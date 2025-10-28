„Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Netanyahu ordonă „lovituri puternice” în Fâșia Gaza

15:50

Care este orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025. Iată de ce anume este atât de specială! Pâinea este mereu prezentă pe mesele românilor. De altfel, suntem cei mai mari consumatori de pâine din Uniunea Europeană, cu un consum mediu de peste […]