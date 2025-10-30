Ministrul Ciprian Şerban anunţă atribuirea contractului pentru primul tronson al A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni

12:00

Petele de Cola pot fi o adevărată provocare, mai ales dacă nu acționezi la timp. Zahărul și coloranții din băutura carbogazoasă pătrund rapid în fibrele materialului, însă cu câteva soluții simple poți salva haina preferată fără să mergi la curățătorie. Dacă ai vărsat Cola pe bluza ta preferată, nu e cazul să intri în panică. […]