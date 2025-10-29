Avertismentul astrologului Cristina Demetrescu: ce ZODIE riscă să se îmbolnăvească în noiembrie 2025

13:00

România are un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, dar asta nu-i împiedică pe ANTI-TRUMP-iștii care se află, acum, la conducerea țării să-l atace pe Donald Trump din toate pozițiile, de fiecare dată când au ocazia. Nu scapă de acest „tir” susținut nici vicepreședintele american JD Vance, iar postările controversate au curs în valuri. […]