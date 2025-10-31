COMUNICAT DE PRESĂ (ARTICOL) pentru proiectul „ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ PRESPITALICEASCĂ SALVEAZĂ VIEȚI – PreMED”, cod EMS-ENI ROMD00299, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027
COMUNICAT DE PRESĂ (ARTICOL) pentru proiectul „ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ PRESPITALICEASCĂ SALVEAZĂ VIEȚI – PreMED", cod EMS-ENI ROMD00299, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027
Organizatorul marșului în memoria victimelor de la Colectiv, amendat pentru „depășirea orei de comemorare” – FOTO&VIDEO/Reacția Jandarmeriei # National.ro
Organizatorul marșului în memoria victimelor de la Colectiv, amendat pentru „depășirea orei de comemorare" – FOTO&VIDEO/Reacția Jandarmeriei

A vrut să cinstească memoria victimelor de la Colectiv, dar s-a ales cu amendă de 3.000 lei, în urma deciziei luate de un jandarm. S-a întâmplat joi seară, 30 octombrie, la comemorarea a 10 ani de la tragedia din Colectiv. A fost invocată „depășirea orei de comemorare". Între timp, a apărut și o primă reacție
Transgaz: Investiții strategice și creșteri spectaculoase pe piața de capital

SNTGN Transgaz SA operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din România, a finalizat și a pus în funcțiune conducta destinată preluării gazelor extrase din perimetrul offshore Neptun Deep, cel mai mare zăcământ din sectorul românesc al Mării Negre, precum și conducta care va asigura alimentarea cu gaze a noii centrale electrice de la Mintia
Știai că somnul „curăță" creierul? Cum se elimină toxinele în timpul nopții

Când spunem „somn odihnitor", ne gândim la refacerea energiei, la vise sau la relaxarea corpului. Însă cercetările din ultimii ani au demonstrat că somnul este momentul în care creierul se spală, la propriu, de toxine. În timp ce noi dormim, un mecanism ingenios – numit sistem glinfatic – se activează pentru a curăța produsele reziduale
De ce Big Tech sperie investitorii

Marile companii tehnologice provoacă neliniște în rândul investitorilor, deoarece cheltuielile pentru inteligența artificială pot depăși veniturile. Google, Meta și Microsoft au cheltuit aproape 80 de miliarde de dolari în ultimul trimestru pentru infrastructura IA. Acțiunile Alphabet au crescut cu 7% în tranzacțiile după închiderea bursei de miercuri, după ce compania-mamă a Google și-a majorat planurile
Pleacă americanii, vin rușii?/România, pe masa negocierilor Trump-Putin

SUA au confirmat retragerea Divizie 1 Aeropurtate de la Baza „Mihail Kogălniceanu". Oficial, Pentagonul vorbește despre o „recalibrare a prezenței militare" și dă asigurări că „angajamentele strategice rămân neschimbate". Dar, în realitate, mișcarea are valoarea unui seism geopolitic pentru București, un avertisment că aliatul atotputernic de „ieri" poate deveni „azi" partenerul îndoielnic și, mai ales,
Moldovenii Maiei Sandu rămân fără buletinele românești. Cărțile de identitate, anulate pe motiv de adrese fictive # National.ro
Moldovenii Maiei Sandu rămân fără buletinele românești. Cărțile de identitate, anulate pe motiv de adrese fictive

Presa din Republica Moldova a explodat după apariția informației că 870 de cetățeni moldoveni au rămas fără buletinul românesc, pe motiv că adresele trecute în documente erau fictive. Reprezentanții Poliției de Frontieră ne spun că moldovenilor le-au fost confiscate cărțile de identitate pentru că figurau cu alertă în sistem, acestea fiind anulate. Moldovenii ar putea
Ursula nu e Trump. Își permite UE să scape de dependența de minerale chinezești?

Bruxelles se grăbește să elaboreze până la sfârșitul acestui an un nou plan pentru diversificarea aprovizionării europene cu materii prime critice în afara Chinei. Până în prezent, Comisia Europeană a furnizat puține detalii despre acest plan, în afară de faptul că ar viza achizițiile comune, stocarea, reciclarea resurselor și noi parteneriate, notează Politico. Președinta Comisiei,
SUA, tot jandarmul Americii Latine?

Regimurile din Irak și Libia au fost schimbate cu succes, dar ceea ce a urmat după Saddam Hussein și Muammar Gaddafi a fost războiul civil, instabilitatea regională și migrația în masă. Donald Trump vrea să îi facă dictatorului venezuelean Nicolas Maduro ceea ce George W. Bush i-a făcut lui Saddam și Barack Obama lui Gaddafi,
E oficial. Speciile protejate pot fi "mazilite" de parcurile eoliene

Guvernul Bolojan a adoptat, în ultima ședință a Executivului, modificări legislative importante pentru a implementa integral Directiva Green Deal a Comisiei Europene. Prioritatea numărul unu este desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de energie regenerabilă. În aceste zone, protejarea speciilor primește derogare, astfel că acestea pot fi "mazilite" fără scrupule de parcurile eoliene. Mai mult, dacă
PSD și USR sar la gâtul medicilor. "Antivacciniștii" rămân fără dreptul de a profesa

Parlamentarii PSD și USR au inițiat un proiect legislativ halucinant, prin care vor să interzică dreptul de liberă practică pentru medicii care îndrăznesc să aibă o altă opinie decât cea oficială în privința oricărui tratament. Exemplul dat de parlamentari este cel al scăderii rate de vaccinare împotriva rujeolei, însă adevărata țintă este cea a criticilor
Între tarife și războaie: cerere fără precedent pentru aur

Achizițiile de aur nu au fost niciodată atât de mari ca în al treilea trimestru, stimulate de incertitudinile geopolitice și economice mondiale, precum și de teama investitorilor de a rata creșterea istorică a prețurilor metalului prețios. Cererea trimestrială între iulie și septembrie a atins cel mai înalt nivel din anul 2000, când World Gold Council(WGC)
PSD și USR sar la gâtul medicilor. Medicii ”antivacciniști” rămân fără dreptul de a profesa # National.ro
Parlamentarii PSD și USR au inițiat un proiect legislativ halucinant, prin care vor să interzică dreptul de liberă practică pentru medicii care îndrăznesc să aibă o altă opinie decât cea oficială în privința oricărui tratament. Exemplul dat de parlamentari este cel al scăderii rate de vaccinare împotriva rujeolei, însă adevărata țintă este cea a criticilor […] The post PSD și USR sar la gâtul medicilor. Medicii ”antivacciniști” rămân fără dreptul de a profesa first appeared on Ziarul National.
Cum afectează ritmul meselor ceasul biologic al organelor – știința crononutriției

Ceasul intern nu bate doar în creier. Fiecare organ are propriul „timer" molecular, iar alimentația este unul dintre semnalele care sincronizează aceste ceasuri periferice. Crononutriția studiază exact asta: când mănânci influențează cum și când ficatul metabolizează glucoza, când mușchii preiau energia, cum pancreasul eliberează insulină și, în final, cum funcționează întregul metabolism pe termen lung.
Grindeanu îi atacă pe Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul că SUA își retrag o parte din trupe: „E liniște. Primul-ministru nu spune nimic” – VIDEO # National.ro
Grindeanu îi atacă pe Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul că SUA își retrag o parte din trupe: „E liniște. Primul-ministru nu spune nimic" – VIDEO

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părți a trupelor americane din România, că nu este un moment ușor pentru țara noastră. În tot acest context, a dat de înțeles că nu va cere demisia premierului, dacă a subliniat că așteaptă explicații de la acesta și din partea
Progresiștii ecologiști intră în șoc: Bill Gates renunță la isteria climatică

Într-o postare pe blogul său, Bill Gates a criticat „perspectiva apocaliptică" a „comunității climatice". "Schimbările climatice vor avea consecințe grave – în special pentru oamenii din țările cele mai sărace, dar nu vor duce la dispariția umanității. Perspectiva apocaliptică determină o mare parte a comunității climatice să se concentreze prea mult pe obiectivele pe termen
Se împotmolește apărarea europeană?

Liderii europeni erau deja îngrijorați din cauza războiului din Ucraina, însă revenirea lui Donald Trump la Casa Albă i-a convins și mai mult de necesitatea de a crește cheltuielile pentru apărare. Totuși, Europa rămâne dependentă de armele americane. Într-un scenariu în care Europa ar trebui să înlocuiască armele în același timp în care aliatul său
Chivu are Italia la picioare: „I-au ieșit perfect toate!"

Inter a trecut la pas de Fiorentina, scor 3-0, în etapa a 9-a din Serie, iar la finalul meciului jucătorii, dar și presa din peninsulă l-au lăudat la unison pe Cristi Chivu. Antrenorul român a reușit să impresioneze în nici jumătate de an de la preluarea echipei, fapt remarcabil, potrivit jurnaliștilor italieni. Victoria cu Fiorentina
Data când se redeschide Camp Nou

Fanii Barcelonei numără zilele până când echipa lor preferată se va întoarce pe „Camp Nou", legendarul stadion de casă al campioanei Spaniei. Cu o întârziere de mai mult de un an față de termenul finalizării lucrărilor de reconstrucție, scrie presa catalană, se va produce revenirea grupării „blau-grana" pe propria arenă. Potrivit „Sport", ziua mult așteptată
Varșovia a primit confirmarea din partea SUA: Nu vor fi retrași militari americani din Polonia # National.ro
Varșovia a primit confirmarea din partea SUA: Nu vor fi retrași militari americani din Polonia

Trupe americane pleacă din România, dar nu și din Polonia. Ceea ce poate fi tradus prin faptul că decizia administrației Trump de retragere a unor soldați a fost luată doar pentru România, nu și pentru statul polonez. Ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că Statele Unite nu vor retrage militari din țară, primind
România ONG

1. Antena 3 a atacat-o pe Oana Gheorghiu. A fost genul ăla de meci pe care ți-ai dori să-l piardă ambele echipe. 2. "Două doamne au construit un spital." Și eu am construit o hidrocentrală. Dar mi-a închis-o doamna Buzoianu, podoaba de la Mediu. Nu au construit niciun spital. A fost o linie oengistă. Trotinetarilor
Tensiuni și țipete! Scandal între susţinătorii lui Călin Georgescu şi jandarmi, la Tribunal. Două persoane, ridicate de forţele de ordine – VIDEO # National.ro
Tensiuni și țipete! Scandal între susţinătorii lui Călin Georgescu şi jandarmi, la Tribunal. Două persoane, ridicate de forţele de ordine – VIDEO

A fost scandal în apropierea Tribunalului București, acolo unde susținători ai lui Călin Georgescu s-au contrat cu jandarmii prezenți la fața locului. Fostul candidat la prezidențiale a fost la instanță, pentru a contesta prelungirea măsurii controlului judiciar impus în cazul său încă de la finalul lunii februarie. Cum se întâmplă de obicei când fostul prezidențiabil
Lovitură de teatru! Horațiu Potra anunță că vrea să se întoarcă în țară și să se predea. „Nu am de ce să mă ascund” # National.ro
Lovitură de teatru! Horațiu Potra anunță că vrea să se întoarcă în țară și să se predea. „Nu am de ce să mă ascund"

Informații de ultimă oră: aflat în Dubai, mercenarul Horațiu Potra transmite, joi, prin intermediul avocaților săi, că vrea să se întoarcă în țară și să se predea autorităților române. Așadar să nu mai aștepte să se deruleze procedura de extrădare. Șerban Moga, unul dintre avocații lui Potra, a declarat joi, 30 octombrie, la Antena 3
Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești 2025 începe pe 1 noiembrie

Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești 2025 va avea loc pe 1 noiembrie, în Parcarea Aurel Stoian din Bran, județul Brașov. În fiecare toamnă, se adună oameni care au în comun o pasiune rară: dragostea pentru ciobăneștii românești. Sunt crescători, iubitori de animale, familii și curioși care vin la Bran nu doar pentru competiție, ci pentru
Specialiști din întreaga lume vin la București să discute cum putem trăi mai mult și mai bine la Congresul Internațional de Longevitate # National.ro
Ai 45 de ani în buletin, dar te simți când de 35, când de 55. Nu e vorba de o simplă impresie: organismul îmbătrânește în ritmul lui, iar asta se vede în analize care pun cap la cap urme lăsate în celule, obiceiuri și istoricul tău medical. Despre asta se va vorbi la Congresul Internațional […] The post Specialiști din întreaga lume vin la București să discute cum putem trăi mai mult și mai bine la Congresul Internațional de Longevitate first appeared on Ziarul National.
Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești 2025 va avea loc pe 1 noiembrie, în Parcarea Aurel Stoian din Bran, județul Brașov. În fiecare toamnă, se adună oameni care au în comun o pasiune rară: dragostea pentru ciobăneștii românești. Sunt crescători, iubitori de animale, familii și curioși care vin la Bran nu doar pentru competiție, ci pentru […] The post Au început înscrierile la Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești 2025 first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Violențe interetnice în Muntenegru: un restaurant și mașini vandalizate/Ce au strigat protestatarii # National.ro
Tensiuni pe străzile din Podgorica, capitala Muntenegrului. Oamenii au ieșit în număr mare în stradă, cu pancarte și bannere cu diferite mesaje. La un moment dat, însă, protestele antimigranți au degenerat în acțiuni violente de distrugere. Demonstrațiile în masă au izbucnit la Podgorica, sub sloganurile „Turci afară!” și „Turci, plecați acasă!”, în urma unui atac […] The post VIDEO. Violențe interetnice în Muntenegru: un restaurant și mașini vandalizate/Ce au strigat protestatarii first appeared on Ziarul National.
Donald Trump, prima reacție privind reducerea prezenței trupelor americane în România – AUDIO # National.ro
Anunțul că SUA are în vedere să retragă soldați americani din România a stârnit îngrijorare în spațiul public și un val de opinii și comentarii în sfera politică autohtonă, începând de miercuri. În tot acest timp, au apărut și primele declarații ale președintelui american Donald Trump pe acest subiect. Donald Trump a avut joi, la […] The post Donald Trump, prima reacție privind reducerea prezenței trupelor americane în România – AUDIO first appeared on Ziarul National.
Primele rețineri în dosarul exploziei din Rahova. Ar fi vorba de un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei private # National.ro
După ce în cursul zilei de miercuri, 29 octombrie, s-au făcut mai multe percheziții în dosarul deschis în urma exploziei devastatoare din blocul situat în cartierul bucureștean Rahova, au urmat audieri și, din câte s-a aflat în primă fază pe surse, s-au dispus și primele rețineri în acest caz. Procurorii de la Parchetul de pe […] The post Primele rețineri în dosarul exploziei din Rahova. Ar fi vorba de un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei private first appeared on Ziarul National.
FOTO. Incendiu puternic în Capitală, intervenție de amploare a pompierilor. Un bărbat rănit, mai multe persoane evacuate # National.ro
S-a dat alerta în rândul pompierilor, care au fost chemați de urgență, joi dimineață, să stingă un incendiu ce a cuprins o locuință din sectorul 2 al Capitalei. Fumul degajat de flăcările puternice a fost vizibil de la o distanță considerabilă față de locul în care s-a produs incidentul. Pompierii de la ISU București-Ilfov intervin, […] The post FOTO. Incendiu puternic în Capitală, intervenție de amploare a pompierilor. Un bărbat rănit, mai multe persoane evacuate first appeared on Ziarul National.
BERBEC Ziua de azi va oferi șansa de a vă îmbunătăți condițiile de viață. Sfatul zilei pentru reprezentanții semnului zodiacal să se ferească de angajați și de cei din jur care profită și nu sunt sinceri. Excludeți din dietă cele mai dăunătoare feluri de mâncare pentru a nu vă afecta sănătatea. TAUR Nu trebuie […] The post Horoscop 30 octombrie 2025 – Este un timp favorabil first appeared on Ziarul National.
Nvidia s-a apropiat de o evaluare record de 5 trilioane de dolari. Acțiunile și-au continuat creșterea după ce Donald Trump a anunțat că intenționează să discute cu Xi Jinping despre procesoarele de inteligență artificială Blackwell ale companiei, alimentând speculațiile că Statele Unite ar putea relaxa restricțiile privind exporturile de cipuri către China. Miercuri, acțiunile s-au […] The post Nvidia, prima companie de 5 trilioane de dolari? first appeared on Ziarul National.
Salutare, Românie medievală, care faci diplomație cu sarmale și alifie! Tocmai ai divorțat de America și, firește, ai făcut-o cu scandal, ca o țață care-și scutură poalele prăfuite pe ulița satului. Aruncând cu zarvă în stânga și-n dreapta și numind în funcții de răspundere toate cutrele care i-au făcut cu ou și cu oțet pe noii […] The post Cum a reușit alianța Ilie Bolojan – Nicușor Dan – USR să gonească America din România first appeared on Ziarul National.
BNS cere insistent creșterea salariului minim. În 3 ani, suta de lei mai valorează doar 68 lei # National.ro
În România, 100 lei din 2022 mai valorează în 2025 doar 68 lei, a atras atenția Blocul Național Sindical (BNS). Sindicaliștii au semnalat că inflația continuă să muște din economiile și salariile oamenilor, iar efectele reale se văd zilnic – la benzină, în facturi, la piață. Tocmai de aceea, președintele BNS, Dumitru Costin, i-a cerut […] The post BNS cere insistent creșterea salariului minim. În 3 ani, suta de lei mai valorează doar 68 lei first appeared on Ziarul National.
Companiile din întreaga lume au intensificat reducerile de personal, în timp ce sectoarele axate pe inteligența artificială înlocuiesc locurile de muncă cu automatizarea. Potrivit unui raport Reuters, companiile americane au anunțat peste 25.000 de concedieri în această lună, fără a include cifra de 48.000 a grupului UPS, care datează de la începutul anului. În Europa, […] The post De ce companiile globale taie locuri de muncă first appeared on Ziarul National.
Donald Trump se așteaptă la un rezultat pozitiv al negocierilor cu Xi Jinping în Coreea de Sud. Totuși, cea mai importantă întâlnire politică a anului implică trei niveluri de dificultate. Pe 9 octombrie, China a impus noi controale stricte asupra exporturilor de pământuri rare. Trump a amenințat că Statele Unite vor aplica o taxă suplimentară […] The post Ce poate și ce nu poate rezolva întâlnirea dintre Trump și Xi first appeared on Ziarul National.
Ce și-ar putea dori mai mult petroliștii? În Biroul Oval au un președinte care susține petrolul. Guvernele din întreaga lume ezită în angajamentul lor de a renunța treptat la combustibilii fosili. Cererea de energie crește datorită investițiilor frenetice în centrele de date. Noile sancțiuni împotriva companiilor rusești Lukoil și Rosneft au dus la majorarea prețurilor […] The post Vremuri grele pentru giganții petrolului first appeared on Ziarul National.
Fiecare club englez are o identitate proprie, iar poreclele contribuie decisiv la farmecul fotbalului britanic. În spatele denumirilor aparent banale se ascund povești vechi de peste un secol, legate de istoria orașelor și a suporterilor. De la „Caramelele” din Liverpool la „Pensionarii” din Chelsea Everton a primit porecla „Caramelele” încă din anii 1880, când fanii […] The post Cele mai ciudate porecle din Premier League. De ce „pensionarii” first appeared on Ziarul National.
Investitorii Tesla vor decide pe 6 noiembrie dacă vor aproba pachetul salarial pentru Elon Musk – care ar putea ajunge la un trilion de dolari – probabil cel mai mare acord de compensare pentru un CEO din istorie. Consiliul de administrație al producătorului de vehicule electrice face presiuni asupra acționarilor să aprobe pachetul, președintele Robyn […] The post „Era baronilor hoți”. Merită Elon Musk un salariu de un trilion de dolari? first appeared on Ziarul National.
Josep Martinez, portarul de rezervă al lui Inter, trăiește o dramă uriașă după accidentul rutier în care un bărbat de 81 de ani și-a pierdut viața. Incidentul s-a produs marți dimineață, în apropierea bazei de pregătire Appiano Gentile. Spaniolul a fost supus testelor alcoolscopice și antidrog, ambele negative, și a petrecut mai multe ore la […] The post Explicațiile lui Martinez: cum s-a produs accidentul mortal first appeared on Ziarul National.
Strategul economic al PSD șterge pe jos cu Guvernul Bolojan. Rezultatele sunt catastrofale # National.ro
Cristian Socol, strategul economic al PSD, a demonstrat că măsurile de austeritate nu au funcționat, în pofida declarațiilor optimiste ale Guvernului Bolojan. Analistul a arătat că, în execuția bugetară pe primele 9 luni ale acestui an, deficitul bugetar este relativ același ca pondere în PIB, dar mai mare cu peste 6 miliarde de lei în […] The post Strategul economic al PSD șterge pe jos cu Guvernul Bolojan. Rezultatele sunt catastrofale first appeared on Ziarul National.
A fost salvat! Imagini emoționante cu momentul în care o stăpână își revede motanul, la peste o săptămână de la explozia din Rahova – VIDEO # National.ro
Imagini impresionante, din care nu au lipsit lacrimile, dar de această dată de bucurie și speranță, au fost surprinse miercuri, în momentul în care o tânără mămică a revăzut motanul familiei, pe care-l pierduseră în ziua exploziei care a zguduit blocul din cartierul Rahova. Motanul, pe numele său Thomas, a fost recuperat de către reprezentanții […] The post A fost salvat! Imagini emoționante cu momentul în care o stăpână își revede motanul, la peste o săptămână de la explozia din Rahova – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Ordinea mondială se transformă profund. Sistemul internațional liberal construit după cel de-al Doilea Război Mondial nu mai este la fel de solid. În schimb, renaște o rațiune bazată pe putere și supraviețuire. Realpolitik modelează din nou viitorul lumii. Schimbarea s-a accelerat de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă. El vrea să impună sancțiuni […] The post Realpolitik modelează din nou viitorul lumii first appeared on Ziarul National.
Când te uiți la farfurie, prima impresie e vizuală. Culorile alimentelor transmit semnale rapide creierului: unele nuanțe par „energizante”, altele induc calm sau senzația de prospețime. Aceste reacții combină răspunsuri fiziologice (ritm cardiac, atenție) cu asocieri învățate (ce mi s-a părut „sănătos” sau „gustos” de-a lungul vieții). Cum îți dai seama că te influențează culoarea […] The post Culoarea alimentelor și creierul – de ce roșul stimulează energia și verdele calmează first appeared on Ziarul National.
Raportul Fundației McCullough din SUA, realizat de un grup de cercetători de renume, care vizează determinanții tulburării din spectrul autist, vine cu dezvăluiri cutremurătoare. Autismul este legat oficial de vaccinuri, în special de administrarea combinată a acestora la vârste de până în 2 ani. Același avertisment l-au dat și medicii pediatri români, care au atras […] The post Autismul, legat oficial de vaccinuri. Prioritate urgentă de sănătate publică! first appeared on Ziarul National.
