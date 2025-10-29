După ce i-a „îngropat” pe Geoană şi Ciolacu, noul consultant politic al USR se pregăteşte să-l „ajute” şi pe Drulă
Cunoscut de specialişti drept „groparul” candidaturii lui Marcel Ciolacu în precedentele alegeri prezidenţiale, consultantul Andrei Constantinescu se pregăteşte de o nouă „lovitură”: campania lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. În 2024, consultantul pe teme de progresism a părăsit USR după eșecul în alegeri ca să urce în barca PSD şi să creeze „Un președinte pentru […]
Afacerea „Stâlpișorii” din București. Primăria Capitalei montează anual mii de „popice”, care ajung și la 300 de lei bucata. Cine este în spatele CONTRACTELOR de milioane. Gândul dezvăluie sumele plătite din bani publici pentru invazia de stâlpișori # Gândul
Străzile Bucureștiului devin, de la an la an, pline de „popice” galbene, sau negre, de multe ori extrem de supărătoare pentru traficul bucureștean. Este vorba de celebrii stâlpișori de separare a benzilor, considerați inutili de către mulți șoferi. Mai mult, pentru montarea lor, Municipalitatea cheltuie foarte mulți bani. Primăria Capitalei a montat în 2024 mii […]
Nicușor Dan RECUNOAȘTE: alegerile s-au anulat pe INTUIȚII. Dovezile? Peste câțiva ANI. Totul după ce l-a ACUZAT pe Călin Georgescu că a pus în pericol ordinea CONSTITUȚIONALĂ a României, a susținut că are DOVEZI și a împărțit rechizitoriul oficialilor străini # Gândul
Aproape că nu trece o zi fără ca președintele României, Nicușor Dan, să surprindă sau să se contrazică singur. După ce, pe 16 septembrie, Președintele României a felicitat public Parchetul General pentru trimiterea în judecată fostului candidat la Președinție, Călin Georgescu, în al doilea dosar în care acesta era acuzat de „acțiuni împotriva ordinii constituționale” […]
Răzvan Savaliuc: „DECIZIA nu mai este la cei pe care îi alegem, ci la unele persoane pe care nu le cunoaștem” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Răzvan Savaliuc avertizează asupra influenței tot mai mari a serviciilor secrete în procesul democratic. Acesta susține că, în realitate, deciziile politice nu ar mai fi luate de aleșii poporului, ci de persoane din umbră, necunoscute publicului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Jurnalistul Răzvan Savaliuc trage un […]
Tânără DESPĂGUBITĂ cu o sumă importantă de bani, după ce a dat în judecată Metrorex pentru că s-a accidentat în stația de metrou Universitate # Gândul
În anul 201, o tânără s-a accidentat grav în stația de metrou Universitate, de pe Magistrala 2, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă metalică ridicată de pe peron şi nesemnalizată. În urma acestui incident, ea s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă și a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri […]
Adrian Severin: „Nimeni nu critică liderii români la nivel european. Toți sunt aplaudați în DISPREȚ” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum sunt tratați reprezentanții României la întrunirile internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Se vede, clar se vede din limbajul trupului, când avem imaginile pe la Consiliile Europene, […]
Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în SPANIA. Salariile sunt mai mari decât la noi, dar și costurile vieții sunt mai ridicate # Gândul
Salariul unui muncitor în Spania este mai mai mare decât în România, dar și costurile vieții sunt mai ridicate, mai ales pentru cei care aleg să se stabilească în orașele mai mari. Un muncitor obișnuit din Spania, câștigă, în medie, în Spania, aproximativ 1.500 – 1.600 de euro pe lună și a fost stabilit la […]
În ediția din 28 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de externe Adrian Severin a criticat modul în care este folosit conceptul de „siguranță națională” în România, afirmând că acesta a devenit un instrument abuziv, utilizat pentru a justifica acțiuni care limitează libertățile individuale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre libertatea fundamentală a fiecărui individ la viață intimă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nu ne place să dormim în vitrină și să treacă lumea să ne uite cum […]
PSD îi cere lui Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu ca propunere de vicepremier: „Un Guvern plin de voci anti-americane” # Gândul
PSD îi cere lui Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier, în persoana Oanei Gheorghiu: „Un Guvern plin de voci anti-americane, critice la adresa Administrației Trump” „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan […]
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după o carieră de aproape 9 decenii # Gândul
Martin Zudrell, în vârstă de 103 ani, din localitatea austriacă Bartholomaberg, Austria, a fost declarat oficial cel mai în vârstă pompier activ din țară. Ca atare, după o carieră de aproape 90 de ani, veteranul pompier va fi înscris și în Cartea Recordurilor, potrivit publicației Heute.at. El s-a alăturat echipei locale de pompieri, încă de […]
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după deces. Ce trebuie să știe moștenitorii persoanei care are creditul # Gândul
Pierderea unei persoane dragi reprezintă un moment dificil, gestionarea aspectelor financiare poate adăuga griji în plus. Una dintre ele poate fi modul în care se gestionează împrumuturile bancare după decesul titularului. Esențial este ca moștenitorii să înțeleagă drepturile și obligațiile lor pentru a naviga corect în acest proces. Ce se întâmplă cu un împrumut bancar […]
“Ce dracului ai făcut?” Obama a cedat NERVOS când a aflat că Nancy Pelosi o susține pe Kamala Harris după retragerea lui Biden # Gândul
Fostul președinte Barack Obama nu a fost fericit când a auzit că Nancy Pelosi o va susține pe Kamala Harris. Obama i-a cerut anul trecut președintelui de atunci, Joe Biden, să facă un „pas înapoi” din cursa pentru Casa Albă. Biden, în vârstă de 81 de ani, a avut o prestație considerată „catastrofală” la dezbaterea cu […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Cele două lucruri pe care le poți face pentru întărirea IMUNITĂȚII, în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi” # Gândul
Celebrul medic oftalmolog Monica Pop oferă cu două recomandări pentru întărirea imunității, foarte utile în sezonul rece. Ea spune că le-a învățat încă din facultate și sunt foarte eficiente. În primul rând, dr. Monica Pop pune accent – în special – pe alimentele consumate la micul dejun. Ea spune că este bine să mâncăm după trezire […]
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură # Gândul
De-a lungul deceniilor, mulți conaționali de-ai noștri au emigrat în alte țări, în speranța unui trai mai bun. Acum, prin intermediul rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES), românii au șansa să lucreze într-o stațiune de schi dintre cele mai luxoase. Pe site-ul EURES, românii pot alege dintr-o paletă vastă de oferte […]
Senatorul PSD Daniel Zamfir, cere DEMISIA lui Bolojan, după ce a numit-o ca vicepremier pe Oana Gheorghiu: „Afectează relația României cu SUA” # Gândul
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus într-o emisiune la Antena 3, că Ilie Bolojan trebuie să se retragă din funcție în urma numirii controversate a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Senatorul a dezvăluit că Ilie Bolojan ar fi știut de abordările Oanei Gheorghiu vizavi de președintele SUA și, cu toate acestea, a propus-o […]
Patru ZODII vor avea puterea de a trece peste orice problemă, în noiembrie 2025. Cine sunt nativii care nu se tem de nimic în perioada următoare # Gândul
Ultima lună de toamnă aduce o energie intensă pentru toate semnele zodiacale, dar patru dintre ele se vor remarca printr-o forță interioară impresionantă și vor avea puterea să treacă peste probleme. Astrele le oferă curaj, claritate și o determinare întâlnită foarte rar. Luna noiembrie din 2025 nu va fi una ușoară, în general, dar pentru […]
De ce nu ar trebui schimbat locul în avion înainte de decolare. Explicația dată de un fost pilot # Gândul
Un fost pilot a dezvăluit de ce nu ar trebui ca pasagerii să își schimbe locul înainte de decolare, în ciuda tentației de a prinde un loc mai bun. Pete Hutchison, un fost pilot, a oferit mai multe explicații în acest sens. Hutchison, care a lucrat în industrie timp de 40 de ani, a comparat […]
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit” # Gândul
Jurnalista de la postul Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a anunțat că își depune candidatura pentru Primăria Capitalei. Am luat decizia să-mi depun candidatura la Primăria București și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Este ultima săptămână când fac această emisiunea până când se vor desfășura alegerile. Fac acest lucru pentru că n-am […]
Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou # Gândul
După declarația că Guvernul Bolojan a trimis la CCR proiectul pensiilor speciale înainte de a fi asumat în Parlament, Kelemen Hunor caută noi explicații și spune că s-a exprimat greșit, luni seara la Digi24, și că de fapt, consultările pe tema pensiilor magistraților nu vizau Curtea Constituțională, ci Înalta Curte de Casație și Justiție. […]
Salariul lunar al unui medic de gardă în 2025. Exemple pentru rezidenți, specialiști și primari # Gândul
Sistemul medical românesc continuă să se confrunte cu tensiuni în privința remunerației suplimentare pentru gărzile care sunt efectuate de medici. În 2025, discuțiile despre corectitudinea plății acestor ore suplimentare sunt tot mai prezente, iar cifrele variază în funcție de grad, specialitate și spital. Cadrul legal și bonusurile fixe pentru gardă Pentru medicii specialiști și primari: […]
Ce GREȘELI fac cei mai mulți români, când vine vorba de economisire. Cum pui bani deoparte, fără un efort prea mare # Gândul
Când vine vorba de economisirea banilor, mulți români nu găsesc cele mai bune soluții, deși ele țin de mici trucuri de organizare. Acum, oricine poate să pună niște bani deoparte, fără un efort prea mare, indiferent de nivelul veniturilor. Secretul nu este neapărat să câștigi mai mult, ci să fii deștept cu ceea ce obții […]
Mirel Rădoi a fost sunat de Gigi Becali! Patronul FCSB a intervenit în scandalul cu Mircea Lucescu # Gândul
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, a spus că a fost sunat de Gigi Becali, care a intervenit în conflictul dintre antrenorul echipei oltene și selecţionerul Mircea Lucescu. Mirel Rădoi a criticat atitudinea lui „Il Luce”, după ce acesta l-a sunat pe Gigi Becali și i-a transmis ca în derby-ul dintre formația din Bănie și FCSB […]
Noul VICEPREMIER al României îi mitraliază pe Trump și Vance: „Un caracter mizerabil / Doi golani, ajunsi la Casa Alba” # Gândul
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, a transmis un mesaj virulent pe rețelele de socializare, în care i-a criticat pe Donald Trump și J.D. Vance, în contextul primei întâlniri tensionate, dintre președintele Zelenski și liderul de la Casa Albă, desfășurată la Washington, în luna februarie. Oana Gheorghiu […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vrea să pună roboții la treabă și spune că bugetul pentru 2026 va fi primul buget digitalizat al României. Toate ministerele și autoritățile locale vor fi conectate într-o platformă pentru planificare și monitorizare transparentă. Ministrul a purtat discuții și despre măsurile fiscale și planurile României cu echipa comisarului european pentru Economie, […]
„Dacă în anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut în cursul lui 2026, nu îşi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia!”. Asta a spus, fără să mai încrunte nimic, nici măcar vreun fir de păr, Ilie Bolojan, încercând să explice cum stăm ca țară. Împrumutăm, spune domnul […]
Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală # Gândul
Liderul UDMR a anunțat, marți seara, la Antena 1 că ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, va prezenta zilele următoare proiectul de reducere a posturilor din administrația centrală și locală, urmând ca săptămâna viitoare să intre în dezbatere publică. Kelemen Hunor a declarat că în coaliție de 2 luni și jumătate „stăm pe chestiunea legată de administrația […]
Cinci zodii trec printr-o schimbare puternică pe plan afectiv, iar astrele anunță o perioadă de reconstrucție emoțională, dar și noi începuturi în iubire. După suferințe și dezamăgiri, dar și relații care nu au funcționat, acești nativi primesc o nouă șansă de a fi fericiți. Zodiile care trec printr-o schimbare puternică pe plan afectiv Rac Racul […]
Modificări care îi vizează pe șoferii europeni. Directiva europeană pentru permisul categoria B aduce schimbări # Gândul
Uniunea Europeană pregătește o modificare importantă pentru milioane de șoferi. Noile reguli privind permisele de conducere vor influența direct posesorii de mașini electrice și hibride. Măsura are ca scop tranziția către vehicule mai ecologice și simplificarea procesului pentru conducătorii auto. Ce schimbări vor fi pentru categoria B Până acum, posesorii permisului de categoria B puteau […]
OpenAI dezvăluie că peste 1 milion de oameni vorbesc săptămânal cu ChatGPT despre sinucidere # Gândul
OpenAI a raportat că peste 1 milion de oameni discută săptămânal despre sinucidere cu ChatGPT, chatbotul cu AI creat de companie. Statisticile sunt estimări din producția de trafic. Ultima actualizare a modelului GPT-5, bazată pe informațiile a peste 170 de experți în sănătate mintală, a redus cu 65% răspunsurile neconforme în conversațiile legate de suicid. […]
Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim # Gândul
Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la Teleorman, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni, dar PSD-ul nu va face moţiuni. ”Ne şi îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim. Noi am luat această decizie, cred că am fost 4.700-4.800 […]
Sorin Grindeanu taxează derapajele Guvernului Bolojan cu OUG 52: „I-a trebuit o lună și jumătate ca să repare prostia făcută” # Gândul
Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul conferinței de presă susținute la sediul PSD Teleroman despre Ordonanța 52 a guvernului Bolojan, care viza reducerea anumitor cheltuieli în primării. Executivul a modificat luni acest amendament care a stârnit mari tensiuni în coaliție. Modificarea adusă azi la OUG 52 permite cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări ori cheltuielile […]
Premierul Ilie Bolojan i-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR. Întâlnirea a avut loc după ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment la care au participat cei doi înalți ierarhi. „Am fost onorat să […]
Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”? # Gândul
Teroriștii Hamas au tras în soldați IDF în timp ce operau în Fâșia Gaza, transmite postul de radio al armatei israeliene.Soldații IDF au întors focul, susțin rapoartele. Acest incident este o altă violare a armistițiului de către grupul terorist și este de așteptat ca IDF să atace în Fâșia Gaza în următoarele ore, susțin rapoartele. […]
Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție” # Gândul
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, a anunțat, în cadrul Health Summit, un eveniment Europa Connect promovat de platforma Gândul, că începând cu aplicarea noii legi a sănătății promulgate recent, spitalele din România vor fi finanțate în funcție de performanță, nu doar de numărul de internări. Măsura face […]
Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție vine cu o decizie importantă care aduce vești semnificative pentru personalul activ și pensionat din structurile de apărare și ordine publică. Hotărârea nr.75 din 18 noiembrie 2024 stabilește modul corect de aplicare a majorării de până la 50% prevăzută de Legea 153/2017, iar astfel pune capăt interpretărilor diferite din […]
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el” # Gândul
Invitată în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a explicat de ce o eventuală coaliție cu suveraniștii de la AUR, soluție vehiculată intens în mediul politic, este aproape o imposibilitate. În cadrul dialogului, primărița municipiului Craiova a dorit să facă o clarificare ideologică despre PSD, punctând că renunțarea la […]
