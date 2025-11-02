Un apartament din Constanța se vinde cu 1.000.001 euro. Ieftin. Pe acel euro din coadă îl aveți deja
Impact.ro, 2 noiembrie 2025 01:40
Un apartament din Constanța, aflat la etajul 11 al unui bloc din zona Capitol, a fost scos la vânzare cu 1.000.001 euro. Proprietatea are 130 mp utili, o vedere de 360° spre mare și port,
Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat oficial că se va căsători „100% sigur", într-o ceremonie intimă, dedicată familiei. Momentul e așteptat de aproape toți românii, nu neapărat din curiozitate, ci ca să afle dacă președintele
01:40
George Simion cere protecţia SPP. Deși ar putea apela și la gărzile de corp care îl păzesc pe Călin Georgescu gratis # Impact.ro
Liderul AUR, George Simion, a cerut oficial protecția SPP pentru el, familia sa și colegii din conducerea partidului, după ce fațada sediului AUR a fost vandalizată de persoane care s-au semnat „Antifa". Simion acuză instituțiile
22:30
România, în topul mașinilor SH cu kilometrajul mânărit. Capul rețelei: o bătrânică din Germania care merge în fiecare duminică la biserică în Anglia # Impact.ro
România se află printre țările europene cu cele mai multe mașini second-hand cu kilometrajul dat înapoi, potrivit unui studiu recent. Țara noastră e pe locul 4 în Europa, după Ucraina, Letonia și Lituania, în ceea
22:30
Lukașenko s-a plâns că aerul curat din Belarus este transportat de vânt gratis către Europa. Până și aerul fuge în Occident # Impact.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat că aerul curat din țara sa este „transportat de vânt către Europa", fără ca Uniunea Europeană să plătească pentru acest privilegiu. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite
22:30
Trupele ruse folosesc cămile în războiul din Ucraina. S-a avansat tehnologic de la industria calului! # Impact.ro
Pe frontul ucrainean, trupele ruse au fost surprinse folosind cămile pentru transportul echipamentului militar. O astfel de cămilă a fost chiar capturată de soldații ucraineni lângă Harkov, potrivit The Daily Telegraph. Nu este prima dată
Un Mercedes GLE 400 de lux a fost vândut cu plăcuțe de lemn pe post de frâne. Patriarhia ar spune că uneori lui Dumnezeu chiar îi plac lemnul și spațiile mici # Impact.ro
Un incident neobișnuit a avut loc în Germania, în districtul Ludwigsburg: o companie care a cumpărat un Mercedes GLE 400 printr-o licitație online a descoperit că plăcuțele de frână fuseseră înlocuite cu bucăți de lemn.
20:50
Kim Kardashian nu crede că omul a ajuns pe Lună. Oare în America o fi ajuns sau încă nu a descoperit-o? # Impact.ro
Kim Kardashian a pus sub semnul întrebării aselenizarea din 1969, într-un episod al serialului „The Kardashians". În episodul difuzat joi, vedeta a spus că nu crede că oamenii au ajuns vreodată pe Lună, menționând în
U Cluj – FCSB, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, sâmbără, 1 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
10:00
Unirea Slobozia – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 167:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în
Studiu: oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate animalele la un loc. Ce-i drept, animalele nu au mașini și trotinete # Impact.ro
Un studiu realizat de Institutul Weizmann de Știință a descoperit ceea ce orice șofer prins în trafic intuia deja: oamenii se mișcă mult. Mai exact, de 40 de ori mai mult decât toate animalele de
Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele. Poate și pentru că cele oficiale nu au buzunare… # Impact.ro
Uniforma medicului român, acel echipament care ar trebui să fie simbolul respectului față de profesie, a devenit, în multe cazuri, o investiție personală, la fel ca stetoscopul, boneta și cafeaua din gardă. Potrivit unei companii
Sorin Grindeanu îi invită la congresul PSD pe foștii președinți Năstase, Geoană, Ponta și Dragnea. Pe nea Nelu nu, că poate vine! # Impact.ro
Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD și viitorul organizator-șef al reuniunii de nostalgie politică, a anunțat că la viitorul congres al partidului îi va invita pe toți foștii lideri care au marcat (sau zgâriat)
Putin a apărut din nou în uniformă militară. Cel mai probabil și-a dat la spălat costumul de dictator civil # Impact.ro
Vladimir Putin a apărut, din nou, în uniformă militară, probabil semn că și-a trimis la curățat costumul de dictator civil sau că, pur și simplu, vrea să ne amintească faptul că pentru el Halloweenul arată
Sună a provocare pentru Patriarhul Daniel: Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume după instalarea primului segment al crucii pe Turnul lui Isus Hristos # Impact.ro
Sagrada Familia din Barcelona tocmai a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume: 162,91 metri de înălțime spirituală (și beton armat), după ce a fost instalat primul segment al crucii pe Turnul lui Isus
Concluzia celor peste 20 de episoade ale podcastului @printreartiști cu Marius Mihalache este aceea că, pentru o mare parte dintre artiștii din lumea muzicală, plăcerea de a cânta începe de la o vârstă fragedă și
Kim Kardashian susține că omul nu a ajuns niciodată pe Lună. Corect! Dacă ajungea, punea selfie pe Instagram de acolo # Impact.ro
Universul conspirațiilor primește o nouă stea: Kim Kardashian. În cel mai recent episod din The Kardashians, vedeta a declarat că nu crede că aselenizarea din 1969 a fost reală. Pentru că, în mod evident, nu
Clujenii s-au asigurat de bani. Campioana României la baschet și-a tras sponsor din Germania # Impact.ro
Signal Iduna, sponsor la echipa germană de fotbal Borussia Dortmund și unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Germania, a devenit partener oficial al formației masculine de baschet U-BT Cluj-Napoca, de cinci ori consecutiv campioană
După Vidraru, ni se golește și Dunărea: o navă de croazieră a eșuat pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apei # Impact.ro
România pare să intre oficial în epoca „apele dispar, dar noi rămânem optimiști". După ce lacul Vidraru a ajuns să semene mai mult cu un iaz de curte, acum și Dunărea dă semne că a
Poli Iaşi – FC Bihor, meci contând pentru etapa a 12-a din liga a doua a României, este programat, vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Emil Alexandrescu, şi va fi transmis
Dinamo – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul României, este programat, vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de
În atenția răposaților cu drept de vot: George Burcea, majordomul familiei Addams, candidează la Primăria Capitalei # Impact.ro
După ce a servit familia Addams, George Burcea vrea acum să servească bucureștenii, sperând, probabil, că aceștia sunt măcar puțin mai vii. Actorul care l-a interpretat pe sinistrul majordom în serialul Wednesday și-a anunțat candidatura
În timp ce lumea întreagă se pregătește să sărbătorească Halloween-ul cu dovleci, costume și dulciuri, Rusia a decis că destul e destul: frica, moartea și întunericul nu sunt teme de distracție. Sunt realități de zi
Se apropie Black Friday – ziua în care se fac reduceri la ce s-a scumpit înainte ca să fie de unde să se reducă # Impact.ro
Anul acesta, Black Friday vine mai repede ca niciodată, probabil pentru că și inflația a venit la fel. Comercianții au început deja promoțiile, iar clienții sunt din nou prinși în marele dans al cifrelor: întâi
România revine la Eurovision după doi ani de absență, timp în care nu am mai avut de ce să ne plângem că trofeul „s-a dat politic” # Impact.ro
România se pregătește să reintre în ringul strălucitor și geopolitic al Eurovisionului, după doi ani de pauză în care, sincer, ne-am pierdut puțin identitatea națională: nu mai aveam pe cine să acuzăm de conspirații muzicale.
„A scăzut rata șomajului.” Traducere: a expirat șomajul pentru mulți dintre cei „fără ocupație” # Impact.ro
Vești excelente de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: rata șomajului a scăzut la 3,15%! România merge pe drumul cel bun – sau, mai exact, șomerii merg pe drumul spre expirarea ajutorului de
„Pacea de la București” mai așteaptă: lui Călin Georgescu i-a fost prelungit controlul judiciar # Impact.ro
Se pare că „Pacea de la București" nu se semnează prea curând – cel puțin nu cât timp Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a decis joi să-i prelungească măsura pentru încă 60
Diana Șoșoacă se laudă a fost dusă de chinezi la restaurantul unde mănâncă Xi Jinping (dacă mai are ce) # Impact.ro
După ce a cucerit Rusia prin declarații incendiare și teorii cu mai multă tensiune decât o telenovelă, Diana Șoșoacă a aterizat în China, unde, evident, a fost primită ca o vedetă globală, cel puțin în
Revoltă la Catedrala Mântuirii Neamului: miile de enoriași de la coadă forțează intrarea. E clar, trebuie făcută o catedrală mai mare # Impact.ro
La Catedrala Mântuirii Neamului s-a trăit un moment biblic reinterpretat: în loc să se deschidă marea, s-a deschis ușa – sub presiunea miilor de credincioși care au hotărât că răbdarea nu mai e o virtute,
Dumbrăviţa – Rapid, meci contând pentru prima etapă a Grupei A din Cupa României, este programat, joi, 30 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi
Botoşani – Farul Constanţa, meci contând pentru prima etapă a Grupei D din Cupa României, este programat, joi, 30 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de
Limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni. Practic, imposibil să mai fugi după autobuz sau după hoți # Impact.ro
Uniunea Europeană tocmai a făcut un pas decisiv spre un viitor mai sigur și mai lent: Slovacia a introdus o limită de viteză pentru pietoni. Da, ai citit bine — dacă mergi mai repede de
Bill Gates, omul care a investit miliarde să ne convingă că Pământul se topește ca o înghețată uitată în soare, a anunțat că, de fapt, situația s-a mai răcorit. Poate de la atâtea miliarde aruncate
Patronul de 61 de ani al Sănătății Cluj a jucat cu Universitatea Craiova. Dacă băga un fotbalist, trebuia să îi dea primă de meci # Impact.ro
Sănătatea Cluj a fost învinsă de Universitatea Craiova, scor 1-4, dar adevărata performanță nu s-a petrecut pe tabelă, ci în registrul de plată al clubului. În minutul 89, patronul Aurelian Ghișa (61 de ani) a
Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. S-o fi aflat de POS-ul montat în altar! # Impact.ro
Zeci de mii de oameni stau la coadă, chiar și câte cinci ore, ca să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului, proaspăt inaugurată. Coada, care se întinde pe mai bine de un kilometru, dovedește încă o dată
Împodobește, mamă, bradul cu pâine integrală! Fuego anunță că nu mai mănâncă produse din făină albă # Impact.ro
Fuego a făcut un anunț care a zguduit lumea cozonacilor: a renunțat complet la făina albă. Artistul spune că nu mai pune gura pe pâine, paste sau produse de patiserie care conțin făină rafinată, iar
Industria jocurilor de noroc online s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, oferind o gamă tot mai variată de opțiuni pentru pasionații de divertisment. Fie că vorbim despre rotiri gratuite fără depunere, bonusuri de bun venit
Gloria Bistriţa – FCSB, meci contând pentru prima etapă a Grupei B din Cupa României, este programat, miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Jean Pădureanu, şi va fi transmis în direct
Metaloglobus – FC Argeş, meci contând pentru prima etapă a Grupei A din Cupa României, este programat, miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 15:00, pe Arena-1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct
Donald Trump ar vrea și al treilea mandat de președinte, dar nu știe cum să facă. Ar putea întreba la Putin # Impact.ro
Donald Trump a sugerat luni că „i-ar plăcea foarte mult" să candideze și pentru un al treilea mandat la Casa Albă, semn că dorința lui de putere îi bate deja Constituției la ușă. „Mi-ar plăcea
La Cernobîl au apărut câini albaștri, dar măcar există o explicație. La noi sunt cai verzi fără niciun motiv # Impact.ro
În zona de excludere de la Cernobîl, cercetătorii au observat ceva cu adevărat neobișnuit: câini cu blana albastră. Grupul Dogs of Chernobyl a distribuit imagini cu mai multe haite, iar unii dintre patrupede par să
Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Problema e că, fiind un singur tur, nu se va putea cere turul 2 înapoi # Impact.ro
Anca Alexandrescu a anunțat, cu lacrimi în ochi, că intră oficial în cursa pentru Primăria București. Realizatoarea TV a spus în direct, la Realitatea PLUS, că aceasta va fi ultima săptămână în care va modera
Exclusiv! Premierul Ilie Bolojan atrage atenția asupra neconstituționalității legii care prevede trecerea a 20% din plaje la primării # Impact.ro
În data de 22 octombrie Guvernul a transmis președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, că legea 219/2025 este neconstituțională,
Încă un „cutremur” mic la Craiova simțit și la București: Olguța Vasilescu îl amenință pe Bolojan cu demiterea # Impact.ro
Un nou seism politic cu epicentrul la Craiova și magnitudine corespunzătoare pe scara Olguța: vicepreședinta PSD, Lia Olguța Vasilescu, l-a amenințat marți pe premierul Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă reforma pensiilor magistraților […] The post Încă un „cutremur” mic la Craiova simțit și la București: Olguța Vasilescu îl amenință pe Bolojan cu demiterea appeared first on IMPACT.ro.
Vin vești tot mai sumbre de la Institutul Național de Statistică: populația României continuă să scadă și să îmbătrânească. La 1 iulie 2025, țara noastră mai avea 21,67 milioane de cetățeni, adică cu 0,5% mai […] The post Populația României scade și îmbătrânește. Ultimul să stingă lumina! appeared first on IMPACT.ro.
Arabia Saudită face un stadion la 350 de metri înălțime. Așa ar trebui să facem și noi următoarea catedrală # Impact.ro
Arabia Saudită a anunțat că va construi primul stadion suspendat din lume, la 350 de metri deasupra deșertului. Proiectul futurist, botezat NEOM Sky Stadium, va avea 46.000 de locuri, energie 100% regenerabilă și o vedere […] The post Arabia Saudită face un stadion la 350 de metri înălțime. Așa ar trebui să facem și noi următoarea catedrală appeared first on IMPACT.ro.
Călin Georgescu: „România va avea mai mulți milionari decât Elveția!” Corect! Nu trebuie decât să ne întoarcem la leul vechi # Impact.ro
Călin Georgescu, liderul suveraniștilor și vizionar economic de ocazie, a declarat marți, după semnarea controlului judiciar, că „România va avea mai mulți milionari decât Elveția”. Optimismul său e atât de mare, că nici inflația nu-l […] The post Călin Georgescu: „România va avea mai mulți milionari decât Elveția!” Corect! Nu trebuie decât să ne întoarcem la leul vechi appeared first on IMPACT.ro.
Mai multe POS-uri au fost instalate în Catedrala Mântuirii Neamului, inclusiv în altar. Biserica oprește comision de transfer 100%. Restul ajunge la Dumnezeu # Impact.ro
Catedrala Mântuirii Neamului ține pasul cu vremurile. Pe lângă lumânări și aghiazmă, credincioșii pot acum „aprinde o donație” cu cardul. Mai multe POS-uri au fost instalate în interiorul lăcașului, inclusiv în altar, pentru cei care […] The post Mai multe POS-uri au fost instalate în Catedrala Mântuirii Neamului, inclusiv în altar. Biserica oprește comision de transfer 100%. Restul ajunge la Dumnezeu appeared first on IMPACT.ro.
CS Dinamo – Dinamo, meci contând pentru prima etapă a Grupei D din Cupa României, este programat, marţi, 28 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis […] The post Cupa României: CS Dinamo vs Dinamo – Duel în familie pe Arcul de Triumf appeared first on IMPACT.ro.
