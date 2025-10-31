Arestări după moartea nepotului lui Robert De Niro. Cinci traficanți de droguri, în cătușe
Newsweek.ro, 31 octombrie 2025 19:20
Un punct de cotitură în cazul morții nepotului lui Robert De Niro, legată de droguri, în iulie 2023!...
Arestări după moartea nepotului lui Robert De Niro. Cinci traficanți de droguri, în cătușe # Newsweek.ro
Un punct de cotitură în cazul morții nepotului lui Robert De Niro, legată de droguri, în iulie 2023!...
Cum se curăță soba de teracotă? Soluții simple și eficiente prin care previi depunerile de funingine # Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, mulți români, mai ales în mediul rural și-au pus în funcțiune sobele de t...
Parlamentarii bulgari, restricție temporară la exportul de motorină. Ce se întâmplă în România? # Newsweek.ro
Parlamentarii bulgari propun o restricție temporară la exportul de motorină şi combustibili pentru a...
Somnul insuficient și lipsa de carbohidrați, motivele pentru care îți e foame seara târziu # Newsweek.ro
Lipsa somnului și omiterea carbohidraților pot perturba echilibrul hormonal, determinând apariția se...
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Nu mai ai nevoie de pastile când ai migrene # Newsweek.ro
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Există o băutură care te poate ajuta să scapi ...
Horoscop noiembrie. Care sunt cele 4 zodii care vor avea parte de bani? Jupiter aduce noroc # Newsweek.ro
Ești gata să afli dacă noiembrie 2025 va fi luna norocoasă pentru tine? Horoscop noiembrie. Care sun...
Ministerul de Externe al Spaniei va găzdui o reuniune „secretă, cu ușile închise” a Coaliției Voințe...
Mihai Fifor către Ilie Bolojan: Prezenţa la Parlament nu e opţională, e obligaţie constituţională # Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-mi...
Sebastian Marinescu, Salvamont Braşov: Muntele nu iartă lipsa de pregătire. Nu frica de pedeapsă # Newsweek.ro
Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele g...
Judecător pensionat la 48 ani cu pensie specială de 23.600 lei. A strâns 10 apartamente și o casă # Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a cerut să se pensioneze la 48 de ani, iar Nicușor Dan a semnat decretul. ...
Incredibil! Un cuplu de tineri și-a vândut bebelușul cu 7.000 € pentru a-și lua mașină # Newsweek.ro
Doi tineri, de 18 și, respectiv 21 de ani, și-au vândut bebelușul cu 7.000 € pentru a-și lua mașină....
Dacia Bigster ar putea primi titlul de Mașina Anului 2026? În competiție cu Mercedes-Benz CLA # Newsweek.ro
Au fost anunțate cele șapte finaliste competiției Mașina Anului 2026, iar modelul Dacia Bigster se e...
Preţul energiei electrice şi termice va creşte uşor, de la 1 noiembrie, pe fondul majorării cu 62% a...
Reducerea trupelor americane din România: semnalul transmis de Washington și reacția Bruxelles-ului # Newsweek.ro
Reducerea trupelor americane din România: semnalul transmis de Washington și reacția Bruxelles-ului....
Datorii de 9,5 miliarde de lei la 250 de companii de stat. ANAF începe notificările de plată # Newsweek.ro
Datorii de 9,5 miliarde de lei la 250 de companii de stat. ANAF începe notificările de plată. Un num...
SUA a anunțat retragerea unor trupe din România, dar prezența Aliată rămâne în mai multe baze milita...
Turismul românesc, pe butuci fără vouchere. Statul a dat bugetarilor 4.000.000.000 lei în 3 ani # Newsweek.ro
Actorii din HoReCa se plâng că turismul românesc riscă să ajungă pe butuci. Fără voucherele de vacan...
Rusia este pregătită să reia testele nucleare, după anunțul SUA privind posibila reluare a acestora # Newsweek.ro
Rusia este pregătită să reia testele nucleare, după anunțul SUA privind posibila reluare a acestora....
Edward Iordănescu a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia # Newsweek.ro
Edward Iordănescu a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia....
Secrete incredibile despre nas. Este mai mult decât un organ al mirosului. Ce s-a descoperit? # Newsweek.ro
Un nas sănătos este important nu doar pentru respirație. Fără el, nu putem mirosi sau gusta, vocea n...
Grindeanu i-a invitat la Congresul PSD pe Geoană, Adrian Năstase, Dăncilă, Liviu Dragnea # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că vrea să reînoade legăturile cu vechiul PSD. El a decis să invite la Con...
CCIR, îngrijorată față de inițiativa de modificare a Legii nr. 31/1990: Împovărează companiile # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României consideră că prevederile cuprinse în inițiativa de modifica...
Verificarea și revizia instalației de gaze naturale, alături de verificarea tehnică a centralei term...
8 persoane, condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul mortal dintr-un hotel din Turcia # Newsweek.ro
8 persoane, condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul mortal dintr-un hotel din Turcia. Pri...
VIDEO Vom merge pe Autostradă de la București la Adjud, 250 de kilometri. ce loturi se inaugurează? # Newsweek.ro
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul ac...
FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League 2028 sau 2029 pe Arena Națională # Newsweek.ro
FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League 2028 sau 2029 pe Arena Națională. „...
Marea va înghiți 3.000 kilometri de plajă în Italia. Jumătate din porturi, acoperite de apă # Newsweek.ro
Italia ar putea pierde până la o cincime din plajele sale până la jumătatea secolului, din cauza cre...
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus # Newsweek.ro
Pensionarii care au sperat că vor primi sume foarte mari la pensie prin depunerea unor adeverințe cu...
23 de milioane lei pentru modernizarea Centrului pentru Arși de la „Floreasca”. Anunțul lui Rogobete # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță vineri că s-au aprobat indicatorii tehnico-economici...
Nicuşor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca consilier prezidenţial pentru securitate naţională # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezid...
VIDEO Lurch din serialul Wednesday, candidatul POT la Primăria Capitalei. Prins drogat la volan # Newsweek.ro
Actorul George Burcea, care a interpretat rolul lui Lurch în primul sezon al serialului Wednesday de...
Proprietatea unică a dovlecilor poate salva milioane de vieți. De ce ai face bine să nu îi consumi? # Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit modul în care dovlecii absorb poluanții din sol, deschizând noi posibilit...
Tancurile NATO fac 14 zile din Franța în România. UE reface drumuri cu 1,6 miliarde de teama Rusiei # Newsweek.ro
Pe fondul amenințării rusești a extinderii operațiunilor militare dincolo de Ucraina, Comisia Europe...
Polițiști, atacați cu toporul de doi bombardieri supărați că li s-a cerut să dea manelele mai încet # Newsweek.ro
Doi bărbați au amenințat cu topoarele un echipaj de poliție venit să le ceară să dea muzica mai înce...
Organizatorul marșului Colectiv, amendat cu 3.000 lei. Jandarmeria: „Agentul n-a înțeles emoția" # Newsweek.ro
Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, a f...
Vance avertizează asupra unui "dezastru" în traficul aerian dacă shutdownul nu încetează # Newsweek.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui posibil haos în traficul aerian de să...
Premierul propus al Republicii Moldova, la testul votului în Parlament. Cine este și ce echipă are? # Newsweek.ro
Alexandru Munteanu, candidatul propus de președinta Maia Sandu pentru funcția de premier al Republic...
Nordri, un motan Wild Forest’s din România, a câștigat Campionatul Mondial Felin 2025, desfăşurat la...
Un economist prevestește: Pensiile nu se vor mai putea plăti. Soluții dureroase să evităm colapsul # Newsweek.ro
Economistul Andrei caramitru spune că dacă se va merge în aceiași direcție vor asista la falimentul ...
Putin a atacat de 23 de ori Ucraina cu "arma nucleară" care a rupt Tratatul INF cu SUA # Newsweek.ro
Rusia a lansat, în ultimele luni, 23 de rachete 9M729 asupra Ucrainei, un tip de armă capabilă să tr...
România dă 230.000.000€ pentru un proiect așteptat de decenii. Vom transporta cu 20% mai multă marfă # Newsweek.ro
Un proiect pe Dunăre așteptat de zeci de ani prinde contur. Guvernul va plăti 230.000.000€ pentru un...
Cum justifică Bolojan creșterea TVA: "Pierdeam banii europeni și intram în incapacitate de plată” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că majorarea TVA-ului a fost o măsură inevitabilă, nec...
Cea mai cunoscută echipă de baschet din lume, vândută cu o sumă-record: 10.000.000.000 $ # Newsweek.ro
Los Angeles Lakers, probabil cea mai cunoscută echipă de baschet din lume, având în vedere jucătorii...
Horoscop săptămâna 2-9 noiembrie. Berbec și gemeni, turbulențe. Bani pentru Rac. Leu e furios # Newsweek.ro
Avem toate datele despre cum va fi începutul de lună. Horoscop săptămâna 2-9 noiembrie. Berbec și ge...
Volkswagen anunță pierderi de 1.300.000.000 euro. Un fostul șef McLaren vine să redreseze lucrurile # Newsweek.ro
O corecție costisitoare a cursului la filiala Porsche care a dat o lovitură puternică companiei Volk...
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata # Newsweek.ro
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata, fă...
SUA au anulat summitul Trump–Putin de la Budapesta. Rusia nu renunță la războiul din Ucraina # Newsweek.ro
Statele Unite au anulat summitul planificat între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir ...
Șefii de la 2 companii din curtea Ministerului Transporturilor și-au dublat salariile. Și 20.000 €! # Newsweek.ro
În ciuda crizei bugetare, șefii de la 2 companii din curtea Ministerului Transporturilor și-au dubla...
EXCLUSIV Cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee numiți fără concurs? Avem interimari de 5 ani # Newsweek.ro
Marile companii ale statului au directori numiți politic și nu prin concurs. Acest lucru se întâmplă...
VIDEO Teroarea lui Putin s-a întors în Rusia. Ucraina atacă infrastructura critică rusească cu drone # Newsweek.ro
Ucraina a lansat noaptea trecută atacuri cu drone asupra mai multor instalații energetice din vestul...
