Politică și scatoalce la Iași. Isprava primarului reținut din Grozești, ultima dintr-o lungă serie de agresiuni cu protagoniști politicieni locali
Ziarul de Iasi, 29 octombrie 2025 04:20
Conflictele violente în care au fost implicați primari ieșeni, dar și alți lideri politici, nu sunt deloc o noutate la Iași. După incidentul violent care a dus ieri la reținerea unui primar, „Ziarul de Iași" vă prezintă o listă mult mai lungă de astfel de „fapte de arme". Una care contrastează dur cu pozițiile politice luate ieri de șefii PSD și PNL de la Iași, după incidentul de la Grozești.
• • •
Acum 30 minute
04:20
Proces cu năbădăi la Iași: bucureșteancă judecată, alături de soț, și în calitate de victimă, și în calitate de proxenet inculpat. Bani câștigați din prostituție: aproape 800.000 lei # Ziarul de Iasi
O bucureșteancă a fost audiată de magistrații Tribunalului, pe rând, în calitate de parte vătămată și de inculpată. Soțul său a fost trimis în judecată pentru proxenetism, acuzat că a determinat-o să se prostitueze în folosul lui. Pe de altă parte, ea s-a ocupat de racolarea unei fete de doar 15 ani în același scop, fiind astfel inculpată la rându-i. Lipsa antecedentelor penale a făcut ca amândoi soții să primească pedepse ușoare.
04:20
Furt, sânge, bani mulți și mister total la Hotel Continental. Un eveniment care a ținut tot Iașul cu sufletul la gură # Ziarul de Iasi
În octombrie 1925, Iașul tresărea la fiecare zvon venit de la Hotel Continental, unde comerciantul Iacob Chimel fusese găsit cu mâinile și picioarele legate și o rană la gât. Reporterii zilelor urmăreau cu febrilitate firul evenimentelor, între versiunea unei crime îndrăznețe și ipoteza unei simulări pentru a scăpa de datorii.
04:20
Politică și scatoalce la Iași. Isprava primarului reținut din Grozești, ultima dintr-o lungă serie de agresiuni cu protagoniști politicieni locali # Ziarul de Iasi
Conflictele violente în care au fost implicați primari ieșeni, dar și alți lideri politici, nu sunt deloc o noutate la Iași. După incidentul violent care a dus ieri la reținerea unui primar, „Ziarul de Iași" vă prezintă o listă mult mai lungă de astfel de „fapte de arme". Una care contrastează dur cu pozițiile politice luate ieri de șefii PSD și PNL de la Iași, după incidentul de la Grozești.
04:20
„Glumițe” și întrebări despre sex, la cursuri. Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotrivite # Ziarul de Iasi
Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cercetat de Comisia de Etică după ce o studentă l-a reclamat pentru comportamente nepotrivite. Se pare că profesorul punea frecvent întrebări intime studentelor și făcea comentarii sexuale, promovarea testărilor devenind condiționată de factori care nu țineau de pregătirea academică a acestora.
Acum 2 ore
03:20
O vizită de două zile a președintelui României într-un oraș din țară nu e un eveniment de ici de colo, și nici unul în care decizia e luată de azi pe mâine, asta e clar. Fără discuție că întreaga echipă de consilieri de la Președinție a lucrat intens la aceasta - la ce să meargă și la ce nu, ce semnificație are fiecare loc, ce mesaje trebuie date ici și colo, de ce acolo și nu dincolo etc.
03:20
„Poate fi deviat un corp ceresc ce se îndreaptă spre noi?” Apărarea Pământului în fața asteroizilor, explicată de un cercetător studenților ieșeni – FOTO # Ziarul de Iasi
Apărarea planetară și explorarea spațială au fost subiectele principale ale unei întâlniri organizate, ieri, de Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC). Invitatul special, dr. Marcel Popescu, cercetător la Institutul de Științe Spațiale și la Universitatea din Craiova, responsabil științific al camerei hiperspectrale HyperScout-H din cadrul misiunii Hera a Agenției Spațiale Europene (ESA) – a discutat cu studenții despre una dintre cele mai avansate misiuni de apărare planetară din lume: Hera.
03:20
Care e fenta cu aducerea lui Ronadinho la Iași pe banii premăriei, cu plimbatul lui ca pe urs prin Copou, și cine are de câștigat din sfărăială? # Ziarul de Iasi
Probabil că ați cetit deja ce au publicat ieri și colegii noștri despre venirea fostului mare futbolior Ronaldinho la Iași, care este în pericol pe motiv că nu s-au vândut nici jumate din biletele. Ei bine, azi avem și ceva picanterii faine de la subsol, ba și din vestiare.
03:20
Toate cele patru loturi ale Centurii ușoare de ocolire a Iașului au oferte în evaluare. Costul estimat: 265 milioane de lei # Ziarul de Iasi
Lotul ocolit de ofertanți la prima procedură a fost revendicat de o asociere de firme la reluarea licitației.
03:20
Abandonul școlar la Iași: peste 2.000 de elevi au renunțat la școală în ultimii 5 ani. Rata abandonului, mai mare cu 53% la clasele primare din mediul rural # Ziarul de Iasi
Sunt peste 2.000 de elevi din județul Iași care au abandonat școala în ultimii cinci ani, iar peste 70% dintre aceștia provin din mediul rural, potrivit datelor prezentate în raportul „Starea învățământului preuniversitar ieșean", publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași. Deși în scădere față de anii anteriori, fenomenul abandonului școlar a fost înregistrat în anul școlar anterior în rândul a 325 de elevi.
Acum 6 ore
00:40
Cupa României: Dinamo versus Dinamo. Echipa din Superligă a învins formaţia din Liga 2, scor 3-1 # Ziarul de Iasi
Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României.
28 octombrie 2025
23:40
Mihaela Cambei a devenit, marţi, la Durres (Albania), triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 kg.
Acum 8 ore
22:40
Volei masculin: Campioana Dinamo, calificare în turul II al Ligii Campionilor, după returul cu VC Strumica # Ziarul de Iasi
Campioana Dinamo Bucureşti a învins şi marţi, pe teren propriu, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în manşa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor.
21:40
Cupa Mondială din 2034: Imagini uluitoare ale unui proiect de stadion saudit situat la 350 m altitudine # Ziarul de Iasi
Proiect nebunesc, imagini de science-fiction sau pur şi simplu fake-news generate de AI? Paris Match a difuzat un videoclip de câteva secunde în care prezenta un nou proiect de stadion în Arabia Saudită, în vederea Cupei Mondiale de fotbal din 2034, scrie news.ro.
Acum 12 ore
20:40
Recent, la Turda, a avut loc etapa finală a Campionatului Național RoAirsoft Precision Challenge. Airsoft este un joc sportiv ce simulează conflictul militar, prin utilizarea unor replici ale armelor de foc, care lansează bile din plastic.
20:40
Vicepremier nou? Bolojan i-a găsit înlocuitor lui Dragoș Anastasiu. Cine este Oana Gheorghiu? # Ziarul de Iasi
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă. Postul de vicepremier a fost ocupat iniţial de Dragoş Anastasiu, care a demisionat în luna iulie, în urma unui scandal legat de oferirea de mită unor funcţionari ANAF. Ulterior, postul a fost ocupat, interimat, de premierul Ilie Bolojan, scrie News.ro.
18:40
INTERVIU Cristian Mungiu, celebrul regizor ieșean: „Le mulțumesc pentru acest «sănătos șut în fund»: eram foarte atașat de casă și trebuia să plec să fac ceea ce mă pasiona” # Ziarul de Iasi
„E un pic straniu, să văd că am plecat cu «Occident» în 2002, când nu reușeam să ne regăsim într-o lume foarte liberă, ca să mă întorc la tema asta 20 de ani mai târziu", a mărturisit regizorul ieșean Cristian Mungiu, care vrea ca filmele sale să fie relevante social, „cu semnificație despre lumea în care trăim astăzi".
18:20
Surpriză totală în prima etapă din faza grupelor Cupei României: Sporting Lieşti, din Liga a 3-a, a remizat cu Oţelul, scor 3-3 # Ziarul de Iasi
Prima etapă din faza grupelor Cupei României a debutat marţi, cu meciul dintre două echipe din Galaţi. Formaţia din liga a treia, Sporting Lieşti, a remizat cu echipa din Superligă, Oţelul, scor 3-3, scrie News.ro.
17:20
Bernadette Szocs, în optimi la WTT Champions Montpellier 2025, după ce a eliminat-o pe principala favorită # Ziarul de Iasi
Bernadette Szocs a deschis spectaculos WTT Champions Montpellier 2025! În chiar primul meci al competiţiei, sportiva română a eliminat-o pe principala favorită şi a avansat printre primele 16 jucătoare ale tabloului principal, scrie News.ro.
17:20
În zilele cât e FILIT-ul, dacă stai prin zonele unde sunt evenimente, ai impresia că întreaga țară e plină de cititori avizi de lectură, de oameni culți, care poartă numai și numai discuții inteligente, pline de gust și de spiritualitate. Te aștepți să vezi cetățeni de toate vârstele cocoșați peste câte o carte, în toate ungherele, cu figuri iluminate de înțelepciune. E o efervescență și o atmosferă atât de elevată acolo, încât cu greu îți vine să crezi că, în restul țării, e jale, că domnește prostia, incultura și analfabetismul funcțional.
17:20
Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiază pe E83 la Podu Iloaie, unde un BMW a intrat frontal într-un TIR. Din primele informații, două persoane aflate în autoturism și-au pierdut viața, iar o a treia este grav rănită.
16:20
Un jucător al echipei Inter Milano a fost implicat într-un accident rutier soldat cu un mort. Cristian Chivu a anulat conferinţa de presă de marţi # Ziarul de Iasi
Portarul secund al echipei Inter Milano, Josep Martinez, a fost implicat într-un accident rutier marţi dimineaţă, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc, informează Ansa, citat de News.ro.
16:20
Accident grav la Iași. Un BMW a intrat într-o depășire periculoasă în curbă și s-a înfipt într-un camion. Două persoane sunt în stare gravă – UPDATE # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați, județul Iași. În eveniment au fost implicate un TIR și un autoturism, iar impactul a fost unul violent.
Acum 24 ore
15:20
Răsărit de soare la 03.30 sau la 09.00? Ce ar însemna renunțarea la alternanța oră de vară / oră de iarnă # Ziarul de Iasi
Până acum nici măcar două sute de ani, pentru omul simplu, orientarea în timp nu se făcea după ceas, ci în modul cel mai simplu, după soare. Prin părțile noastre, un calcul aproximativ ne spune că suntem la a treia sau, arareori, la a patra generație care se orientează după ora zisă oficială, indicată prin diverse tehnologii.
13:20
Iași – Primarul comunei Grozești, reținut de polițiști după ce a bătut doi adolescenți # Ziarul de Iasi
Primarul comunei Grozești a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat doi adolescenți din comună.
12:20
Municipalitatea și Arhiepiscopia Iașilor au semnat marți un protocol pentru amenajarea unei „păduri-parc" în Cetățuia.
10:20
Golf: Fostul campion Jack Nicklaus a câştigat un proces în valoare de 50 de milioane de dolari # Ziarul de Iasi
După mai bine de doi ani de bătălii juridice, fostul jucător de golf Jack Nicklaus a ieşit învingător din conflictul cu fosta sa companie, Nicklaus Companies, scrie news.ro.
10:20
Doliu la UMF Iași: a murit un cunoscut cadru universitar. Anca Melian era conferențiar la disciplina de Endodonţie # Ziarul de Iasi
Universitatea de Medicină și Farmacie anunță decesul unei cunoscute profesoare, de la Facultatea de Stomatologie.
09:20
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani # Ziarul de Iasi
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii, scrie news.ro.
09:20
Descoperire șocantă într-un apartament din Iași – O tânără de 21 de ani, decedată în condiții încă neelucidate # Ziarul de Iasi
O tânără a fost găsită moartă, luni, 27 octombrie, într-un apartament din Iași.
Ieri
04:20
Antibiotice Iași, în „Top 10” companii de stat cu cele mai mari salarii de conducere – analiză HotNews. Cât câștigă conducerea de aici, comparativ cu alte companii de stat din top? # Ziarul de Iasi
Antibiotice Iași se poziționează printre companiile de stat care oferă pachete salariale de top pentru conducere, potrivit unei analize realizate de HotNews pe baza datelor publice ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
04:20
FOTBAL Politehnica bubuie de optimism înaintea meciului cu FC Bihor, care are loc vineri. Trei motive care dau încredere echipei din Copou # Ziarul de Iasi
Revenită în noaptea de sâmbătă spre duminică acasă, de la Reșița, unde sâmbătă s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei locale ACSM, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal, Politehnica Iași a început de luni să pregătească meciul cu FC Bihor Oradea, din runda a XII-a a campionatului.
04:20
Frână puternică pe piața imobiliară din Iași: minus 30%. Tranzacțiile scad vizibil în septembrie atât în oraș, cât și în județ # Ziarul de Iasi
După o vară animată, piața imobiliară din Iași a intrat pe o pantă descendentă. Datele oficiale arată o diminuare semnificativă a tranzacțiilor în septembrie 2025, atât la nivelul municipiului, cât și al întregului județ. Deși nu există o concordanță dovedită perfect, surse din piață explică faptul că scăderea era de așteptat, după decizia Guvernului de a majora TVA pentru locuințe.
04:20
EXCLUSIV Profesor universitar ieșean, care predă „Etică”, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studente. Este cercetat de Comisia de Etică # Ziarul de Iasi
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar cunoscut la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), este cercetat de Comisia de Etică a instituției după ce o studentă a reclamat comportamente considerate nepotrivite. Totodată, între studenți se discută deschis despre numeroase incidente cu tentă sexuală, care de fapt ar fi vizat mai multe tinere. Și în 2011, „Ziarul de Iași" a scris despre acuzațiile aduse profesorului: și-ar fi umilit studenții, în special studentele.
03:30
Nu mai au bani? Bogații ar fi dispuși să dea mai puțin pe hainele de lux: tot mai mulți clienți vor „second-hand” de la branduri de top sau chiar să le închirieze # Ziarul de Iasi
Luxul, odată sinonim cu prețuri exorbitante și exclusivitate, s-ar putea reinventa. Conform EY Luxury Client Index
03:30
Selecția pentru noua conducere a Aeroportului Iași, competiție total netransparentă, a început pe repede înainte. Miza: indemnizații de până la 4.100 lei/lună # Ziarul de Iasi
Performanțele așteptate de CJ de la noua echipă de administratori vor fi stabilite săptămâna aceasta de consilierii județeni. Articolul Selecția pentru noua conducere a Aeroportului Iași, competiție total netransparentă, a început pe repede înainte. Miza: indemnizații de până la 4.100 lei/lună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Pasajele rutiere din Podu Roș, șterse de praf și repuse pe masă. Costurile aproape s-au triplat între timp: proiect de circa 200 milioane pe masa ședinței CL de vineri # Ziarul de Iasi
Consilierii locali ieșeni vor dezbate la finalul săptămânii actualizarea devizului pentru construirea pasajelor supraterane din Podu Roș. Articolul Pasajele rutiere din Podu Roș, șterse de praf și repuse pe masă. Costurile aproape s-au triplat între timp: proiect de circa 200 milioane pe masa ședinței CL de vineri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Potențial fiasco – Interes scăzut la Iași pentru meciul cu Ronaldinho, în ciuda unui buget uriaș # Ziarul de Iasi
Meciul demonstrativ programat pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, în care va apărea celebrul Ronaldinho, nu pare să fi stârnit interesul așteptat în rândul microbiștilor, scrie reporteris.ro. Articolul Potențial fiasco – Interes scăzut la Iași pentru meciul cu Ronaldinho, în ciuda unui buget uriaș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
BCU Iași – Începe seria internațională „Prelegeri Europene” – Valorile democratice în Europa # Ziarul de Iasi
Centrul Cultural German Iași și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” (BCU) lansează în această toamnă proiectul „Prelegeri Europene”, o serie de conferințe internaționale care aduc la Iași voci importante din mediul academic, cultural și diplomatic european. Articolul BCU Iași – Începe seria internațională „Prelegeri Europene” – Valorile democratice în Europa apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Fostul premare nea Gigi, semnalizare dreapta în unghi vârf de ac. E tare asta: s-au înjurat, s-au porcăit, dar nu s-au jignit! # Ziarul de Iasi
Nu știm dacă ați observat, dar în ultima vreme e cam mare înghesuiala prin jurul spectrului aurist al politichiei. Iar Iașul nu are cum să facă excepție. Articolul Fostul premare nea Gigi, semnalizare dreapta în unghi vârf de ac. E tare asta: s-au înjurat, s-au porcăit, dar nu s-au jignit! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Tatăl de 75 de ani pleacă la închisoare de mână cu fiul. Au bătut un consătean din Dagâța până era să moară # Ziarul de Iasi
Doi săteni din Dagâța nu au reușit să-i convingă pe judecători să-i lase în libertate. Tată și fiu, cei doi fuseseră condamnați pentru tentativă la omor după ce și-au rupt în bătaie un consătean. În apel, ambii au susținut că nu intenționaseră să-l ucidă, ci doar să-l pedepsească pentru repetate acte provocatoare. Judecătorii nu s-au lăsat convinși, iar pedepsele au rămas aceleași. Articolul Tatăl de 75 de ani pleacă la închisoare de mână cu fiul. Au bătut un consătean din Dagâța până era să moară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Formula 1: Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie # Ziarul de Iasi
Fanii echipei de Formula 1 Red Bull vor trebui să mai aibă răbdare. Echipa a decis să amâne anunţul privind alegerea pilotului pentru 2026, iniţial prevăzut pentru Marele Premiu al Mexicului. Articolul Formula 1: Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Lukoil anunţă că îşi vinde activele din străinătate, după sancţiunile impuse de SUA şi Marea Britanie # Ziarul de Iasi
Compania petrolieră Lukoil a anunţat luni că intenţionează să-şi vândă activele din străinătate din cauza sancţiunilor impuse recent, se arată într-un comunicat al companiei, citat de agenţia rusă de stat TASS și preluat de news.ro. Articolul Lukoil anunţă că îşi vinde activele din străinătate, după sancţiunile impuse de SUA şi Marea Britanie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
27 octombrie 2025
22:20
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă, scrie News.ro. Articolul Botoșaniul lui Leo merge grozav în Superliga! FC Botoşani – FC Hermannstadt 2 – 0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Ghinion uriaș pentru De Bruyne! S-a accidentat chiar în momentul în care marca un penalti pentru Napoli și va fi indisponibil câteva luni # Ziarul de Iasi
Kevin De Bruyne s-a accidentat grav la coapsa dreaptă în timp ce transformat un penalti, sâmbătă, în Serie A. Jucătorul belgian de la Napoli suferă de o „leziune gravă” şi va fi absent cel puţin trei luni, potrivit presei italiene, scrie News.ro. Articolul Ghinion uriaș pentru De Bruyne! S-a accidentat chiar în momentul în care marca un penalti pentru Napoli și va fi indisponibil câteva luni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
După 50 de zile într-o închisoare rusă, ciclistul Sofiane Sehili s-a întors acasă. El spune că nu a avut parte de rele tratamente # Ziarul de Iasi
Ciclistul francez Sofiane Sehili, care s-a întors duminică în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia, a declarat, luni, că nu a fost „prea inteligent” să treacă ilegal graniţa sino-rusă pentru a încerca să doboare un record de ultraciclism, potrivit News.ro. Articolul După 50 de zile într-o închisoare rusă, ciclistul Sofiane Sehili s-a întors acasă. El spune că nu a avut parte de rele tratamente apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Jumătate de Iași, în beznă. A fost luată prin surprindere primăria de schimbarea de oră? # Ziarul de Iasi
Mai multe zone din Iași sunt în beznă în această seară, inclusiv intersecții importante și cartiere întregi. Locuitorii semnalează lipsa iluminatului pe Șoseaua Nicolina, Șoseaua Națională, zona Doi Băieți spre Metalurgie și Podu-Roș spre Podul de Piatră, dar și pe străzile adiacente din Pacurari. Articolul Jumătate de Iași, în beznă. A fost luată prin surprindere primăria de schimbarea de oră? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? „O experiență memorabilă. Suntem recunoscători” # Ziarul de Iasi
Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a încheiat duminică, 26 octombrie, după cinci zile în care întreg orașul a virbat în ritmul literaturii. Peste 20.000 de participanți au luat parte la cele 200 de întâlniri, dezbateri și ateliere organizate în tot orașul Iași, iar alți 15.000 de spectatori au urmărit online evenimentele. Articolul Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? „O experiență memorabilă. Suntem recunoscători” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Vinicius l-a insultat pe Xabi Alonso la ieşirea sa din teren în timpul El Clasico: „Du-te dracului” # Ziarul de Iasi
Furios după ce a fost înlocuit în minutul 71 al meciului dintre Real Madrid şi FC Barcelona, duminică (2-1), Vinicius s-a dus direct la vestiare şi a avut cuvinte foarte dure la adresa antrenorului său, Xabi Alonso, notează presa spaniolă, potrivit news.ro. Articolul Vinicius l-a insultat pe Xabi Alonso la ieşirea sa din teren în timpul El Clasico: „Du-te dracului” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
O cursă de taxi de coșmar: clientul a cerut să fie dus în Botoșani, când a ajuns nu a mai recunoscut orașul și a vrut din nou la Iași. De nervi, șoferul l-a bătut și l-a și furat # Ziarul de Iasi
Un taximetrist a fost trimis în judecată pentru că și-a jefuit clientul. Condamnat în primă instanță la închisoare pentru tâlhărie, el a reușit să-i convingă pe judecători în apel că fusese vorba doar de un furt. Da, îl și bătuse pe client, dar de nervi, nu pentru a-l jefui. Articolul O cursă de taxi de coșmar: clientul a cerut să fie dus în Botoșani, când a ajuns nu a mai recunoscut orașul și a vrut din nou la Iași. De nervi, șoferul l-a bătut și l-a și furat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
- E o adevărată modă acum, să ai buncăr. Dacă devii milionar, apoi musai trebuie să ai un buncăr, altfel nu ești bine văzut în lumea milionarilor. Moda asta vine, desigur, din exterior. Articolul Buncăre apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
