Profesoară de biologie din Iași, prinsă de elevi pe un site de VIDEOCHAT, și-a dat demisia. La titularizare a luat nota 9.73
Gândul, 28 octombrie 2025 09:20
E scandal mare la liceul Lasker-Rosetti din Răducăneni, județul Iași, după ce o profesoară de biologie de 24 de ani, considerată una dintre cele mai bine pregătite din instituție, a fost descoperită de elevi pe un site de videochat. Cadrul didactic a demisionat imediat după ce „viața ei dublă” a fost dată în vileag. Un […]
Acum 30 minute
09:40
Prima femeie premier a Japoniei îl face pe Trump fericit: îi face cadou o trusă de golf. Urmărește primirea fastuoasă a Președintelui SUA în Tokyo # Gândul
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a organizat o recepție fastuoasă pentru președintele american Donald Trump, în această dimineață, la Palatul Akasaka. Unul dintre punctele culminante ale ceremoniei a fost un cadou simbolic menit să întărească relațiile de prietenie și strategice dintre țări. Takaichi i-a oferit lui Trump o crosă de golf care i-a aparținut lui Shinzo […]
09:40
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe cât valorează, de fapt. „Trofeul” găsit pe Internet # Gândul
Internetul este locul unde se pot găsi adevărate comori la prețuri de chilipir, în special când cei care postează anunțurile nu știu ce au în față, de fapt. Este și cazul unei femei din Polonia, care s-a lăudat pe Instagram cu o descoperire uimitoare: a obținut gratis o lampă unicat, estimate la 2.500 de zloți, […]
09:40
Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au fost sancționate cu depunctarea de WTA. Primele două jucătoare de tenis ale lumii au sfidat regulile # Gândul
Aryna Sabalenka (27 de ani, Belarus) și Iga Swiatek (24 de ani, Polonia) au fost sancționate cu depunctarea de WTA, după ce au sfidat regulile. Primele două jucătoare de tenis ale lumii au marcat a doua abatere, primind sancțiuni mai dure. S-a aplicat o nouă sancțiune atât pentru Aryna Sabalenka, cât și pentru Iga Swiatek. […]
09:40
Valentin Stan: Ucrainenii care au intrat în țară cu dispozitive explozive trebuiau opriți de la frontieră pe baza informațiilor primite din POLONIA # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a discutat despre comunicatul Serviciului Român de Informații care viza prinderea a doi cetățeni ucraineni suspectați că ar fi plănuit un atac la București. Analistul a ironizat incoerența comunicatului și a criticat modul în care SRI a acționat în această situație. Urmărește […]
09:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 753. Israel ignoră apelul la pace al lui Trump: războiul din Gaza va continua # Gândul
Șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat că ofensiva din Gaza nu se va încheia până când Israelul nu va primi rămășițele tuturor captivilor uciși, subliniind că obiectivele militare nu sunt, încă, îndeplinite. Războiul din Fâșia Gaza nu s-a încheiat, iar armata israeliană își va continua operațiunile, a declarat Eyal Zamir, citat […]
09:30
„Am început ziua cu o vreme mohorâtă”. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. Unde va ploua și cât de tare va bate vântul # Gândul
Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sfârșitul lunii octombrie se încadrează în limitele normale ale temperaturilor. Ploile nu sunt însemnate cantitativ, dar apar intensificări ale vântului în anumite zone, iar la munte – la altitudini mari – își fac apariția lapovița și chiar ninsorile. În această dimineață, meteorologii au emis și un cod galben […]
Acum o oră
09:20
09:10
Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!” # Gândul
10 ani procuror, de 28 de ani avocat, un om cu o vastă experiență, care în 1987 și-a început activitatea la Turnu Măgurele, apoi a venit la București unde a avut de descifrat cazuri celebre în istoria criminalisticii. Este vorba despre avocatul Marian Nazat. Azi, avocatul Nazat a devenit un rafinat observator al evenimentelor din […]
09:10
Vacanța de schi 2026 pe județe. Iată când sunt zilele libere pentru elevi în București și în restul țării. Vacanța de schi, denumită oficial drept vacanța mobile de februarie, pentru anul școlar 2025-2026, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, dar nu toţi elevii intră în aceeaşi săptămână. Potrivit deciziilor luate de […]
09:10
Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR” # Gândul
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui(USR) vrea desfiinţarea pensiilor speciale pentru primari. Acesta anunţă că a şi depus un proiect în acest sens. Năsui scrie marţi că dacă pensiile magistraţilor nu pot fi eliminate, sigur se vor putea desfiinţa altele care încă n-au intrat în vigoare şi anume acelea ale primarilor. „Am depus proiectul de […]
09:00
Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine # Gândul
Cristina Neagu (37 de ani) se află în vizită în Statele Unite ale Americii, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Fosta jucătoare de handbal a încărcat o serie de imagini pe contul oficial de social media, iar comentariile pozitive nu au întârziat să apară. După o carieră de peste trei decenii, cu un palmares […]
09:00
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească # Gândul
Gigantul petrolier rus Lukoil, prezent și în România, a anunțat că își vinde toate activele internaționale, după sancțiunile impuse de Statele Unite. Măsura ar putea duce la o scădere de 30% a veniturilor companiei și chiar la ieșirea Lukoil de pe piața românească, unde operează rafinăria Petrotel Ploiești și o rețea de peste 320 de […]
09:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 28 octombrie 2025, în a 1.343-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Volodimir Zelenski a transmis că țara sa va extinde atacurile cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia. „Elementul cel mai important în garantarea păcii” „Capabilitățile pentru lovituri cu rază lungă sunt o […]
Acum 2 ore
08:50
Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider # Gândul
Iată cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Paul Hollywood, „regale patiseriei britanice” susține că pâinea nu trebuie ținută la frigider, deoarece aerul rece extrage umiditatea din pâine și o face să se învechească mult mai repede. Astfel, pentru depozitare pe termen scurt, adică circa 24 de ore, Paul Hollywood recomandă să se păstreze pâinea pe […]
08:50
ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal # Gândul
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care se modifică activitatea ANRE, ASF și ANCOM, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Legea a trecut de CCR și este în acest moment singura măsură din pachetul doi care a ajuns la promulgare. Şefii autorităţilor de reglementare vin marţi în Parlament cu propunerile pentru […]
08:50
08:50
Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă # Gândul
Directorul medical al unității, dr. Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă marți dimineață, în camera de gardă. Colegii au descoperit trupul neînsuflețit după ce medicul nu a mai răspuns la telefon. Ștefania Szabo intrase în gardă luni dimineață și participase, în cursul zilei, la inaugurarea extinderii secției de Pneumologie […]
08:40
Povestea lui ISURU, un muncitor din Sri Lanka venit în România pentru visul unei veți fericite. A renunțat la budism pentru fiul său # Gândul
Isuru Laksan, un tânăr din Sri Lanka, a renunțat la un salariu modest din țara natală pentru a-și construi o viață nouă la Oradea, unde lucrează într-o fabrică de volane. După ani de muncă, sacrificii și dor de casă, el are acum un motiv uriaș de bucurie: a devenit tată, iar fiul său, Alex, va […]
08:30
Kelemen Hunor: „Dacă nu închidem subiectul cu pensiile magistraților, vom fi o majoritate impotentă, care nu e în stare să facă o lege. Oamenii spun: Plecaţi!” # Gândul
Kelemen Hunor crede că membrii coaliţiei ar trebui să încheie cât de curând proiectul legat de pensiile magistraţilor. Altfel, parlamentarii riscă să pară „o majoritate impotentă” din cauză că nu e în stare să facă o lege care să treacă de Parlament. Liderul UDMR a declarat, luni seară, la Digi24, că proiectul este un subiect […]
08:30
De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!” # Gândul
Rapidul a făcut spectacol în etapa a 14-a din Superligă, cu Unirea Slobozia, dar nici măcar victoria cu 4-1 nu l-a mulțumit pe deplin pe Costel Gâlcă. La finalul meciului disputat pe Giulești, antrenorul gazdelor a avut o nemulțumire față de echipa sa. Concret, Gâlcă a criticat lejeritatea cu care Rapidul a tratat meciul după […]
08:20
„Surpriza uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea # Gândul
După opt luni de la retragerea din activitate, Simona Halep surprinde lumea tenisului mondial cu o revenire neașteptată. Fosta campioană de Grand Slam, care a ridica tricolorul până în vârful clasamentului WTA, va participa, în perioada 1–8 noiembrie 2025, la Turneul Campioanelor de la Riad, unde va reveni în circuit, de această dată într-o postură […]
08:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind conflictul din Ucraina. Acesta l-a acuzat pe oficial de lipsă de înțelegere a realităților geopolitice și a complexității implicațiilor unui astfel de conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan îl taxează […]
08:00
Maria, o femeie din Pitești, a comandat o cursă Bolt cu destinația Galați. Cazul ei a stârnit, însă, valuri de comentarii pe Facebook, după ce pe social media a apărut o captură de ecran cu prețul plătit pentru acest drum – 1.017,70 lei. Distanța dintre Pitești și Galați este de aproximativ 375 de km, iar […]
Acum 4 ore
07:50
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră # Gândul
Un nou tabel arată ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră. Este un tabel estimativ și orientativ pentru mai multe salarii brute și vechimi, iar pentru aflarea lor a fost utilizată formula publică de calcul a pensiei. Vezi mai jos. Un nou tabel extins de simulare a pensiei, […]
07:40
07:30
Săptămâna este abia la început, iar weekend-ul pare atât de departe încât nici nu ne putem gândi la el, așa că mai bine să râdem cu un banc bun – Un sătean bate la poarta vecinului său. Un sătean bate la poarta vecinului său… Îi deschide un puștan de vreo 9, 10 ani. Săteanul întreabă […]
07:20
Bancul de marți are în centrul atenției un dialog scurt între doi soți. Spor la râs! – Iubitule, la anul avem 25 de ani de căsnicie… Sărbătorim „Nunta de argint”! – Dragă, mai așteptăm 5 ani și putem sărbători „Războiul de treizeci de ani”. Predicția macabră a clarvăzătorului Astăzi, am fost la înmormântarea tatălui unui […]
07:20
28 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Bernie Ecclestone împlinește 95 de ani, Bill Gates 70. Julia Roberts face 58 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 28 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bernard Charles Ecclestone, născut la 28 octombrie 1930 în Suffolk, Anglia, este una dintre cele mai influente și controversate figuri din istoria sporturilor cu motor. Deși și-a început cariera ca pilot de […]
Acum 6 ore
05:10
Șiretlicul lipsit de scrupule prin care un deținut periculos a primit vizita intimă a soției. Și-a sacrificat colegul de celulă, fără milă # Gândul
Un deținut încarcerat la Penitenciarul Craiova a reușit, printr-un șiretlic, să obțină o vizită intimă cu soția, deși nu avea dreptul. În acest sens, bărbatul s-a folosit de un coleg de celulă pe care l-a sacrificat fără scrupule. Când conducerea penitenciarului a realizat ce s-a întâmplat, era deja prea târziu. Potrivit legii, un deținut condamnat […]
05:00
Ce au în comun FURTUL de la Luvru și furtul Coifului de la Coțofenești. Asemănări, coincidențe, scenarii și breșe de securitate aproape neverosimile # Gândul
Bijuteriile – tezaur par să fi stârnit „apetitul” cultural al hoților în anul 2025. Nu mai este un secret pentru nimeni că Franța a rămas fără bijuteriile Coroanei, furate săptămâna trecută din celebrul muzeu Luvru, iar România fără tezaurul național, sustras la început de 2025, dintr-un muzeu cu mai puțină notorietate din Olanda. Două furturi […]
04:20
Trump primește 250 de cireși, un nou acord comercial și laude de la prim-ministra Japoniei: Sunt impresionată! Ați contribuit la pacea lumii # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Tokyo cu noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, pentru discuții pe teme de comerț și securitate. Întâlnirea a avut la o săptămână după ce conservatoarea a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei și a promis că va accelera consolidarea forțelor militare. Takaichi este așteptată să ofere […]
Acum 8 ore
03:50
03:20
Donald Trump este întâmpinat regește de garda de onoare a Japoniei și semnează un acord cu prim-ministra Sanae Takaichi # Gândul
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Tokyo cu noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, pentru discuții pe teme de comerț și securitate. Întâlnirea are loc la o săptămână după ce conservatoarea a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei și a promis că va accelera consolidarea forțelor militare. Takaichi este așteptată să ofere […]
Acum 12 ore
01:50
Google anunță repornirea unei centrale nucleare din SUA pentru alimentarea infrastructurii cu Inteligență Artificială # Gândul
Google a dezvăluit planul de a porni o centrală nucleară din SUA pentru a alimenta infrastructura sa de inteligență artificială. Compania Alphabet din spatele motorului de căutare Google operează chatbotul cu inteligență artificială Gemini, precum și Veo, generatorul de clipuri video cu sunete. Compania americană de utilități NextEra Energy și Alphabet au semnat un acord […]
01:30
01:10
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, analistul Valentin Stan a abordat subiectul armatei și al calității unui ministru al apărării, subliniind că experiența militară nu este singurul criteriu pentru a ocupa o funcție de conducere în acest domeniu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a afirmat că mulți români […]
01:10
Uraganul Melissa, cel mai puternic din ultimii 174 de ani, lovește Jamaica. Efectele ar putea fi CATASTROFALE # Gândul
Uraganul Melissa s-a intensificat, iar luni s-a transformat într-o furtună de categoria 5. Furtuna se îndreaptă spre Jamaica, unde meteorologii se așteaptă să provoace inundații catastrofale, alunecări de teren și pagube extinse. La această intensitate, ar fi cel mai puternic uragan care a lovit zona din ultimii 174 de ani. Uraganul Melissa a provocat deja […]
00:40
Valentin Stan: S-a ajuns să se facă PROCESIUNI ceremoniale pe ascuns pentru a-l proteja pe Nicușor Dan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat recenta apariție a președintelui Nicușor Dan la ceremonia organizată la Iași, cu ocazia Zilei Armatei Române. Acesta susține că echipa prezidențială încearcă să îi limiteze expunerea publică, pe fondul gafelor repetate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan afirmă […]
00:30
00:30
Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari # Gândul
A fost reales pentru a opta oară, iar acum a ordonat forțelor de ordine să tragă în manifestanții violenți care nu recunosc rezultatul alegerilor. Protestele au erupt pe străzile capitalei Camerunului, Douala, după ce Paul Biya (în vârstă de 92 de ani) a fost reales ca președinte. Opoziția acuză că alegerile au fost fraudate. Președinte […]
00:30
Hunor dezvăluie cum Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat: a trimis “informal” la CCR proiectul pensiilor magistraților # Gândul
Kelemen Hunor, unul dintre liderii coaliției, a dezvăluit într-o intervenție la Digi 24, că Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat și anume a trimis “informal” la CCR proiectul de lege pe pensiile magistraților înainte de a fi adoptat. În astfel de variantă, vorbim despre imixtiunea Executivului în activitatea CCR și de încălcare a […]
00:20
00:20
00:10
Valentin Stan: Vlad Gheorghiță a încălcat tratatul de la WASHINGTON spunând că noi suntem aliați cu Rep. Moldova # Gândul
În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o opinie controversată privind evoluția războiului din Ucraina, bazată pe declarațiile unuia dintre cei mai reputați militari britanici din ultimele patru decenii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat faptul că mulți dintre […]
27 octombrie 2025
23:50
Școlile din Balikesir, regiunea unde a fost epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 din Turcia, au fost închise, au anunțat autoritățile. Ca măsură de siguranță pentru elevi, autoritățile au decis închiderea școlilor din Balikesir. Regiunea Marmara a fost zguduită de un cutremur cu epicentrul la Balıkesir în această seară. Cutremurul, care a avut loc în […]
23:40
Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați # Gândul
Unii turci au continuat să își facă activitățile preferate de seară, jocurile de societate, în timp ce lumea fugea în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit vestul Turciei. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi în timpul cutremurului din Turcia arată cum cetățenii dintr-un local tresar de pe scaune, ca apoi să […]
23:40
Cum poți obține FACTURI mai mici la căldură. Trucurile de care ar trebui să ții cont pentru a trece mai uşor peste această iarnă # Gândul
Reprezentanții Asociației Energia Inteligentă au oferit mai multe recomandări – simple, dar eficiente – care pot duce la scăderea facturilor la căldură în sezonul rece. Aceștia subliniază faptul că principala idee pentru reducerea consumului o reprezintă limitarea pierderilor de căldură către exterior. Astfel, o combinație între jaluzele exterioare, storuri interioare și draperii groase poate reduce […]
23:40
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa # Gândul
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa. Un fulger a lovit o clădire din Centrul Financiar. Din cauza ploilor torențiale cu tunete care au afectat Istanbulul seara, un fulger a lovit o clădire din Centrul Financiar din […]
23:30
23:20
Președintele Erdoğan a făcut declarații referitoare la cutremurul de magnitudinea 6,1 care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir. „Transmit cele mai sincere condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir și care a fost resimțit și în provinciile învecinate” Unitățile noastre relevante, în special AFAD, desfășoară meticulos […]
