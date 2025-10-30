România, între magie și ezoterie – Despre superstiții, noroc sau manifestare ca fenomene sociale

12:30

Doi turiști și-au pierdut viața după ce au alunecat sute de metri pe Vârful Netedu din Munții Făgăraș. Două echipe formate din 15 salvatori montani au reușit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turiști din Ploiești care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de metri de pe Vârful