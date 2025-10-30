Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
Gândul, 30 octombrie 2025 15:30
Neti Sandu a pregătit horoscopul pentru perioada 22 octombrie – 22 noiembrie 2025, dezvăluind influențele astrologice majore care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale, dar și ce zodie se împacă cu partenerul de viață. În perioada următoare există o zodie care va da a doua șansă unui fost partener de viață, este vorba despre […]
• • •
Acum 5 minute
15:50
Ministrul Ciprian Şerban anunţă atribuirea contractului pentru primul tronson al A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă atribuirea contractului pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni. Compania Națională de Investiții Rutiere a deliberat în favoarea Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta. Ofertă câştigătoare are o valoare de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare și execuție poate fi semnat dacă în termen de […]
15:50
Ucrainenii mănâncă ciocolată cu viermi adevăraţi. Cât costă şi cum arată desertul care a creat isterie pe internet # Gândul
O nouă variantă a celebrei ciocolate Dubai vine să-i cucerească pe iubitorii de dulciuri din Ucraina. Magazinele din ţara vecină au început să vândă batoane de ciocolată umplute cu… viermi adevăraţi. Noul desert se numește „Zhukolad” şi a creat o adevărată isterie pe rețelele de socializare. Potrivit Holod.media, batonul conține ciocolată neagră, kataifi prăjit (precum […]
15:50
Gândul.ro vă invită la o porție de râs și vă propune un banc cu renumitul Bulă. De data aceasta el își administrează un tratament. – Am mâncat 10 sarmale azi-noapte. – Atât de multe, Bulă? De ce? – Ca să nu mă doară stomacul de la medicamente. – Dar ce medicamente iei? – Picături de […]
Acum 15 minute
15:40
Fuego, în vârstă de 49 de ani, a spus ce produs a scos din alimentația sa și a explicat și care a fost motivul pentru care a făcut acest lucru. Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Aceasta are o carieră impresionantă. Foarte iubit […]
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:20
Ce produce Guvernul României? Datorii. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat astăzi cu 887 mil. lei de la bănci # Gândul
Ce face Ministerul Finanțelor când are nevoie de bani pentru bugetul țării? Ia cu împrumut de la bănci. Astăzi, Ministerul Finanțelor a împrumutat 887 mil. de lei printr-o licitație de titluri de stat. Din suma totatlă de 886,7 mil. lei, băncile au oferit în nume și cont propriu 800 de milioane de lei. După ce […]
15:10
Succesul va veni la tine atunci când lucrezi cu energiile de care dispui. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 31 octombrie 2025. Berbec Este posibil să existe un oarecare tumult în viața ta emoțională chiar acum. Vei simțiți o nevoie urgentă de a avea o discuție sinceră cu partenerul tău. Pot apărea […]
15:10
Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația # Gândul
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu respinge afirmaţia lui Ciprian Ciucu privind un posibil blat PSD-AUR la Capitală, el arătând că, legat de Bucureşti, PSD are cel mai bun candidat, în persoana primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă şi aici nu e vorba de politică. El a mai spus că ceea ce încearcă să facă acum […]
15:10
Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate # Gândul
Manifestaţii violente au izbucnit, ieri, în mai multe oraşe din Tanzania, după ce doi contracandidați ai președintei Samia Suluhu Hassan au fost excluşi din cursa prezidențială, chiar în ziua alegerilor. Poliția a declarat stare de asediu în Dar es Salaam, un oraș cu peste șapte milioane de locuitori, iar armata a fost trimisă pe străzi. […]
15:10
Ce se mai întâmplă prin ședințele consiliilor locale: Primarul Rîmbu se relaxează, în timp ce trage cu sete, gânditor, dintr-o ţigară # Gândul
Ţigările electronice par a avea un efect calmant asupra primarului din Suceava, Vasile Rîmbu, din moment ce nu se desparte de ele nici măcar la şedinţele de consiliu local. Vasile Rîmbu a câştigat alegerile locale în 2024 cu promisiunea „Facem Suceava bine”, deşi pare că se disociază de obiectivul setat pentru oraşul pe care-l conduce. […]
15:00
Americanii anunță că NU se retrag din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România # Gândul
Ministerul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarant că Polonia a primit confirmarea din partea Statelor Unite că trupele americane nu vor fi retrase. Kosiniak-Kamysz afirmă pe pagina de socializare X că în urma unei discuții cu Pete Hegseth și a discuțiilor purtate de ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, și șeful Statului Major General, […]
Acum 2 ore
14:50
Au început promoțiile de Black Friday. Deși vinerea cu cele mai mari reduceri din an este, oficial, săptămâna viitoare, mulți comercianți îi ademenesc pe clienți cu oferte încă de acum. Reprezentanții magazinelor și ai firmelor de curierat se așteaptă la o creștere a numărului de comenzi, cu cel puțin 20% față de anul trecut. Așa […]
14:50
Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale! Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați # Gândul
Situație fără precendent la TVR! Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Este fără precedent ca un SERVICIU SECRET să opereze corespondența unei instituții media și a unor jurnalisti, fie ei chiar și angajați ai statului. În concret, potrivit Gândul, […]
14:40
FOTO. Carmen Harra, previziuni pentru sfârșitul anului 2025. ”Și LECTIILE care vin de la sursa noastră de existență pot fi foarte dure” # Gândul
Carmen Harra a făcut previziuni pentru sfârșitul anului 2025 în legătură cu schimbările climatice. ”Și lecțiile care vin de la sursa noastră de existență, care este pământul, pot fi foarte dure”, a afirmat aceasta. Carmen Harra, cunoscută și sub numele de Carmen Mureșan, a făcut parte din trupa Trio Expres, care s-a bucurat de succes […]
14:40
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate, după criza provocată de sancțiunile aplicate atât de Europa, cât și de SUA împotriva companiilor rusești. Gigantul petrolier din Rusia a anunțat, joi, că a primit o ofertă majoră pentru activele sale din străinătate din partea grupului elvețian Gunvor. Renumita companie rusă Lukoil a anunțat că […]
14:40
Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 19:00, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” aduce în prim-plan un subiect care revine tot mai des în spațiul public: vom avea o nouă pandemie? Invitatul lui Adrian Artene este dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, care […]
14:40
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul retragerii trupelor SUA: De 72 de ore e liniște # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părți a trupelor americane din România, că nu va cere demisia premierului după „eșecul” diplomatic, dar așteaptă explicațiile acestuia și ale miniștrilor de la Externe și Apărare în Parlament. „Eu n-am niciun fel de concurență cu Ilie Bolojan”, a declarat Grindeanu […]
14:30
Bolojan trebuie să vină luni în Parlament să dea explicații pentru retragerea trupelor SUA din România. Decizia a fost luată de conducerea Camerei Deputaților # Gândul
PSD a convocat, joi, la ora 14.00, Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru a decide asupra chemării premierului Ilie Bolojan, în plen, pe 3 noiembrie. Solicitarea a şi fost aprobată. Luni, la ora 16.00, Ora Premierului, Bolojan va trebui să meargă cu explicaţiile în Plenul Camerei Deputaţilor, după ce Biroul Permanent a aprobat solicitarea PSD. […]
14:30
Recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral reprezintă primul pas pentru salvarea unui pacient. Este extrem de important ca persoana care sună la 112 să specifice operatorului că există suspiciunea de AVC, astfel încât cazul să fie trata cu prioritate, dispeceratul trebuie să activeze codul și să anunțe cel mai apropiat spital Accidentul vascular cerebral apare […]
14:20
Bolojan trebuie să vină luni în Parlament să dea explicații pentru retragerea trupelor SUA din România. Decizia a fost luată de Biroul Permanent # Gândul
PSD a convocat, joi, la ora 14.00, Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru a decide asupra chemării premierului Ilie Bolojan, în plen, pe 3 noiembrie. Solicitarea a şi fost aprobată. Luni, la ora 16.00, Ora Premierului, Bolojan va trebui să meargă cu explicaţiile în Plenul Camerei Deputaţilor, după ce Biroul Permanent a aprobat solicitarea PSD. […]
14:20
Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că măsurile fiscale și cele prin care Guvernul încearcă să își reducă cheltuielile vor începe să producă rezultate și vor repara economia, dar abia peste un an. Pe lângă cheltuieli, Guvernul este preocupat și de ceea ce se întâmplă cu mediul de afaceri din punct de vedere fiscal ca să […]
14:10
Fondatorul Paralela 45 a răbufnit la adresa lui Radu Miruță: „Pe vremuri, PROȘTII erau mai deștepți!” # Gândul
Război deschis în turismul românesc. Fondatorul Paralela 45 și președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea, lansează un atac virulent la adresa ministrului Economiei și Turismului, Radu Miruță și îl acuză că „nu înțelege absolut nimic din economia de piață”. Într-o postare dură pe rețelele de socializare, Burcea afirmă că „pe vremuri, proștii […]
14:00
PSD a demarat procedura pentru chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament. Partidul acuză Guvernul de lipsă de reacţie la plecarea americanilor # Gândul
PSD a convocat, joi, la ora 14.00, Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru a decide asupra chemării premierului Ilie Bolojan, în plen, pe 3 noiembrie. Sorin Grindeanu îi cere explicaţii lui Ilie Bolojan pentru lipsa de reacţie a Guvernului, după aflarea ştirii despre plecarea trupelor americane de pe teritoriul României, printre alte solicitări. „Grupul parlamentar […]
14:00
Sorin Grindeanu denunță spiritul anti-american din Guvern: I-ați văzut cu toții și sunt în formă continuată # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a fost întrebat la cine s-a referit când a vorbit despre o atitudini anti-americane în Guvern, liderul interimar al PSD a spus că exemplele sunt evidente și sunt „în formă continuată.” „Păi de ce trebuie să-i reiau? I-ați văzut cu toții și sunt în formă continuată, unii. Când dai declarații […]
14:00
Fondatorul Paralela 45, atac devastator la adresa ministrului Turismului, Radu Miruță: „Pe vremuri, PROȘTII erau mai deștepți!” # Gândul
Război deschis în turismul românesc. Fondatorul Paralela 45 și președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea, lansează un atac virulent la adresa ministrului Economiei și Turismului, Radu Miruță și îl acuză că „nu înțelege absolut nimic din economia de piață”. Într-o postare dură pe rețelele de socializare, Burcea afirmă că „pe vremuri, proștii […]
Acum 4 ore
13:50
Gândul şi Descoperă. ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți joi 30 octombrie, de la ora 15.00, episodul al cincilea: Ion Iliescu și RUPTURA de familia Ceaușescu. MARGINALIZAREA! O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care își găsesc […]
13:50
Pregătiri pentru Black Friday în România: ore lucrate peste program și angajați chemați de acasă la muncă # Gândul
Ore lucrate peste program și angajați chemați de acasă la muncă, așa se pregătesc firmele de curierat pentru ziua cu cele mai mari reduceri din an. Numai în acest mod vor putea face față vânzărilor triple care se anunță. În total, vor fi livrate 4 milioane de colete comandate de Black Friday. Pregătirea pentru Black […]
13:40
Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 46 de ani, a explicat ce relație are cu fiica sa, Ana Cleopatra. Vedeta a mărturisit că este prietenă cu fata sa. Roxana Ciuhulescu a prezentat ani de zile emisiunea ”Pro Motor” la postul de televiziune Pro TV. În plan personal, vedeta este căsătorită și are doi copii. Roxana Ciuhulescu […]
13:40
PSD îl cheamă la raport pe Bolojan. Partidul acuză Guvernul de lipsă de reacţie la plecarea americanilor # Gândul
Grupul parlamentar al PSD a cerut Biroului permanent al Camerei Deputaţilor să-l convoace pe premierul Ilie Bolojan, la plen, pe 3 noiembrie. Sorin Grindeanu îi cere explicaţii lui Ilie Bolojan pentru lipsa de reacţie a Guvernului, după aflarea ştirii despre plecarea trupelor americane de pe teritoriul României, printre alte solicitări. „Grupul pariamentar al Partidului Social […]
13:30
Sarkozy este un deţinut privilegiat. Însuşi ministrul de Justiţie al Franţei a fost să-l viziteze la închisoare. Mișcarea i-a supărat pe magistraţi # Gândul
Nicolas Sarkozy are numai oaspeți de seamă la închisoarea La Santé, unde a fost încarcerat pe data de 21 octombrie. Presa franceză relatează că însuși ministrul de Justiție, Gérald Darmanin, l-a vizitat pe fostul președinte al Republicii. Conform informațiilor confirmate de BFMTV, vizita a avut loc miercuri, 29 octombrie, la ora 19:00, și a durat […]
13:20
NERVI, țipete și îmbrânceli între jandarmi și fanii lui Călin Georgescu. Doi susținători ai suveranistului au fost săltați # Gândul
Incidente grave la Tribunalul București, joi la prânz. Un fan al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi. Soția însărcinată susține că acesta a fost luat fără motiv și invocă un abuz al forțelor de ordine. La fața locului s-a creat o ambuscadă cu multe țipete și scene violente, care au implicat mai mulți […]
13:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora locală 12:16, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la adâncimea de 120 de kilometri, în apropiere de următoarele orașe: 53 km vest de Focşani, 59 km […]
13:10
O lege prezentă în toate magazinele din România nu este respectată întocmai. Femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii mici, de până la cinci ani, au dreptul la prioritate la magazine, ghișee, casierii, case de marcat și în cadrul oricăror servicii puse la dispoziție de instituții sau companii, atât publice, cât și private. Operatorii economici […]
12:50
Echipele SALUBRIZARE 5 intervin zilnic pe toate arterele din sector, pentru ca zona să rămână curată și sigură (P) # Gândul
Serviciul de măturare stradală din Sectorul 5 a devenit o componentă importantă pentru menținerea curățeniei în spațiul public. Echipele Salubrizare 5 intervin zilnic pe toate arterele din sector, pentru ca zona să rămână curată și sigură. Serviciile oferite de Salubrizare 5: Măturat manual și mecanizat – zi de zi, pe toate străzile Utilaje moderne pentru […]
12:50
Miculescu de la FCSB are doar o entorsă și nu va absenta mult din lotul lui Elias Charalambous. Cel mai probabil nu a juca la meciul cu U Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa 15 din Superlig, jucătorul ar putea reveni la meciul din Europa League. FCSB a scăpat de emoții cu […]
12:40
Bolojan o pune pe „aleasa” sa, Oana Gheorghiu, la treabă. Înainte să înceapă ședința de Guvern, Bolojan i-a urat „mult succes” # Gândul
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan are prima sa ședință în noua formulă, după învestirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier azi-dimineață. La începutul ședinței, premierul i-a urat „mult succes” Oanei Gheorghiu. Bolojan are pe masa de discuții inclusiv OUG-ul pentru desfășurarea alegerilor locale din 7 decembrie. Agenda Ședinței Executivul pune pe masă mai multe […]
12:40
FOTO. Ce au zis copiii Adelei Popescu și ai lui Radu Vâlcan despre părinții lor, în public. ”Am zâmbit și am dat vina pe INOCENȚA copilăriei” # Gândul
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, și Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani, au dezvăluit ce lucruri au dat din casă copiii lor, în public. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian. Adela Popescu și Radu Vâlcan […]
12:40
Serviciul de măturare stradală din Sectorul 5 a devenit o componentă importantă pentru menținerea curățeniei în spațiul public. Echipele Salubrizare 5 intervin zilnic pe toate arterele din sector, pentru ca zona să rămână curată și sigură. Serviciile oferite de Salubrizare 5: Măturat manual și mecanizat – zi de zi, pe toate străzile Utilaje moderne pentru […]
12:30
Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitații săi au dezbătut informația capitală că Statele Unite își retrag mii de soldați din România. În viziunea analistului de politică externă Ștefan Popescu, decizia Administrației Trump vine să confirme reașezarea geostrategică din zona Mării Negre, care pe noua hartă va juca un rol […]
12:30
Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“ # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron acuză rețeaua de socializare X (fost Twitter n.r.) a miliardarului american Elon Musk că favorizează „conținutul de extremă dreaptă”. În cadrul unui discurs, ținut miercuri, la Forumul pentru Pace de la Paris, președintele a cerut o „agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa” în fața interferențelor și abuzurilor […]
12:20
Ce spun reprezentanții Distrigaz Sud, după ce procurorii au decis să pună compania sub urmărire penală, în urma exploziei din Rahova # Gândul
Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele reacționează în urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București prin care s-a adus la cunoștința companiei calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova. „În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, spun reprezentanții Distrigaz Sud. […]
12:10
În ediția din 29 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a discutat despre perspectivele unei eventuale păci în Ucraina și despre securitatea națională a României fără trupe americane pe teritoriul nostru. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a explicat că, dincolo de dimensiunea militară, sfârșitul războiului […]
12:10
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia de Apă care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie # Gândul
Cristina Demetrescu vine cu vești importante pentru o zodie de Apă. Astrologul dezvăluie care este zodia ce trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie, indiferent de vârstă. Este o perioadă favorabilă ca să–și exprime opiniile cu entuziasm. Au mai rămas două zile la începutul lunii noiembrie, o perioadă interesantă din punct de […]
12:10
Anunțul neașteptat făcut de Horațiu Potra. Șeful mercenarilor vrea să revină voluntar în România: „Este o chestiune de zile, săptămâni” # Gândul
Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, ar fi avut această discuție, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite. Reamintim că Horațiu Potra este acuzat și trimis […]
12:00
Bolojan o pune pe Gheorghiu la treabă. Are loc prima Ședința de Guvern în formula nouă. Ce se află pe agendă # Gândul
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan are prima sa ședință în noua formulă, după învestirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier azi-dimineață. Bolojan are pe masa de discuții inclusiv OUG-ul pentru desfășurarea alegerilor locale din 7 decembrie. Agenda Ședinței Executivul pune pe masă mai multe ordonanțe de urgență, inclusiv cea care stabilește măsurile pentru organizarea […]
12:00
Cum cureți rapid o PATĂ de Cola de pe haine fără se mergi la curățătorie? Trucuri simple care chiar funcționează # Gândul
Petele de Cola pot fi o adevărată provocare, mai ales dacă nu acționezi la timp. Zahărul și coloranții din băutura carbogazoasă pătrund rapid în fibrele materialului, însă cu câteva soluții simple poți salva haina preferată fără să mergi la curățătorie. Dacă ai vărsat Cola pe bluza ta preferată, nu e cazul să intri în panică. […]
12:00
În pragul sezonului rece, Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, a tras un semnal de alarmă: gripa nu este o răceală simplă de sezon, ci o problemă gravă de sănătate publică, care poate afecta întreaga familie. „Gripa este o boală gravă, cu complicații și impact asupra întregii familii. Prevenția […]
12:00
Surpriza URIAȘĂ din Catedrala asediată. Enoriașii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu # Gândul
Surpriză uriașă pentru enoriașii care au asediat joi dimineață Catedrala Neamului. Pelerinii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu. Aflat încă sub imperiul veştii că militarii americani părăsesc România, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a trezit dis-de-dimineaţă ca să […]
Acum 6 ore
11:40
FOTO. Victor Pițurcă dă detalii despre fiul său și al Vicăi Blochina. ”Seamănă, SEAMĂNĂ bine cu mine” # Gândul
Victor Pițurcă, în vârstă de 69 de ani, a făcut declarații despre Edan, fiul său din relația pe care a avut-o cu Vica Blochina. Vica Blochina a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc după ce s-a aflat despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu fostul mare jucător de fotbal și antrenor Victor Pițurcă, […]
11:40
Slujbă de pomenire în fața fostului club Colectiv, în care au ars la propriu destinele a 65 de oameni # Gândul
Tragedia de la Colectiv rămâne pentru România o rană care nu se va închide niciodată. Care va supura ori de câte ori incompetența și lipsa profesionismului vor puDurere. Tristețe. Lacrimi. Speranțe care s-au făcut scrum într-o noapte care a îngenuncheat o Românie întreagă. O noapte în care au ars la propriu destinele a 65 de […]
