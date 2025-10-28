Suntem din ce în ce mai puțini și mai bătrâni. INS confirmă, încă o dată, DECLINUL demografic al României

08:50

Cristina Neagu (37 de ani) se află în vizită în Statele Unite ale Americii, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Fosta jucătoare de handbal a încărcat o serie de imagini pe contul oficial de social media, iar comentariile pozitive nu au întârziat să apară. După o carieră de peste trei decenii, cu un palmares […]