Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB: „E de domeniul fantasticului!"
Gândul, 30 octombrie 2025 11:10
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre mai multe subiecte după ce echipa roș-albastră s-a impus cu 3-1 în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița. Oficialul FCSB a explicat și cum se vor efectua transferurile la formația finanțată de Gigi Becali, iar printre altele l-a lăudat și pe Andrei […]
• • •
Acum 5 minute
11:30
Victor Ponta vorbeşte despre motivul real al retragerii trupelor americane din România: „Ce să zic? V-o zic cu durere în suflet” # Gândul
Victor Ponta a vorbit miercuri despre motivul real al retragerii trupelor americane de pe teritoriul românesc. În ţara noastră vor rămâne dislocaţi în jur de 1.000 de militari americani. Fostul premier a criticat maniera de abordare a actualului guvern în privinţa relaţiilor externe şi a securităţii naţionale. „Președintele nostru nou ales, cel care trebuie să […]
11:30
Coaliția de guvernare din Germania pregătește o lege care ar putea limita plățile sociale pentru ucrainenii apți de muncă. Potrivit agenției pentru ocuparea forței de muncă din țara respectivă, în prezent aproximativ 490 de mii de refugiați ucraineni primesc alocații de șomaj pe termen lung, transmite Politico. În Polonia și Germania – statele Uniunii Europene […]
11:30
100 de zile până încep Jocurile de Iarnă 2026! Care e stadiul pregătirilor și câte bilete s-au vândut deja # Gândul
Peste 850.000 de bilete dintr-un total de 1,4 milioane au fost vândute pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie, respectiv 6-15 martie 2026), au anunțat organizatorii miercuri, cu 100 de zile înainte de începerea JO 2026. A 25-a ediție a Jocurilor Olimpice este un eveniment multi-sportiv internațional major. 100 de […]
11:30
Autoritățile de la noi încep să strângă date despre românii care dețin criptomonede. Informațiile despre ce au oamenii în portofelele lor virtual vor fi strânse în primă fază de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară. Instituția a avut discuții cu ANAF, BNR și Ministerul Finanțelor despre acest subiect. Vorbim despre regulamentul Uniunii Europene care face referire la […]
Acum 10 minute
11:20
Paza este inexistentă în faimoasele monumente ale Parisului. După cazul Luvru, un bărbat a reușit să se ascundă o noapte întreagă în Turnul Eiffel # Gândul
După Luvru, problemele de securitate la cele mai mari monumente ale Parisului continuă să iasă a iveală. De această dată un scandal care implică celebrul Turn Eiffel iese la iveală. Presa franceză a dezvăluit că, luni seară, un bărbat a intrat prin efracție într-unul dintre cele mai faimoase monumente ale lumii și nu a plecat […]
11:20
Țeapă în online: O femeie din Bavaria a cumpărat o monedă de aur, dar a primit, în loc, un castravete. Cât a costat coletul # Gândul
Fraudele pe internet se înmulțesc tot mai mult. O femeie din Bavaria a trăit o pățanie incredibilă: a plătit suma de 3.300 de euro pentru o monedă din aur, însă în colet a găsit, de fapt, un castravete vechi, scrie Bild. Potrivit publicației menționate, femeia a contactat un presupus vânzător de monede prin intermediul unui […]
Acum 30 minute
11:10
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre mai multe subiecte după ce echipa roș-albastră s-a impus cu 3-1 în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița. Oficialul FCSB a explicat și cum se vor efectua transferurile la formația finanțată de Gigi Becali, iar printre altele l-a lăudat și pe Andrei […]
11:00
Dan Dungaciu, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 29 octombrie 2025, a discutat despre retragerea trupelor americane din România și criza strategică de securitate a țării. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marius Tucă consideră că România și-a „dat doctoratul în incompetență strategică”. A mai explicat că România se află în dezavantaj strategic față […]
11:00
S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre # Gândul
Un tânăr cu multă imaginație a decis să–și îndeplinească un vis, și anume, acela de a-și crea propria țară. Însă aventura sa s-a terminat brusc, atunci când a fost deportat de poliția croată, scrie CNN. Daniel Jackson, un britanic în vârstă de 20 de ani, s-a autoproclamat „președintele Republicii Libere Verdis”, o așa-numită micronațiune întemeiată […]
Acum o oră
10:50
Președintele Trump își încheie turneul asiatic prin întâlnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. Ce au discutat cei doi # Gândul
Discuțiile dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping au durat aproximativ o oră și 40 de minute. La final, președintele american a afirmat că s-au luat numeroase decizii, dar nu a oferit prea multe detalii. Un acord comercial va fi semnat ulterior. „Avem o înțelegere și cred că în scurt timp vom semna un […]
10:40
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat cum politica lui Donald Trump redefinește raporturile de putere la nivel global. În opinia sa, rivalitatea dintre Statele Unite și China nu mai este doar economică, ci o confruntare strategică pentru modelarea „lumii viitorului”. Urmărește aici, integral, emisiunea […]
10:40
HAOS și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului. Credincioșii au forțat intrarea după ore întregi de așteptare # Gândul
Noaptea trecută, la Catedrala Mântuirii Neamului, mii de oameni care au așteptat la rând pentru a intra în lăcașul de cult au provocat momente de haos, după ce ușile principale au fost închise temporar pentru curațenie. Credincioșii, mulți dintre ei aflați la coadă de peste 10 ore, au refuzat să mai aștepte și au împins spre […]
10:40
Șerban Semeniuc (Rețeaua Regina Maria), la Health Summit 2025: „Avem un singur sistem de sănătate și trebuie să lucrăm ÎMPREUNĂ, în interesul pacientului” # Gândul
Șerban Semeniuc, legal & corporate affairs director în cadrul rețelei private de sănătate Regina Maria, subliniază importanța dialogului public-privat și a unei abordări constructive în reformarea sistemului medical românesc. „Dialogul este întotdeauna constructiv, ideea este să putem construi după ce dă startul”, a declarat Șerban Semeniuc, reprezentant al Rețelei de Sănătate Regina Maria, în cadrul […]
Acum 2 ore
10:30
ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor # Gândul
Analiza toxicologică este cea mai importantă în cazul doctoriței din Buzău, găsită decedată în camera de gardă. Zece persoane au fost audiate ieri în această speță, iar mașina Ștefaniei Szabo, directorul medical al unității medicale , acesteia a fost perchezitionată. Anchetatorii nu exclud varianta ca doctorița să fi luat un cocktail cu medicamente foarte puternice […]
10:30
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală FATALĂ, dezastruoasă pentru români” # Gândul
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, spune că măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan nu au adus mai mulți bani la buget, așa cum spera premierul, ci dimpotrivă, încasările au scăzut în termeni reali. „Taxe mai mari, încasări mai mici. Din păcate cifrele oficiale pe luna septembrie arată ce v-am spus de luni de zile. […]
10:20
De azi, România are un nou vicepremier. Oana Gheorghiu a depus jurământul în faţa preşedintelui, premierului şi consilierilor prezidenţiali # Gândul
Administraţia Prezidenţială a învestit joi, în funcţia de vicepremier, pe oana Gheorghiu, la propunerea Guvernului României. Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni, în prezenţa consilierilor prezidenţiali şi a premierului Ilie Bolojan. A fost intonat Imnul Naţional al României. În temeiul prevederilor art Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestire, cu mâna pe Biblie: „Jur […]
10:20
10 ani de la COLECTIV, tragedia din care România nu a învățat nimic. Durerea, promisiunile goale și nedreptatea continuă. Corupția continuă să ucidă # Gândul
Astăzi se împlinește un deceniu de la incendiul din clubul Colectiv, cea mai mare tragedie din România post-decembristă, în care 65 de tineri au murit și zeci trăiesc și astăzi cu traume fizice și emoționale. La zece ani distanță, țara pare că nu a învățat mare lucru. Sistemul medical este în continuare depășit, promisiunile politicienilor […]
10:20
Cum funcționează poprirea și sechestrul pe conturi. Câți bani îți poate bloca Fiscul românesc # Gândul
Tot mai mulți români ajung în situația neplăcută de a afla că au datorii la ANAF abia atunci când li se blochează conturile bancare. Procedura de poprire pare una bruscă și nedreaptă pentru cei afectați, însă realitatea este alta. Fiscul urmează pași clari, stabiliți prin lege, înainte de a lua această măsură. În practică, comunicarea […]
10:20
Te-ai confruntat vreodată cu oboseală după câteva ore la soare ori ai văzut la cei mici semne ca buze uscate sau apatie, după o zi agitată? Deshidratarea poate apărea rapid, mai ales la copii, vârstnici sau persoane cu boli cronice. Hidratarea corectă devine importantă în aceste cazuri, iar uneori apa nu e suficientă. Sărurile de […]
10:10
Primele concluzii după ce Rusia a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. „Element al unui joc politic, răspuns propagandistic pentru SUA, un vestitor al dezordinii sau un simbolism tardiv”? # Gândul
Propagandiștii ruși trâmbițează „testul reușit” al rachetei Burevestnik – o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară care, se presupune, îi oferă o rază de acțiune nelimitată. Afirmații similare despre „armele minune” au fost făcute și anterior. Totuși, de fiecare dată, astfel de declarații ar trebui tratate, mai întâi, ca un element al unui joc politic. […]
10:10
Ion Cristoiu: Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct! # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu spune, în cel mai nou jurnal, că „Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct!” – „A spune că e un subiect neimportant înseamnă că pentru el nu are nici un fel de importanță neliniștea din România”, susține acesta. „Întrebat de jurnaliștii americani care îl însoțesc în călătoria în Asia, […]
10:10
Administraţia Prezidenţială a învestit joi, în funcţia de vicepremier, pe oana Gheorghiu, la propunerea Guvernului României. RECOMANDAREA AUTORULUI: Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este o „operațiune de IMAGINE” cu riscul distrugerii relației cu SUA Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a […]
10:00
Fostul copil-minune din „Fresh Prince of Bel-Air”, Floyd Roger Myers Jr., a murit la doar 42 de ani # Gândul
Actorul Floyd Roger Myers Jr., cunoscut pentru rolurile sale din serialul de succes „The Fresh Prince of Bel-Air” și filmul TV „The Jacksons: An American Dream”, a murit la vârsta de 42 de ani. Potrivit primelor informații furnizate de familie, decesul a survenit în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, în locuința sa din Maryland. […]
10:00
Încă cinci suspecți au fost arestați, miercuri seara, în apropierea Parisului, pentru furtul bijuteriilor coroanei din Muzeul Luvru, informează BFMTV. „Cinci noi arestări au fost efectuate miercuri, 29 octombrie, în regiunea pariziană.“, a anunțat procurorul din Paris la RTL. BFMTV relatase inițial despre arestarea unuia dintre acești suspecți, despre care se crede că face parte […]
09:50
Azi se împlinesc 10 ani de la tragedia Colectiv care a îndoliat zeci de familii/Nicuşor Dan: „Durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita” # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a mers la monumentul ridicat în memoria victimelor de la Colectiv. Joi, se împlinesc 10 ani de la tragicul eveniment care a frânt sute de destine şi a îndoliat zeci de familii. Nicuşor Dan s-a înclinat la monumentul victimelor. Nu a făcut nicio declaraţie, însă, prin gestul său, preşedintele a lăsat […]
09:50
Dan Dungaciu: „Spațiul politic în EUROPA s-a schimbat. Vin populiștii din urmă și acaparează puterea” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat că revenirea lui Donald Trump pe scena politică nu este o coincidență, ci un semnal al schimbării din spațiul politic occidental. El a arătat că mișcările considerate „populiste” nu mai pot fi tratate ca fenomene trecătoare, ci exprimă […]
09:50
Florin TĂNASE, o nouă declarație controversată: „Suntem chiar mai iubiți în țară decât la București” # Gândul
Florin Tănase a ieșit în față cu o nouă declarație controversată. FCSB s-a impus la Bistrița, în Cupa României, cu 3-1 în fața Gloriei, iar la finalul partidei favoritul lui Gigi Becali a venit în fața presei să vorbească despre jocul campioanei. După ce l-a „mitraliat” pe Giovanni Becali, Tănase a făcut o nouă declarație […]
09:50
Ce trebuie să faci dacă ți-a scăpat telefonul în apă. Nu, nu trebuie să îl introduci în orez # Gândul
Iată ce trebuie să faci, de fapt, dacă ți-a scăpat telefonul în apă. Metoda populară, aceea de a-l introduce într-un bol de orez, nu mai este recomandată de producători, ba chiar poate să facă mai mult rău decât bine. Astfel, primul lucru este să scoți imediat telefonul din apă și să îl ștergi cu o […]
09:40
Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi” # Gândul
Vremea se menține frumoasă, la sfârșit de octombrie, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și un cod galben pentru vânt puternic, iar viteza la rafală ajunge la 90 – 120 km/h. Codul galben emis de ANM la ora 06:34 vizează județul Cluj, zona de munte de peste 1.800 m, și este valabil […]
09:40
FCSB a debutat cu dreptul în Cupa România, 3-1 cu Gloria Bistrița, în deplasare, meci disputat în faza grupelor. Campioana s-a impus prin golurile marcate de Denis Alibec (penalty), Mamadou Thiam și Alexandru Stoian, pentru gazde punctând Emmanuel Mensah, de la 11 metri. La finalul meciului, Denis Alibec a vorbit pe marginea reușitei sale, prima […]
Acum 4 ore
09:30
INCENDIU violent în București. Focul se manifestă cu flacără deschisă. Fumul gros, vizibil de la kilometri distanță # Gândul
Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață la o casă din Sectorul 2 al Bucureștiului, pe strada Intrarea Mieilor. Focul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum. Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața de joi la o casă din Sectorul 2 al Capitalei, situată pe Intrarea Mieilor, potrivit informațiilor […]
09:30
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping s-a încheiat, iar la masa discuțiilor au fost abordate toate subiectele importante care implică cele două state. Când au ajuns la subiectul războiului din Ucraina, cei doi lideri au ajuns la concluzia că „mai bine îi lași să se lupte”, referindu-se la Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Statele […]
09:30
Vești proaste de la 1 noiembrie. Facturile la energie electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei Această majorare este a patra la facturile de energie de la 1 iulie, când a fost liberalizată piața de energie. […]
09:20
Ce spun colegii profesorului universitar din Iași, acuzat de mai multe studente, de ani buni, de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală # Gândul
La Universitatea de Științele Vieții din Iași (USV Iași), acolo unde un cadru universitar este cercetat pentru comportamente nepotrivite, apar două perspective care se contrazic: pe de o parte, mai multe studente afirmă că „toată lumea știa” de modul în care erau tratate, iar din cealaltă parte, colegii profesorului susțin că nu au avut cunoștință […]
09:20
INCENDIU violent în București. O locuință din Sectorul 2, cuprinsă de flăcări. Fumul gros, vizibil de la km distanță # Gândul
Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață la o casă din Sectorul 2 al Bucureștiului, pe strada Intrarea Mieilor. Focul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum. Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața de joi la o casă din Sectorul 2 al Capitalei, situată pe Intrarea Mieilor, potrivit informațiilor […]
09:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, va avea astăzi o întâlnire, la Sibiu, cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, care se va afla în vizită în România. Pe agenda vizitei oficiale sunt incluse discuții bilaterale și vizitarea contingentelor disclocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu. Franța este […]
09:10
Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore # Gândul
Atacantul bosniac Elvir Koljic, actual jucător al Rapidului, a dezvăluit că a fost la un pas să semneze cu FCSB în iarna lui 2025 pe când evolua în tricoul Craiovei. Deși făcuse vizita medicală și vorbise personal cu Gigi Becali, transferul a fost blocat în ultimul moment.”Mi-a zis că nu mă lasă și acum sunt […]
09:10
Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea. Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul morții doctoriței # Gândul
Noi detalii în ancheta morții Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean din Buzău. Moartea subită a femeii de 37 de ani a stârnit numeroase controverse, iar fratele acesteia a iești și a spus adevărul. Moartea subită a Ștefaniei Szbano a lăsat în urmă multă tristețe, dar și multe întrebări fără răspuns. Oamenii, revoltați de […]
09:00
Noua „hartă” a Autostrăzii Unirii, după licitația parafată ieri. Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot: 16 tuneluri și 60 de poduri pe 31 km # Gândul
Cel mai dificil lot din sectorul montan, Grințieș-Pipirig, a fost adjudecat astă-vară de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu, iar ieri s-au parafat documentele, scrie Ziarul de Iași. Astfel, asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade–Euroasfalt a parafat ieri actele cu cei de la Compania Națională de Investiții Rutiere. Procedura a fost lansată cu aproape […]
09:00
Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial # Gândul
Joi dimineaţă, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier al Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. ”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, a informat joi dimineaţă Administraţia Prezidenţială. ”La data publicării prezentului […]
08:50
Nicuşor Dan s-a înclinat la Monumentul Colectiv. Azi se împlinesc 10 ani de la tragedia care a îndoliat zeci de familii # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a mers la monumentul ridicat în memoria victimelor de la Colectiv. Joi, se împlinesc 10 ani de la tragicul eveniment care a frânt sute de destine şi a îndoliat zeci de familii. Nicuşor Dan s-a înclinat la monumentul victimelor. Nu a făcut nicio declaraţie, însă, prin gestul său, preşedintele a lăsat […]
08:40
Recomandările Consiliului Europei pentru România. Aplicarea unui sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT # Gândul
Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranței (ECRI) a realizat joi un raport în care recomandă României să pună în aplicare un sistem de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli, dar și să colecteze date defalcare pe gen privind astfel de incidente. Cu ce recomandări vine Consiliul Europei pentru România Organismul de combatere a […]
08:40
Bancul zilei. Dacă e joi, atunci este momentul să ne delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, este vorba despre o conversație cât se poate de serioasă între un soț și o soție. Iată bancul! Soția către soț: -Nu am găsit fire de păr pe hainele tale! –Așa, și? -Cine e chelioasa? Alte […]
08:40
SUA și România, aproape de un acord de 30.000.000.000 de dolari pentru energie și tehnologie AI. Bogdan Ivan: „SMR-urile, o prioritate pentru România” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România se află în faza finală a negocierilor cu Statele Unite pentru un acord strategic de 30 de miliarde de dolari. Investițiile vizează dezvoltarea energiei nucleare, hidro, pe gaze naturale, dar și crearea unor centre industriale dedicate tehnologiilor de inteligență artificială. România ar putea semna în curând unul […]
08:30
Zece ani de la tragedia de la COLECTIV. Marș al durerii și al revoltei în Capitală de la ora 18:00: „Nimeni nu a plătit. Corupția continuă să ucidă” # Gândul
La zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, sute de români revoltați vor ieși din nou în stradă într-un marș al durerii și al revoltei, cerând dreptate pentru cele 65 de victime și pedepse pentru cei vinovați. Organizațiile civice acuză că, un deceniu mai târziu de la drama care a cutremurat România, corupția continuă […]
08:30
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 € # Gândul
Au mai rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025, iar noi știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 de euro. Miercuri, 29 octombrie, s-a jucat episodul cu numărul 32 al sezonului 8 – Asia Express 2025. În acest episod s-a aflat cine a primit bilete de avion către Coreea de […]
08:10
Mii de euro pe lună pentru noul vicepremier al României, Oana Gheorghiu. Ce salariu a încasat ca șefă a ONG-ului care construia spitale # Gândul
Oana Clara Gheorghiu și Carmen Mihaela Uscatu sunt două dintre cele mai apreciate membre ale societății civile din România, fiind cele două fondatoare al Asociației Dăruiește Viață, care a construit un spital pentru copii exclusiv din donații și sponsorizări private. Oana Gheorghiu este vicepreședintă a Dăruiește Viață, iar Carmen Uscatu este președinta acestei organizații care […]
08:10
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre poziția actuală a României într-un context geopolitic marcat de tensiuni și de incertitudinea garanțiilor de securitate la nivel european. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. România rămâne aliniată politicilor Bruxelles-ului, afirmă Dungaciu, inclusiv în ceea ce […]
08:00
TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești # Gândul
România se confruntă cu însemnate probleme de sărăcie, țara noastră fiind pe primul loc în Uniunea Europeană la nivel de sărăcie severă, cu 1 din 5 români afectați. Totodată, România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană la riscul de sărăcie sau exclziune social în rândul copiilor, cu peste 1,2 milioane de minori […]
Acum 6 ore
07:20
30 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv. 89 de decese cauzate de dezastrul de la Certej # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 30 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 30 octombrie 2015, un incendiu devastator a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity. Evenimentul a pornit de la artificiile folosite pe […]
