Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB: „E de domeniul fantasticului!”

09:50

Iată ce trebuie să faci, de fapt, dacă ți-a scăpat telefonul în apă. Metoda populară, aceea de a-l introduce într-un bol de orez, nu mai este recomandată de producători, ba chiar poate să facă mai mult rău decât bine. Astfel, primul lucru este să scoți imediat telefonul din apă și să îl ștergi cu o […]