Rușii vor să interzică Halloween-ul. Că la ei e cam zilnic
Impact.ro, 31 octombrie 2025 02:30
În timp ce lumea întreagă se pregătește să sărbătorească Halloween-ul cu dovleci, costume și dulciuri, Rusia a decis că destul e destul: frica, moartea și întunericul nu sunt teme de distracție. Sunt realități de zi […] The post Rușii vor să interzică Halloween-ul. Că la ei e cam zilnic appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
02:30
În atenția răposaților cu drept de vot: George Burcea, majordomul familiei Addams, candidează la Primăria Capitalei # Impact.ro
După ce a servit familia Addams, George Burcea vrea acum să servească bucureștenii, sperând, probabil, că aceștia sunt măcar puțin mai vii. Actorul care l-a interpretat pe sinistrul majordom în serialul Wednesday și-a anunțat candidatura […] The post În atenția răposaților cu drept de vot: George Burcea, majordomul familiei Addams, candidează la Primăria Capitalei appeared first on IMPACT.ro.
02:30
În timp ce lumea întreagă se pregătește să sărbătorească Halloween-ul cu dovleci, costume și dulciuri, Rusia a decis că destul e destul: frica, moartea și întunericul nu sunt teme de distracție. Sunt realități de zi […] The post Rușii vor să interzică Halloween-ul. Că la ei e cam zilnic appeared first on IMPACT.ro.
Acum 2 ore
01:40
Se apropie Black Friday – ziua în care se fac reduceri la ce s-a scumpit înainte ca să fie de unde să se reducă # Impact.ro
Anul acesta, Black Friday vine mai repede ca niciodată, probabil pentru că și inflația a venit la fel. Comercianții au început deja promoțiile, iar clienții sunt din nou prinși în marele dans al cifrelor: întâi […] The post Se apropie Black Friday – ziua în care se fac reduceri la ce s-a scumpit înainte ca să fie de unde să se reducă appeared first on IMPACT.ro.
01:20
România revine la Eurovision după doi ani de absență, timp în care nu am mai avut de ce să ne plângem că trofeul „s-a dat politic” # Impact.ro
România se pregătește să reintre în ringul strălucitor și geopolitic al Eurovisionului, după doi ani de pauză în care, sincer, ne-am pierdut puțin identitatea națională: nu mai aveam pe cine să acuzăm de conspirații muzicale. […] The post România revine la Eurovision după doi ani de absență, timp în care nu am mai avut de ce să ne plângem că trofeul „s-a dat politic” appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
22:10
„A scăzut rata șomajului.” Traducere: a expirat șomajul pentru mulți dintre cei „fără ocupație” # Impact.ro
Vești excelente de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: rata șomajului a scăzut la 3,15%! România merge pe drumul cel bun – sau, mai exact, șomerii merg pe drumul spre expirarea ajutorului de […] The post „A scăzut rata șomajului.” Traducere: a expirat șomajul pentru mulți dintre cei „fără ocupație” appeared first on IMPACT.ro.
Acum 8 ore
19:30
„Pacea de la București” mai așteaptă: lui Călin Georgescu i-a fost prelungit controlul judiciar # Impact.ro
Se pare că „Pacea de la București” nu se semnează prea curând – cel puțin nu cât timp Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a decis joi să-i prelungească măsura pentru încă 60 […] The post „Pacea de la București” mai așteaptă: lui Călin Georgescu i-a fost prelungit controlul judiciar appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
18:30
Diana Șoșoacă se laudă a fost dusă de chinezi la restaurantul unde mănâncă Xi Jinping (dacă mai are ce) # Impact.ro
După ce a cucerit Rusia prin declarații incendiare și teorii cu mai multă tensiune decât o telenovelă, Diana Șoșoacă a aterizat în China, unde, evident, a fost primită ca o vedetă globală, cel puțin în […] The post Diana Șoșoacă se laudă a fost dusă de chinezi la restaurantul unde mănâncă Xi Jinping (dacă mai are ce) appeared first on IMPACT.ro.
17:00
În atenția răposaților cu drept de vot: George Burcea, majordomul familiei Adams, candidează la Primăria Capitalei # Impact.ro
După ce a servit familia Addams, George Burcea vrea acum să servească bucureștenii, sperând, probabil, că aceștia sunt măcar puțin mai vii. Actorul care l-a interpretat pe sinistrul majordom în serialul Wednesday și-a anunțat candidatura […] The post În atenția răposaților cu drept de vot: George Burcea, majordomul familiei Adams, candidează la Primăria Capitalei appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
13:30
Revoltă la Catedrala Mântuirii Neamului: miile de enoriași de la coadă forțează intrarea. E clar, trebuie făcută o catedrală mai mare # Impact.ro
La Catedrala Mântuirii Neamului s-a trăit un moment biblic reinterpretat: în loc să se deschidă marea, s-a deschis ușa – sub presiunea miilor de credincioși care au hotărât că răbdarea nu mai e o virtute, […] The post Revoltă la Catedrala Mântuirii Neamului: miile de enoriași de la coadă forțează intrarea. E clar, trebuie făcută o catedrală mai mare appeared first on IMPACT.ro.
10:00
Dumbrăviţa – Rapid, meci contând pentru prima etapă a Grupei A din Cupa României, este programat, joi, 30 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post Cupa României: Dumbrăviţa vs Rapid – Se anunţă spectacol în Giuleşti appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Botoşani – Farul Constanţa, meci contând pentru prima etapă a Grupei D din Cupa României, este programat, joi, 30 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de […] The post Cupa României: Botoşani vs Farul Constanţa – Derby-ul zilei se joacă în Moldova appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
00:10
Limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni. Practic, imposibil să mai fugi după autobuz sau după hoți # Impact.ro
Uniunea Europeană tocmai a făcut un pas decisiv spre un viitor mai sigur și mai lent: Slovacia a introdus o limită de viteză pentru pietoni. Da, ai citit bine — dacă mergi mai repede de […] The post Limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni. Practic, imposibil să mai fugi după autobuz sau după hoți appeared first on IMPACT.ro.
29 octombrie 2025
22:50
Bill Gates, omul care a investit miliarde să ne convingă că Pământul se topește ca o înghețată uitată în soare, a anunțat că, de fapt, situația s-a mai răcorit. Poate de la atâtea miliarde aruncate […] The post Bill Gates s-a răzgândit: încălzirea globală începe să se răcească ușor appeared first on IMPACT.ro.
22:20
Patronul de 61 de ani al Sănătății Cluj a jucat cu Universitatea Craiova. Dacă băga un fotbalist, trebuia să îi dea primă de meci # Impact.ro
Sănătatea Cluj a fost învinsă de Universitatea Craiova, scor 1-4, dar adevărata performanță nu s-a petrecut pe tabelă, ci în registrul de plată al clubului. În minutul 89, patronul Aurelian Ghișa (61 de ani) a […] The post Patronul de 61 de ani al Sănătății Cluj a jucat cu Universitatea Craiova. Dacă băga un fotbalist, trebuia să îi dea primă de meci appeared first on IMPACT.ro.
20:20
Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. S-o fi aflat de POS-ul montat în altar! # Impact.ro
Zeci de mii de oameni stau la coadă, chiar și câte cinci ore, ca să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului, proaspăt inaugurată. Coada, care se întinde pe mai bine de un kilometru, dovedește încă o dată […] The post Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. S-o fi aflat de POS-ul montat în altar! appeared first on IMPACT.ro.
19:50
Împodobește, mamă, bradul cu pâine integrală! Fuego anunță că nu mai mănâncă produse din făină albă # Impact.ro
Fuego a făcut un anunț care a zguduit lumea cozonacilor: a renunțat complet la făina albă. Artistul spune că nu mai pune gura pe pâine, paste sau produse de patiserie care conțin făină rafinată, iar […] The post Împodobește, mamă, bradul cu pâine integrală! Fuego anunță că nu mai mănâncă produse din făină albă appeared first on IMPACT.ro.
17:40
Industria jocurilor de noroc online s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, oferind o gamă tot mai variată de opțiuni pentru pasionații de divertisment. Fie că vorbim despre rotiri gratuite fără depunere, bonusuri de bun venit […] The post De ce jocul responsabil este cel mai valoros „bonus” de cazino appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Gloria Bistriţa – FCSB, meci contând pentru prima etapă a Grupei B din Cupa României, este programat, miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Jean Pădureanu, şi va fi transmis în direct […] The post Cupa României: Gloria Bistriţa vs FCSB – Antrenament oficial pentru campioană appeared first on IMPACT.ro.
07:40
Metaloglobus – FC Argeş, meci contând pentru prima etapă a Grupei A din Cupa României, este programat, miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 15:00, pe Arena-1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […] The post Cupa României: Metaloglobus vs FC Argeş – Piteştenii, favoriţi la Clinceni appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:00
Donald Trump ar vrea și al treilea mandat de președinte, dar nu știe cum să facă. Ar putea întreba la Putin # Impact.ro
Donald Trump a sugerat luni că „i-ar plăcea foarte mult” să candideze și pentru un al treilea mandat la Casa Albă, semn că dorința lui de putere îi bate deja Constituției la ușă. „Mi-ar plăcea […] The post Donald Trump ar vrea și al treilea mandat de președinte, dar nu știe cum să facă. Ar putea întreba la Putin appeared first on IMPACT.ro.
00:40
La Cernobîl au apărut câini albaștri, dar măcar există o explicație. La noi sunt cai verzi fără niciun motiv # Impact.ro
În zona de excludere de la Cernobîl, cercetătorii au observat ceva cu adevărat neobișnuit: câini cu blana albastră. Grupul Dogs of Chernobyl a distribuit imagini cu mai multe haite, iar unii dintre patrupede par să […] The post La Cernobîl au apărut câini albaștri, dar măcar există o explicație. La noi sunt cai verzi fără niciun motiv appeared first on IMPACT.ro.
28 octombrie 2025
22:50
Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Problema e că, fiind un singur tur, nu se va putea cere turul 2 înapoi # Impact.ro
Anca Alexandrescu a anunțat, cu lacrimi în ochi, că intră oficial în cursa pentru Primăria București. Realizatoarea TV a spus în direct, la Realitatea PLUS, că aceasta va fi ultima săptămână în care va modera […] The post Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Problema e că, fiind un singur tur, nu se va putea cere turul 2 înapoi appeared first on IMPACT.ro.
21:40
Exclusiv! Premierul Ilie Bolojan atrage atenția asupra neconstituționalității legii care prevede trecerea a 20% din plaje la primării # Impact.ro
În data de 22 octombrie Guvernul a transmis președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, că legea 219/2025 este neconstituțională, ba mai mult, intră în contradicție cu jurisprudența Curții Constituționale (după cum se va vedea mai jos). […] The post Exclusiv! Premierul Ilie Bolojan atrage atenția asupra neconstituționalității legii care prevede trecerea a 20% din plaje la primării appeared first on IMPACT.ro.
21:30
Încă un „cutremur” mic la Craiova simțit și la București: Olguța Vasilescu îl amenință pe Bolojan cu demiterea # Impact.ro
Un nou seism politic cu epicentrul la Craiova și magnitudine corespunzătoare pe scara Olguța: vicepreședinta PSD, Lia Olguța Vasilescu, l-a amenințat marți pe premierul Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă reforma pensiilor magistraților […] The post Încă un „cutremur” mic la Craiova simțit și la București: Olguța Vasilescu îl amenință pe Bolojan cu demiterea appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Vin vești tot mai sumbre de la Institutul Național de Statistică: populația României continuă să scadă și să îmbătrânească. La 1 iulie 2025, țara noastră mai avea 21,67 milioane de cetățeni, adică cu 0,5% mai […] The post Populația României scade și îmbătrânește. Ultimul să stingă lumina! appeared first on IMPACT.ro.
18:30
Arabia Saudită face un stadion la 350 de metri înălțime. Așa ar trebui să facem și noi următoarea catedrală # Impact.ro
Arabia Saudită a anunțat că va construi primul stadion suspendat din lume, la 350 de metri deasupra deșertului. Proiectul futurist, botezat NEOM Sky Stadium, va avea 46.000 de locuri, energie 100% regenerabilă și o vedere […] The post Arabia Saudită face un stadion la 350 de metri înălțime. Așa ar trebui să facem și noi următoarea catedrală appeared first on IMPACT.ro.
18:10
Călin Georgescu: „România va avea mai mulți milionari decât Elveția!” Corect! Nu trebuie decât să ne întoarcem la leul vechi # Impact.ro
Călin Georgescu, liderul suveraniștilor și vizionar economic de ocazie, a declarat marți, după semnarea controlului judiciar, că „România va avea mai mulți milionari decât Elveția”. Optimismul său e atât de mare, că nici inflația nu-l […] The post Călin Georgescu: „România va avea mai mulți milionari decât Elveția!” Corect! Nu trebuie decât să ne întoarcem la leul vechi appeared first on IMPACT.ro.
17:40
Mai multe POS-uri au fost instalate în Catedrala Mântuirii Neamului, inclusiv în altar. Biserica oprește comision de transfer 100%. Restul ajunge la Dumnezeu # Impact.ro
Catedrala Mântuirii Neamului ține pasul cu vremurile. Pe lângă lumânări și aghiazmă, credincioșii pot acum „aprinde o donație” cu cardul. Mai multe POS-uri au fost instalate în interiorul lăcașului, inclusiv în altar, pentru cei care […] The post Mai multe POS-uri au fost instalate în Catedrala Mântuirii Neamului, inclusiv în altar. Biserica oprește comision de transfer 100%. Restul ajunge la Dumnezeu appeared first on IMPACT.ro.
09:50
CS Dinamo – Dinamo, meci contând pentru prima etapă a Grupei D din Cupa României, este programat, marţi, 28 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis […] The post Cupa României: CS Dinamo vs Dinamo – Duel în familie pe Arcul de Triumf appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Csikszereda – Sepsi, meci contând pentru prima etapă a Grupei C din Cupa României, este programat, marţi, 28 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în […] The post Cupa României: Csikszereda vs Sepsi – Derby-ul orgoliilor appeared first on IMPACT.ro.
02:50
Mirabela Grădinaru, criticată de Dana Budeanu pentru că s-a îmbrăcat în negru la biserică. Ar trebui organizat un Ortodox Fashion Week # Impact.ro
Nu de alta, dar să știe lumea cum să se îmbrace corect pentru biserică și să nu mai aibă stiliștii ce critica. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost luată în colimator de Dana […] The post Mirabela Grădinaru, criticată de Dana Budeanu pentru că s-a îmbrăcat în negru la biserică. Ar trebui organizat un Ortodox Fashion Week appeared first on IMPACT.ro.
00:40
Una dintre cele mai vechi comori ale României a fost expusă la Palatul Culturii din Iași: un craniu de mamut de stepă vechi de aproximativ 350.000 de ani, unic în țara noastră. Descoperit în 1956, […] The post Un craniu de mamut vechi de 350.000 de ani a fost expus la Iași. Dar nu face minuni appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Guvernul dă liber la concerte organizate de primării pe final de an. Austeritatea fără petreceri pe bani publici nu merge # Impact.ro
Guvernul a decis că, dacă tot e greu, măcar să fie cu muzică. Executivul a modificat OUG 52, ordonanța care blocase cheltuielile primăriilor, și a introdus o excepție vitală pentru moralul național: concertele de final […] The post Guvernul dă liber la concerte organizate de primării pe final de an. Austeritatea fără petreceri pe bani publici nu merge appeared first on IMPACT.ro.
27 octombrie 2025
19:40
BNR emite prima monedă de un leu colorată, care valorează 260 de lei. Cam scumpă vopseaua # Impact.ro
Banca Națională a României a lansat prima monedă colorată din istoria țării: un leu care costă 260. Nu pentru că are diamante sau cip 5G, ci pentru că e tricolor. Dedicată scriitorului Lucian Blaga, moneda […] The post BNR emite prima monedă de un leu colorată, care valorează 260 de lei. Cam scumpă vopseaua appeared first on IMPACT.ro.
19:00
După luni de ironii, postări acide și aluzii despre ale cui butoane sunt mai mari – cel de la Twitter sau cel nuclear -, Donald Trump și Elon Musk au decis să îngroape securea războiului. […] The post Donald Trump și Elon Musk s-au împăcat. Pentru că altfel nu aveau cum să se mai certe appeared first on IMPACT.ro.
18:30
Medicamentele s-ar putea scumpi cu 15% din 2026. Descântecul și bătutul în lemn revin la modă # Impact.ro
Vești proaste pentru cei care mai au un pic de sănătate și o farmacie preferată: din 2026, medicamentele s-ar putea scumpi cu 15%. Asta ar însemna că, pentru o simplă răceală, românii vor trebui să […] The post Medicamentele s-ar putea scumpi cu 15% din 2026. Descântecul și bătutul în lemn revin la modă appeared first on IMPACT.ro.
17:50
Un meteorit a luminat cerul Moscovei. Dacă mai testează Putin multe rachete balistice, vor fi tot mai mulți astfel de meteoriți # Impact.ro
Panică și fascinație la Moscova, unde duminică seara cerul a fost brăzdat de o lumină puternică, vizibilă din mai multe cartiere ale capitalei ruse. Imaginile s-au viralizat rapid, iar internetul a început să caute explicații […] The post Un meteorit a luminat cerul Moscovei. Dacă mai testează Putin multe rachete balistice, vor fi tot mai mulți astfel de meteoriți appeared first on IMPACT.ro.
07:10
Rapid – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, luni, 27 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: Rapid vs Unirea Slobozia – Miza pe giuleşteni appeared first on IMPACT.ro.
07:00
Botoşani – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, luni, 27 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Botoşani vs Hermannstadt – Moldovenii, de neoprit appeared first on IMPACT.ro.
01:30
„Cernobîlul zburător”, arma nucleară pentru care Putin și-a schimbat pamperșii și și-a pus costumul militar # Impact.ro
Vladimir Putin a apărut din nou pe ecrane în haina lui militară preferată, semn că a venit sezonul amenințărilor atomice. De data asta, a fost atât de vesel încât părea că îl gâdilă și niște […] The post „Cernobîlul zburător”, arma nucleară pentru care Putin și-a schimbat pamperșii și și-a pus costumul militar appeared first on IMPACT.ro.
26 octombrie 2025
23:30
Premierul Ilie Bolojan continuă lupta cu pensiile speciale, tot pe terenul preferat al magistraților, cel al deciziilor Curții Constituționale. „Am ținut cont de practica Curții Constituționale și de realitatea europeană. Reforma trebuie să asigure o […] The post Ilie Bolojan încearcă egalarea în meciul cu magistrații appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Meteorologii anunță că un vortex polar neobișnuit, care se formează acum deasupra Polului Nord, ar putea aduce cea mai friguroasă iarnă din ultimii 40 de ani. Fenomenul seamănă cu cel din iarna 1981–1982, când gerul […] The post Acum nu mai vine iarna, ci vine „vortexul polar”. O să ne ia și ăsta prin surprindere appeared first on IMPACT.ro.
16:20
Un embrion de dinozaur în stare perfectă de conservare a fost descoperit în China. Oare cum o fi rezistat negătit în China? # Impact.ro
Oamenii de știință din China au descoperit un embrion de dinozaur aflat într-o stare excepțională de conservare, chiar în momentul în care se pregătea să iasă din ou, asemenea unui pui de găină preistoric. Fosila, […] The post Un embrion de dinozaur în stare perfectă de conservare a fost descoperit în China. Oare cum o fi rezistat negătit în China? appeared first on IMPACT.ro.
15:40
Românii cu cel mult 8 clase cred că suntem controlaţi prin AI şi 5G. Dar știm și oameni cu două facultăți care cred asta # Impact.ro
Un nou studiu național despre credințele românilor arată că, dincolo de strigoi și blesteme, unii concetățeni se tem mai mult de inteligența artificială și de antenele 5G. Potrivit datelor, persoanele cu cel mult 8 clase […] The post Românii cu cel mult 8 clase cred că suntem controlaţi prin AI şi 5G. Dar știm și oameni cu două facultăți care cred asta appeared first on IMPACT.ro.
14:40
Surpriză de proporții pe scena politică! Grupul „Pace – Întâi România”, de condus de Victor Ponta, s-a oferit să sprijine Guvernul Bolojan, dar numai dacă USR iese de la guvernare. „Suntem 30, putem compensa”, au […] The post Ponta și cu Makaveli, cu gândul la bucatele puterii appeared first on IMPACT.ro.
14:30
Deputatul AUR Gigi Becali a ținut să iasă în evidență și la marea slujbă de sfințire a Catedralei Naționale. Becali a apărut într-un costum în dungi verticale, atrăgând imediat privirile tuturor celor prezenți. Martorii spun […] The post Gigi Becali, în costum cu dungi la sfințirea Catedralei. A încurcat instituțiile appeared first on IMPACT.ro.
14:10
Momente amuzante la ceremonia de sfințire a Catedralei: fiul cel mic al președintelui a fost mai amuzant decât președintele # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a venit duminică la ceremonia de Sfințire a Catedralei Naționale, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor. Un moment amuzant s-a petrecut la scurt timp după […] The post Momente amuzante la ceremonia de sfințire a Catedralei: fiul cel mic al președintelui a fost mai amuzant decât președintele appeared first on IMPACT.ro.
08:50
FCSB – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLIga: FCSB vs UTA Arad – Miza pe campioană appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Metaloglobus – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 14:00, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs Universitatea Craiova – Toţi banii pe olteni appeared first on IMPACT.ro.
25 octombrie 2025
23:50
Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 decembrie să fie cea mai lungă din acest an: va avea 25 de ore. O oră în plus de pierdut pe […] The post În noaptea asta se dau ceasurile înapoi. Mai puțin cele luate de armata rusă appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.