul cu inteligență artificială Gemini, precum și Veo, generatorul de clipuri video cu sunete. Compania americană de utilități NextEra Energy și Alphabet au semnat un acord […]
01:30
Google anunță repornirea unei centrale nucleare din SUA pentru alimentarea infrastructrii cu Inteligență Artificială # Gândul
Google a dezvăluit planul de a porni o centrală nucleară din SUA pentru a alimenta infrastructura sa de inteligență artificială. Compania Alphabet din spatele motorului de căutare Google operează chatbotul cu inteligență artificială Gemini. Comania americană de utilități NextEra Energy și Alphabet au semnat un acord de furnizarea energiei electrice. Acordul va contribui la repornirea […]
01:10
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, analistul Valentin Stan a abordat subiectul armatei și al calității unui ministru al apărării, subliniind că experiența militară nu este singurul criteriu pentru a ocupa o funcție de conducere în acest domeniu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a afirmat că mulți români […]
01:10
Uraganul Melissa, cel mai puternic din ultimii 174 de ani, lovește Jamaica. Efectele ar putea fi CATASTROFALE # Gândul
Uraganul Melissa s-a intensificat, iar luni s-a transformat într-o furtună de categoria 5. Furtuna se îndreaptă spre Jamaica, unde meteorologii se așteaptă să provoace inundații catastrofale, alunecări de teren și pagube extinse. La această intensitate, ar fi cel mai puternic uragan care a lovit zona din ultimii 174 de ani. Uraganul Melissa a provocat deja […]
Acum 12 ore
00:40
Valentin Stan: S-a ajuns să se facă PROCESIUNI ceremoniale pe ascuns pentru a-l proteja pe Nicușor Dan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat recenta apariție a președintelui Nicușor Dan la ceremonia organizată la Iași, cu ocazia Zilei Armatei Române. Acesta susține că echipa prezidențială încearcă să îi limiteze expunerea publică, pe fondul gafelor repetate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan afirmă […]
00:30
Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții # Gândul
Guvernatorul Istanbului și cel al Izmirului au făcut declarații oficiale în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei. De asemenea, purtătorul de cuvânt al AK Parti, Çelik, a transmis cetățenilor să se informeze din surse oficiale în ceea ce privește seismul produs Balıkesir. Autoritățile nu au raportat victime, până la […]
00:30
Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari # Gândul
A fost reales pentru a opta oară, iar acum a ordonat forțelor de ordine să tragă în manifestanții violenți care nu recunosc rezultatul alegerilor. Protestele au erupt pe străzile capitalei Camerunului, Douala, după ce Paul Biya (în vârstă de 92 de ani) a fost reales ca președinte. Opoziția acuză că alegerile au fost fraudate. Președinte […]
00:30
Hunor dezvăluie cum Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat: a trimis “informal” la CCR proiectul pensiilor magistraților # Gândul
Kelemen Hunor, unul dintre liderii coaliției, a dezvăluit într-o intervenție la Digi 24, că Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat și anume a trimis “informal” la CCR proiectul de lege pe pensiile magistraților înainte de a fi adoptat. În astfel de variantă, vorbim despre imixtiunea Executivului în activitatea CCR și de încălcare a […]
00:20
Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR sunt în alertă: „Unitățile noastre vor continua munca pe tot parcursul nopții” # Gândul
Guvernatorul Istanbului și cel al Izmirului au făcut declarații oficiale în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei. De asemenea, purtătorul de cuvânt al AK Parti, Çelik, a transmis cetățenilor să se informeze din surse oficiale în ceea ce privește seismul produs Balıkesir. Autoritățile nu au raportat victime, până la […]
00:20
Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai logeviv șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari # Gândul
A fost reales pentru a opta oară, iar acum a ordonat forțelor de ordine să tragă în manifestanții violenți care nu recunosc rezultatul alegerilor. Protestele au erupt pe străzile capitalei Camerunului, Douala, după ce Paul Biya (în vârstă de 92 de ani) a fost reales ca președinte. Opoziția acuză că alegerile au fost fraudate. Președinte […]
00:10
Valentin Stan: Vlad Gheorghiță a încălcat tratatul de la WASHINGTON spunând că noi suntem aliați cu Rep. Moldova # Gândul
În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o opinie controversată privind evoluția războiului din Ucraina, bazată pe declarațiile unuia dintre cei mai reputați militari britanici din ultimele patru decenii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat faptul că mulți dintre […]
27 octombrie 2025
23:50
Școlile din Balikesir, regiunea unde a fost epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 din Turcia, au fost închise, au anunțat autoritățile. Ca măsură de siguranță pentru elevi, autoritățile au decis închiderea școlilor din Balikesir. Regiunea Marmara a fost zguduită de un cutremur cu epicentrul la Balıkesir în această seară. Cutremurul, care a avut loc în […]
23:40
Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați # Gândul
Unii turci au continuat să își facă activitățile preferate de seară, jocurile de societate, în timp ce lumea fugea în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit vestul Turciei. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi în timpul cutremurului din Turcia arată cum cetățenii dintr-un local tresar de pe scaune, ca apoi să […]
23:40
Cum poți obține FACTURI mai mici la căldură. Trucurile de care ar trebui să ții cont pentru a trece mai uşor peste această iarnă # Gândul
Reprezentanții Asociației Energia Inteligentă au oferit mai multe recomandări – simple, dar eficiente – care pot duce la scăderea facturilor la căldură în sezonul rece. Aceștia subliniază faptul că principala idee pentru reducerea consumului o reprezintă limitarea pierderilor de căldură către exterior. Astfel, o combinație între jaluzele exterioare, storuri interioare și draperii groase poate reduce […]
23:40
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa # Gândul
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa. Un fulger a lovit o clădire din Centrul Financiar. Din cauza ploilor torențiale cu tunete care au afectat Istanbulul seara, un fulger a lovit o clădire din Centrul Financiar din […]
23:30
Calm sau inconștiență, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Cetățenii dintr-un local continuă să se relaxeze, în timp ce alții fug disperați # Gândul
Unii turci au continuat să își facă activitățile preferate de seară, jocurile de societate, în timp ce lumea fugea în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit vestul Turciei. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi în timpul cutremurului din Turcia arată cum cetățenii dintr-un local tresar de pe scaune, ca apoi să […]
23:20
Președintele Erdoğan a făcut declarații referitoare la cutremurul de magnitudinea 6,1 care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir. „Transmit cele mai sincere condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir și care a fost resimțit și în provinciile învecinate” Unitățile noastre relevante, în special AFAD, desfășoară meticulos […]
23:20
Câte puncte trebuie să acumuleze un angajat pentru a avea un venit lunar confortabil la PENSIE. Exemple de calcul pentru sume de 2.500 și 4.000 lei # Gândul
Mulți angajați români nu știu câte puncte trebuie să acumuleze pentru a atinge un venit lunar confortabil, când ies la pensie, adică o planificare esențială pentru securitatea financiară după retragerea din activitate. În contextul legislației actuale și al valorii punctului de referință de 81 lei, în 2025, este important să înțelegem cum se calculează pensia […]
23:10
Rapid – Unirea Slobozia 4-1 | Spectacol în Giulești, fiesta a început încă din prima repriză # Gândul
Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă. Claudiu Petrila (7), Rareș Pop (36), Cristian Manea (45+2), Alex Dobre (61) au înscris pentru Rapid, golul de onoare al oaspeților fiind opera peruanului Renato Espinoza (90+1). Rapid – Unirea Slobozia 2-0 | […]
23:10
Președintele Erdoğan: „Transmit urările mele de însănătoșire grabnică cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc” # Gândul
Președintele Erdoğan a făcut declarații referitoare la cutremurul de magnitudinea 6,1 care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir. „Transmit urările mele de însănătoșire grabnică cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir și care a fost resimțit și în provinciile învecinate” — (Cutremurul din Sındırgı) Unitățile relevante, în […]
23:10
Netflix anunță lansarea serialului „Last Samurai Standing”. Povestea: 292 de luptători vor lupta până la moarte # Gândul
În perioada Meiji, un samurai neînvins pe nume Shujiro, decide să participe la o competiție pe viață și pe moarte pentru a-și salva familia și sătenii. Este povestea celui mai nou serial TV anunțat printr-un teaser de către Netflix, intitulat „Last Samurai Standing”. „Battle royale” până la ultimul samurai Povestea inspirată romanele „Ikusagami” ale lui […]
23:00
Momentul în care cetățenii turci au simțit CUTREMURUL în Istanbul. Oamenii fug panicați din cafenea # Gândul
Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei a fost resimțit puternic și în capitala țării. Camerele de luat vederi dintr-o cafea au surprins momentul când clienții unei cafenele fug disperați din local, la momentul declanșării seismului. Seismul cu epicentrul la Balıkesir a generat panică printre cetățeni. Locuitorii din Istanbul au […]
22:50
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,1 a avut loc în vestul Turciei. Seismul a fost resimțit în Izmir, Istanbul, Bursa și regiunile învecinate. Se raportează oscilații semnificative și distrugeri locale. Conform informațiilor de pe site-ul Președinției pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD), a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,1, cu epicentrul în districtul […]
22:50
Care sunt martorii din bord care îți pot salva mașina. De multe ori șoferii ignoră aceste semnale # Gândul
Când pornești mașina și vezi acele luminițe în bordul ei, te confrunți cu „martori de bord”, adică indicatori care te pot avertiza că ceva nu este în regulă la vehiculul tău. Martorii de bord avertizează șoferii cu privire la o posibilă problemă pe care o are mașina sau semnalează o situație de drum. Dacă recunoști […]
22:20
Toni Neacșu ironizează Digi24 în cazul șoferului „drogat” care ar fi încercat să intre în Ambasada Rusiei: „În România n-ai cum să te plictisești” # Gândul
Parchetul Judecătoriei Sector 1 a anunțat luni, 27 octombrie, că procurorul de caz a decis clasarea dosarului, în care un șofer a fost acuzat de Jandarmeria București că s-ar fi urcat la volan, sub influența substanțelor psihoactive și ar fi încercat să intre la data de 23 octombrie în gardul Ambasadei Rusiei la București. În […]
22:20
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,1 a avut loc în vestul Turciei . Seismul a fost resimțit în Izmir, Istanbul, Bursa și regiunile învecinate. Se raportează oscilații semnificative și distrugeri locale. Știre în curs de actualizare.
22:10
Kelemen Hunor descrie HAOSUL din coaliție: Acum, e un alt premier, mai puțin flexibil. Suntem cinci formațiuni și funcționează greu # Gândul
Kelemen Hunor a descris, la Digi 24, haosul din coaliție cu cinci partide aflate la guvernare și cu un premier mai puțin flexibil. Liderul UDMR consideră că în România, când se guvernează în astfel de coaliții apar așa zisele conflicte în spațiul public. Totodată, Kelemen Hunor crede că PSD s-a obișnuit cu perioada Nicu-Marcel. „Eu […]
22:10
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic? # Gândul
Sistemul de garanție returnare RetuRO atinge cifre record. Numai luna trecută au fost duse la aparatele de reciclare peste 500 de milioane de tone de ambalaje, adică 94% din peturile, sticlele și dozele cumpărate din magazine. La aproape doi ani de când a fost lansat sistemul de garanție returnare sunt tot mai vizibile și efecte. […]
22:00
Un nigerian, student în Cluj-Napoca, e acuzat că ar fi ajutat mai mulți cetățeni străini să PĂCĂLEASCĂ femei din România prin metoda „loverboy” # Gândul
Un nigerian, student în Cluj-Napoca, a fost trimis în judecată sub acuzația că a ajutat mai mulți cetățeni străini să păcălească femei din România, prin deja celebro metodă „loverboy”. Astfel, împreună cu aceștia, ar fi convins mai multe pensionare să le transfere sume uriașe în cont, care în total depășesc 100.000 de lei. Potrivit procurorilor, […]
21:50
Orban anunță de la Vatican o COALIȚIE “globală antirăzboi” indestructibilă: Avem un lider politic și unul spiritual # Gândul
UE face o mare greșeală refuzând negocierile cu Rusia, a declarat Viktor Orban pentru postul de televiziune M1. Premierul maghiar transmite de la Vatican că s-a format o coaliție “globală antirăzboi” indestructibilă: „Avem un lider politic și unul spiritual”. Prim-ministrul Ungariei a subliniat dreptul fiecărei țări europene de a-și determina independent sursele de aprovizionare cu […]
21:40
Incident în centrul Capitalei! Miros de gaz de la o țeavă subterană. Circulația a fost restricționată # Gândul
Inspectoratul pentru Situații de Urgență a avertizat cu privire la un incident ce vizează miros de gaz la o țeavă subterană din Strada Ion Câmpineanu, din Capitală. Un echipaj de la compania de gaze responsabilă s-a prezentat la fața locului pentru a gestiona situația. ISU a restricționat parțial circulația pentru pietoni și a interzis total […]
21:40
Kelemen Hunor atrage atenția că deficitul nu poate fi REDUS doar prin creșteri de taxe și tăieri de cheltuieli # Gândul
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat la Digi24 că măsurile fiscale adoptate în a doua parte a anului nu au reușit să reducă semnificativ deficitul bugetar, care rămâne la peste 9%. Liderul UDMR spune că economia trebuie să funcționeze pentru a fi redus deficitul bugetar. „Efectele s-au produs în august-septembrie. Nu aveau cum să […]
21:30
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca # Gândul
Un banal anunț de angajare a stârnit controverse pe rețelele sociale. Un angajator a postat în mediul online un mesaj prin care voia să recruteze ospătari. Anunțul de angajare a stârnit numeroase controverse. Un utilizator a distribuit o postare prin care voia să recruteze angajați în Cluj. El a menționat un salariu care i-a nemulțumit […]
21:10
China se pregătește să intre în era roboților înaintea occidentalilor. Până în 2035, robo-câinii și robo-bonele vor face parte din multe familii # Gândul
Un expert chinez trage un semnal de alarmă: Republica Populară Chineză s-ar putea confrunta peste 10 ani cu șomaj în masă, scădere demografică dramatică, polarizare socială, erodarea tradițiilor și scăderea căsătoriilor. Și toate aceste probleme ar putea fi cauzate de automatizarea în masă și de răspândirea Inteligenței Artificiale în toate domeniile profesionale. China ar plănui […]
