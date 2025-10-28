Populismul ticălos al domnului Bolojan
Gândul, 28 octombrie 2025 20:20
„Dacă în anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut în cursul lui 2026, nu îşi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia!”. Asta a spus, fără să mai încrunte nimic, nici măcar vreun fir de păr, Ilie Bolojan, încercând să explice cum stăm ca țară. Împrumutăm, spune domnul […]
Noul VICEPREMIER al României îi mitraliază pe Trump și Vance: „Un caracter mizerabil / Doi golani, ajunsi la Casa Alba” # Gândul
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, a transmis un mesaj virulent pe rețelele de socializare, în care i-a criticat pe Donald Trump și J.D. Vance, în contextul primei întâlniri tensionate, dintre președintele Zelenski și liderul de la Casa Albă, desfășurată la Washington, în luna februarie. Oana Gheorghiu […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vrea să pună roboții la treabă și spune că bugetul pentru 2026 va fi primul buget digitalizat al României. Toate ministerele și autoritățile locale vor fi conectate într-o platformă pentru planificare și monitorizare transparentă. Ministrul a purtat discuții și despre măsurile fiscale și planurile României cu echipa comisarului european pentru Economie, […]
Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală # Gândul
Liderul UDMR a anunțat, marți seara, la Antena 1 că ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, va prezenta zilele următoare proiectul de reducere a posturilor din administrația centrală și locală, urmând ca săptămâna viitoare să intre în dezbatere publică. Kelemen Hunor a declarat că în coaliție de 2 luni și jumătate „stăm pe chestiunea legată de administrația […]
Cinci zodii trec printr-o schimbare puternică pe plan afectiv, iar astrele anunță o perioadă de reconstrucție emoțională, dar și noi începuturi în iubire. După suferințe și dezamăgiri, dar și relații care nu au funcționat, acești nativi primesc o nouă șansă de a fi fericiți. Zodiile care trec printr-o schimbare puternică pe plan afectiv Rac Racul […]
Modificări care îi vizează pe șoferii europeni. Directiva europeană pentru permisul categoria B aduce schimbări # Gândul
Uniunea Europeană pregătește o modificare importantă pentru milioane de șoferi. Noile reguli privind permisele de conducere vor influența direct posesorii de mașini electrice și hibride. Măsura are ca scop tranziția către vehicule mai ecologice și simplificarea procesului pentru conducătorii auto. Ce schimbări vor fi pentru categoria B Până acum, posesorii permisului de categoria B puteau […]
OpenAI dezvăluie că peste 1 milion de oameni vorbesc săptămânal cu ChatGPT despre sinucidere # Gândul
OpenAI a raportat că peste 1 milion de oameni discută săptămânal despre sinucidere cu ChatGPT, chatbotul cu AI creat de companie. Statisticile sunt estimări din producția de trafic. Ultima actualizare a modelului GPT-5, bazată pe informațiile a peste 170 de experți în sănătate mintală, a redus cu 65% răspunsurile neconforme în conversațiile legate de suicid. […]
Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim # Gândul
Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la Teleorman, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni, dar PSD-ul nu va face moţiuni. ”Ne şi îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim. Noi am luat această decizie, cred că am fost 4.700-4.800 […]
Sorin Grindeanu taxează derapajele Guvernului Bolojan cu OUG 52: „I-a trebuit o lună și jumătate ca să repare prostia făcută” # Gândul
Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul conferinței de presă susținute la sediul PSD Teleroman despre Ordonanța 52 a guvernului Bolojan, care viza reducerea anumitor cheltuieli în primării. Executivul a modificat luni acest amendament care a stârnit mari tensiuni în coaliție. Modificarea adusă azi la OUG 52 permite cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări ori cheltuielile […]
Premierul Ilie Bolojan i-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR. Întâlnirea a avut loc după ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment la care au participat cei doi înalți ierarhi. „Am fost onorat să […]
Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”? # Gândul
Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție” # Gândul
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, a anunțat, în cadrul Health Summit, un eveniment Europa Connect promovat de platforma Gândul, că începând cu aplicarea noii legi a sănătății promulgate recent, spitalele din România vor fi finanțate în funcție de performanță, nu doar de numărul de internări. Măsura face […]
„Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Netanyahu ordonă „lovituri puternice” în Fâșia Gaza # Gândul
Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție vine cu o decizie importantă care aduce vești semnificative pentru personalul activ și pensionat din structurile de apărare și ordine publică. Hotărârea nr.75 din 18 noiembrie 2024 stabilește modul corect de aplicare a majorării de până la 50% prevăzută de Legea 153/2017, iar astfel pune capăt interpretărilor diferite din […]
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el” # Gândul
Invitată în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a explicat de ce o eventuală coaliție cu suveraniștii de la AUR, soluție vehiculată intens în mediul politic, este aproape o imposibilitate. În cadrul dialogului, primărița municipiului Craiova a dorit să facă o clarificare ideologică despre PSD, punctând că renunțarea la […]
Sorin Grindeanu: „Când tai investițiile riști ca o criză bugetară să o transformi într-o criză economică. 99% sunt firme românești” # Gândul
Sorin Grindeanu a susținut marți o conferință de presă la sediul PSD Teleorman, unde a vorbit despre proiectele de infrastructură, pentru care social-democrații au reușit să deblocheze fondurile blocate de Guvernul Bolojan. „Înainte de autostradă, drumul spre Turnul Măgurele e aproape finalizat, un proiect important pentru județul dvs. Nu tot timpul ritmul celor care fac […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin # Gândul
Președintele SUA se va întâlni cu liderii celor cinci țări din Asia Centrală săptămâna viitoare, a declarat pentru agenția Reuters o sursă apropiată organizării summitului. Reprezentanții Casei Albe nu au comentat informațiile despre o posibilă întâlnire. În același timp, serviciul de presă al președintelui Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a declarat că acesta a trimis o scrisoare […]
Un TIR plin cu anvelope, plecat din România, a ajuns aproape gol în Germania. Șoferul a aflat cum au acționat hoții, dar nu și când a avut loc furtul # Gândul
Poliția germană din Leipzig a fost alertată, vineri, cu privire la furtul a câteva sute de anvelope auto fără jante dintr-un camion cu semiremorcă plecat din România. Paguba se ridică la o sumă de ordinul zecilor de mii de euro. Șoferul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, plecase lunea trecută din țara noastră […]
Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal # Gândul
Alexandru Rogobete a transmis în urma decesului medicului Ștefania Szabo că transmite condoleanțe familiei, însă așteaptă raportul medico-legal. Ministrul Sănătății a anunțat că se lucrează deja șa o schimbare legislativă în privința gărzilor. „Am solicitat o informare clară din partea medicală, în special pentru acest caz nefericit pentru colega noastră și transmit pe această cale […]
ALERTĂ extremă în Jamaica din cauza uraganului Melissa. Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate. Avertismentul autorităților # Gândul
Cetățenii și autoritățile din Jamaica iau măsuri de siguranță pentru a se adăposti în timpul uraganului Melissa, care se preconizează a fi cea mai puternică furtună din ultimii 174 de ani, care va lovi regiunea. Experții nu exclud posibilitatea unei catastrofe umanitare. Organizația Internațională Crucea Roșie a transmis că 1,5 milioan de persoane vor fi […]
Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele” # Gândul
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, în cadrul Health EU Summit 2025, un eveniment Europa Connect promovat de platforma Gândul, că este important ca orice decizie care vine din zona guvernamentală să fie luată în acord cu partenerii din domeniu. Totodată, ministrul a punctat că hotărârile trebuie luate sub definiția echilibrului. „În sănătate nu poți […]
Lia Olguța Vasilescu îl taxează pe Bolojan pentru brutalitatea măsurilor de austeritate: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el # Gândul
În condiții aproape identice de austeritate și criză economică, premierul reacționează foarte diferit de alți politicieni de marcă, a declarat Lia Olguța Vasilescu în cadrul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Într-o amplă discuție despre adevărata stare de lucruri din sânul coaliției, social-democrata a criticat faptul că premierul Ilie Bolojan practic […]
Jaf la un cimitir din Italia, în care este implicat și un român. Obiectele care au fost furate cântăresc peste o tonă # Gândul
Hoții au devastat un cimitir din Merante, Italia. Potrivit autorităților cel puțin un român a fost implicat în actele de furt și profanare, iar duba cu care au fost transportate obiectele sustrase aparține chiar unei persoane de origine română. Ce au furat hoții din cimitir Atacul din cimitir a avut loc în noaptea de duminică […]
Un bloc din Ucraina a fost pulverizat la fel ca „blocul groazei” din Rahova. Coincidențe aproape neverosimile, la 700 de kilometri distanță # Gândul
E oficial. Marcel Ciolacu candidează la șefia CJ Buzău. O singură abținere a fost în ședința PSD care i-a validat candidatura. Cine s-a abținut și de ce? # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu, actualul edil al Craiovei, a dat detalii de culise despre viitorul candidat al PSD la fotoliul de primar general al Capitalei. Invitata a făcut dezvăluiri interesante din ședința în care PSD a oficializat candidatura lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu la președinția Consilului Județean […]
POVESTEA de succes a unui tânăr care s-a pensionat la 32 de ani, după ce a reușit să devină independent financiar: „Necesită efort minim” # Gândul
La cei 32 de ani ai săi, Naz Avo – un fost dezvoltator de software din Ucraina – s-a pensionat deja și își trăiește viața de vis în Thailanda, după ce a devenit independent financiar. El susține că a reușit să ajungă la pensionare, trăind frugal în țări mai ieftine. De asemenea, a dezvăluit că […]
Legea Bolojan desființează o școală din Delta Dunării. Un elev nu a putut învăța online pentru că nu avea semnal la internet # Gândul
Școala Gimnazială din satul Carorman, structură a Școlii Gimnaziale Crișan din județul Tulcea, va fi reînființată, după ce, timp de două luni, singurul elev care era înscris a fost nevoit să învețe hibrid, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Tulcea. Nivelul gimnazial fusese desființat la începutul anului școlar, în baza „Legii Bolojan”, deoarece exista doar […]
De la Rahova la Hmelnițk. Coincidențele aproape neverosimile care dau fiori, la doar 700 de kilometri # Gândul
FOTO. Ce mai face Ricky Dandel. ”Eu nu m-am rupt NICIODATĂ de România și n-am să mă pot rupe” # Gândul
Binecunoscutul artist Ricky Dandel a fost invitat la o emisiune TV unde a vorbit despre viața sa din Germania. Aceasta a afirmat însă că nu s-a rupt niciodată de țara natală. Ricky Dandel este ste un solist vocal, compozitor, textier, prezentator, moderator și showman. În anul 1989 s-a stabilit în Germania. Locuiește la München, unde […]
Jumbo, magazinul din care îți cumperi tot ce nu îți trebuie, cumpără malluri pe bandă rulantă. Care este noua achiziție # Gândul
Jumbo, cunoscutul magazin în care se găsesc de toate, continuă strategia de a cumpăra malluri în loc să închirieze spații. Lanțul grec de retail încheie anul cu achiziția unui nou centru comercial din orașul Patras din Grecia. Deși avea un magazin în centrul comercial, Jumbo a ales să cumpere în întregime spațiul pentru a deveni […]
Bolojan, pus la zid pentru lipsa de umanitate față de SACRIFICIILE românilor. Lia Olguța Vasilescu: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el # Gândul
POVESTEA de succes a unui tânăr care s-a pensionat la 32 de ani, după ce a reușit să devină independent financiar: „Necesită un efort minim” # Gândul
„Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Este așteptată o ripostă a Israelului în următoarele ore # Gândul
ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela, soția lui Călin Georgescu # Gândul
Ies la iveală legături primejdioase între soția lui Călin Georgescu și o firmă cu sediu de afaceri în Portul Constanța. ANAF investighează legalitatea unui contract cu Cristela Georgescu, neexistând însă și dovada prestațiilor acesteia pentru suma de 40.000 de lei primită de la firma Marsala Koncept. Această plată a fost făcută prin intermediul unui PFA […]
Doctorița găsită moartă fusese ATACATĂ, în trecut, de un șef de secție de la Floreasca, în timpul unei operații: „Mi-a provocat o rană sângerândă” # Gândul
Detalii cutremurătoare au început să iasă la iveală în urma tragediei de la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, unde directorul medical, Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare, marți dimineața, în camera de gardă a unității sanitare. În urmă cu câțiva ani, aceasta a trecut printr-un incident grav chiar în sala de operații, când a […]
Cine a salvat onoarea lui Marcel Ciolacu, blocat în cursa pentru funcția de primar al Capitalei. Lia Olguța Vasilescu: S-a râs, da, s-a râs # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu, actualul edil al Craiovei, a dat detalii de culise despre viitorul candidat al PSD la fotoliul de primar general al Capitalei. Astfel, arată social-democrata, candidatura fostului premier PSD Marcel Ciolacu a fost respinsă în unanimitate, cu o singură excepție. Invitata a făcut dezvăluiri interesante […]
Microbuzele produse la Câmpina, printre vedetele unei expoziții de autovehicule din Bruxelles # Gândul
Autovehiculele produse la Câmpina au făcut show printre giganții industriei mondiale de transport public. Producătorul de vehicule electrice din România a fost vedeta celui mai mare târg din lume dedicat autobuzelor și autocarelor de la Bruxelles. Microbuzele au atras atenția industriei prin tehnologie și performanță. Peste 550 de expozanți din 40 de țări au participat […]
Decizia pe care a luat-o un profesor. A vândut tot și s-a pensionat anticipat. În ce țară trăiește cu doar jumătate de pensie # Gândul
După 32 de ani în slujba de profesor, un american a decis că nu vrea să aștepte pensia deplină pentru a se bucura de viață. S-a pensionat anticipat, și-a vândut casa, mașina și toate bunurile, iar acum trăiește ieftin și bine, cu jumătate de pensie, în Guatemala. Ron Podmore, un profesor american în vârstă de […]
Amazon elimină 30.000 de locuri de muncă începând de marți pentru a reduce cheltuielile și a compensa angajările excesive în timpul pandemiei # Gândul
Amazon se pregătește să elimine 30.000 de locuri de muncă începând de marți. Motivul? Corporația înființată de Jeff Bezos încearcă să reducă cheltuielile și să compenseze angajările excesive făcute pe durata pandemiei de coronavirus din anii 2020-2021, susțin trei surse apropiate companiei pentru Reuters. Compania de vânzări și livrări online are în prezent 1,55 milioane de […]
La 350 de metri înălțime. Liderul Arabiei Saudite ridică primul stadion suspendat din istorie pentru Cupa Mondială din 2034 # Gândul
Arabia Saudită a anunțat construcția unei arene spectaculoase, suspendată la 350 de metri deasupra deșertului, în inima megaproiectului The Line, orașul viitorului pe care saudiții îl ridică până în 2030. Noul stadion, denumit „NEOM Sky Stadium”, va fi primul din lume construit la o asemenea altitudine, în vârful unui zgârie-nori. Stadionul va avea o capacitate de […]
Faimoasa OUG 52 – cum își trece guvernul Bolojan pe șest actele legislative. Lia Olguța Vasilescu: Ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public # Gândul
Invitată în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, social-democrata Lia Olguța Vasilescu a făcut o radiografie necruțătoare a modului defectuos în care funcționează coaliția. Un exemplu relevant în acest sens este atitudinea premierului, care practic a blocat alianța de guvernare și ignoră dezbaterile pe toate actele sale legislative. În primul rând, […]
Bolojan refuză calea parlamentară cerută de PSD pentru pensiile magistraților. Dombrovskis spune „nu” prelungirii jalonului PNRR – SURSE # Gândul
UPDATE 16.00: Premierul Ilie Bolojan a refuzat, în ședința coaliției de joi, propunerea PSD de a merge prin Parlament cu reforma pensiilor magistraților, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Practic, dacă Ilie Bolojan merge din nou pe calea angajării răspunderii, nu va avea timp, până pe 28 noiembrie, să primească avizul CSM, prevăzut într-un termen de […]
Primele „rezultate” al întâlnirii lui Nicușor Dan cu comisarul european pe economie: Un videoclip fără sunet în care președintele râde # Gândul
Președintele Nicușor Dan l-a primit marți 28 octombrie la Cotroceni pe comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis. În cadrul vizitei oficiale, Nicușor Dan, nu a ratat ocazia de a se fotografia alături de Dombrovskis pe holurile Cotroceniului. De asemenea, liderul de la Cotroceni poate fi văzut cum izbucnește în râs […]
Nicolas Sarkozy are tratament „special“ la închisoare. Pe lângă protecția continuă, vizitele se țin lanț. Cine vrea să-l vadă pe fostul președinte # Gândul
Nicolas Sarkozy este „acuzat“ că beneficiază de un tratament special în spatele gratiilor. Plasat în detenție la închisoarea Santé din Paris, de săptămâna trecută, fostul președinte al Franței are parte de patru vizite pe săptămână din partea familiei, relatează BFMTV. Conform legii, un inculpat, adică un deținut care nu a fost condamnat definitiv, așa cum […]
Lia Olguța Vasilescu spune că nu înțelege de ce s-au anulat ALEGERILE prezidențiale de anul trecut: „Cei care le-au anulat, ar trebui să ne explice” # Gândul
Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a comentat anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și a afirmat că nici ea, nici alți politicieni „nu au înțeles ce s-a întâmplat acolo”. Vasilescu a spus că ar fi fost normal ca instituțiile statului să explice public motivele anulării. Urmăriți aici emisiunea integrală „Cred […]
Albertina Ionescu a explicat cum a ajuns în televiziune. ”Am dat o probă, fără să am așteptări” , a povestit aceasta. În liceu, Albertina Ionescu a studiat Informatica, iar în facultate Dreptul, însă a ajuns să își facă o carieră în televiziune. Vedeta a povstit, pentru revista Viva, cum a ajuns să lucreze la TV. […]
