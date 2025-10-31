UE abandonează „chat control”, cea mai controversată măsură din legea sa împotriva pornografiei infantile
HotNews.ro, 31 octombrie 2025 01:30
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, și anume o tehnologie care ar fi permis scanarea conversațiilor private, a indicat joi o sursă diplomatică. Comisia Europeană…
Acum 2 ore
01:40
FOTO-VIDEO Organizatorul marșului în care s-a cerut dreptate pentru victimele de la Colectiv, amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare” / „N-am cuvinte să descriu” # HotNews.ro
Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.…
01:30
Acum 4 ore
00:20
Probleme mari pentru președintele Columbiei: Nu-și mai poate încasa salariul, iar o companie a refuzat chiar și să-i alimenteze avionul # HotNews.ro
Președintele columbian Gustavo Petro are mari probleme să-și încaseze salariul după ce a fost lovit de sancțiunile Statelor Unite, a declarat joi avocatul acestuia, pentru AFP. Petro, soția acestuia, unul dintre fiii lui și ministrul…
00:00
Orban îi va cere lui Trump să facă excepție pentru Ungaria în aplicarea sancțiunilor contra companiilor petroliere rusești # HotNews.ro
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol și gaz natural din Rusia, subiect ce va…
30 octombrie 2025
23:50
Uraganul Melissa, care a lăsat în urmă cel puţin 24 de morţi în Haiti, a devastat regiuni întregi din Jamaica şi a inundat Cuba, urmează să ajungă joi în Insulele Bermude, după un parcurs de…
23:30
Acord în coaliție pe reducerea numărului de senatori și deputați. Tanczos Barna: „Varianta de 300 de parlamentari este periculoasă” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, la Digi24, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10% numărul de parlamentari, el afirmând că reducerea la 300 a…
23:30
Al doilea cel mai puternic om din SUA nu se sfiește să spună că va urma „un dezastru” în aviația americană, dacă perioada de „shutdown” continuă # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui potențial colaps în perioada sărbătorilor dacă „închiderea” guvernului federal („shutdown”) se va prelungi până în sezonul aglomerat al călătoriilor de Ziua Recunoștinței și i-a îndemnat pe…
23:10
Audierea în Senat pentru confirmarea propunerii lui Trump în funcţia de Chirurg General al SUA, amânată după ce candidata a intrat în travaliu. Cine este Casey Means, influencer şi antrenoare de wellness # HotNews.ro
Audierea planificată de Comisia pentru sănătate a Senatului SUA pentru Casey Means, propusă la funcţia de chirurg general de către președintele Donald Trump, a fost amânată joi după ce candidata a intrat în travaliu, relatează…
23:00
Numărul de refugiați primiți de SUA în 2026, la un minim istoric. Etnia avantajată de noile reguli # HotNews.ro
SUA au fixat la circa 7.500 numărul de refugiaţi din alte ţări ale lumii pe care sunt gata să-i primească, un număr istoric scăzut şi care va include în principal albi sud-africani, potrivit unui document…
22:50
Sorin Grindeanu, despre creșterea salariului minim: „Oamenii să fie plătiți după munca lor și conform regulilor UE” # HotNews.ro
Angajații din România trebuie să aibă salarii decente, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, care a și emis o Directivă în acest sens, a afirmat joi seară liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Întrebat despre…
Acum 6 ore
22:30
Șeful armatei ucrainene recunoaște „situația dificilă” în care a ajuns fortăreața strategică Pokrovsk. Cel mai nou ordin pe care l-a dat comandanților din prima linie # HotNews.ro
Comandantul suprem al forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, a avertizat că activitatea trupelor ruse se intensifică în jurul orașului Pokrovsk, situat în Donețk, pe linia frontului, afirmând că „situația este dificilă”, informează joi BBC…
22:20
Regele Charles i-a retras titlul de prinț fratelui său. Andrew va trebui să părăsescă și reședința de la Windsor # HotNews.ro
Regele Charles III al Marii Britanii i-a retras titlul princiar fratelui său mai tânăr Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni de natură…
21:50
Avertismentul lui Dragoș Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu a preluat funcția de care el a deținut-o în Guvern # HotNews.ro
Antreprenorul Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, a afirmat, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, el apreciază numirea şi se declară fericit că premierul…
21:40
Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, s-a închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea lui, au anunțat reprezentanții aeroportului, într-o postare pe Facebook, acesta fiind al șaselea incident de acest fel din…
21:20
Premierul Bolojan, despre chemarea sa la Parlament de către PSD și AUR: „Voi răspunde instituțional/ Problemele strategice nu sunt transformate în circ” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Antena 1, că va răspunde „instituțional” la convocarea sa la Parlament pentru a da explicații legate de retragerea trupelor americane din România. Totodată, șeful Executivului a spus că chestiuni…
21:10
ChatGPT a scris o continuare pentru „Game of Thrones”, dar lucrurile nu au decurs conform așteptărilor # HotNews.ro
Când un judecător federal american a decis să permită continuarea unui amplu proces colectiv împotriva OpenAI, el a citat și literatură de tip „fan fiction” inspirată de cărțile pe care se bazează „Game of Thrones”…
20:50
Adolescent dispărut pe munte în Bucegi, găsit de meteorologul de serviciu de la staţia Omu. A căzut şi a suferit un traumatism la coloană. Acţiune de durată a salvamontiștilor # HotNews.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, aflat cu familia pe munte, în Bucegi, s-a rătăcit, joi după-amiază, iar autorităţile, alertate, au intervenit pentru căutarea lui, inclusiv cu un elicopter. Băiatul a fost găsit de…
20:50
Premierul Bolojan explică de ce autoritățile au amânat două zile anunțul despre retragerea trupelor americane # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la Antena 1, că anunțul privind retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a fost amânat timp de două zile de către autoritățile de la București întrucât…
20:50
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori…
Acum 8 ore
20:30
Ilie Bolojan critică conducerea companiilor de stat și arată cu degetul spre Romatsa: „Anul acesta și-au dublat salariile la 20.000 de euro lunar” # HotNews.ro
Guvernul trebuie să corecteze situațiile în care conducererile companiilor de stat și-au dublat salariile, fără să aibă criterii de performanță sau chiar în situația în care au înregistrat pierderi, a declarat joi seară premierul Bolojan,…
19:50
Prințul William a câștigat un proces intentat revistei Paris Match. Moștenitorul coroanei britanice ține la respectarea vieții sale private # HotNews.ro
Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa, Kate, au câştigat un proces privind încălcarea vieţii private intentat revistei franceze Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate de paparazzi cu ei şi cu copiii lor…
19:50
Cei doi medici de la spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitală, suspectaţi de ucidere din culpă în cazul morţii unui pacient cu arsuri, puși sub control judiciar # HotNews.ro
Cei doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, acuzați de ucidere din culpă într-un dosar penal după ce nu au aplicat tratament corespunzător unui pacient cu arsuri, care a decedat, vor…
19:40
Replica PSD după ce PNL a atacat cu Nordis. „PNL nu a respectat procedura, suntem de acord să votăm proiectul săptămâna viitoare” # HotNews.ro
Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Ștefan Popa, a recunoscut pentru HotNews că PNL a depus o solicitare pentru ca „proiectul Nordis” să fie introdus pe ordinea de zi. „Domnul Andronache a cerut suplimentarea ordinii…
19:40
VIDEO Oana Gheorghiu: „Nu cred că Sorin Grindeanu are ceva cu mine/ Voi veni cu un plan agreat cu premierul” # HotNews.ro
Oana Gheorghiu, instalată joi în funcția de vicepremier, a spus, la Digi24, că se aștepta la critici legate de numirea sa în funcție, însă a spus că nu-i poartă ranchiună lui Sorin Grindeanu, fiind vorba…
19:30
VIDEO Mii de evrei ultraortodocși din Israel protestează din nou contra serviciului militar obligatoriu # HotNews.ro
Mii de bărbați îmbrăcați în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocși, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenței unei legi care să le permită să evite serviciul militar obligatoriu, relatează France Presse…
19:30
Care este miza lui Grindeanu prin atacurile la adresa lui Bolojan și de ce nu îl apără liberalii pe premier / Un expert spune cât va mai supraviețui coaliția de guvernare – INTERVIU # HotNews.ro
Strategia PSD este de a face opoziție din interiorul Guvernului, iar miza lui Sorin Grindeanu este șubrezirea reputației lui Ilie Bolojan, spune analistul politic Adi Zăbavă, într-un dialog cu HotNews. Concluzia expertului vine după ce…
19:10
Șefa diplomației române, anunț după retragerea parțială a trupelor SUA: Până la sfârșitul anului și în 2026, o să vedem o prezență întărită NATO în țară # HotNews.ro
Aliații din cadrul NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente în România, a anunțat ministrul român de Externe Oana Țoiu, într-un interviu publicat joi de Europa Liberă, după…
Acum 12 ore
18:40
VIDEO Erdogan, către Merz, în mijlocul unei conferințe de presă: „Voi, Germania, nu vedeți genocidul Israelului din Fâșia Gaza?” # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce el a numit ignoranța față de „genocidul” israelian și atacurile din Fâșia Gaza, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german…
18:30
Rezultate PNRR: Sute de milioane de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, realocați la alte obiective. Listele cu firmele și ONG-urile contractate la finanțare # HotNews.ro
Peste 4.700 de firme și organizații neguvernamentale (ONG) au semnat contractele de finanțare pentru a putea primi fonduri europene în valoare totală de circa 495 milioane lei (aproape 100 milioane EUR) pentru digitalizarea activităților, în…
18:30
Reacție din PNL la convocarea premierului în Parlament: „Ilie Bolojan nu va juca în piesele scrise de PSD și AUR” # HotNews.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău consideră că, atunci când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, „nu e control democratic, e teatru politic”, informează Agerpres. Reacţia acestuia vine după ce grupul parlamentar…
18:10
Moscova spune care e condiția sa pentru a purta negocieri de pace cu Japonia: Să renunțe la „orientarea anti-rusă” # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Rusiei a transmis joi că orice dialog cu Japonia referitor la un tratat de pace poate începe doar după ce Tokyo renunţă la ceea ce Moscova descrie ca fiind orientarea sa…
18:10
Mutarea făcută de guvernul lui Viktor Orban pentru combustil, chiar înainte ca sancțiunile lui Trump asupra țițeiului rusesc să lovească # HotNews.ro
Guvernul Ungariei a elaborat un proiect legislativ pentru modificarea legii privind stocarea țițeiului și a produselor petroliere importate, pentru a putea desemna așa-numitele stații de alimentare de rezervă care să furnizeze combustibil utilizatorilor esențiali în…
18:00
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul sudanez care a fost ocupat de paramilitari la sfârşitul săptămânii…
17:50
Belgia îl persiflează pe Dmitri Medvedev cu un cântec al Selenei Gomez după noua serie de amenințări # HotNews.ro
Ministrul belgian al apărării se află oficial într-o ceartă publică cu fostul președinte al Rusiei pe tema războiului nuclear – printr-un mesaj publicat pe Instagram alături de piesa „Calm Down” a Selenei Gomez, relatează Politico.…
17:40
Candidatură surpriză la Primăria Capitalei, anunţată de la 7.678 de kilometri distanţă de Bucureşti. Cum cere voturi un actor din serialul Wednesday: „Suntem reali!” # HotNews.ro
Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său în primul sezon din serialul american Wednesday, va candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă. El a făcut anunţul printr-un clip…
17:40
Programul Startup Nation 2025 „nu a fost foarte promovat”. „Nu mai sunt în discuții taxe noi pentru antreprenori”. Cât mai ține austeritatea – Video interviu cu Radu Miruță, ministrul Economiei # HotNews.ro
Programul Startup Nation 2025, cu un buget total de aproape 450 de milioane de euro, din care circa 360 de milioane de euro din fonduri europene prin Politica de Coeziune a UE, „nu a fost…
17:40
Colectiv, după zece ani. O întâmplare cu adolescentul român de 15 ani care a intrat în foc pentru prietenul în scaun cu rotile, povestită de medicul belgian care l-a salvat # HotNews.ro
Pe 5 noiembrie 2015, medicul Serge Jennes, șeful Centrului de Arşi din Bruxelles, ajungea la București pentru a evalua, timp de două zile, răniți din incendiul de la Colectiv. Zece ani mai târziu, Într-un interviu…
17:30
România se întoarce la Eurovision, după ce a lipsit în ultimii doi ani. Decizia luată de TVR # HotNews.ro
Țara noastră va participa din nou la Eurovision, scrie joi Pagina de Media, precizând că decizia a fost luată în cursul zilei de către Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice (TVR), care a votat reîntoarcerea…
17:30
MAI vrea să cumpere un avion pentru supravegherea frontierei. Achiziția, de peste 26 milioane de euro, esențială după aderarea la Schengen # HotNews.ro
Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vrea să cumpere un avion care să fie folosit la supravegherea aeriană a frontierei de stat, dar și pentru misiuni Frontex de monitorizare a granițelor externe…
17:30
Kamala Harris a dezvăluit într-un nou interviu momentul în care Joe Biden a „dezamăgit-o profund” și de ce are o relație „complicată” cu el # HotNews.ro
Fosta vicepreședintă americană Kamala Harris a declarat într-un nou interviu făcut public joi că o convorbire telefonică frustrantă cu Joe Biden, înainte de dezbaterea ei electorală cu Donald Trump pentru alegerile din noiembrie anul trecut,…
17:20
Autostrada „Unirii” A8: Contract de aproape un miliard de euro pentru primul tronson spre Iași / Cine sunt constructorii și când va fi gata # HotNews.ro
Primul tronson al Autostrăzii ,,Unirii” A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni a fost atribuit unei asocieri de constructori pe aproape 1 miliard de euro. Tronsonul de la Tg. Neamț (Moțca) la Tg. Frumos are o lungime de 27…
17:20
Kievul dezvăluie naționalitatea instructorului militar „european” care a spionat pentru Rusia # HotNews.ro
Regatul Unit a anunţat joi că se află în „contact strâns” cu autorităţile ucrainene, după arestarea în ziua precedentă la Kiev a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, relatează AFP, preluată…
17:10
Studiul este unul dintre primele care analizează în detaliu ce plimbare ajută mai mult la starea de sănătate, relatează New York Times și BBC
17:10
Distrigaz, pusă sub acuzare în dosarul exploziei din Rahova: Nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor # HotNews.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a…
17:10
Mutarea cu Legea Nordis făcută de PNL în conducerea Parlamentului după ce PSD l-a convocat luni pe Ilie Bolojan # HotNews.ro
După ședința Biroului Permanent (BP) al Camerei Deputaților, unde PSD și AUR au avut majoritate și au votat pentru chemarea premierului Ilie Bolojan la explicații în Parlament, a avut loc și o ședință a liderilor de…
17:00
Pentru prima dată, o rezoluție a extremei drepte a fost adoptată în parlamentul Franței, o victorie simbolică importantă pentru partidul lui Le Pen # HotNews.ro
O inițiativă promovată de Adunarea Națională a fost adoptată cu o marjă mică, grație sprijinului decisiv al unor parlamentari de dreapta și de centru, dar și din cauza faptului că mulți membri ai partidului președintelui…
17:00
Reacția Kremlinului după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare americane: „Până acum, nu știam că cineva efectua teste” # HotNews.ro
Kremlinul a reacționat joi cu prudență la declarațiile președintelui Donald Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare de către Statele Unite, afirmând că Rusia „nu a efectuat teste nucleare”, dar că Moscova va urma exemplul…
17:00
Grupul ceh PPF, controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est, caută noi oportunități de investiții în diverse segmente, nu doar sectorul imobiliar comercial, și este atent la proiecte care ar…
16:40
„Merge și așa”. Aproape jumătate din locuințele din România nu au făute reviziile la instalațiile de gaze / Care sunt cele mai frecvente cauze ale exploziilor # HotNews.ro
Principala cauză a exploziilor la instalațiile de gaze în ultimii ani este neglijența umană, arată o analiză făcută de Asociația Energia Inteligentă. Aproape jumătate dintre instalațiile din locuințele oamenilor nu au reviziile periodice obligatorii, după…
16:40
Riposta patronatelor din turism, după ce ministrul Miruță a vorbit despre „țepele” date clienților. ANAT: „Declarații nefondate, populiste și greșite juridic” # HotNews.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) a afirmat că declaraţiile privitoare la „ţepele” din turism, făcute de către ministrul Economiei şi Turismului, Radu Miruţă, sunt „nefondate, populiste şi greşite juridic”. Afirmația vine…
