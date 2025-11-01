Cornelia Bindean: Piața imobiliară va crește în continuare la Cluj
ViaCluj, 1 noiembrie 2025 13:50
Chiar dacă actualul context economic este marcat de impredictibilitate, piața imobiliară din Cluj va crește în continuare. Există chiar perspectiva repetării fenomenului produs în ultimii cinci ani, când s-a dublat prețul mediu pe metrul pătrat, așa că în 2030 prețurile proprietăților imobiliare din Cluj-Napoca vor fi sensibil mai mari decât cele din acest an, estimează
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum 30 minute
13:50
Acum 4 ore
11:20
Serghei aduce „Ordonanța de Urgență Comică” la Cluj-Napoca – Două show-uri de stand-up pentru o doză de râs garantat # ViaCluj
Într-o perioadă în care austeritatea și tăierile bugetare domină știrile, comediantul Serghei aduce o doză neașteptată de relaxare la Cluj-Napoca, cu spectacolul său de stand-up comedy, „Eu cu ce mai râd?". Evenimentul, supranumit de organizatori „Ordonanța de Urgență Comică", promite să transforme grijile cotidiene în hohote de râs și să ofere publicului o „măsură" de
Acum 6 ore
08:40
Laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2001, Tim Hunt, va susține o prelegere la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Profesorul și cercetătorul britanic va participa la eveniment în calitate de invitat special și keynote speaker în cadrul Conferinței „Diaspora Științifică Românească-Smart Diaspora". Profesorul Tim Hunt va prezenta prelegerea „Satoru, Bela and the Futile Cycle"
Acum 24 ore
21:40
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a inaugurat noul laborator BoschLab – the space for software defined vehicles, situat în clădirea UTCN de pe strada G. Barițiu nr. 8, sala 6.01, în cadrul Departamentului de Automatică al Facultății de Automatică și Calculatoare. BoschLab – the space for software defined vehicles este un proiect dezvoltat cu sprijinul
14:20
Noi microbuze școlare electrice pentru elevii din trei comune clujene: „La nivelul județului Cluj problema transportului școlar nu mai există” # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a aprobat transferarea dreptului de proprietate asupra a trei noi microbuze electrice, către comunele Mica, Mintiu Gherlii și Viișoara. Acestea au fost achiziționate suplimentar în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă "Microbuze electrice pentru elevii din județul Cluj" finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform reprezentanților forului administrativ județean, acest
Ieri
14:00
Com'ON Cluj-Napoca a obținut o dublă recunoaștere la Gala Tineretului din România 2025, desfășurată la Vaslui, în data de 25 octombrie. Au fost premiate proiectele Com'ON Green și Com'ON School – două inițiative din cadrul Com'ON Cluj-Napoca – programul de bugetare participativă pentru tineri. Cele două proiecte, dezvoltate și coordonate de Grupul PONT, au fost
13:20
Arena Națională va găzdui în seara de vineri, 31 octombrie, de la ora 20:30, unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei: CFR Cluj – Dinamo. Formația din Gruia are parte de o partidă ce se anunță intensă, pe terenul uneia dintre pretendentele la un loc pe podium. Aflați într-o perioadă nefastă, "feroviarii" au dat
12:30
Halloween 2025: Află originea numelui, de ce se sculptează în dovleci, tradiții și obiceiuri # ViaCluj
Halloween 2025 va aduce, ca în fiecare an, atmosfera misterioasă a costumelor, dovlecilor sculptați și tradiției de „trick or treat". Această sărbătoare, plină de culoare și simboluri, îmbină vechi obiceiuri celtice cu tradițiile moderne. Halloween este o sărbătoare cu origini celtice, care a fost adoptată de multe popoare din lumea occidentală și s-a răspândit în
12:20
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit vineri, 31 octombrie, la un accident rutier petrecut pe raza localității Boteni, județul Cluj. La fața locului s-au deplasat echipajele de la Garda Mociu, cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În accident a fost implicat un autoturism, găsit de către forțele noastre în
12:10
10:50
Statul român, lipsit de umanitate: Jandarmeria i-a amendat pe cei care își comemorau morții de la Colectiv # ViaCluj
Un eveniment de comemorare a morților din Colectiv a avut loc la împlinirea unui deceniu de la incendiul din 30 octombrie 2015, soldat cu 65 de morți și zeci de răniți. Acesta a constat într-un marș și un moment de reculegere la locul fostului club Colectiv. După terminarea marșului, câteva zeci de oameni au rămas
30 octombrie 2025
17:10
Premieră: Energie electrică, produsă la Cluj printr-un proces de dezintegrare moleculară a gunoaielor # ViaCluj
Clujul este primul județ care a găsit o soluție pentru a reduce cantitatea de deșeuri care trebuie depozitată după sortarea materialelor reciclabile. Cu ajutorul unei investiții de 12 milioane de euro, a fost construită prima stație de dezintegrare moleculară, bazată pe o invenție românească. Noua stație de dezintegrare a deșeurilor, integral automatizată, funcționează în incinta Centrului
15:40
Formația din Gruia a anunțat numirea oficială a fostului selecționer al naționalei de tineret. „Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor! În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul
14:30
În această ediție a podcastului Business de Familie vorbim despre echilibrul dintre viața personală și cea profesională, acolo unde granițele devin tot mai subțiri. Invitata Judith Kocsis, fondatoarea Bronto, a construit un business de 3 milioane de euro, alături de familie. Cum se împacă rolurile de partener, părinte și antreprenor sub același acoperiș? Ce tensiuni, dar
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Fondatorul unuia dintre cele mai vechi lanțuri de fast-food din Cluj s-a stins miercuri, 29 octombrie 2025. Este vorba despre Ryad Almasri, fondatorul lanțului Mama Manu, care a încetat din viață la vârsta de 65 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de echipa sa, care a transmis un mesaj emoționant despre omul care a
13:40
Mercenarul Horațiu Potra renunță la exilul din Dubai pentru a se întoarce voluntar în țară # ViaCluj
Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi, 30 octombrie, că acesta dorește să revină „voluntar" în România din Dubai, acolo unde a plecat după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Pe 29 septembrie, Horațiu Potra, fiul acestuia, Dorian Potra, precum și
12:10
Piața muncii în 2025: Care sunt cele mai căutate abilități digitale și de inteligență artificială ale momentului # ViaCluj
Tot mai mulți angajatori au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare competențe digitale și cunoștințe de AI, atât pentru job-urile care au legătură directă cu acestea, precum cele din domeniul IT sau digital marketing, cât și pentru cele conexe, cum ar fi inginerie, vânzări, analiză de date, web design sau
10:50
România, între magie și ezoterie – Despre superstiții, noroc sau manifestare ca fenomene sociale # ViaCluj
Într-o lume aflată între rațiune și credință, România rămâne un spațiu în care magia, superstițiile și ezoterismul continuă să conviețuiască alături de știință și modernitate. Potrivit studiului INSCOP Research din octombrie 2025, aproape jumătate dintre români spun că își ghidează deciziile după credință și tradiție, iar peste 70% cred că norocul joacă un rol esențial
10:30
La Cluj-Napoca are loc, în perioada 20-22 noiembrie 2025, la Hotelul Radisson Blu, cea de-a III-a ediție a conferinței The Dietitian, eveniment-reper pentru profesioniștii din domeniul nutriției și sănătății. În acest an, conferința oferă un spațiu de dialog, învățare șicolaborare profesională sub tema „Progres, Prevenție, Practică Clinică", aducând în prim-plan rolul dieteticianului în adaptarea la
29 octombrie 2025
16:40
Caravana 4PEACE ajunge la Cluj-Napoca: Două ore despre bullying, inteligență emoțională și încrederea în sine # ViaCluj
A început turul național „4PEACE – Inteligența emoțională în școli, NU bullying" – profesori, părinți și adolescenți construiesc viitorul educației în România. În parteneriat cu Poliția Română și Asociația Plantăm Speranță, Pașaport pentru Succes organizează 8 evenimente gratuite în marile orașe pentru a promova inteligența emoțională, încrederea în sine și colaborarea în școlile din România.
16:40
Fii parte din campania „Vocea necuvântătoarelor”: Spectacol caritabil organizat de Fundația UBB # ViaCluj
Fundația Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin campania umanitară „Vocea necuvântătoarelor", organizează marți, 25 noiembrie, începând cu ora 19.00, în Auditorium Maximum, un spectacol caritabil dedicat sprijinirii animalelor aflate în nevoie. Publicul se va bucura de un program artistic variat, care va include: Teatru: Fragmente din spectacolul de Commedia dell'arte La Famiglia, Regia: Irina Wintze, Camelia Curuțiu-Zoicaș,
16:30
Consiliul Județean Cluj continuă seria investițiilor în sănătate cu achiziția a șase noi defibrilatoare externe cu acces public. Acestea au fost amplasate în cadrul unor obiective aflate în subordinea ori administrarea forului administrativ județean. Dispozitivele medicale se regăsesc în cinci locații din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Biblioteca Județeană „Octavian Goga" Cluj – sediul central și Filiala
14:20
„Roșu de toamnă: Recoltăm speranță, nu doar sânge” – campanie de donare de sânge la Cluj-Napoca # ViaCluj
În perioada 3-7 noiembrie 2025, clujenii sunt invitați să participe la campania de donare de sânge „Roșu de toamnă: Recoltăm speranță, nu doar sânge", organizată de echipa „Donează sânge, fii erou!", parte a organizației studențești din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca. Acțiunea are loc la Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj, situat
14:20
UMF Cluj-Napoca organizează „Technology Transfer Days” – inovație, cercetare și parteneriate în domeniul sănătății # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca organizează, în perioada 29-30 octombrie 2025, cea de-a patra ediție a evenimentului „UMF Cluj Technology Transfer Days", un proiect dedicat inovației și transferului tehnologic în domeniul sănătății. Evenimentul va avea loc la Rectoratul UMF Cluj, str. Victor Babeș nr. 8, în Sala Multimedia, și își propune să
13:20
Cluj-Napoca, pregătit pentru Crăciun: data deschiderii târgului și toate noutățile din acest an # ViaCluj
Magia sărbătorilor de iarnă revine în inima Transilvaniei. Începând cu 21 noiembrie 2025, Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca își va deschide porțile în Piața Unirii, aducând bucurie, lumini și tradiții autentice până pe 1 ianuarie 2026. An de an, Clujul devine una dintre cele mai spectaculoase destinații din România în perioada Crăciunului, atrăgând zeci de
13:20
Noaptea de Halloween 2025 transformă Clujul într-un adevărat festival urban al contrastelor. De la techno hipnotic și spectacole cu tematică steampunk, la tururi istorice la lumina lanternelor și concerte solemne în cimitir, orașul vibrează sub semnul misterului și al energiei nocturne. Atmosfera promite zile întregi de distracție, artă și emoție. Techno sub mască venețiană: Boris
11:20
CFR Cluj, vicecampioana sezonului trecut și deținătoarea Cupei României la fotbal, se află la un o semnătură distanță de a-l instala pe Daniel Pancu (48 de ani) pe banca tehnică. Fostul selecționer a intrat în direct la TV și a confirmat: urmează să fie prezentat oficial. Postul a rămas vacant la echipa "vișinie", după ce Andrea Mandorlini
10:00
Darius Mârza este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Cluj. El a fondat celebrul complex turistic Wonderland, locul în care au stat personalități precum Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României sau artiști precum muzicienii de la Rednex sau No Mercy. Tot el a fondat cel mai mare festival din România dedicat familiilor, Wonder
28 octombrie 2025
17:40
Expoziția de instalații sonore „Fecvența Mann" își deschide porțiile luni, 4 noiembrie 2025 de la ora 12:00 la sediul Bibliotecii Județene „Octavian Goga" din Cluj-Napoca. Proiectul realizat de Goethe-Institut București inaugurează 150 de ani de la nașterea scriitorului german Thomas Mann, o figură importantă a literaturii universale, prin interpretarea contemporană și prin îmbinarea unor teme
17:30
Primăria comunei Fele
15:40
Concert simfonic aniversar de Ziua Universității Babeș-Bolyai și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) marchează, în data de 3 noiembrie 2025, împlinirea a 106 de ani de la susținerea, de către profesorul Vasile Pârvan, a cursului inaugural al Universității românești din Cluj – „Datoria vieții noastre” -, dar și împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, personalitate de o însemnătate aparte […] The post Concert simfonic aniversar de Ziua Universității Babeș-Bolyai și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria appeared first on ViaClujTV.
14:40
UMF Cluj-Napoca transformă ideile în soluții reale pentru sănătate la Technology Transfer Days 2025 # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca organizează cea de-a patra ediție a evenimentului UMF Cluj Technology Transfer Days. Acesta este dedicat promovării la nivel regional al inovației și cercetării aplicate, facilitării colaborării interdisciplinare și valorificării rezultatelor științifice prin parteneriate cu mediul economic, cu scopul de a accelera procesului transfer tehnologic în sănătate. Evenimentul […] The post UMF Cluj-Napoca transformă ideile în soluții reale pentru sănătate la Technology Transfer Days 2025 appeared first on ViaClujTV.
13:10
În speranța de a readuce suporterii la stadion, CFR Cluj anunță intrare gratuită în tribuna 2 la primul meci din Cupa României. Confruntarea are loc marți, 28 octombrie, de la ora 18:30. CFR Cluj a cucerit Cupa României în sezonul 2024-2025, după ce a învins-o în luna mai a acestui an pe Hermannstadt cu scorul […] The post CFR Cluj joacă în Cupa României împotriva CSM Slatina – Intrare gratuită la meci appeared first on ViaClujTV.
13:10
Wizz Air lansează cinci noi rute internaționale de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj # ViaCluj
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Wizz Air, anunță extinderea rețelei de zboruri pentru sezonul de iarnă 2025-2026. Pasagerii vor putea călători spre cinci noi destinații internaționale: Marrakesh (Maroc), Stockholm Skavsta (Suedia), Billund (Danemarca), Tel Aviv (Israel) și Oslo Sandefjord Torp (Norvegia). Noile rute consolidează poziția Aeroportului […] The post Wizz Air lansează cinci noi rute internaționale de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj appeared first on ViaClujTV.
13:00
Patru confederații sindicale din România vor protesta în fața Guvernului României, în 29 octombrie, între orele 10.00 și 14.00. Despre revendicările lor a vorbit la România via Cluj Lucia Cojocaru, președinta Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean, care face parte din CSDR, una dintre cele patru confederații sindicale care participă la protest. Cele patru confederații […] The post Sindicaliștii ies în stradă, ei cer creșterea salariului minim și oprirea concedierilor appeared first on ViaClujTV.
12:50
Veteranul de război Iosif Rus va fi sărbătorit la venerabila vârstă de 110 ani – Născut la Țaga, Cluj, în 1915 # ViaCluj
Municipiul Gherla va fi, marți, 28 octombrie, gazda unei ceremonii dedicate veteranului de război colonel (rtg.) Iosif Rus, care aniversează venerabila vârstă de 110 ani. Evenimentul va avea loc la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, începând cu ora 12:00, într-un cadru solemn și emoționant. Cu acest prilej, în semn de profund respect și recunoaștere pentru […] The post Veteranul de război Iosif Rus va fi sărbătorit la venerabila vârstă de 110 ani – Născut la Țaga, Cluj, în 1915 appeared first on ViaClujTV.
12:20
Încrederea, cea mai prețioasă resursă: Cum influențează dezinformarea din social media încrederea în branduri # ViaCluj
O echipă de cercetători de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a publicat rezultatele unui studiu care examinează modul în care informațiile false sau înșelătoare despre produsele promovate online influențează comportamentul consumatorilor, în contextul rolului încrederii în publicitatea din social media. Conform datelor Statista din 2025, […] The post Încrederea, cea mai prețioasă resursă: Cum influențează dezinformarea din social media încrederea în branduri appeared first on ViaClujTV.
11:50
Festivalul de Psihanaliză și Film la Cluj marchează 40 de ani de la primul film dublat pe casetă al Irinei-Margareta Nistor # ViaCluj
Între 14-16 noiembrie 2025, la Cinema Arta din Cluj-Napoca, are loc cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film, sub tema Nostalgii permise. Festivalul continuă seria întâlnirilor dintre film, psihanaliză și public și aduce în prim-plan reflecția asupra memoriei, timpului și identității. Ediția din acest an marchează și un moment special: Irina-Margareta […] The post Festivalul de Psihanaliză și Film la Cluj marchează 40 de ani de la primul film dublat pe casetă al Irinei-Margareta Nistor appeared first on ViaClujTV.
11:30
Județul Cluj are un nou cetățean de onoare. Este vorba de o fostă sportivă olimpică, ce a devenit cadru didactic universitar. Ráduly-Zörgő Éva este, în același timp, psiholog și logoped. Ea a participat la trei ediții a Jocurilor Olimpice în proba de aruncarea suliței. ”Ea nu prin cuvinte mari, ci zi de zi cu modestie, […] The post Județul Cluj are un nou cetățean de onoare appeared first on ViaClujTV.
10:50
O porțiune a autostrăzii A10, pe sensul de mers Aiud – Turda, s-a surpat în cursul zilei de luni, 27 octombrie. Zona afectată se întinde pe doar câțiva metri, însă riscul producerii unui accident este ridicat. Autoritățile au instalat semne de avertizare rutieră, iar circulația este deviată temporar pe banda alăturată până la finalizarea lucrărilor […] The post Atenție, șoferi: S-a surpat o porțiune din autostrada A10, sensul Aiud – Turda appeared first on ViaClujTV.
10:40
Emil Boc anunță o investiție de 7,2 milioane euro pentru modernizarea drumului Sfântul Ioan # ViaCluj
Primarul Emil Boc a anunțat o nouă investiție importantă în infrastructura municipiului Cluj-Napoca, și anume modernizarea drumului Sfântul Ioan care asigură legătura între zona Făget și cartierul Mănăștur. Proiectul, în valoare de 7,2 milioane de euro, va moderniza zona și include amenajarea de piste de biciclete pe ambele sensuri, carosabil nou ș „Tocmai am semnat […] The post Emil Boc anunță o investiție de 7,2 milioane euro pentru modernizarea drumului Sfântul Ioan appeared first on ViaClujTV.
27 octombrie 2025
15:50
Prima monedă colorată emisă de BNR, lansată la Cluj – Marchează 130 de ani de la nașterea lui Blaga # ViaCluj
Prima monedă colorată din istoria României a fost lansată luni, 27 octombrie, de Banca Națională. Moneda, confecționată dintr-un aliaj de cupru cu zinc, este dedicată celor 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga și îmbină designul inovator cu elemente culturale unice. Moneda are o valoare nominală de 1 leu. Noua monedă a fost […] The post Prima monedă colorată emisă de BNR, lansată la Cluj – Marchează 130 de ani de la nașterea lui Blaga appeared first on ViaClujTV.
15:30
Emil Ivănescu, președinte OAR București: “România este făcută pe prețul cel mai mic în proporție de 60-70%” # ViaCluj
Bienala de Arhitectură Transilvania 2025 a anunțat câștigătorii ediției a șaptea, sâmbătă, 25 octombrie în Cluj-Napoca. În aceeași perioadă a avut loc evenimentul în cadrul Galei Bienalelor și Anualelor de Arhitectură, unde au participat reprezentanți ai 15 dintre filialele OAR. Acestia au avut ca scop rezolvarea problemelor în cadrul temei „Etică și Estetică.Valoarea Arhitecturii”. În […] The post Emil Ivănescu, președinte OAR București: “România este făcută pe prețul cel mai mic în proporție de 60-70%” appeared first on ViaClujTV.
15:20
Platforma digitală „România Atractivă” este disponibilă în șase limbi și aduce 450 de noi obiective turistice # ViaCluj
La peste un an de la lansarea programului național de turism cultural „România Atractivă” este disponibilă în șase limbi și aduce 450 de noi obiective turistice. Sursa foto: https://romania-atractiva.ro/# De asemenea, platforma a urcat de la 275 de obiective turistice principale, la 725 ce corespund tematicilor celor 12 rute. O altă noutate este că orice persoană […] The post Platforma digitală „România Atractivă” este disponibilă în șase limbi și aduce 450 de noi obiective turistice appeared first on ViaClujTV.
14:40
Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru perioada 27 octombrie – 9 noiembrie. Vremea va fi, în general, caldă până la finele lunii octombrie, însă de la 1 noiembrie, regimul termic va intra pe o pantă descendentă, iar precipitațiile își vor face simțită prezența în majoritatea regiunilor. Potrivit meteorologilor, în primele două zile, respectiv 27 și […] The post Prognoza meteo: Temperaturi maxime mai ridicate până la sfârșit de octombrie appeared first on ViaClujTV.
14:30
Jason Zickerman, președintele și CEO-ul companiei TAB (The Alternative Board), cu o experiență de 35 de ani în consilierea oamenilor de afaceri, a vorbit la Business Cafe despre provocările cu care se confruntă antreprenorii și cum pot fi ele depășite, prin schimb de experiență și bune practici. În calitatea de membru TAB antreprenorii se pot […] The post Soluții la provocările antreprenorilor români, prin The Alternative Board (TAB) appeared first on ViaClujTV.
12:50
Clujul, în topul celor mai multe firme intrate în insolvență în 2025 după București și Bihor # ViaCluj
Clujul se află în fruntea clasamentului insolvențelor din acest an, cu peste 300 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele nouă luni din 2025. La nivel de țară, cifra se ridică la aproape 4.700, în scădere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Registrului Comerțului. […] The post Clujul, în topul celor mai multe firme intrate în insolvență în 2025 după București și Bihor appeared first on ViaClujTV.
12:30
Doi bărbați din Ploiești și-au pierdut viața după ce au căzut sute de metri în gol în Munții Făgăraș # ViaCluj
Doi turiști și-au pierdut viața după ce au alunecat sute de metri pe Vârful Netedu din Munții Făgăraș. Două echipe formate din 15 salvatori montani au reușit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turiști din Ploiești care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de metri de pe Vârful […] The post Doi bărbați din Ploiești și-au pierdut viața după ce au căzut sute de metri în gol în Munții Făgăraș appeared first on ViaClujTV.
12:20
Toate spitalele publice din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video și să păstreze înregistrările pentru maxim 60 de zile, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, citat de Agerpres. „În multe spitale publice din România, în momentul de față există camere de luat vederi, există și butoane de panică, dar pentru că nu […] The post Camerele de supraveghere vor deveni obligatorii în interiorul spitalelor appeared first on ViaClujTV.
11:30
Concertul de Luminație va avea loc în Cimitirul Central din Cluj-Napoca, pentru al unsprezecelea an consecutiv # ViaCluj
Peste 50 de artiști – soliști, balerini, instrumentiști – vor urca pe scena amenajată în Cimitirul Central pentru a continua tradiția concertului de Luminație, eveniment care are loc neîntrerupt în Cluj-Napoca din anul 2015. Ajuns la cea de-a unsprezecea ediție, concertul de Luminație, a cărui temă în 2025 este Requiem (Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo), […] The post Concertul de Luminație va avea loc în Cimitirul Central din Cluj-Napoca, pentru al unsprezecelea an consecutiv appeared first on ViaClujTV.
