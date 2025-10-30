A mințit Putin despre vârsta, părinții și cetățenia lui? Lacunele ciudate din biografia sa

Newsweek.ro, 30 octombrie 2025 19:50

A mințit oare Vladimir Putin, despre vârsta, părinții și cetățenia lui? Există lacune ciudate în bio...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
20:20
BCE menține ratele dobânzilor la un nivel constant, în ciuda temerilor privind inflația în Zona Euro Newsweek.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) menține ratele dobânzilor la un nivel constant, în ciuda temerilor ex...
Acum 30 minute
20:10
Toamna crește numărul spărgătorilor de apartamente. De ce sunt vecinii cel mai bun sistem de alarmă Newsweek.ro
Toamna crește numărul spărgătorilor de apartamente. De sunt vecinii cel mai bun sistem de alarmă. Se...
Acum o oră
19:50
A mințit Putin despre vârsta, părinții și cetățenia lui? Lacunele ciudate din biografia sa Newsweek.ro
A mințit oare Vladimir Putin, despre vârsta, părinții și cetățenia lui? Există lacune ciudate în bio...
Acum 2 ore
19:30
Genele groase de păianjen sunt din nou la modă. Cum se poate obține look-ul în trend pe TikTok? Newsweek.ro
Genele fin desfăcute în evantai sunt de domeniul trecutului. Acum, un look al cărui nume amintește d...
19:20
Probleme nucleare grave la frontiera Bulgariei cu România. Există certificate de mediu învechite Newsweek.ro
Sunt probleme nucleare grave, la frontiera Bulgariei cu România, din cauza unui depozit de deşeuri n...
19:10
Rusia: Reducerea forțelor SUA din România, acoperită de Franța cu 4.500 soldați în caz de conflict Newsweek.ro
Militarii ruși analizează reducerea forțalor SUA din România, care va lăsa 1.000 de soldați american...
19:00
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile Newsweek.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat ...
18:50
Senatul taie bonusul de 36.000€ la pensie pentru judecătorii CCR. Parlamentarii au pensii de 2.000€ Newsweek.ro
Dreptate parțială la Senat- Senatul taie bonusul de 36.000€ la pensie pentru judecătorii CCR. Parlam...
Acum 4 ore
18:30
De ce să montezi chiuveta de la bucătărie lângă fereastră? Te ajută să ai vasele mai curate Newsweek.ro
De ce să montezi chiuveta de la bucătărie lângă fereastră? Te ajută să ai vasele mai curate. Montare...
18:20
Horoscop, noiembrie. De ce e lună războinică? Care zodii vor avea succes și stabilitate emoțională? Newsweek.ro
Mai e doar o zi - Horoscop, noiembrie. O lună războinică. Care zodii vor avea succes și stabilitate ...
18:10
România adaugă o nouă escadrilă F-16 pentru apărarea spațiului aerian pe Flancul estic NATO Newsweek.ro
Escadrila 48 Vânătoare din cadrul Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, Româ...
18:00
Românii care muncesc în Germania primesc peste 100 euro la salariu. Muncesc doar 4 ore Newsweek.ro
Românii care au mini job în Germania vor fi recopensați de către stat cu peste 100 euro. Măsura va f...
17:50
Grindeanu despre numirea Oanei Gheorghiu: Nu e cea mai potrivită persoană și PSD nu va tăcea Newsweek.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat, joi, la Drobeta Turnu Severin, că Oana ...
17:40
German condamnat pentru spionaj și atacuri incendiare. Proces pentru spionaj în favoarea Rusiei Newsweek.ro
Un german de origine rusă a fost condamnat joi la Munchen la şase ani de închisoare pentru spionaj ş...
17:40
Interlopul Romi Neguș nu se mai bate în cușcă pentru că mai stă după gratii încă 30 de zile Newsweek.ro
Interlopul Romi Neguș care i-a amenințat pe toți cei care-l provocaseră la o luptă de MMA în cușcă, ...
17:20
Japonezii de la Mazda șochează la Tokyo cu un coupe „electric-rotativ” cu autonomie de 800 km Newsweek.ro
Mazda a prezentat la Salonul Mobilității de la Tokyo 2025 un coupe în patru uși și cu patru locuri c...
17:20
Amenzi de 1500 lei pentru cei care se plimbă cu trotineta electrică prin Buzău. Care sunt locurile? Newsweek.ro
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia tr...
17:10
Bulgaria a anunţat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse. Ce trebuie să știe șoferii? Newsweek.ro
Bulgaria anunţat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie, ca urmar...
17:00
Sorin Grindeanu confirmă că a fost omis la ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu Newsweek.ro
Sorin Grindeanu confirmă că a fost omis la ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu. Pre...
16:50
Locuitorii din Sectorul 1 au rămas fără gaze după ce Distrigaz a oprit furnizarea. Cât va dura Newsweek.ro
Locuitorii din Sectorul 1 au rămas fără gaze după ce Distrigaz a oprit furnizarea. Cât va dura avari...
16:40
India pregătește cel mai greu satelit din istorie și ar putea trimite un astronaut pe orbită în 2027 Newsweek.ro
India pregătește cel mai greu satelit din istorie și ar putea trimite un astronaut pe orbită în 2027...
Acum 6 ore
16:30
Interlopii Vulpea, Cowboy și Mogli obligați să plătească 500.000 de lei către Vamă. Cu ce se ocupau Newsweek.ro
Interlopii Vulpea, Cowboy, Mogli și Bârzoi au fost condamnați la închisoare, dar trebuie să plăească...
16:20
Rușii de la Lukoil pleacă din România. Vând tot! Cine cumpără, însă, e „tovarăș” cu Putin Newsweek.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat că își vinde toate operațiunile sale internaționale, inclusi...
16:20
România ia un împrumut de 1 miliard de euro pentru autostrada Sibiu-Pitești. Semnat primul contract Newsweek.ro
România ia un împrumut de 1 miliard de euro pentru autostrada Sibiu-Pitești. Primul contract a fost ...
16:10
Rusia amenință SUA cu rachete Sarmat. Vin de la Polul Sud cu 15 focoase nucleare pe ținte separate Newsweek.ro
Rusia a afirmat că RS-28 Sarmat ar trebui „să intre în curând în luptă” și că poate ataca Statele Un...
15:50
Veste proastă, pentru milioane de români! De la 1 noiembrie, se scumpește iar curentul. Cu cât? Newsweek.ro
Românii plătesc deja cel mai scump curent din Europa raportat la venituri, iar, de la 1 noiembrie, e...
15:30
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai? Newsweek.ro
Vă arătăm cum afli când poți ieși la pensie în funcție de anul de nașterii. Cum știi ce vechime ai? ...
15:20
Bolojan, chemat de PSD în Parlament pentru pensii, criza energetică și retragerea trupelor SUA Newsweek.ro
PSD îl convoacă luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan la „Ora Guvernului”, pentru a oferi exp...
15:20
Barometrul RetuRO: Rata de returnare a ambalajelor depășește 90% pentru a doua lună consecutiv Newsweek.ro
În luna septembrie, Sistemul de Garanție-Returnare a înregistrat o nouă evoluție pozitivă: ratele de...
15:10
VIDEO Autostrada care a costat 420.000.000 € s-a surpat din nou. A fost inaugurată acum 4 ani Newsweek.ro
Autostrada A10 Sebeș-Turda, care a costat 420.000.000 € și a fost inaugurată în noiembrie 2021, s-a ...
15:00
Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze din țară nu au realizate verificări şi revizii Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă că aproape jumătate din...
14:40
Două avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice Newsweek.ro
Două avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion rus de spionaj deasupra Mării Baltice. Fo...
Acum 8 ore
14:30
VIDEO Atac rusesc cu 650 de drone și rachete asupra Ucrainei. Zeci de victime, blocuri distruse Newsweek.ro
Rusia a lansat joi un atac de proporții asupra Ucrainei, folosind rachete balistice, rachete de croa...
14:30
VIDEO Viitorul mașinilor de lux ar putea să nu mai fie limuzina, ci „duba” cu 6 roți Newsweek.ro
Constructorul nipon de automobile premium Lexus șochează la Salonul Mobilității de la Tokyo 2025 rei...
14:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a vorbit despre reforma pensiilor speciale și a spus că nu există consens în coaliți...
14:00
Polonia a primit confirmarea că SUA nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară Newsweek.ro
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară, a declara...
13:50
Ucraina: Rusia a utilizat 650 de drone şi peste 50 de rachete în atacul din noaptea trecută Newsweek.ro
Rusia a utilizat 650 de drone şi peste 50 de rachete în atacul masiv din noaptea de miercuri spre jo...
13:40
Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști Newsweek.ro
Numerologia te învață cum afli care este numărul tău norocos. Calculul matematic dezvăluit îți arată...
13:30
Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: Sper să transfere experiența acumulată și în plan guvernamenta Newsweek.ro
Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj Oanei Gheorghiu, care a depus jurământul de vicepremier: „Sper să...
13:20
Se ascut cuțitele în coaliție. PNL acuză o posibilă înțelegere PSD-AUR la alegerile din Capitală Newsweek.ro
ZIua și scandalul în coaliția de guvernare. Alegerile pentru primăria Capitalei a devenit "frontul" ...
13:00
O centrală fotovoltaică va fi construită la CET Sud Piteşti; investiţia, 27.000.000 lei Newsweek.ro
O centrală fotovoltaică va fi construită la CET Sud Piteşti, investiţia finanţată din Fondul pentru ...
12:40
Care sunt cele 4 alimente consumate și de români în care s-a găsit plumb? Cum îți aperi sănătatea? Newsweek.ro
Plumbul nu ar trebui să se regăsească în alimentele pe care le consumați, nu-i așa? Și totuși. Medic...
12:40
Potra anunță că se predă din Dubai: Nu mă ascund. Plănuia cu Georgescu o lovitură de stat în România Newsweek.ro
Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de rusofilul Călin Georges...
Acum 12 ore
12:20
Se schimbă modul în care plătești amenda. Unde ajung banii dacă incalci legea? Newsweek.ro
Guvernul va da noile norme pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe aplicat...
12:10
Ce facem în weekend? La București se desfășoară cea mai mare competiție pentru roboți din Europa Newsweek.ro
Aproape 1.200 de roboți vor participa în acest weekend la cea mai mare competiție pentru roboți din ...
11:50
Un consilier local PNL, exclus din partid. Ce a descoperit DIICOT că a făcut? Newsweek.ro
Conducerea PNL Iași a decis să-l excludă din partid pe un consilier local liberal, care a fost rețin...
11:40
Călin Georgescu, atac direct la siguranța națională: &#34;Justiția română este complicele puterii&#34; Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
11:30
La 10 ani de la Colectiv, România nu are încă niciun centru specializat pentru marii arși Newsweek.ro
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 10 ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, în care 65 de tineri...
11:20
O lege care ar fi crescut 1.000.000 de pensii respinsă în Parlament. Ce bani pierd pensionarii? Newsweek.ro
O perioadă de muncă nu este luată deloc în considerare la pensie. Nici ca bani, nici ca vechime. O l...
11:20
Călin Georgescu, la Tribunalul București. Contestă controlul judiciar. Riscă 20 de ani de închisoare Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
