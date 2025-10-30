România, între magie și ezoterie – Despre superstiții, noroc sau manifestare ca fenomene sociale
ViaCluj, 30 octombrie 2025 10:50
Într-o lume aflată între rațiune și credință, România rămâne un spațiu în care magia, superstițiile și ezoterismul continuă să conviețuiască alături de știință și modernitate. Potrivit studiului INSCOP Research din octombrie 2025, aproape jumătate dintre români spun că își ghidează deciziile după credință și tradiție, iar peste 70% cred că norocul joacă un rol esențial
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
La Cluj-Napoca are loc, în perioada 20-22 noiembrie 2025, la Hotelul Radisson Blu, cea de-a III-a ediție a conferinței The Dietitian, eveniment-reper pentru profesioniștii din domeniul nutriției și sănătății. În acest an, conferința oferă un spațiu de dialog, învățare șicolaborare profesională sub tema „Progres, Prevenție, Practică Clinică", aducând în prim-plan rolul dieteticianului în adaptarea la
Acum 24 ore
16:40
Caravana 4PEACE ajunge la Cluj-Napoca: Două ore despre bullying, inteligență emoțională și încrederea în sine # ViaCluj
A început turul național „4PEACE – Inteligența emoțională în școli, NU bullying" – profesori, părinți și adolescenți construiesc viitorul educației în România. În parteneriat cu Poliția Română și Asociația Plantăm Speranță, Pașaport pentru Succes organizează 8 evenimente gratuite în marile orașe pentru a promova inteligența emoțională, încrederea în sine și colaborarea în școlile din România.
16:40
Fii parte din campania „Vocea necuvântătoarelor”: Spectacol caritabil organizat de Fundația UBB # ViaCluj
Fundația Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin campania umanitară „Vocea necuvântătoarelor", organizează marți, 25 noiembrie, începând cu ora 19.00, în Auditorium Maximum, un spectacol caritabil dedicat sprijinirii animalelor aflate în nevoie. Publicul se va bucura de un program artistic variat, care va include: Teatru: Fragmente din spectacolul de Commedia dell'arte La Famiglia, Regia: Irina Wintze, Camelia Curuțiu-Zoicaș,
16:30
Consiliul Județean Cluj continuă seria investițiilor în sănătate cu achiziția a șase noi defibrilatoare externe cu acces public. Acestea au fost amplasate în cadrul unor obiective aflate în subordinea ori administrarea forului administrativ județean. Dispozitivele medicale se regăsesc în cinci locații din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Biblioteca Județeană „Octavian Goga" Cluj – sediul central și Filiala
14:20
„Roșu de toamnă: Recoltăm speranță, nu doar sânge” – campanie de donare de sânge la Cluj-Napoca # ViaCluj
În perioada 3-7 noiembrie 2025, clujenii sunt invitați să participe la campania de donare de sânge „Roșu de toamnă: Recoltăm speranță, nu doar sânge", organizată de echipa „Donează sânge, fii erou!", parte a organizației studențești din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca. Acțiunea are loc la Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj, situat
14:20
UMF Cluj-Napoca organizează „Technology Transfer Days” – inovație, cercetare și parteneriate în domeniul sănătății # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca organizează, în perioada 29-30 octombrie 2025, cea de-a patra ediție a evenimentului „UMF Cluj Technology Transfer Days", un proiect dedicat inovației și transferului tehnologic în domeniul sănătății. Evenimentul va avea loc la Rectoratul UMF Cluj, str. Victor Babeș nr. 8, în Sala Multimedia, și își propune să
13:20
Cluj-Napoca, pregătit pentru Crăciun: data deschiderii târgului și toate noutățile din acest an # ViaCluj
Magia sărbătorilor de iarnă revine în inima Transilvaniei. Începând cu 21 noiembrie 2025, Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca își va deschide porțile în Piața Unirii, aducând bucurie, lumini și tradiții autentice până pe 1 ianuarie 2026. An de an, Clujul devine una dintre cele mai spectaculoase destinații din România în perioada Crăciunului, atrăgând zeci de
13:20
Noaptea de Halloween 2025 transformă Clujul într-un adevărat festival urban al contrastelor. De la techno hipnotic și spectacole cu tematică steampunk, la tururi istorice la lumina lanternelor și concerte solemne în cimitir, orașul vibrează sub semnul misterului și al energiei nocturne. Atmosfera promite zile întregi de distracție, artă și emoție. Techno sub mască venețiană: Boris
11:20
CFR Cluj, vicecampioana sezonului trecut și deținătoarea Cupei României la fotbal, se află la un o semnătură distanță de a-l instala pe Daniel Pancu (48 de ani) pe banca tehnică. Fostul selecționer a intrat în direct la TV și a confirmat: urmează să fie prezentat oficial. Postul a rămas vacant la echipa "vișinie", după ce Andrea Mandorlini
Ieri
10:00
Darius Mârza este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Cluj. El a fondat celebrul complex turistic Wonderland, locul în care au stat personalități precum Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României sau artiști precum muzicienii de la Rednex sau No Mercy. Tot el a fondat cel mai mare festival din România dedicat familiilor, Wonder
28 octombrie 2025
17:40
Expoziția de instalații sonore „Fecvența Mann" își deschide porțiile luni, 4 noiembrie 2025 de la ora 12:00 la sediul Bibliotecii Județene „Octavian Goga" din Cluj-Napoca. Proiectul realizat de Goethe-Institut București inaugurează 150 de ani de la nașterea scriitorului german Thomas Mann, o figură importantă a literaturii universale, prin interpretarea contemporană și prin îmbinarea unor teme
17:30
Primăria comunei Feleacu a decis să extindă rețeaua de apă, pe o lungime totală de 8,8 km în localitatea Vâlcele. Consiliul Județean Cluj a autorizat lucrările, aflate în operarea Companiei de Apă „Someș", pentru mai multe străzi din localitatea Vâlcele, dar și locuințe situate pe amplasamentele drumului comunal DC75 și ale drumului județean DJ 103M.
15:40
Concert simfonic aniversar de Ziua Universității Babeș-Bolyai și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) marchează, în data de 3 noiembrie 2025, împlinirea a 106 de ani de la susținerea, de către profesorul Vasile Pârvan, a cursului inaugural al Universității românești din Cluj – „Datoria vieții noastre" -, dar și împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, personalitate de o însemnătate aparte
14:40
UMF Cluj-Napoca transformă ideile în soluții reale pentru sănătate la Technology Transfer Days 2025 # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca organizează cea de-a patra ediție a evenimentului UMF Cluj Technology Transfer Days. Acesta este dedicat promovării la nivel regional al inovației și cercetării aplicate, facilitării colaborării interdisciplinare și valorificării rezultatelor științifice prin parteneriate cu mediul economic, cu scopul de a accelera procesului transfer tehnologic în sănătate. Evenimentul
13:10
În speranța de a readuce suporterii la stadion, CFR Cluj anunță intrare gratuită în tribuna 2 la primul meci din Cupa României. Confruntarea are loc marți, 28 octombrie, de la ora 18:30. CFR Cluj a cucerit Cupa României în sezonul 2024-2025, după ce a învins-o în luna mai a acestui an pe Hermannstadt cu scorul
13:10
Wizz Air lansează cinci noi rute internaționale de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj # ViaCluj
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Wizz Air, anunță extinderea rețelei de zboruri pentru sezonul de iarnă 2025-2026. Pasagerii vor putea călători spre cinci noi destinații internaționale: Marrakesh (Maroc), Stockholm Skavsta (Suedia), Billund (Danemarca), Tel Aviv (Israel) și Oslo Sandefjord Torp (Norvegia). Noile rute consolidează poziția Aeroportului
13:00
Patru confederații sindicale din România vor protesta în fața Guvernului României, în 29 octombrie, între orele 10.00 și 14.00. Despre revendicările lor a vorbit la România via Cluj Lucia Cojocaru, președinta Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean, care face parte din CSDR, una dintre cele patru confederații sindicale care participă la protest. Cele patru confederații
12:50
Veteranul de război Iosif Rus va fi sărbătorit la venerabila vârstă de 110 ani – Născut la Țaga, Cluj, în 1915 # ViaCluj
Municipiul Gherla va fi, marți, 28 octombrie, gazda unei ceremonii dedicate veteranului de război colonel (rtg.) Iosif Rus, care aniversează venerabila vârstă de 110 ani. Evenimentul va avea loc la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, începând cu ora 12:00, într-un cadru solemn și emoționant. Cu acest prilej, în semn de profund respect și recunoaștere pentru
12:20
Încrederea, cea mai prețioasă resursă: Cum influențează dezinformarea din social media încrederea în branduri # ViaCluj
O echipă de cercetători de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a publicat rezultatele unui studiu care examinează modul în care informațiile false sau înșelătoare despre produsele promovate online influențează comportamentul consumatorilor, în contextul rolului încrederii în publicitatea din social media. Conform datelor Statista din 2025,
11:50
Festivalul de Psihanaliză și Film la Cluj marchează 40 de ani de la primul film dublat pe casetă al Irinei-Margareta Nistor # ViaCluj
Între 14-16 noiembrie 2025, la Cinema Arta din Cluj-Napoca, are loc cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film, sub tema Nostalgii permise. Festivalul continuă seria întâlnirilor dintre film, psihanaliză și public și aduce în prim-plan reflecția asupra memoriei, timpului și identității. Ediția din acest an marchează și un moment special: Irina-Margareta
11:30
Județul Cluj are un nou cetățean de onoare. Este vorba de o fostă sportivă olimpică, ce a devenit cadru didactic universitar. Ráduly-Zörgő Éva este, în același timp, psiholog și logoped. Ea a participat la trei ediții a Jocurilor Olimpice în proba de aruncarea suliței. "Ea nu prin cuvinte mari, ci zi de zi cu modestie,
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
O porțiune a autostrăzii A10, pe sensul de mers Aiud – Turda, s-a surpat în cursul zilei de luni, 27 octombrie. Zona afectată se întinde pe doar câțiva metri, însă riscul producerii unui accident este ridicat. Autoritățile au instalat semne de avertizare rutieră, iar circulația este deviată temporar pe banda alăturată până la finalizarea lucrărilor
10:40
Emil Boc anunță o investiție de 7,2 milioane euro pentru modernizarea drumului Sfântul Ioan # ViaCluj
Primarul Emil Boc a anunțat o nouă investiție importantă în infrastructura municipiului Cluj-Napoca, și anume modernizarea drumului Sfântul Ioan care asigură legătura între zona Făget și cartierul Mănăștur. Proiectul, în valoare de 7,2 milioane de euro, va moderniza zona și include amenajarea de piste de biciclete pe ambele sensuri, carosabil nou ș „Tocmai am semnat
27 octombrie 2025
15:50
Prima monedă colorată emisă de BNR, lansată la Cluj – Marchează 130 de ani de la nașterea lui Blaga # ViaCluj
Prima monedă colorată din istoria României a fost lansată luni, 27 octombrie, de Banca Națională. Moneda, confecționată dintr-un aliaj de cupru cu zinc, este dedicată celor 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga și îmbină designul inovator cu elemente culturale unice. Moneda are o valoare nominală de 1 leu. Noua monedă a fost
15:30
Emil Ivănescu, președinte OAR București: “România este făcută pe prețul cel mai mic în proporție de 60-70%” # ViaCluj
Bienala de Arhitectură Transilvania 2025 a anunțat câștigătorii ediției a șaptea, sâmbătă, 25 octombrie în Cluj-Napoca. În aceeași perioadă a avut loc evenimentul în cadrul Galei Bienalelor și Anualelor de Arhitectură, unde au participat reprezentanți ai 15 dintre filialele OAR. Acestia au avut ca scop rezolvarea problemelor în cadrul temei „Etică și Estetică.Valoarea Arhitecturii". În
15:20
Platforma digitală „România Atractivă” este disponibilă în șase limbi și aduce 450 de noi obiective turistice # ViaCluj
La peste un an de la lansarea programului național de turism cultural „România Atractivă" este disponibilă în șase limbi și aduce 450 de noi obiective turistice. Sursa foto: https://romania-atractiva.ro/# De asemenea, platforma a urcat de la 275 de obiective turistice principale, la 725 ce corespund tematicilor celor 12 rute. O altă noutate este că orice persoană
14:40
Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru perioada 27 octombrie – 9 noiembrie. Vremea va fi, în general, caldă până la finele lunii octombrie, însă de la 1 noiembrie, regimul termic va intra pe o pantă descendentă, iar precipitațiile își vor
14:30
Jason Zickerman, președintele și CEO-ul companiei TAB (The Alternative Board), cu o experiență de 35 de ani în consilierea oamenilor de afaceri, a vorbit la Business Cafe despre provocările cu care se confruntă antreprenorii și cum pot fi ele depășite, prin schimb de experiență și bune practici. În calitatea de membru TAB antreprenorii se pot […] The post Soluții la provocările antreprenorilor români, prin The Alternative Board (TAB) appeared first on ViaClujTV.
12:50
Clujul, în topul celor mai multe firme intrate în insolvență în 2025 după București și Bihor # ViaCluj
Clujul se află în fruntea clasamentului insolvențelor din acest an, cu peste 300 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele nouă luni din 2025. La nivel de țară, cifra se ridică la aproape 4.700, în scădere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Registrului Comerțului. […] The post Clujul, în topul celor mai multe firme intrate în insolvență în 2025 după București și Bihor appeared first on ViaClujTV.
12:30
Doi bărbați din Ploiești și-au pierdut viața după ce au căzut sute de metri în gol în Munții Făgăraș # ViaCluj
Doi turiști și-au pierdut viața după ce au alunecat sute de metri pe Vârful Netedu din Munții Făgăraș. Două echipe formate din 15 salvatori montani au reușit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turiști din Ploiești care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de metri de pe Vârful […] The post Doi bărbați din Ploiești și-au pierdut viața după ce au căzut sute de metri în gol în Munții Făgăraș appeared first on ViaClujTV.
12:20
Toate spitalele publice din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video și să păstreze înregistrările pentru maxim 60 de zile, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, citat de Agerpres. „În multe spitale publice din România, în momentul de față există camere de luat vederi, există și butoane de panică, dar pentru că nu […] The post Camerele de supraveghere vor deveni obligatorii în interiorul spitalelor appeared first on ViaClujTV.
11:30
Concertul de Luminație va avea loc în Cimitirul Central din Cluj-Napoca, pentru al unsprezecelea an consecutiv # ViaCluj
Peste 50 de artiști – soliști, balerini, instrumentiști – vor urca pe scena amenajată în Cimitirul Central pentru a continua tradiția concertului de Luminație, eveniment care are loc neîntrerupt în Cluj-Napoca din anul 2015. Ajuns la cea de-a unsprezecea ediție, concertul de Luminație, a cărui temă în 2025 este Requiem (Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo), […] The post Concertul de Luminație va avea loc în Cimitirul Central din Cluj-Napoca, pentru al unsprezecelea an consecutiv appeared first on ViaClujTV.
11:20
Baritonul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Mihai Damian, triplă victorie la Operalia 2025 # ViaCluj
Baritonul Mihai Damian, solist al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și absolvent al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la clasa de canto a conf. univ. dr. Cristian Hodrea, a obținut o performanță excepțională la Operalia 2025, competiția fondată de maestrul Plácido Domingo, una dintre cele mai prestigioase scene de afirmare pentru tinerii […] The post Baritonul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Mihai Damian, triplă victorie la Operalia 2025 appeared first on ViaClujTV.
11:10
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj va cumpăra de pe piața liberă minimu șase imobile cu destinația de locuință pentru persoane defavorizate. Vor fi eliminate locuințele a căror valoare stabilită după faza de negociere depășește valoarea evaluată de către un evaluator autorizat ANEVAR. „Adresa la care se depune oferta: Cluj Napoca, strada Zrinyi Miklos, […] The post Primăria Cluj-Napoca mai cumpără șase locuințe pentru persoane defavorizate appeared first on ViaClujTV.
11:00
Catedrala Mântuirii Neamului a fost inaugurată: Peste 2500 de invitați oficiali la cea mai mare biserică ortodoxă din lume # ViaCluj
Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită într-o slujbă impresionantă, oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în prezența a mii de credincioși și a peste 2.500 de invitați oficiali – printre care s-au numărat premierul Ilie Bolojan, președinta Republicii Moldova Maia Sandu, Principesa Margareta şi […] The post Catedrala Mântuirii Neamului a fost inaugurată: Peste 2500 de invitați oficiali la cea mai mare biserică ortodoxă din lume appeared first on ViaClujTV.
25 octombrie 2025
15:00
Un nou laborator la Universitatea Tehnică – Studenții învață tehnologia pompelor de căldură # ViaCluj
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) are un nou laborator, format cu ajutorul unor donații private. Este vorba de un laborator cu ajutorul căruia studenții învață cum funcționează pompele de căldură. Laboratorul, care cuprinde trei tipuri de pompe de căldură – pompă de căldură aer – aer, pompă de căldură aer – apă și pompă de căldură […] The post Un nou laborator la Universitatea Tehnică – Studenții învață tehnologia pompelor de căldură appeared first on ViaClujTV.
10:00
Peste 500 de persoane au vizitat Music Gallery, ediția 2025, în weekendul de deschidere. Prima și singura galerie muzicală din România este găzduită în acest an de Edison – House of Music, un nou spațiu cultural amenajat în fostul cinematograf Steaua Roșie din Cluj-Napoca (strada Paris, colț cu Ploiești), inaugurat prin acest proiect, în 17 […] The post Concerte și ateliere marca Music Gallery la Edison – House of Music din Cluj – Află când appeared first on ViaClujTV.
24 octombrie 2025
17:40
Răzvan V. Mustață: Cinci insigne de excelență ale Studyportals atestă calitatea educației la UBB # ViaCluj
Cea mai mare, mai veche și mai bine cotată universitate din România a primit o nouă recunoaștere internațională a calității educației oferite. Este vorba de Universitatea Babeș-Bolyai. Aceasta a fost recent distinsă cu cinci Insigne de Excelență la Global Student Satisfaction Awards (GSSA), un program internațional care recunoaște cele mai bune universități pe baza evaluărilor […] The post Răzvan V. Mustață: Cinci insigne de excelență ale Studyportals atestă calitatea educației la UBB appeared first on ViaClujTV.
14:50
Președintele Ordinului Arhitecților din România: „Avem un sistem care nu pornește de la calitate” # ViaCluj
Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor a găzduit o masă rotundă cu tema „Etică și Estetică. Valoarea Arhitecturii”, vineri, 24 octombrie 2025, în cadrul BATRA 2025. Evenimentul reunește reprezentanți ai filialelor Ordinului Arhitecților din România, arhitecți, urbaniști, teoreticieni și jurnaliști, într-un dialog dedicat modului în care principiile etice și estetice se intersectează în practica arhitecturală contemporană […] The post Președintele Ordinului Arhitecților din România: „Avem un sistem care nu pornește de la calitate” appeared first on ViaClujTV.
13:00
A scăzut vârsta celor dependenți de jocurile de noroc, o dată cu posibilitatea de a juca și online # ViaCluj
Efectele dependenței de jocurile de noroc sunt multiple, de la ADHD, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări de personalitate antisociale, dependență de alcool, tutun, droguri, care pot duce la afecțiuni pulmonare, heptatice, digestive, circulatorii. Jucătorii patologici se izolează, nu mai reușesc să fie funcționali. Mai mult, specialiștii în adicții au arătat că unul din 5 dependenți patologic de […] The post A scăzut vârsta celor dependenți de jocurile de noroc, o dată cu posibilitatea de a juca și online appeared first on ViaClujTV.
11:00
Vânt puternic în mai multe regiuni, inclusiv în județul Cluj – Meteorologii au emis Cod galben # ViaCluj
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă vineri, 24 octombrie, în intervalul 10:00 – 21:00. Județul Cluj se numără printre zonele vizate de avertizare, alături de Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și vestul și sudul Olteniei. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de […] The post Vânt puternic în mai multe regiuni, inclusiv în județul Cluj – Meteorologii au emis Cod galben appeared first on ViaClujTV.
10:40
Vineri, 24 octombrie, în jurul orei 05.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN1 E60, între localitățile Izvorul Crișului și Șaula. Din cercetările efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 53 ani, din județul Neamț, care conducea un ansamblu de vehicule […] The post Două TIR-uri s-au ciocnit pe DN1, între Izvorul Crișului și Șaula appeared first on ViaClujTV.
23 octombrie 2025
15:30
Romanian Symphony Orchestra: Muzicieni români de top se reunesc într-un concert extraordinar la Cluj-Napoca # ViaCluj
Unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din străinătate se reunesc cu muzicieni români din țară într-o orchestră care să reprezinte România în lume. Prin acest eveniment va fi valorificată resursa românească atât din țară, cât și din diaspora. Acest nou ansamblu se intitulează Romanian Symphony Orchestra și va debuta la Cluj-Napoca în data de […] The post Romanian Symphony Orchestra: Muzicieni români de top se reunesc într-un concert extraordinar la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
15:00
Business de Familie – Secoplan Building Systems: El a început visul, ea îl duce mai departe # ViaCluj
În acest episod al podcastului Business de Familie descoperim o poveste despre evoluție, leadership și pasiune pentru ceea ce faci. Hajni Kakucs a început ca secretară, dar a știut să vadă dincolo de birou și de rolul de zi cu zi. A fost acolo și a completat viziunea soțului ei, iar acest suflu proaspăt adus […] The post Business de Familie – Secoplan Building Systems: El a început visul, ea îl duce mai departe appeared first on ViaClujTV.
14:30
Cristiano Bergodi, noul antrenor al Universității Cluj: contract până în 2027 și debut la Oțelul Galați # ViaCluj
Universitatea Cluj a confirmat oficial numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal. Tehnicianul italian, cu patru trofee câștigate în fotbalul românesc, a semnat un contract valabil până în 2027. Bergodi vine la Cluj cu un staff tehnic experimentat și o reputație solidă în Superliga României. Debutul lui Cristiano Bergodi la […] The post Cristiano Bergodi, noul antrenor al Universității Cluj: contract până în 2027 și debut la Oțelul Galați appeared first on ViaClujTV.
11:40
Concert de Luminație la Cluj-Napoca: „Requiem” de Johann Michael Haydn va răsuna în Cimitirul Central # ViaCluj
Scena urbană continuă una dintre cele mai emoționante tradiții culturale din Cluj-Napoca: Concertul de Luminație, eveniment care are loc neîntrerupt din 2015.Ajuns la cea de-a unsprezecea ediție, concertul din acest an va avea loc vineri, 1 noiembrie 2025, de la ora 18:30, în Cimitirul Central – Házsongárd, cu intrarea dinspre strada Avram Iancu. Tema ediției […] The post Concert de Luminație la Cluj-Napoca: „Requiem” de Johann Michael Haydn va răsuna în Cimitirul Central appeared first on ViaClujTV.
11:30
Criză în sistemul de sănătate mintală: psihologii din Cluj, blocați de o măsură administrativă # ViaCluj
Din data 1 noiembrie 2025, majoritatea psihologilor aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj riscă să nu mai poată continua activitatea, după ce autoritățile au impus o nouă condiție: obținerea unui aviz de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică pentru cabinetele individuale ale psihologilor colaboratori. Această cerință a stârnit nemulțumirea profesioniștilor din […] The post Criză în sistemul de sănătate mintală: psihologii din Cluj, blocați de o măsură administrativă appeared first on ViaClujTV.
11:30
Cluj Crusaders organizează Tryout Days 2025: eveniment gratuit pentru cei care vor să descopere fotbalul american # ViaCluj
Cluj Crusaders, una dintre cele mai cunoscute și premiate echipe de fotbal american din România, îi invită pe toți pasionații de sport să participe la Tryout Days 2025, un eveniment deschis publicului clujean, dedicat celor care vor să învețe ce înseamnă acest sport spectaculos și să devină parte din comunitatea Crusaders. Evenimentul va avea loc […] The post Cluj Crusaders organizează Tryout Days 2025: eveniment gratuit pentru cei care vor să descopere fotbalul american appeared first on ViaClujTV.
11:20
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) trage un semnal de alarmă: în România, prea multe cazuri de cancer de sân sunt descoperite în stadii avansate, când șansele de vindecare sunt reduse, iar tratamentele devin mai dificile și costisitoare. Specialiștii atrag atenția că mii de vieți ar putea fi salvate anual dacă boala ar fi diagnosticată […] The post iMedico: Harta Roz a României unde femeile pot face mamografii decontate appeared first on ViaClujTV.
