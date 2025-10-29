Masă de aer cald peste România. Temperaturi de până la 24 de grade, la finalul săptămânii
Gândul, 29 octombrie 2025 15:10
Masă de aer cald peste România. Schimbare radicală a vremii, vor fi alternanțe termice, iar apoi vremea se va încălzi. Pătrunde o masă de aer cald în zona țării noastre, iar temperaturile vor ajunge, la finalul acestei săptămâni, până la 23-24 de grade chiar, în partea de Vest a teritoriului, dar și în regiunile sudice. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:20
Ştefan Avrămescu de la AUR se va bate cu Marcel Ciolacu pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău # Gândul
AUR l-a desemnat pe deputatul Ştefan Avrămescu să se „bată” cu veteranul Marcel Ciolacu de la PSD, fost premier al României şi candidat la preşedinţia României. În conferinţa organizată de George Simion, de miercuri, a fost anunţat numele candidatului partidului. Şterfan Avrămescu este născut şi crescut la Buzău, iar părinţii acestuia încă locuiesc acolo. Pentru […]
Acum 30 minute
15:10
Masă de aer cald peste România. Schimbare radicală a vremii, vor fi alternanțe termice, iar apoi vremea se va încălzi. Pătrunde o masă de aer cald în zona țării noastre, iar temperaturile vor ajunge, la finalul acestei săptămâni, până la 23-24 de grade chiar, în partea de Vest a teritoriului, dar și în regiunile sudice. […]
15:10
Putin se laudă cu super-torpila „apocaliptică“ Poseidon. Are puterea de a șterge orașele de coastă de pe fața Pământului # Gândul
Rusia a testat cu succes „super-torpila apocaliptică” Poseidon, capabilă să declanșeze tsunami-uri radioactive care ar face orașele de coastă de nelocuit. Anunțul a fost făcut de însuși președintele Vladimir Putin, care a precizat că testul a fost „un mare succes“. Potrivit jurnaliștilor Reuters, există puține detalii confirmate despre Poseidon în domeniul public, dar este în […]
15:10
Ultimele noutăți în cazul crimei oribile de la Arad, unde un bărbat și-a ucis iubita după ce a târât-o cu mașina # Gândul
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad l-a trimis în judecată pe O.N.M., bărbatul care în luna august și-a ucis iubita în chinuri groaznice, târând-o cu mașina. Bărbatul a avut a relaţie cu femeia timp de 15 ani. Cei doi au și două fete, ambele minore. În urmă cu aproximativ două luni, cei doi s-au despărţit […]
15:00
„Gamificare perversă”, noua provocare periculoasă de pe DISCORD și Telegram. Ce sunt puse să facă adolescentele din Australia # Gândul
Un nou joc extrem de periculos este promovat pe rețelele sociale Discord și Telegram. Autoritățile descriu acest fenomen drept o „gamificare perversă” a violenței, cu tot mai multe cazuri apărute în Australia. Fete adolescente sunt „vânate” de rețele criminale online care le constrâng să comită acte de violență asupra lor, a fraților sau a animalelor […]
15:00
Țara europeană care pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Angajamentul financiar ajunge la 1,3 miliarde de euro # Gândul
O țară din Europa pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Cu scopul de a asigura un loc într-un astfel de spațiu fiecărui cetățean, statul a decis să investească o sumă considerabilă pentru restaurarea adăposturilor. Elveția este țara din Europa care investește peste un miliard de franci pentru a asigura fiecărui cetățean un loc […]
15:00
The Guardian: „Persoane conectate la Kremlin se străduiesc să oprească extrădarea mercenarului român Horațiu Potra, acuzat că a plănuit o lovitură de stat în România” # Gândul
Persoane care ar avea legături cu Kremlinul fac eforturi de ultim moment pentru opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, acuzat că plănuit o lovitură de stat în România. Informația a fost publicată, în exclusivitate, de The Guardian. Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și […]
15:00
Calitatea expansivă a zilei este profundă. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 30 octombrie 2025. Berbec Ești predispus să nu fii de acord cu informațiile pe care le primești. Poate că atitudinea ta este puțin egoistă, așa că nu ești capabil să apreciezi ideile care sunt umanitare. Extinde-ți modul de gândire pentru […]
Acum o oră
14:50
Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, cearându-i să nu închidă școlile cu predare în limba română # Gândul
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, i-a trimis o scrisoare omologului ucrainean, Oksen Lisovîi, în care „vorbește” despre importanţa luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii de a respecta drepturile persoanelor care aparțin minorităţii române în educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de […]
14:50
Va pierde România PROTECȚIA americană? Presa din Ungaria și Spania abordează pe larg decizia surprinzătoare a Statelor Unite # Gândul
Presa din Ungaria alocă un spațiu amplu retragerii trupelor americane de la Baza Kogălniceanu: „România are probleme”, titrează unul din principalele cotidiene din țara vecină. La rândul său, presa spaniolă a amintit de operațiunea „Santinela Estică”, remarcând că România pare să nu mai facă parte din prioritățile președintelui Trump. Administrația Trump a anunțat că retrage […]
14:40
Se vor acorda vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei angajaților români. Care este singura condiție # Gândul
În câteva zile, cel mai mare angajator al țării va începe împărțirea voucherelor de vacanță de 800 de lei. Vorbim despre ministerul Educației, iar vizați sunt 400.000 de angajați. Există însă și o condiție. Pentru ca întreaga sumă să fie folosită, beneficiarii trebuie să pună încă pe atât. Mulți au anunțat deja că nu mai […]
14:40
FOTO. De ce nu mai prezintă Mihai Călin show-uri TV. ”Nu mai erau emisiuni INTERESANTE pentru mine” # Gândul
Actorul Mihai Călin, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit de ce nu a mai prezentat show-uri de televiziune. ”Nu mai erau emisiuni interesante pentru mine”, a spus acesta. Mihai Călin este un cunoscut actor, care de-a lungul anilor a jucat în diverse seriale care s-au bucurat de succes la public. Mihai Călin […]
14:30
Oana Gheorghiu și retragerea militarilor SUA din România l-au determinat pe Nicușor Dan să îl cheme pe Bolojan la Cotroceni – SURSE # Gândul
Premierul Ilie Bolojan va merge în decursul zilei de astăzi la Cotroceni pentru a discuta cu Nicușor Dan despre situația din Coaliție. Tot pe agendă s-ar afla și Oana Gheorghiu, dar și retragerea militarilor americani din România, potrivit unor surse. Întâlnirea are loc în contextul tensiunilor din coaliţia de guvernare, din ultima vreme, pe fondul […]
14:30
Gheorghe Bulat (B. Braun), la Health EU Summit: „Transparența este cheia unui dialog constructiv în sistemul de sănătate” # Gândul
Gherghe Bulat, managing director B. Braun România, a apreciat cadrul de colaborare dintre autorități, producători și pacienți la cea de-a treia ediție a evenimentului Europa Connect Health EU Summit, comunicat de Gândul, subliniind importanța dialogului deschis și onest pentru soluții reale în domeniul medical. În cadrul unui eveniment dedicat “Politicilor europene în domeniul sănătății și […]
Acum 2 ore
14:20
Moment extrem de emoționant la blocul care a explodat. Lacrimi de bucurie pentru o stăpână care își găsește MOTANUL pierdut în ziua deflagrației # Gândul
Un pisoi din blocul care a explodat acum aproape două săptămâni a fost găsit miercuri de către un ONG și a fost predat stăpânei. Momentul revederii dintre motan și stăpâna sa este unul extrem de emoționant. Motanul Thomas a fost recuperat și se întoarce la familia sa. Întâlnirea dintre pisoi și stăpâna lui a fost […]
14:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo, Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător! # Gândul
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător! „Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu discută despre meciul „frățesc” dintre FC Dinamo și CS Dinamo. Disecăm tot ce s-a întâmplat […]
14:10
Propagandă politică în ”Las Fierbinți” sau coincidență? Premierul Bolojan și Usr-istul Miruță, îndelung lăudați într-o scenă din cunoscutul serial # Gândul
Puterea nu i-a lăsat indiferenți pe creatorii popularului serial Las Fierbinți. Într-unul dintre cele mai recente episoade, premierul Ilie Bolojan și ministrul userist al Economiei, Radu Miruță, sunt eroii unui subtil omagiu, aparent deghizat sub forma satirei care a făcut celebru serialul difuzat de Pro TV, urmărit de milioane de români. Vizionarea acestui episod vine […]
14:10
Oana Gheorghiu și retragerea militarilor SUA din România l-a determinat pe Nicușor Dan să îl cheme pe Bolojan la Cotroceni # Gândul
Premierul Ilie Bolojan va merge în decursul zilei de astăzi la Cotroceni pentru a discuta cu Nicușor Dan despre situația din Coaliție. Tot pe agendă s-ar afla și Oana Gheorghiu, dar și retragerea militarilor americani din România. Știre în curs de actualizare
14:10
Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare” # Gândul
Raluca Sâmbotin, Associate Director Policy& Government Relations MSD România, a evidențiat nevoia ca România să treacă de la planuri la implementare și să accelereze accesul pacienților la terapii innovative, în cadrul conferinței Health EU Summit. Politicile europene de sănătate și direcțiile strategice în domeniul bolilor rare și cardiovasculare s-au aflat în centrul dezbaterilor iar Raluca […]
14:00
Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată # Gândul
O femeie în vârstă de 80 ani a avut parte de un final tragic, în timp ce se afla în vacanță. Se afla într-o drumeție pe Lizard Island, Australia, însă a fost lăsată în urmă, apoi a fost găsită decedată. Acum, autoritățile australiene investighează moartea subită a acesteia. Potrivit informațiilor, femeia în vârstă de 80 […]
13:50
Gândul a luat pulsul Pieței Victoriei: Bolojan vrea să măcelărească administrația. Austeritatea dăunează democrației # Gândul
Câteva mii de sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă miercuri la un protest în Piaţa Victoriei, împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan. Protestatarii solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii […]
13:50
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, chiar și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, iar asta din cauza numărului mare de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar. Având în vedere numărul foarte mare de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin […]
13:40
FOTO. Maria Cârneci, mărturisiri EMOȚIONANTE despre cel care i-a fost soț. ”Nu e același lucru ca și când ar fi fost el” # Gândul
Maria Cârneci, în vârstă de 72 de ani, a făcut mărturisiri emoționante despre cel care i-a fost soț – Romulus Petrescu, care a încetat din viață în 2019. Maria Cârneci este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cântărețe de muzică populară. Îndrăgita artistă a fost și este foarte solicitată să cânte la diverse […]
13:40
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței # Gândul
Cine sunt românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Este vorba despre persoanele care pot să ceară constituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de teren aferente locuinței. Mai exact, proprietarii caselor de locuit construite înainte de 1 ianuarie 1990 și cei care au cumpărat imobile în baza legii din 1995. Află cine poate […]
13:40
Uraganul Melissa lovește Cuba. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate # Gândul
Uraganul Melissa a lovit, miercuri, sud-estul Cubei, cu vânturi devastatoare și ploi abundente care provoacă deja inundații în mai multe provincii. Potrivit presei cubaneze, în orașul Santiago de Cuba s-au raportat inundații în zone precum Los Coquitos, La Alameda, San Pedrito și Ferreiro. Autoritățile au confirmat, de asemenea, că mai multe râuri au ieșit din […]
13:30
Ce a răspuns ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la întrebarea Gândul: Este posibil ca americanii să fie înlocuiți cu alte trupe din țări ale UE? # Gândul
Întrebat de Gândul când a aflat de aflat de retragerea trupelor americane din România și dacă este posibil ca acestea să fie înlocuite de trupe ale altor țări din UE, Ionuț Moșteanu a răspuns că a aflat abia luni și că există discuții cu aliații pentru a avea mai multe trupe în România. Ulterior, pe […]
13:30
Cristian Bușoi, la Health Summit 2025: „Anul 2026 va fi cel mai dificil pentru bugetul României. Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne restricționarea accesului pacienților” # Gândul
Fostul președinte al Comisiei ITRE și actual membru Management Board al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a avertizat, în cadrul Health EU Summit 2025, un eveniment Europa Connect promovat de platforma Gândul, asupra riscurilor bugetare și cere menținerea investițiilor în sănătate și accesul pacienților la terapii inovatoare. „România se pregătește pentru un an extrem de […]
13:30
Au murit cu halatul pe ei. După decesul dr. Szabo, iese la iveală o realitate dură. 46 de MEDICI români și-au pierdut viața în timpul gărzilor și după # Gândul
Au salvat mii de vieți, dar nu și pe a lor. 46 de medici români au murit la datorie, epuizați după gărzi interminabile, nopți nedormite și ani de muncă fără pauză. Moartea directoarei de la Spitalul Județean Buzău, Ștefania Szabo, a readus în atenția publică problemele din sistemul medical românesc. În urma tragediei de la […]
13:30
Gândul a luat pulsul Pieței Victoriei: Bolojan vrea să măcelărească administrația. Austrizatea dăunează democrației # Gândul
Câteva mii de sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă miercuri la un protest în Piaţa Victoriei, împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan. Protestatarii solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii […]
13:30
ISC a participat la Târgul Locurilor de Muncă. Ce posturi oferă Inspectoratul de Stat în Construcții # Gândul
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a participat, alături de alte 14 autorități și instituții publice, la cea de-a III-a ediție a Târgului Locurilor de Muncă, eveniment organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP). Potrivit ISC, inițiativa s-a adresat persoanelor interesate să urmeze o carieră în administrația publică, oferind o platformă de dialog între […]
Acum 4 ore
13:20
Avertismentul astrologului Cristina Demetrescu: ce ZODIE riscă să se îmbolnăvească în noiembrie 2025 # Gândul
Peste doar câteva zile intrăm în noiembrie, iar astrologul Cristina Demetrescu atrage atenția cu privire la o anumită zodie, care riscă să se îmbolnăvească în perioada următoare. Pe de altă parte, alți nativi vor fi răsfățați cu numeroase câștiguri financiare în zilele care vin. Taur – bani și echilibru Astrele ne arată că Luna va […]
13:10
Noi piste în cazul morții doctoriței din Buzău. Ce au descoperit anchetatorii în camera de gardă # Gândul
Ancheta în cazul morții doctoriței din Buzău se complică. Anchetatorii fac un inventar com0let la farmacia Spitalului Județean Buzău pentru a verifica stocurile de medicamente. Anchetatorii au extins cercetările și la ATI și UPU, secțiile spitalului care folosesc propofol, anestezicul pe care criminaliștii l-au găsit lângă trupul neînsuflețit al doctoriței. Miercuri este programată necropsia medicului […]
13:10
Nicușor Dan, după anunțul retragerii americanilor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Gândul
Nicușor Dan, premierul României, a avut o primă reacție, după anunțul retragerii trupelor americane din România. Oficialul român se arată însă optimist, mărturisind că „parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri.” „Infrastructura strategică de la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională” „Prin redimensionarea forței rotaționale care […]
13:00
ANTI-TRUMP-iștii care conduc România. Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, este doar ultima de pe o listă lungă. Consilierii lui Nicușor Dan, ai lui Ilie Bolojan și miniștrii s-au întrecut în înjurături. Naumescu, Țoiu și Dogioiu. Nici în PNL sau USR situația nu e mai bună. Ciucu sau Voiculescu sunt și ei cu „huo-Trump” # Gândul
România are un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, dar asta nu-i împiedică pe ANTI-TRUMP-iștii care se află, acum, la conducerea țării să-l atace pe Donald Trump din toate pozițiile, de fiecare dată când au ocazia. Nu scapă de acest „tir” susținut nici vicepreședintele american JD Vance, iar postările controversate au curs în valuri. […]
12:50
Rareș Bogdan intervine în SCANDALUL retragerii trupelor americane din România: „Vor fi activate toate vehiculele dezinformării și propagandei” # Gândul
Rareș Bogdan a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la anunțul reducerii numărului de militari americani în România. Potrivit informațiilor, Statele Unite ale Americii intenționează să retragă circa 800 de soldați din România, marcând, astfel, o schimbare a priorităților militare americane. Intenția Administrației Trump a ridicat, însă, semne de întrebare, iar mai […]
12:50
Credincoșii care vor să viziteze Catedrala Națională au de așteptat azi chiar și 8 ore. Autoritățile le recomandă vizitatorilor să respecte indicaţiile și regulile organizatorilor. Potrivit autorităților, în acest moment, rândul format de persoanele care așteaptă să viziteze catedrala se termină în Piața Constituției. Organizatorul și forțele de ordine estimează faptul că timpul de așteptare […]
12:40
FOTO. Câți BANI a dat Rocsana Marcu pentru un câine. ”M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: avansul de la o garsonieră” # Gândul
Fosta vedetă de televiziune Rocsana Marcu și-a cumpărat un animal de companie foarte scump. Este vorba despre un câine din rasa Fluffy Frenchie. Rocsana Marcu este cunoscută publicului din România din postura de cântăreață, actriță, dar și prezentatoare de televiziune. Vedeta este mama a două fetițe: Mayra și Indira. De ceva vreme, Rocsana Marcu a […]
12:40
Mai sunt două luni până la Crăciun, iar prețul porcilor în viu a început să crească semnificativ în țară. Pe fondul cererii ridicate și al costurilor mai mari de întreținere, fermierii și-au ajustat tarifele astfel încât să nu iasă pe minus după trecerea sărbătorilor. Potrivit bzi.ro, prețurile de vânzare variază însă în funcție de regiune […]
12:40
Putin rămâne ferm pe poziții. Vrea să continue războiul din Ucraina cu orice preț. Până când ar putea dura ofensiva începută acum aproape patru ani # Gândul
Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul împotriva Ucrainei și să obțină mai multe teritorii, pentru a justifica pierderile umane și financiare pe care le-a suferit Rusia, arată o nouă analiză a serviciilor secrete americane, transmite NBC News. Analiza, comunicată membrilor Congresului la începutul acestei luni, sugerează că Rusia nu a dat […]
12:30
Suma uriașă cu care un clujean își vinde apartamentul de 69 mp. „Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă?” # Gândul
Un bărbat din Cluj-Napoca a scos la vânzare un apartament cu trei camere, iar prețul cerut a stârnit reacții în rândul internauților. Anunțul a fost publicat pe grupul de Facebook Imobiliare Cluj, acolo unde utilizatorii discută des despre prețurile locuințelor. Astfel, bărbatul cere nu mai puțin de 399.000 de euro, preț negiociabil, pentru apartamentul său, […]
12:20
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, dă drumul lucrărilor pe A8 și Focșani-Brăila: „Proiectele lansate de Sorin GRINDEANU prind contur” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat semnarea a două contracte majore de infrastructură rutieră, cu o valoare totală de peste zece miliarde de lei. Este vorba despre lotul 2B Grințieș–Pipirig al Autostrăzii A8 și Drumul Expres Focșani–Brăila, ambele derulate de Compania Națională de Investiții Rutiere. „Proiecte începute de Sorin Grindeanu, Președintele PSD, capătă, astăzi, contur. […]
12:20
Fostul șef de stat Major al Armatei, prima reacție după anunțul SUA de retragere a trupelor din România: „Ca mesaj strategic este grav” # Gândul
Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la anunțul reducerii numărului de militari americani în România. Potrivit acestuia, retragerea militarilor nu este semnificativă, din punct de vedere operațional, dar ca mesaj strategic este grav. „Situația internă favorizează atacuri politice, articole […]
12:10
George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a reacționat imediat după anunțul de miercuri dimineață privind retragerea unor efective importante ale americanilor din România. Politicianul a lansat o declarație prin care a susținut că partidul său este singurul care poate debloca relația tensionată cu SUA. Ziua de miercuri s-a deschis cu o știre bombă: Administrația Trump retrage trupe […]
12:10
Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie # Gândul
Întrebat de Gândul când a aflat de retragerea trupelor americane din România, Ionuț Moșteanu a răspuns că a aflat abia luni. Ulterior, pe Facebook, Moșteanu a spus că redimensionarea contingentelor din Europa au fost anunțate încă din februarie. „Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ. România și aliații au fost informați despre redimensionarea unei părți […]
12:00
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume” # Gândul
Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a declarat că Târgul de Crăciun din acest an a fost la un pas să nu se mai țină, din cauza unei prevederi incluse în celebra Ordonanță 52, care ar fi interzis festivitățile de iarnă, inclusiv Revelionul și Crăciunul. Aceasta a oferit și detalii […]
12:00
Ce studii are Gabi Tamaș. El și Dan Alexa s-au calificat pentru etapa din Coreea de Sud, la Asia Express # Gândul
Gabi Tamaș (41 de ani) și Dan Alexa (46 de ani) formează una dintre echipele care s-au calificat pentru etapa din Coreea de Sud, la Asia Express. De-a lungul competiției de la Antena 1, cei doi concurenți au luptat pentru a ajunge printre primii la Irina Fodor, pentru a câștiga amuletele și imunitatea. Acum, se […]
11:50
Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor # Gândul
Mai mulţi bărbaţi – care nu făceau parte dintre participanţii la protestul organizat de confederaţiile sindicale în Piaţa Victoriei – au fost în atenția jandarmilor bucureșteni. Mai exact, aceștia au fost supuși unui control corporal preventiv, iar asupra unui dintre ei a fost găsit un briceag şi un patent multifuncţional cu o lamă ascuţită. Aceştia […]
11:40
Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an # Gândul
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, lucrează din greu, zilele acestea, pentru a decora, ce a mai rămas din Casa Albă, pentru Halloween. Într-o imagine publicată pe conturile Casei Albe, se poate vedea cum prticul Sudic al Casei Albe a fost deja umplut cu tradiționalii dovleci. O perdea de frunze a fost amplasată, de […]
11:40
Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus” # Gândul
Ionuț Moșteanu, vicepremier și ministrul Apărării, salută decizia Oanei Gheorghiu de a se implica în politică, subliniind că este „esențial pentru țară și pentru societate ca oameni ca ea să facă acest pas.” Reamintim că și Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viața, a avut miercuri o primă reacție, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea acesteia […]
11:30
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, miercuri, că România nu va reintroduce serviciul militar obligatoriu. Rezerva armatei urmează să fie întinerită prin serviciul militar voluntar. Ionuț Moșteanu a exclus, miercuri, posibilitatea ca România să reintroducă serviciul militar obligatoriu, după anunțul retragerii unor trupe americane din țara noastră. Ministrul Apărării a declarat într-o conferință de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.