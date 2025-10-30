Elevii se întorc de luni la cursuri
Ziarul Lumina, 30 octombrie 2025 21:20
Preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar vor începe luni cursurile celui de-al doilea modul de învăţare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Următoarea
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
21:20
Cercetători din țară și din întreaga lume îşi dau întâlnire la Cluj-Napoca, în perioada 4-7 noiembrie 2025, pentru a pune laolaltă „ideile care construiesc viitorul”, în cadrul evenimentului „Smart
21:20
Preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar vor începe luni cursurile celui de-al doilea modul de învăţare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Următoarea
21:20
În Uniunea Europeană, vârsta medie a unui fermier este, în prezent, de 57 de ani. Datele demografice alarmante au determinat Comisia Europeană să propună recent o strategie de extindere a sprijinului pentru
21:20
Încă 18 ferme mixte din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Satu Mare, Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vrancea vor deveni model de bune practici privind protecția mediului, prin schema de
21:20
Cel mai cunoscut eveniment agricol din România - Indagra & Indagra Food 2025 - s-a deschis miercuri la Romexpo, unde își așteaptă vizitatorii până duminică, 2 noiembrie. Expoziția aduce împreună
21:20
Ministerul Agriculturii organizează săptămâna viitoare, în 7-9 noiembrie, în curtea instituţiei, „Târgul Pescăresc - voie bună şi peşte românesc”, dedicat promovării produselor tradiţionale din
21:20
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR a simplificat procedura de plată pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Mai exact, „fermierii îşi pot
Acum 4 ore
18:50
Organizaţia Salvaţi Copiii şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) au lansat o platformă interactivă de orientare vocaţională denumită „What’s next?”,
18:40
Se făcea că satul meu, Siliștea, murise de tot, dar nu se dădea deloc dus de pe lumea aceasta. Lumea cealaltă îi făcea întruna semne să vină, spunându-i că de aici-nainte acolo este locul lui, loc pe care ea
18:40
Opera Națională din București și Institutul Cultural Român organizează, în 3 noiembrie 2025, spectacolul „Sonoritățile Infinitului - De la muzica lui George Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși”,
18:40
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) au încheiat, în 29 octombrie 2025, la sediul AEP, un protocol de
18:20
După zile mohorâte și ploioase, în acea duminică de 5 octombrie 2025, soarele poleia generos colinele Iașilor și cuprindea în hlamida de aur împurpurat zidirile cetății voievodale. Biserica din Galata, cu
18:20
Anul 1925, când a fost ridicată Biserica Ortodoxă Română la rang de Patriarhie, a fost un timp când presa românească a susţinut, prin articolele publicate, acest act istoric al Sfântului Sinod. Momentul
18:10
Un document inedit din Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe despre ceremonia învestiturii și întronizării Patriarhului Miron Cristea, la 1 noiembrie 1925 # Ziarul Lumina
În contextul expulzării, de către Poliția turcă, a Patriarhului Ecumenic Constantin al VI-lea, de la Constantinopol la Salonic, în data de 30 ianuarie 1925, și al alegerii noului Patriarh Ecumenic Vasile al
Acum 6 ore
17:20
Facultatea de Teologie din Iași - între memorie și viață. Dublă sărbătoare academică și duhovnicească # Ziarul Lumina
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a sărbătorit, în zilele de 29 și 30 octombrie 2025, un moment de profundă semnificație: 165 de ani de la înființarea Universității
16:30
Ziua clerului militar, instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din 1-2 iulie, 2025, a fost celebrată pentru prima dată astăzi, 30 octombrie, în Capitală. Momentul
Acum 8 ore
15:30
Precizări referitoare la slujba de „Te-Deum” de la Catedrala Națională și incidentul petrecut la ora 5.30 (dimineața) # Ziarul Lumina
În dimineața acestei zile, 30 octombrie 2025, între orele 8.00-8.30, a avut loc slujba de Te-Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de soborul
15:20
După ce acum câteva zile a fost sărbătorită Ziua Armatei Române, marcată la data de 25 octombrie, în Catedrala Națională a fost săvârșită astăzi, 30 octombrie, o slujbă de Te Deum pentru a celebra un nou
14:20
Și anul acesta, Sfânta Teofana Basarab ne‑a primit în peștera în care s‑a nevoit cu secole în urmă, în Bulgaria. Am urmat deja obiceiul ca, la ziua de sărbătorire a Sfintei Teofana Basarab, la 28
Acum 12 ore
13:30
Parohia Mărcuța, din strada Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, organizează preselecție pentru Corul de copii „Cantamus Domino” Junior.Cursul este gratuit și va fi susținut de profesorul George
13:20
Victimele de la Clubul Colectiv, comemorate prin rugăciune la zece ani de la tragedie # Ziarul Lumina
La împlinirea a zece ani de la tragedia de la Clubul Colectiv din București, joi, 30 octombrie, un sobor de preoți din cadrul Protoieriei Sector 4 Capitală a săvârșit slujba Parastasului la troița ridicată în
13:00
La acest moment solemn pentru comunitatea academică ieșeană, care sărbătoreşte 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” şi 35 de ani de la redeschiderea Facultăţii de Teologie
12:00
În cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune culturală pentru tinerii vulnerabili din județul Bacău”, activitățile educaționale continuă cu succes, urmând să adâncească legătura dintre comunitățile vu
12:00
Joi, 23 octombrie 2025, comunitatea ortodoxă din Călărași a trăit un moment de profundă bucurie duhovnicească, prilejuit de resfințirea Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - un eveniment care a
11:50
Asociația Filantropia Porolissum a Episcopiei Sălajului, desfășoară în perioada septembrie‑noiembrie, proiectul „Cunoașterea, promovarea și protejarea bisericilor de lemn de pe Valea Someșului”. Acest
11:50
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat conferința preoțească de la Carei, care a avut loc la 23 octombrie şi la care au participat preoții din protopopiatele Satu Mare,
11:50
40 de copii cu dizabilități din cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Sfântul Nicolae” din Abrud au participat, în perioada 27‑28 octombrie, la o tabără de o zi, organizată la o pensiune din
Acum 24 ore
22:20
Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta Treime, cuv. IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 40, pp. 152-153„Căci S-a pogorât la smerenie și S-a arătat ca noi, nu ca să pătimească
22:20
Fraților, acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica, al cărei slujitor m-am făcut, potrivit iconomiei lui
22:10
„În vremea aceea a auzit Irod tetrarhul toate cele făcute de Iisus și era nedumerit, că se zicea de către unii că Ioan s-a sculat din morți; iar de unii, că Ilie s-a arătat, iar de alții, că un proroc dintre cei vechi a înviat. Iar Irod a zis: Lui Ioan eu i-am tăiat capul. Cine este, dar, Acesta despre care aud asemenea lucruri? Și căuta să-L vadă. Și, întorcându-se, apostolii I-au spus lui Iisus toate câte au făcut. Atunci, luându-i cu Sine, S-a dus de o parte într-un loc pustiu, aproape de cetatea numită Betsaida. Iar mulțimile, aflând, au mers după El, și El, primindu-le, le vorbea despre Împărăția lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuință de vindecare, îi făcea sănătoși.”
Ieri
22:00
Sfinţii Zenovie şi Zenovia au trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi s-au născut din părinţi dreptcredincioşi într-o cetate din părţile Ciliciei, numită Egeea. După moartea părinţilor, cei
22:00
România produce energie puţină şi scumpă, iar prosumatorii, prin excedent, furnizează peste 20% din consumul casnic din ţară, a declarat, la o conferinţă de specialitate, preşedintele Asociaţiei
21:50
La cea de-a 15-a ediție a Black Friday în România, programată de marii retaileri online în 7 noiembrie, valoarea unei comenzi medii va fi de 400-500 de lei, reiese dintr-o analiză de specialitate.Conform
21:50
Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din programul Rabla 2025, destinat persoanelor fizice, a fost suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).Potrivit AFM,
21:50
Populaţia după domiciliu era, la 1 iulie 2025, de 21,67 milioane de persoane, cu 0,5% mai mică faţă de 1 iulie 2024, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. INS semnalează că indicele de
21:40
Ministerul Apărării Naţionale a confirmat ieri informația cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate pe flancul estic al NATO, ca parte a procesului de reevaluare a posturii globale a f
21:20
Odată cu încheierea pelerinajului de la Catedrala Patriarhală din București, pelerinii și credincioșii care nu au reușit să aducă cinstire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au
21:20
Prima strategie antisărăcie a Comisiei Europene (CE), aflată în pregătire, se va concentra pe abordarea cauzelor primare ale excluziunii sociale şi va încerca să rupă ciclul sărăciei de la o generaţie la
21:00
În Aula Academiei Române-Filiala Iași (ARFI) va avea loc, în 14 noiembrie 2025, conferința „Anxietatea și depresia în era digitală. Provocări și soluții terapeutice”, organizată de Institutul de
21:00
Cele două tunuri Krupp, construite în 1871, care străjuiesc statuia domnitorului Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate, cu finanțare asigurată de primăria orașului. Potrivit
20:40
Educația autentică nu se reduce la transmiterea mecanică de informații, ci presupune selecție, discernământ și pasiune. Profesoara de limba și literatura română Rucsandra Bălășoiu subliniază
20:30
E departe de-a fi o întrebare retorică. Dacă Samuel P. Huntington ne amenința cu „Ciocnirea civilizațiilor” - parțial petrecută între timp, dar, mult mai important, depășită de realitate, mai ales î
20:20
Legătura cu mireasma de har a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae cu Mănăstirea Cernica își are începuturile din perioada în care a venit la București, după anii slujirii la Sibiu. În contextul di
19:50
Începerea lucrărilor de construcţie a clopotniței la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Malaxa, București # Ziarul Lumina
Preotul paroh Mugurel Cojocaru, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Malaxa, Protoieria Sector 3 Capitală, Bucureşti, str. Nicolae Roșu nr.19A, sector 3, anunță începerea lucrărilor de construcţie a
19:10
În cea de-a patra zi de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, am strâns impresii ale pelerinilor, fiecare vorbind cu emoție despre atmosfera de liniște și pace pe care o simt în acest sfânt lăcaș şi despre frumusețea mozaicurilor. Mulți dintre ei au vorbit despre legătura profundă cu Dumnezeu și cu sfinții pe care au simţit-o privind scenele biblice pictate. Copiii și adulții deopotrivă au fost uimiți de măiestria artei, dar și de lumina ce pătrunde prin ferestre, transformând întreaga catedrală într-un spațiu sacru și înălțător. Impresiile strânse confirmă că această catedrală este şi va rămâne un simbol al credinței și, totodată, un reper cultural și spiritual al românilor.
17:50
În cea de‑a patra zi de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, am strâns impresii ale pelerinilor, fiecare vorbind cu emoție despre atmosfera de liniște și pace pe care o simt
17:40
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 18 noiembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a unor componente artistice aparținând Catedralei Patriarhale
17:30
Aniversarea centenarului ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie reprezintă un moment important în istoria acesteia. Întrucât, alături de aceasta, Academia Română reprezintă de asemenea o
16:20
Numeroasa familie regală a Imperiului Britanic se bucura, în ziua de 29 octombrie 1875, de nașterea prințesei Marie Alexandra Victoria de Edinburgh, fiica prințului Alfred, duce de Edinburgh, și a marii ducese
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.