Bill Gates s-a răzgândit: încălzirea globală începe să se răcească ușor

Acum 30 minute
22:50
Bill Gates, omul care a investit miliarde să ne convingă că Pământul se topește ca o înghețată uitată în soare, a anunțat că, de fapt, situația s-a mai răcorit. Poate de la atâtea miliarde aruncate […]
Acum o oră
22:20
Patronul de 61 de ani al Sănătății Cluj a jucat cu Universitatea Craiova. Dacă băga un fotbalist, trebuia să îi dea primă de meci # Impact.ro
Sănătatea Cluj a fost învinsă de Universitatea Craiova, scor 1-4, dar adevărata performanță nu s-a petrecut pe tabelă, ci în registrul de plată al clubului. În minutul 89, patronul Aurelian Ghișa (61 de ani) a […]
Acum 4 ore
20:20
Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. S-o fi aflat de POS-ul montat în altar! # Impact.ro
Zeci de mii de oameni stau la coadă, chiar și câte cinci ore, ca să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului, proaspăt inaugurată. Coada, care se întinde pe mai bine de un kilometru, dovedește încă o dată […]
19:50
Împodobește, mamă, bradul cu pâine integrală! Fuego anunță că nu mai mănâncă produse din făină albă # Impact.ro
Fuego a făcut un anunț care a zguduit lumea cozonacilor: a renunțat complet la făina albă. Artistul spune că nu mai pune gura pe pâine, paste sau produse de patiserie care conțin făină rafinată, iar […]
Acum 6 ore
17:40
Industria jocurilor de noroc online s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, oferind o gamă tot mai variată de opțiuni pentru pasionații de divertisment. Fie că vorbim despre rotiri gratuite fără depunere, bonusuri de bun venit […]
Acum 24 ore
08:00
Gloria Bistriţa – FCSB, meci contând pentru prima etapă a Grupei B din Cupa României, este programat, miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Jean Pădureanu, şi va fi transmis în direct […]
07:40
Metaloglobus – FC Argeş, meci contând pentru prima etapă a Grupei A din Cupa României, este programat, miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 15:00, pe Arena-1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […]
01:00
Donald Trump ar vrea și al treilea mandat de președinte, dar nu știe cum să facă. Ar putea întreba la Putin # Impact.ro
Donald Trump a sugerat luni că „i-ar plăcea foarte mult" să candideze și pentru un al treilea mandat la Casa Albă, semn că dorința lui de putere îi bate deja Constituției la ușă. „Mi-ar plăcea […]
00:40
La Cernobîl au apărut câini albaștri, dar măcar există o explicație. La noi sunt cai verzi fără niciun motiv # Impact.ro
În zona de excludere de la Cernobîl, cercetătorii au observat ceva cu adevărat neobișnuit: câini cu blana albastră. Grupul Dogs of Chernobyl a distribuit imagini cu mai multe haite, iar unii dintre patrupede par să […]
Ieri
22:50
Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Problema e că, fiind un singur tur, nu se va putea cere turul 2 înapoi # Impact.ro
Anca Alexandrescu a anunțat, cu lacrimi în ochi, că intră oficial în cursa pentru Primăria București. Realizatoarea TV a spus în direct, la Realitatea PLUS, că aceasta va fi ultima săptămână în care va modera […]
21:40
Exclusiv! Premierul Ilie Bolojan atrage atenția asupra neconstituționalității legii care prevede trecerea a 20% din plaje la primării # Impact.ro
În data de 22 octombrie Guvernul a transmis președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, că legea 219/2025 este neconstituțională, ba mai mult, intră în contradicție cu jurisprudența Curții Constituționale (după cum se va vedea mai jos). […]
21:30
Încă un „cutremur” mic la Craiova simțit și la București: Olguța Vasilescu îl amenință pe Bolojan cu demiterea # Impact.ro
Un nou seism politic cu epicentrul la Craiova și magnitudine corespunzătoare pe scara Olguța: vicepreședinta PSD, Lia Olguța Vasilescu, l-a amenințat marți pe premierul Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă reforma pensiilor magistraților […]
20:00
Vin vești tot mai sumbre de la Institutul Național de Statistică: populația României continuă să scadă și să îmbătrânească. La 1 iulie 2025, țara noastră mai avea 21,67 milioane de cetățeni, adică cu 0,5% mai […]
18:30
Arabia Saudită face un stadion la 350 de metri înălțime. Așa ar trebui să facem și noi următoarea catedrală # Impact.ro
Arabia Saudită a anunțat că va construi primul stadion suspendat din lume, la 350 de metri deasupra deșertului. Proiectul futurist, botezat NEOM Sky Stadium, va avea 46.000 de locuri, energie 100% regenerabilă și o vedere […]
18:10
Călin Georgescu: „România va avea mai mulți milionari decât Elveția!” Corect! Nu trebuie decât să ne întoarcem la leul vechi # Impact.ro
Călin Georgescu, liderul suveraniștilor și vizionar economic de ocazie, a declarat marți, după semnarea controlului judiciar, că „România va avea mai mulți milionari decât Elveția". Optimismul său e atât de mare, că nici inflația nu-l […]
17:40
Mai multe POS-uri au fost instalate în Catedrala Mântuirii Neamului, inclusiv în altar. Biserica oprește comision de transfer 100%. Restul ajunge la Dumnezeu # Impact.ro
Catedrala Mântuirii Neamului ține pasul cu vremurile. Pe lângă lumânări și aghiazmă, credincioșii pot acum „aprinde o donație" cu cardul. Mai multe POS-uri au fost instalate în interiorul lăcașului, inclusiv în altar, pentru cei care […]
09:50
CS Dinamo – Dinamo, meci contând pentru prima etapă a Grupei D din Cupa României, este programat, marţi, 28 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis […]
09:30
Csikszereda – Sepsi, meci contând pentru prima etapă a Grupei C din Cupa României, este programat, marţi, 28 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în […]
02:50
Mirabela Grădinaru, criticată de Dana Budeanu pentru că s-a îmbrăcat în negru la biserică. Ar trebui organizat un Ortodox Fashion Week # Impact.ro
Nu de alta, dar să știe lumea cum să se îmbrace corect pentru biserică și să nu mai aibă stiliștii ce critica. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost luată în colimator de Dana […]
00:40
Una dintre cele mai vechi comori ale României a fost expusă la Palatul Culturii din Iași: un craniu de mamut de stepă vechi de aproximativ 350.000 de ani, unic în țara noastră. Descoperit în 1956, […]
00:00
Guvernul dă liber la concerte organizate de primării pe final de an. Austeritatea fără petreceri pe bani publici nu merge # Impact.ro
Guvernul a decis că, dacă tot e greu, măcar să fie cu muzică. Executivul a modificat OUG 52, ordonanța care blocase cheltuielile primăriilor, și a introdus o excepție vitală pentru moralul național: concertele de final […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
BNR emite prima monedă de un leu colorată, care valorează 260 de lei. Cam scumpă vopseaua # Impact.ro
Banca Națională a României a lansat prima monedă colorată din istoria țării: un leu care costă 260. Nu pentru că are diamante sau cip 5G, ci pentru că e tricolor. Dedicată scriitorului Lucian Blaga, moneda […]
19:00
După luni de ironii, postări acide și aluzii despre ale cui butoane sunt mai mari – cel de la Twitter sau cel nuclear -, Donald Trump și Elon Musk au decis să îngroape securea războiului. […]
18:30
Medicamentele s-ar putea scumpi cu 15% din 2026. Descântecul și bătutul în lemn revin la modă # Impact.ro
Vești proaste pentru cei care mai au un pic de sănătate și o farmacie preferată: din 2026, medicamentele s-ar putea scumpi cu 15%. Asta ar însemna că, pentru o simplă răceală, românii vor trebui să […]
17:50
Un meteorit a luminat cerul Moscovei. Dacă mai testează Putin multe rachete balistice, vor fi tot mai mulți astfel de meteoriți # Impact.ro
Panică și fascinație la Moscova, unde duminică seara cerul a fost brăzdat de o lumină puternică, vizibilă din mai multe cartiere ale capitalei ruse. Imaginile s-au viralizat rapid, iar internetul a început să caute explicații […]
07:10
Rapid – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, luni, 27 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
07:00
Botoşani – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, luni, 27 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […]
01:30
„Cernobîlul zburător”, arma nucleară pentru care Putin și-a schimbat pamperșii și și-a pus costumul militar # Impact.ro
Vladimir Putin a apărut din nou pe ecrane în haina lui militară preferată, semn că a venit sezonul amenințărilor atomice. De data asta, a fost atât de vesel încât părea că îl gâdilă și niște […]
26 octombrie 2025
23:30
Premierul Ilie Bolojan continuă lupta cu pensiile speciale, tot pe terenul preferat al magistraților, cel al deciziilor Curții Constituționale. „Am ținut cont de practica Curții Constituționale și de realitatea europeană. Reforma trebuie să asigure o […]
20:30
Meteorologii anunță că un vortex polar neobișnuit, care se formează acum deasupra Polului Nord, ar putea aduce cea mai friguroasă iarnă din ultimii 40 de ani. Fenomenul seamănă cu cel din iarna 1981–1982, când gerul […]
16:20
Un embrion de dinozaur în stare perfectă de conservare a fost descoperit în China. Oare cum o fi rezistat negătit în China? # Impact.ro
Oamenii de știință din China au descoperit un embrion de dinozaur aflat într-o stare excepțională de conservare, chiar în momentul în care se pregătea să iasă din ou, asemenea unui pui de găină preistoric. Fosila, […]
15:40
Românii cu cel mult 8 clase cred că suntem controlaţi prin AI şi 5G. Dar știm și oameni cu două facultăți care cred asta # Impact.ro
Un nou studiu național despre credințele românilor arată că, dincolo de strigoi și blesteme, unii concetățeni se tem mai mult de inteligența artificială și de antenele 5G. Potrivit datelor, persoanele cu cel mult 8 clase […]
14:40
Surpriză de proporții pe scena politică! Grupul „Pace – Întâi România", de condus de Victor Ponta, s-a oferit să sprijine Guvernul Bolojan, dar numai dacă USR iese de la guvernare. „Suntem 30, putem compensa", au […]
14:30
Deputatul AUR Gigi Becali a ținut să iasă în evidență și la marea slujbă de sfințire a Catedralei Naționale. Becali a apărut într-un costum în dungi verticale, atrăgând imediat privirile tuturor celor prezenți. Martorii spun […]
14:10
Momente amuzante la ceremonia de sfințire a Catedralei: fiul cel mic al președintelui a fost mai amuzant decât președintele # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a venit duminică la ceremonia de Sfințire a Catedralei Naționale, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor. Un moment amuzant s-a petrecut la scurt timp după […]
08:50
FCSB – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […]
08:40
Metaloglobus – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 14:00, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […]
25 octombrie 2025
23:50
Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 decembrie să fie cea mai lungă din acest an: va avea 25 de ore. O oră în plus de pierdut pe […]
22:30
Nicușor Dan folosește un telefon ieftin: merge cu el printre politicieni și nu i-l fură nimeni # Impact.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins folosind un telefon modest, vechi de câțiva ani, spre uimirea internauților care se așteptau ca șeful statului să aibă un model de top, ca orice milionar. Într-o postare […]
21:10
O nouă planetă locuibilă, descoperită la doar 18,2 ani-lumină distanță: GJ 251c, planeta cu nume de Logan cu numere de Gorj # Impact.ro
Astronomii au descoperit o planetă de tip „super-Pământ", aflată în zona locuibilă a unei stele pitice roșii, la doar 18,2 ani-lumină distanță. Planeta, botezată GJ 251c, de parcă ar fi Logan cu numere Gorj, este […]
18:50
Marcel Ciolacu candidează la președinția Consiliului Județean Buzău. Trebuia la Galați, că acolo e și bac # Impact.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut sâmbătă sprijinul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean. Evenimentul a avut loc la Sala Mare a CJ, unde s-au adunat delegații pentru conferința extraordinară a […]
17:30
În primele nouă luni ale anului, România a înregistrat o scădere semnificativă a infracționalității. Or fi plecat elitele pe Anglia # Impact.ro
Poliția Română anunță o veste rară: în primele nouă luni ale anului 2025, infracționalitatea a scăzut cu peste 12%. Au fost sesizate 368.493 de fapte penale, cu 51.264 mai puține decât în aceeași perioadă a […]
16:10
Gabriela Firea anunță că nu va candida pentru Primăria Capitalei. Rămâne doamna de fier a Primăriei Voluntari # Impact.ro
Gabriela Firea anunță că nu va candida pentru Primăria Capitalei. Rămâne doamna de fier a Primăriei Voluntar Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și actual europarlamentar PSD și doamnă de fier a Voluntariului, a anunțat […] The post Gabriela Firea anunță că nu va candida pentru Primăria Capitalei. Rămâne doamna de fier a Primăriei Voluntari appeared first on IMPACT.ro.
09:10
CFR Cluj – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs Farul Constanţa – Duelul marilor dezamăgiri appeared first on IMPACT.ro.
08:50
Oţelul Galaţi – U Cluj, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs U Cluj – Ora revanşei pentru moldoveni appeared first on IMPACT.ro.
24 octombrie 2025
23:50
Lucian Mândruță ar candida la Primăria Capitalei ca să îi arate Ancăi Alexandrescu cum se face # Impact.ro
Domnul Mândruță a pus acest anunț pe Facebook. Vrea să îi arate Ancăi Alexandrescu cum se face. Nu zice însă ce anume. Probabil că nimic, dată fiind natura postului pentru care se candidează – un […] The post Lucian Mândruță ar candida la Primăria Capitalei ca să îi arate Ancăi Alexandrescu cum se face appeared first on IMPACT.ro.
21:40
Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București. Atât de mare că, dacă îi dădeai un papuc, se încalța cu el # Impact.ro
Scene de groază (sau de documentar National Geographic, depinde cum privești) într-o brutărie din București: un șobolan de dimensiuni respectabile a fost surprins plimbându-se printre pâini, în vitrina unde ar fi trebuit să fie doar […] The post Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București. Atât de mare că, dacă îi dădeai un papuc, se încalța cu el appeared first on IMPACT.ro.
20:20
Doamnelor, pentru voi a venit Moș Crăciun mai devreme: a reapărut Ionuț, SPP-istul lui Nicușor! # Impact.ro
Ionuț, pofta inimii, SPP-istul lui tata la copii, Nicușor Dan, și-a făcut astăzi repartiția în dispozitivul președintelui. Ocazia: vizita președintelui la Iași. Vizită foarte mediatizata datorită salutului făcut de președinte către cei care îl huiduiau […] The post Doamnelor, pentru voi a venit Moș Crăciun mai devreme: a reapărut Ionuț, SPP-istul lui Nicușor! appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Sondaj: Dacă ar avea bani, trei români din zece ar cumpăra un automobil hibrid. Ceilalți au bani de benzină # Impact.ro
Un nou sondaj INSCOP arată ce mașini și-ar lua românii dacă ar avea bani. Aparent, visul național nu mai e vila cu piscină, ci hibridul cu autonomie decentă. 30,9% dintre români ar cumpăra o mașină […] The post Sondaj: Dacă ar avea bani, trei români din zece ar cumpăra un automobil hibrid. Ceilalți au bani de benzină appeared first on IMPACT.ro.
18:10
Nicușor Dan i-a salutat cu mâna pe cei câțiva fani Călin Georgescu care îl huiduiau. Trăiască mâna! # Impact.ro
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași de un grup de susținători ai lui Călin Georgescu, veniți special să-l informeze că e „trădător” și că ar trebui „să meargă în Ucraina”. Președintele nu s-a enervat, […] The post Nicușor Dan i-a salutat cu mâna pe cei câțiva fani Călin Georgescu care îl huiduiau. Trăiască mâna! appeared first on IMPACT.ro.
