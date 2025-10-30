Au început înscrierile la Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești 2025

12:40

Ai 45 de ani în buletin, dar te simți când de 35, când de 55. Nu e vorba de o simplă impresie: organismul îmbătrânește în ritmul lui, iar asta se vede în analize care pun cap la cap urme lăsate în celule, obiceiuri și istoricul tău medical. Despre asta se va vorbi la Congresul Internațional […] The post Specialiști din întreaga lume vin la București să discute cum putem trăi mai mult și mai bine la Congresul Internațional de Longevitate first appeared on Ziarul National.