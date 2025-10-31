VIDEO Vom merge pe Autostradă de la București la Adjud, 250 de kilometri. ce loturi se inaugurează?
Newsweek.ro, 31 octombrie 2025 14:50
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul ac...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
15:10
8 persoane, condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul mortal dintr-un hotel din Turcia # Newsweek.ro
8 persoane, condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul mortal dintr-un hotel din Turcia. Pri...
Acum 30 minute
14:50
VIDEO Vom merge pe Autostradă de la București la Adjud, 250 de kilometri. ce loturi se inaugurează? # Newsweek.ro
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul ac...
Acum o oră
14:40
FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League 2028 sau 2029 pe Arena Națională # Newsweek.ro
FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League 2028 sau 2029 pe Arena Națională. „...
14:20
Marea va înghiți 3.000 kilometri de plajă în Italia. Jumătate din porturi, acoperite de apă # Newsweek.ro
Italia ar putea pierde până la o cincime din plajele sale până la jumătatea secolului, din cauza cre...
Acum 2 ore
14:10
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus # Newsweek.ro
Pensionarii care au sperat că vor primi sume foarte mari la pensie prin depunerea unor adeverințe cu...
13:50
23 de milioane lei pentru modernizarea Centrului pentru Arși de la „Floreasca”. Anunțul lui Rogobete # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță vineri că s-au aprobat indicatorii tehnico-economici...
13:30
Nicuşor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca consilier prezidenţial pentru securitate naţională # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezid...
13:20
VIDEO Lurch din serialul Wednesday, candidatul POT la Primăria Capitalei. Prins drogat la volan # Newsweek.ro
Actorul George Burcea, care a interpretat rolul lui Lurch în primul sezon al serialului Wednesday de...
Acum 4 ore
13:10
Proprietatea unică a dovlecilor poate salva milioane de vieți. De ce ai face bine să nu îi consumi? # Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit modul în care dovlecii absorb poluanții din sol, deschizând noi posibilit...
12:50
Tancurile NATO fac 14 zile din Franța în România. UE reface drumuri cu 1,6 miliarde de teama Rusiei # Newsweek.ro
Pe fondul amenințării rusești a extinderii operațiunilor militare dincolo de Ucraina, Comisia Europe...
12:40
Polițiști, atacați cu toporul de doi bombardieri supărați că li s-a cerut să dea manelele mai încet # Newsweek.ro
Doi bărbați au amenințat cu topoarele un echipaj de poliție venit să le ceară să dea muzica mai înce...
12:20
Organizatorul marșului Colectiv, amendat cu 3.000 lei. Jandarmeria: „Agentul n-a înțeles emoția" # Newsweek.ro
Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, a f...
12:20
Vance avertizează asupra unui "dezastru" în traficul aerian dacă shutdownul nu încetează # Newsweek.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui posibil haos în traficul aerian de să...
12:00
Premierul propus al Republicii Moldova, la testul votului în Parlament. Cine este și ce echipă are? # Newsweek.ro
Alexandru Munteanu, candidatul propus de președinta Maia Sandu pentru funcția de premier al Republic...
11:50
Nordri, un motan Wild Forest’s din România, a câștigat Campionatul Mondial Felin 2025, desfăşurat la...
11:40
Un economist prevestește: Pensiile nu se vor mai putea plăti. Soluții dureroase să evităm colapsul # Newsweek.ro
Economistul Andrei caramitru spune că dacă se va merge în aceiași direcție vor asista la falimentul ...
11:30
Putin a atacat de 23 de ori Ucraina cu "arma nucleară" care a rupt Tratatul INF cu SUA # Newsweek.ro
Rusia a lansat, în ultimele luni, 23 de rachete 9M729 asupra Ucrainei, un tip de armă capabilă să tr...
Acum 6 ore
11:10
România dă 230.000.000€ pentru un proiect așteptat de decenii. Vom transporta cu 20% mai multă marfă # Newsweek.ro
Un proiect pe Dunăre așteptat de zeci de ani prinde contur. Guvernul va plăti 230.000.000€ pentru un...
10:50
Cum justifică Bolojan creșterea TVA: "Pierdeam banii europeni și intram în incapacitate de plată” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că majorarea TVA-ului a fost o măsură inevitabilă, nec...
10:40
Cea mai cunoscută echipă de baschet din lume, vândută cu o sumă-record: 10.000.000.000 $ # Newsweek.ro
Los Angeles Lakers, probabil cea mai cunoscută echipă de baschet din lume, având în vedere jucătorii...
10:30
Horoscop săptămâna 2-9 noiembrie. Berbec și gemeni, turbulențe. Bani pentru Rac. Leu e furios # Newsweek.ro
Avem toate datele despre cum va fi începutul de lună. Horoscop săptămâna 2-9 noiembrie. Berbec și ge...
10:20
Volkswagen anunță pierderi de 1.300.000.000 euro. Un fostul șef McLaren vine să redreseze lucrurile # Newsweek.ro
O corecție costisitoare a cursului la filiala Porsche care a dat o lovitură puternică companiei Volk...
10:10
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata # Newsweek.ro
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata, fă...
10:00
SUA au anulat summitul Trump–Putin de la Budapesta. Rusia nu renunță la războiul din Ucraina # Newsweek.ro
Statele Unite au anulat summitul planificat între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir ...
09:50
Șefii de la 2 companii din curtea Ministerului Transporturilor și-au dublat salariile. Și 20.000 €! # Newsweek.ro
În ciuda crizei bugetare, șefii de la 2 companii din curtea Ministerului Transporturilor și-au dubla...
09:40
EXCLUSIV Cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee numiți fără concurs? Avem interimari de 5 ani # Newsweek.ro
Marile companii ale statului au directori numiți politic și nu prin concurs. Acest lucru se întâmplă...
09:40
VIDEO Teroarea lui Putin s-a întors în Rusia. Ucraina atacă infrastructura critică rusească cu drone # Newsweek.ro
Ucraina a lansat noaptea trecută atacuri cu drone asupra mai multor instalații energetice din vestul...
09:20
Un vas de croazieră cu 234 de pasageri, eșuat pe Dunăre după ce a lovit un banc de nisip # Newsweek.ro
Un vas de croazieră sub pavilion elvețian, cu 234 de persoane la bord, a eșuat pe Dunăre, în dreptul...
Acum 8 ore
09:10
Sorin Grindeanu despre creșterea salariului minim: Oamenii în România să aibă salarii decente # Newsweek.ro
Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a declarat, joi seara, ...
08:50
JD Vance, după ce SUA au reluat testele nucleare după 30 de ani: „Trebuie să fim pregătiți” # Newsweek.ro
Vicepreședintele american J.D. Vance susține reluarea testelor nucleare, afirmând că verificarea fun...
08:40
Iranul condamnă anunțul lui Trump privind reluarea testelor nucleare. „Amenințare la adresa păcii” # Newsweek.ro
Iranul a denunţat ca fiind „iresponsabil” anunţul făcut de Donald Trump privind reluarea testelor nu...
08:20
Ucraina reia importurile de gaze naturale din Grecia. Producția internă este afectată de război # Newsweek.ro
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin condu...
08:10
Când încep să intre pensiile? Vineri sau luni? Care pensionari primesc documente noi în noiembrie? # Newsweek.ro
Surprize pentru pensionari și luna care noiebrie. Când încep să intre pensie? Vineri sau luni? Care ...
08:10
În inima Londrei, aproape de faimosul stadion Stamford Bridge, o garsonieră de doar 10,2 metri pătra...
08:10
SUA reduc trupele din Bulgaria, Ungaria și Slovacia după retragerea din România. Reacția NATO # Newsweek.ro
Administrația Trump a anunțat aliații din Europa de Est că va începe, de luna viitoare, o nouă reduc...
07:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţi...
07:40
Infractorii cibernetici se folosesct de o astfel de tehnică pentru a înșela utilizatorii, a fura acr...
07:30
Fostul ambasador SUA în România, Mark Gitenstein: „Retragerea trupelor, o greșeală teribilă” # Newsweek.ro
Diplomatul veteran al SUA, Mark Gitenstein, care a fost ambasador în România și, până la începutul a...
07:20
Horoscop 1 noiembrie. Gemenii au o zi romantică. Capricornii atrag bani. Peștii sunt favorizați # Newsweek.ro
Horoscop 1 noiembrie. Gemenii au o zi romantică. Capricornii atrag bani. Peștii sunt favorizați. Rac...
Acum 12 ore
07:10
Avocat despre nedreptățile din legea pensiilor: Cum au fost dezavantajați pensionarii cu grupe? # Newsweek.ro
Un avocat trage un semnal de alarmă pensionarilor care au fost dezavantajați de legea pensiilor intr...
Acum 24 ore
23:00
Explicația lui Trump, după ce SUA retrage trupe din România. Ce a spus președintele american? # Newsweek.ro
Donald Trump, a făcut primele declarații după ce SUA a anunțat că retrage sute de militari americani...
22:50
Noua „hartă” a A8: 16 tuneluri și 60 de poduri pe 31 km: UMB și Umbrărescu trec Carpații # Newsweek.ro
Cel mai dificil lot din sectorul montan, Grințieș-Pipirig, a fost adjudecat astă-vară de asocierea d...
22:50
„Toată lumea știa?” Ce spun colegii profesorului universitar acuzat de mai multe studente # Newsweek.ro
La Universitatea de Științele Vieții din Iași (USV Iași), unde un cadru universitar este cercetat pe...
22:40
Consilierii locali vor aproba mâine preluarea fostului depozit de deșeuri de la Consiliul Județean I...
22:10
Ce spune premierul Ilie Bolojan, despre demisie: Nu se pune această problemă, cu plecarea din funcţi...
21:50
Fondatoarea ONG Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, numită viceprim-ministru, care a depus Jurământul a...
21:30
Adrian Zuckerman, despre retragerea unor trupe SUA din România: “Grup de izolaționiști la Pentagon" # Newsweek.ro
Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, spune, despre retragerea unor trupe americane ...
21:10
Cei doi medici de la Spitalul Bagdasar-Arseni, suspectați de ucidere din culpă, sub control judiciar # Newsweek.ro
Cei doi medici de la Spitalul Clinică de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", care sunt suspectați de ucidere ...
20:50
Franța, membru NATO important, anunţă că va rămâne cu numărul de militari din România stabilit deja ...
20:40
Forțele armate germane au comandat 12.000 de drone kamikaze pentru a face față amenințărilor actuale...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.